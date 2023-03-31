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Замглавы МИД Украины признал нехватку танков для контрнаступления ВСУ

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Замглавы МИД Украины признал нехватку танков для контрнаступления ВСУ

В настоящее время страны Запада поставили на Украину около 50-60 танков. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник, выступая по видеосвязи на конференции немецкого Frankfurter Allgemeine Zeitung.


Как отметил замглавы украинского дипломатического ведомства, такого количества танков явно недостаточно для начала контрнаступления украинских формирований и обеспечения преимущества ВСУ на поле боя. Мельник отметил, что Киев не хочет начинать контрнаступление, которое не подготовлено должным образом.

Русские как сейчас, так и прежде способны ежедневно производить или приводить в боеспособность до 10 танков. А это означает, что мы ещё долгое время будем неспособны добиться решающего преимущества на поле боя

- заявил замглавы МИД Украины.

Таким образом, он фактически признал невозможность контрнаступления текущими силами. Но вряд ли киевский режим когда-либо сможет добиться преимущества над ВС РФ, поскольку даже вся европейская военная промышленность не может действовать столь интенсивными темпами, как российский оборонно-промышленный комплекс. Да и передавать большое количество танков Украине западные страны, как мы видим, пока не собираются, иначе уже давно организовали бы более оперативную доставку бронетехники на Украину.

Однако некоторые представители киевского режима, как, например, министр обороны Алексей Резников, все еще рассчитывают на апрель-май 2023 года, когда ВСУ якобы смогут перейти в контрнаступление по высохшим украинским дорогам.
Использованы фотографии:
Компания Krauss-Maffei Wegmann / https://www.kmweg.de
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15 комментариев
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  1. Яро Полк
    Яро Полк Вчера, 20:41
    +2
    аппетит приходит во время еды...у попрошаек
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Вчера, 20:52
      0
      Этот контрнаступ ..Уже давно в западных сми и пиарят его жутко !
      Я так скажу нет у суляков уже нациков ..Перемочили их и охота идет на них не хилая .
      И где бы они не скрывались рожи фшистские их найдет Донбасс и т.д. И Россия поможет ВСЕМ !
      Скоро гиляка для Зеляка и К
  2. VicktorVR
    VicktorVR Вчера, 20:47
    +1
    Вот-вот. Начинают рассказывать заказчикам, что сил и средств не хватает, надо ещё подкинуть, иначе проект не "взлетит", ну а не подкинет заказчик средств, так и подрядчик вроде как не виноват, что не получилось ничего.
  3. Chem1st
    Chem1st Вчера, 20:48
    -2
    даже вся европейская военная промышленность не может действовать столь интенсивными темпами, как российский оборонно-промышленный комплекс

    А вот тут я бы поспорил... Весь вопрос в сроках. Вдолгую мы всю Европу не переиграем - если в стране ничего не менять.
  4. Pharmacist
    Pharmacist Вчера, 20:55
    +1
    Это широко анонсированное наступление ВСУ всё больше напоминает старый советские мультик "Ограбление по...", где в "итальянской" части все знали, говорили и кричали: "Это Марио, он идёт грабить банк!" laughing Свои планы нынче скрывать не принято!
    1. kakvastam
      kakvastam Вчера, 20:59
      +1
      Да, очень похоже.
      Особенно "Верну, когда ограблю банк!"
  5. kakvastam
    kakvastam Вчера, 20:58
    0
    мы ещё долгое время будем неспособны добиться решающего преимущества на поле боя

    Интересно, сколько у украинского МИДа дивизий? Наверное, столько же, сколько танков.
    Ну и чем тогда интересны его выступления перед спонсорами?
  6. Sith
    Sith Вчера, 21:12
    0
    Цитата: kakvastam
    мы ещё долгое время будем неспособны добиться решающего преимущества на поле боя

    Интересно, сколько у украинского МИДа дивизий? Наверное, столько же, сколько танков.
    Ну и чем тогда интересны его выступления перед спонсорами?

    Чем интересны все их заявления ... если спонсоры лучше знают , сколько у них и чего
  7. Kvakosavrus
    Kvakosavrus Вчера, 21:14
    0
    А зачем его начинать вообще? Важно не наступление, а постоянное предвкушение оного, чтобы гейропейцы постоянно мечтали о победе и давали денежки.
  8. yuriy1863
    yuriy1863 Вчера, 21:24
    0
    Думаю, что ситуация с возможным контрнаступлением изменилась после того, когда Китай, наконец, озвучил свою позицию. Боевые действия показали совершенно иные реалии по их материально-техническому обеспечению. И если Китай, напрямую, или через КНДР предоставит ВС РФ соответствующее обеспечение, в первую очередь боеприпасами, то реально станет вопрос: как западные "партнёры" смогут это уравновесить. Судя по всему, на сегодня, ни Штаты ни американские сателлиты, не готовы обеспечить надежный тыл ВСУ. А использовать сейчас ВСУ разово, тупо сжечь (особенно без воздушного прикрытия) поставленную западную технику - однозначно их не устраивает. Тогда украинский проект Западу придётся досрочно закрывать.
  9. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 21:41
    0
    Вечные попрошайки. Вечно чем то недовольны. Вечно им " все должны". Может и хорошо, что союз развалился. По крайней мере шароварники,меньше клянчили.
  10. Тимур_kz
    Тимур_kz Вчера, 21:46
    0
    Это сознательная дезинформация, все у них есть для контрнаступа. На западе тоже пошли слезливые статьи, как все плохо, танков нет, заводов нет, себе не хватает и т.д. Не надо вестись на это. Все это уже было, перед осенним наступлением. Тоже трубили о скором контрнаступе, как отобьют Херсон, на западе тоже плакались, что атака захлебнется... А в итоге, все мы помним как вышло.
  11. Atlant-1164
    Atlant-1164 Вчера, 21:53
    +4
    интересно..укронацисты все танки поснимали с памятников? жил когда-то на Советской Украине. их там хватало.
  12. oppozite28
    oppozite28 Вчера, 22:00
    0
    Русские как сейчас, так и прежде способны ежедневно производить или приводить в боеспособность до 10 танков. А это означает, что мы ещё долгое время будем неспособны добиться решающего преимущества на поле боя

    - заявил замглавы МИД Украины.

    В помощь, клей в комплекте. Я тебя слепила из того что было, а потом что было то и полюбила...
  13. Наган
    Наган Вчера, 22:27
    -2
    Им хоть все танки Запада отдай, будет нехватать самолетов. Дать самолеты, будет нехватка ядреных бомб. Может не мелочиться, и сразу выдать им "Звезду Смерти"? Всего ничего, пару-тройку столетий обождать с "контрнаступом", пока произведут. Ну или контрнаступать в Голливуде, они там любые спецэффекты сделают и сценарии подходящие напишут.