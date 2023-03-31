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Командующий группировкой ВСУ «Таврия» рассказал о стремлении ВС РФ окружить Авдеевку

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Командующий группировкой ВСУ «Таврия» рассказал о стремлении ВС РФ окружить Авдеевку

Российские вооруженные силы не отказываются от попыток взять в кольцо Авдеевку. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой ВСУ «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский.


Как отметил украинский военачальник, в настоящее время российские вооруженные силы регулярно обстреливают позиции ВСУ в Авдеевке из артиллерийских орудий и наносят по ним авиационные удары. Кроме того, регулярно происходят попытки прорыва обороны ВСУ с помощью бронетехники. Также в попытках прорыва, по словам Тарнавского, задействованы подразделения ЧВК «Вагнер».

Ранее украинские СМИ сообщали, что ЧВК «Вагнер» произвела частичную переброску своих бойцов с Артемовского на Авдеевское направление. По мнению ряда экспертов, это означает активизацию действий российских войск по штурму города в ближайшее время. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял об отсутствии его подразделений под Авдеевкой.


Естественно, генерал ВСУ Тарнавский попытался «поднять боевой дух» украинского обывателя заявлениями о том, что ВСУ удерживают позиции в Авдеевке и наносят значительные потери наступающим. Однако даже западные информационные ресурсы признают, что в Авдеевке ситуация может сложиться не самым лучшим образом для ВСУ, и удержать ее будет сложнее, чем Артемовск.

Падение Артемовска и Авдеевки станет серьезнейшим ударом по киевскому режиму не столько даже с военно-стратегической, сколько с политической и информационной точки зрения. Ведь режиму Владимира Зеленского очень важно представлять эти населенные пункты некими «несокрушимыми рубежами» обороны ВСУ.
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10 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 21:13
    +4
    Может хватит ВСУ истерить?Запад говорит что ВСУ побеждает.Их можно понять,их не утилизируют ,утилизируют ВСУ.
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Вчера, 21:21
      +4
      Цитата: tralflot1832
      Может хватит ВСУ истерить?

      Они истерят ,а запал уже стал молчать ..
      А наше дело правое СВО !!
      Работайте братья над суляками -чертями с евреем во главе Зе в Киеве
      Черт тот еще поганный и дупло у него пробитое
      P.S. Авдеевка ,как туда Донбасс мужки хотят попасть к окруженцам всу и т.д
      Я им не заидую чертям ..
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Вчера, 21:34
        +2
        Авдеевка.
        «Идут адские бои»: армия России штурмует оборону ВСУ вокруг Авдеевки
        Украинские военные аналитики сообщают о тяжёлом положении ВСУ на Авдеевском направлении.
        «Направления АКХЗ, Невельского и Северного — очень трудно».

        «Продолжаются адские бои в районе Каменки. Русские имеют успех, ВСУ всеми силами мешают им закрепиться и продвигаться дальше. Сам поселок ВСУ не контролируют», — признает один из них.
        Ситуацию в этом районе детализирует другой аналитик: «Тяжелейшие бои продолжаются южнее и юго-западнее Каменки, по позициям ВСУ активно работают ствольная и реактивная артиллерия ВС РФ. Сама Каменка под контролем российских войск».В Первомайском русские продвинулись и взяли под контроль некоторое количество домов. Сейчас идут позиционные бои. С Новобахмутовки российские войска ведут наступательные действия в сторону Александрополя и Новокалиново.

        https://donbasstoday.ru/31-03-2023-armiya-rossii-shturmuet-oboronu-vsu-vokrug-avdeevki-karta-boev-i-svodka-svo-na-segodnya-31-marta/
  2. Лешак
    Лешак Вчера, 21:22
    +4
    Как же нацисты Вагнеровцев боятся. За каждым деревом мерещится музыкант. Ай да наши, ай да молодцы - шороху нагнали на весь укростан. good
    1. lukash66
      lukash66 Вчера, 21:27
      +3
      Это точно, кругом вагнер. Особенно там, где по щам получают. А в Артемовске уже кому только не накостыляли: и всяким там ДШБ, ВДВ, ССО, правосекам, нацбатам, тероборонцам, МБр, ТБр и т.д и т. п.
  3. штурм
    штурм Вчера, 21:30
    0
    Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял об отсутствии его подразделений под Авдеевкой.

    Так может под Авдеевкой новый ЧВК Газпрома позиции занимает?

    Не логично как-то дёргать Вагнер из Артемовска на самой горячей фазе окружения и уничтожения группировки ВСУ.
    1. Сарбоз
      Сарбоз Сегодня, 02:39
      0
      Цитата: штурм
      Так может под Авдеевкой новый ЧВК Газпрома позиции занимает?

      У ЧВК Газпром совсем другие задачи.Защита заграничных активов ГПН. Это дело непростое. Но цели совершенно иные, чем у Вагнера.
  4. lukash66
    lukash66 Вчера, 21:32
    +2
    Цитата: штурм
    Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял об отсутствии его подразделений под Авдеевкой.

    Так может под Авдеевкой новый ЧВК Газпрома позиции занимает?

    Не логично как-то дёргать Вагнер из Артемовска на самой горячей фазе окружения и уничтожения группировки ВСУ.
    что то вы уже совсем в нашу армию не верите. Там донецкий корпус, мотострелки, вроде ещё войска дяди Васи.
  5. Дед Пихто
    Дед Пихто Вчера, 21:53
    +1
    Нам Русским ,теперь задача Мочить !
    И плевать ,на мове ты глаголишь или по иностранному ..
    ВСЕ терпение закончилось !
    Бегите ,кто успеет а кто не успеет Мы не виноваты !
  6. Fangaro
    Fangaro Вчера, 21:55
    0
    Командующий группировкой ВСУ «Таврия» рассказал о стремлении ВС РФ окружить Авдеевку

    Как хорошо, что есть такие прозорливые командующие в ВСУ, слабые на язык!
    Без их предвидения наши бы и не знали, что надо окружать Авдеевку.