ФСВТС РФ указала на грубое нарушение российско-словацких договоренностей передачей МиГ-29 Украине

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Российской Федерации заявила о грубом нарушении правительством Словакии ранее заключенных международных договоров, регулирующих реэкспорт вооружений российского производства при поставках украинской армии самолетов МиГ-29.В заявлении ФСВТС подчеркивается, что в соответствующей статье соглашения, заключенного между правительствами Российской Федерации и Словакии в 1997 году, четко прописан порядок совершения реэкспорта вооружений российского производства.Каждая из сторон не имеет права на продажу или передачу третьим странам вооружений, технической документации и других материалов, полученных в результате военно-технического сотрудничества.Власти Словакии передали украинской армии четыре из тринадцати имевшихся на вооружении истребителей МиГ-29. В Минобороны страны пообещали отправить оставшиеся самолеты в ближайшее время. В качестве компенсации власти США пообещали поставить Словакии 12 вертолетов AH-1Z Viper.Бывший глава правительства страны, возглавляющий парламентскую партию Smer, Роберт Фицо впоследствии заявил, что передача Украине истребителей МиГ-29 является грубым нарушением норм конституции страны и потребовал проведения расследования по этому факту. Он также добавил, что ранее власти Словакии не собирались покупать у США вертолеты, однако теперь Братислава вынуждена доплатить за их поставку.