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ФСВТС РФ указала на грубое нарушение российско-словацких договоренностей передачей МиГ-29 Украине

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ФСВТС РФ указала на грубое нарушение российско-словацких договоренностей передачей МиГ-29 Украине

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Российской Федерации заявила о грубом нарушении правительством Словакии ранее заключенных международных договоров, регулирующих реэкспорт вооружений российского производства при поставках украинской армии самолетов МиГ-29.


В заявлении ФСВТС подчеркивается, что в соответствующей статье соглашения, заключенного между правительствами Российской Федерации и Словакии в 1997 году, четко прописан порядок совершения реэкспорта вооружений российского производства.

Каждая из сторон не имеет права на продажу или передачу третьим странам вооружений, технической документации и других материалов, полученных в результате военно-технического сотрудничества.

Власти Словакии передали украинской армии четыре из тринадцати имевшихся на вооружении истребителей МиГ-29. В Минобороны страны пообещали отправить оставшиеся самолеты в ближайшее время. В качестве компенсации власти США пообещали поставить Словакии 12 вертолетов AH-1Z Viper.

Бывший глава правительства страны, возглавляющий парламентскую партию Smer, Роберт Фицо впоследствии заявил, что передача Украине истребителей МиГ-29 является грубым нарушением норм конституции страны и потребовал проведения расследования по этому факту. Он также добавил, что ранее власти Словакии не собирались покупать у США вертолеты, однако теперь Братислава вынуждена доплатить за их поставку.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/KarolH
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39 комментариев
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  1. kakvastam
    kakvastam Вчера, 21:04
    -17
    О каких договорах можно говорить во время войны?!
    Когда о тебя вытирают ноги, лучше молчать, чтобы не позориться.
    1. свой1970
      свой1970 Вчера, 21:22
      +1
      Цитата: kakvastam
      О каких договорах можно говорить во время войны?!

      Мы воюем со Словакией?Однако...
      1. Репеллент
        Репеллент Вчера, 21:28
        +2
        Цитата: свой1970
        Мы воюем со Словакией?Однако...

        Пятница, вечер... все бывает request
      2. Бородач
        Бородач Вчера, 21:28
        -5
        Со Словакией может быть только один договор: безоговорочная капитуляция и стопроцентная русификация. drinks
        1. Ныробский
          Ныробский Вчера, 21:45
          +5
          Цитата: Бородач
          Со Словакией может быть только один договор: безоговорочная капитуляция и стопроцентная русификация. drinks

          Дык не воюем мы с ними, что бы капитуляции подписывать. winked
          Тут возможны всякие варианты, особенно нереализуемые, однако просто интересно, что последует за тем, что ФСВТС РФ установила факт "грубого нарушения". Сразу возникает вопрос длинной в одну букву - "И?"
          Подавать в суды, наверное не имеет смысла, поскольку сейчас вся их судебная система работает против России, а Решения наших судов, для них не являются обязательными. Как взбаламутить этот "тупичок", что бы впредь неповадно было? Разбомбить аэродромы с ангарами в которых стоят оставшиеся МИГи? Вот вообще не представляю, как их можно действенно и показательно наказать, за исключением одного, разнести к хренам Братиславу. Но в силу нашего "обострённого гуманизма", это тоже не вариант. request
          1. Вежливый Лось
            Вежливый Лось Вчера, 22:18
            +2
            Цитата: Ныробский
            что последует за тем, что ФСВТС РФ установила факт "грубого нарушения". Сразу возникает вопрос длинной в одну букву - "И?"

            Создан прецедент грубого нарушения экспортных обязательств. Теперь, я считаю, мы просто обязаны организовать реэкспорт всего, чего можно, а вернее - чего нельзя, через Китай там, Турцию или еще кого-нибудь. А всех, кому это не понравится, отправлять в пеший эротический тур через Словакию.
            1. kapitan92
              kapitan92 Вчера, 23:33
              0
              Цитата: Вежливый Лось
              Создан прецедент грубого нарушения экспортных обязательств.

              Так надо ответить. Вентиль перекрыть .
              «Газпром» планирует увеличить транзит газа через Украину. По данным операторов, дополнительные объемы пойдут в Словакию. Поставки российского топлива растут, так как в феврале на него снизились цены, а спрос из-за холодов вырос.

