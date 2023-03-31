Командующий группировкой ВСУ «Таврия» рассказал о стремлении ВС РФ окружить Авдеевку

Российские вооруженные силы не отказываются от попыток взять в кольцо Авдеевку. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой ВСУ «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский.
Как отметил украинский военачальник, в настоящее время российские вооруженные силы регулярно обстреливают позиции ВСУ в Авдеевке из артиллерийских орудий и наносят по ним авиационные удары. Кроме того, регулярно происходят попытки прорыва обороны ВСУ с помощью бронетехники. Также в попытках прорыва, по словам Тарнавского, задействованы подразделения ЧВК «Вагнер».
Ранее украинские СМИ сообщали, что ЧВК «Вагнер» произвела частичную переброску своих бойцов с Артемовского на Авдеевское направление. По мнению ряда экспертов, это означает активизацию действий российских войск по штурму города в ближайшее время. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял об отсутствии его подразделений под Авдеевкой.
Естественно, генерал ВСУ Тарнавский попытался «поднять боевой дух» украинского обывателя заявлениями о том, что ВСУ удерживают позиции в Авдеевке и наносят значительные потери наступающим. Однако даже западные информационные ресурсы признают, что в Авдеевке ситуация может сложиться не самым лучшим образом для ВСУ, и удержать ее будет сложнее, чем Артемовск.
Падение Артемовска и Авдеевки станет серьезнейшим ударом по киевскому режиму не столько даже с военно-стратегической, сколько с политической и информационной точки зрения. Ведь режиму Владимира Зеленского очень важно представлять эти населенные пункты некими «несокрушимыми рубежами» обороны ВСУ.