Русские как сейчас, так и прежде способны ежедневно производить или приводить в боеспособность до 10 танков. А это означает, что мы ещё долгое время будем неспособны добиться решающего преимущества на поле боя

В настоящее время страны Запада поставили на Украину около 50-60 танков . Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник, выступая по видеосвязи на конференции немецкого Frankfurter Allgemeine Zeitung.Как отметил замглавы украинского дипломатического ведомства, такого количества танков явно недостаточно для начала контрнаступления украинских формирований и обеспечения преимущества ВСУ на поле боя. Мельник отметил, что Киев не хочет начинать контрнаступление, которое не подготовлено должным образом.- заявил замглавы МИД Украины.Таким образом, он фактически признал невозможность контрнаступления текущими силами. Но вряд ли киевский режим когда-либо сможет добиться преимущества над ВС РФ, поскольку даже вся европейская военная промышленность не может действовать столь интенсивными темпами, как российский оборонно-промышленный комплекс. Да и передавать большое количество танков Украине западные страны, как мы видим, пока не собираются, иначе уже давно организовали бы более оперативную доставку бронетехники на Украину.Однако некоторые представители киевского режима, как, например, министр обороны Алексей Резников, все еще рассчитывают на апрель-май 2023 года, когда ВСУ якобы смогут перейти в контрнаступление по высохшим украинским дорогам.