              Статья датирована 15.02 23г
              Они хохломанам оружие, боеприпасы, полит. поддержка, а мы им увеличиваем поставки энергоносителей. fool
              Да уж, умом Россию не понять......., а точнее не Россию, а "небожителей" Кремля.
              1. Zoldat_A
                Zoldat_A Сегодня, 01:56
                0
                Цитата: kapitan92
                Да уж, умом Россию не понять.......

                И "Газпром" аршином не измерить.
                Единственный кто - Прокруст сумел бы, а то там у кого-то голова слишком вумная и честная, "контрактные обязательства" выполняет. Вот его бы на ту умную голову и укоротить...
        2. ААК
          ААК Вчера, 22:54
          -2
          Нет у нас пока методов против Коли Сапрыкина... а что до предложений, то нафига они нам нужны, русифицированные... Что эти, что поляки, что братушки гнилые, что чехи, что хорваты со словенцами... их надо было на жёсткий поводок брать ещё в 45-м - 50-м, по всем крупным стратегическим предприятиям брать и держать в нашей собственности контрольные пакеты, но увы...
      3. 4ekist
        4ekist Вчера, 21:38
        +4
        Решение Братиславы стоит учесть в дальнейших взаимоотношениях или эти взаимоотношения свести к нулю.
      4. kakvastam
        kakvastam Вчера, 22:02
        +1
        Так мы и с Дрезденом не воевали, и с Мюнхеном.
        Или кто-то подозревает Словакию хотя бы в минимальной субъектности? Однако...
  2. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Вчера, 21:04
    -5
    Вот сейчас Поляки собираются МиГ-29 передать, такой вопрос, США могут модернизировать их по полной перед передачей? А именно заменить радар на АФАР, РЭБ, Link-16, всю авионику обновить, новые ракеты Aim-120, Aim-9X итд? Уже были замечены ракеты AGM-88 HARM которые запускали с МиГ-29.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Вчера, 21:25
      +2
      Это слишком затратно и трудоемко. Поляки даже для себя при модернизации МиГ-29 отказались от ракет В-В НАТО и оставили Р-27 и Р-73 (HARM - это совершенно другое). Про замену радара я вообще молчу.

      В ходе модернизации по контракту 2011г. польские МиГ-29 получили новое БРЭО, в том числе бортовые компьютеры MDP, шины передачи данных MIL-Std-1553В, интерфейсы INSB-29, AVB-29 и HDB-29, цветные многофункциональные дисплеи и системы навигации с модулями SAASM защиты сигнала GPS от помех.
    2. К-36
      К-36 Вчера, 21:37
      +3
      Ув. Лт. запаса ВВС, Ваша фраза "...такой вопрос, США могут модернизировать их по полной перед передачей? А именно заменить радар на АФАР, РЭБ, Link-16, всю авионику обновить, новые ракеты Aim-120, Aim-9X итд?" повергла меня в ступор. Вы, звиняюсь, какой специальности л--т запаса ВВС ? Что-нибудь знаете про проводку проводов на самолёте ?
      Я к тому, чтобы произвести модернизацию по вашим хотелкам - предположениям необходимо ( для начала ) разобрать весь самолёт, чтоб заменить всю существующую проводку на предполагаемый Вами апгрейд what . А уж установка НАТОвского АФАРа - это вааще за гранью моего разума. Это ж придётся и всю приборную часть кабины менять на НАТОвские стандарты. Поневоле просится встречный вопрос: а ОНО того стоит ?!? На 4 - 10 самолётах сходящей на "нет" конструкции?!?
      hi
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Вчера, 21:47
        -4
        Цитата: К-36
        Это ж придётся и всю приборную часть кабины менять на НАТОвские стандарты.

        Они её уже поменяли в 2011 году на натовские стандарты, как и проводку, читал что и БРЭО модернизировали это значит что там уже не МиГ-29 образца 80-х. Значит уже должно быть проще по идее.
        Цитата: К-36
        Поневоле просится встречный вопрос: а ОНО того стоит ?!?

        У США цель дать Украине истребители которые будут эффективнее всего того что у неё есть. Чтобы F-16 поставить надо долго обучать лётчиков и обслуживающий персонал. А тут уже самолёт практически родной конструкции только модернизированный.
        Те же Буки-М1 под Спэрроу модернизировали.
      2. Neo-9947
        Neo-9947 Сегодня, 02:35
        0
        Цитата: К-36
        Вы, звиняюсь, какой специальности л--т запаса ВВС ?

        А Вы почитайте, что он пишет, и всё ясно станет:
        Цитата: Лт. запаса ВВС
        Чтобы F-16 поставить надо долго обучать лётчиков и обслуживающий персонал.

        Дело в том, что в ВВС нет "обслуживающего персонала", ВВС - не отель с прислугой.
        И ни один авиатор так никогда не скажет.
  3. Arabfun
    Arabfun Вчера, 21:08
    -3
    Миг-29 - это советский истребитель, который был разработан в 1970-х годах. Он имеет длину 17,32 м, размах крыльев 11,36 м и высоту 4,73 м. Максимальная скорость Миг-29 составляет 2 400 км/ч. Масса пустого самолета составляет 11 000 кг. Максимальная взлетная масса Миг-29 составляет 18,5 тонны. Практическая дальность полета Миг-29 составляет 1 430 км. Он оснащен широким арсеналом вооружения, включая одноствольную пушку калибра 30 мм ГШ-301 с боезапасом 150 патронов. На самолет могут быть установлены ракеты класса воздух-воздух, авиационные бомбы.

    AH-1Z Viper - это атакующий вертолет с двумя двигателями на основе AH-1W SuperCobra. Он был разработан и произведен американским авиационным производителем Bell Helicopter. Длина вертолета составляет 17,68 м. Экипаж состоит из 2 человек. Максимальная скорость вертолета составляет 287 км/ч на высоте 1 000 м. Взлетный вес вертолета составляет 8 тонн. AH-1Z Viper вооружен 20-миллиметровой трехствольной пушкой с боекомплектом в 750 снарядов и оснащен шестью пилонами для управляемых и неуправляемых ракет Hydra 70, AIM-9 Sidewinder, AGM-114 Hellfire.

    Ракета Hydra 70 - это неуправляемая ракета класса “воздух-земля” с калибром 70 мм. Она может быть использована для поражения легкобронированных целей и живой силы.

    Ракета AIM-9 Sidewinder - это управляемая ракета класса “воздух-воздух” с инфракрасной головкой самонаведения.

    Ракета AGM-114 Hellfire - это управляемая ракета класса “воздух-земля” с полуактивным лазерным или активным радиолокационным наведением.*
    *(Полуактивное лазерное наведение (SAL) - это система наведения ракеты, которая использует лазерный луч для освещения цели. Ракета затем использует отраженный лазерный луч для наведения на цель.Активное радиолокационное наведение (ARL) - это система наведения ракеты, которая использует радиоволны для обнаружения и наведения на цель.)
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 21:10
    +1
    Словакам надо уже собирать деньги на выплату компенсации за нарушение договора.После победы на Украине Россия выставит счёт ,США далеко ,Россия рядом.
    1. Бородач
      Бородач Вчера, 21:30
      -2
      Цитата: tralflot1832
      Словакам надо уже собирать деньги на выплату компенсации за нарушение договора.После победы на Украине Россия выставит счёт ,США далеко ,Россия рядом.

      Да пес с ними.
      Разбомбить на хрен эту фашистскую Чехословакию. am
  5. Немец
    Немец Вчера, 21:10
    +2
    "ФСВТС РФ указала на грубое нарушение"...
    А власти Словакии указали ФСВТС направление куда идти!)))
    Угнетает эта беззубость. Уж лучше бы молчали. Или направляли свои указания по каким-нибудь секретным каналам если уж совсем невтерпёж! Чтоб мы не знали.
    1. штурм
      штурм Вчера, 21:59
      -3
      Петрова с Башировым туда отправить и РПГ-7 им в помощь.....
    2. Зефр
      Зефр Вчера, 23:39
      0
      Ну у Словакии есть еще вооружение, вертолеты, например. Могли бы остановить обслуживание и отозвать сертификаты или что там ещё.
      Ну и топливо на АЭС прекратить поставлять. А то пес его знает, что им в голову придет с ним делать. Б - безопасность
  6. garik77
    garik77 Вчера, 21:12
    +4
    Чего возмущаться-то? И так понятно, что плевали они на все договорённости. Надо отвечать тем же. Нет возможности ответить симметрично в данной области, надо побольнее уколоть их там, где можем
  7. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 21:18
    0
    До наших начало доходить, что надо тыкать их самих в навоз.
    Правильно сделали, PR нынче правит балом, вон как чубатые себя разрекламировали.
  8. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Вчера, 21:31
    -3
    Кончится война, они не отвертятся и заплатят за все сполна согласно договора. Сейчас они конечно на все забили и никаких штрафов платить не будут. Но спустя несколько лет за все придется рассчитаться.
  9. Fangaro
    Fangaro Вчера, 21:39
    +3
    Нарушение Словакией порядка реэкспорта чем грозит Словакии?
    Сейчас все страны стараются сделать максимум для себя. Что США, что Турция, что Словакия, что мы сами.
    Можно Словакию призвать к ответу за нарушение правил реэкспорта? Можно. А как нам за это нарушение что то со Словакии получить?
  10. Аль Манах
    Аль Манах Вчера, 21:40
    +3
    Это хорошо, что ФСВТС так грозно об этом заявила, наверное последствия будут крайне неприятными для словаков, возможно даже тяжёлые, не исключено, что просто катастрофические. Боюсь представить, что же это будет.
    1. Alexeevich0010
      Alexeevich0010 Вчера, 22:25
      -2
      ну газ и нефть отключат.по суду имущество в рф арестуют.как минимум. и фсё-подохнет словакия. ибо нафиг никому не надо. разве что на органы как свидомых пустить,не более
  11. штурм
    штурм Вчера, 21:41
    -3
    Вместо нытья запустили бы лучше Калибр с кассетный боеприпасом по аэродрому где оставшиеся МиГ-29 размещены.
  12. ugos
    ugos Вчера, 21:42
    +6
    Неужели опять обманули, надо же, никогда не обманывали, и вот опять.....
  13. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 21:55
    +1
    Нарушение есть?есть! Прекрасно, это ваше решение, наш ущерб от ваших действий мы сами теперь посчитаем и включим в оплату будущих контрактов с вашей страной. Расчитыватся замучаетесь, и без всяких судов. А вас некто не тянул за уши договор нарушать, вот и не обижайтесь в будушем
  14. vadimab
    vadimab Вчера, 21:56
    0
    Вот вам и "братья славяне".
  15. rotkiv04
    rotkiv04 Вчера, 22:17
    -2
    ФСВТС теперь пусть лучше беспокоится за с-400 проданные туркам, а про миги может просто забыть. Просто поражает тупость всех этих кремлевских деятелей и их деффективных манагеров
  16. Alex Barrett
    Alex Barrett Вчера, 22:24
    +1
    За последний год было столько грубых нарушений договорённостей, что всех и не упомнить. Хотя всё довольно симптоматично - если в начале войны Польша боялась передавать ВСУ даже запчасти от самолётов, то нынче Словакия ничтоже сумняшеся передаёт уже сами самолёты. Похоже в пресловутые «красные линии» уже никто не верит.
  17. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Вчера, 22:40
    -2
    Надо признать, что даже Словакии, мы ответим не можем. Я имею ввиду так ответить, что бы нам самим не стыдно было. Что бы, им стало неуютно, страшно и больно. Почему так получилось? Очень мы постарались за последние десятилетия, что бы попасть сейчас в такую ситуацию. Иного результата быть не могло.
    1. Комментарий был удален.
  18. Tim666
    Tim666 Вчера, 23:24
    +2
    Цитата: Бородач
    Со Словакией может быть только один договор: безоговорочная капитуляция и стопроцентная русификация. drinks

    Сразу Киев нужно взять, без вас в окопах никак не справяться.
  19. Михаил Я2
    Михаил Я2 Вчера, 23:30
    0
    Тут только один вопрос, эти Миги СССР поставлял или Россия?
  20. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 00:16
    0
    Ничего удивительного в решении словацкой стороны, ровным счётом. Стоимость отношений с Российской Федерацией обошлась Словакии в стоимость доплаты за вертолёты из США, а также в стоимость ущерба нанесённого истребителями Миг 29 Вооружённым силам Российской Федерации.
  21. Комментарий был удален.
  22. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 00:34
    0
    Правильно, что заострили внимание на нарушение реэкспорта вооружений. Может сейчас это и не важно, но, возможно, будет значимо позже