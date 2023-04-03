

Автоматчики Калининского фронта в освобождённом Ржеве

Рокоссовский переходит к обороне



Колонна советских войск проходит по улице освобождённого Гжатска

«Мастер обороны»

«По своему характеру он был оптимистом, не признававшим трудностей. Его кипучая энергия, его стремление добиться хороших личных отношений с главными деятелями режима импонировали Гитлеру… Эти качества сочетались у него с уверенностью и способностью твёрдо выражать своё мнение. … Модель был храбрым солдатом, не щадившим своей жизни и требовавшим этого от подчинённых, хотя и нередко в грубой форме. Его часто можно было видеть на критических участках его фронта… Он всё в большей степени стал играть роль человека, которого Гитлер ставил на угрожаемом или на пошатнувшемся участке фронта, чтобы восстановить положение, и Модель добивался многого при выполнении этих задач.»



Генерал-полковник Вальтер Модель разговаривает с группой офицеров люфтваффе

Операция «Буйвол»



Тела мирных жителей, убитых немецкими солдатами во время отступления из Ржева

«То, о чём рассказывало местное население со слезами на глазах, нельзя слушать спокойно. Фрицы опустошили всю местность, жгли сёла, жгли живых людей, расстреливали детей разрывными пулями, угнали, пожрали, постреляли скот.»

Образцовая эвакуация 9-й армии



Советский обоз на одной из разрушенных улиц Сычевки

«Впереди всё сплошь минировано в три слоя: прошлогоднее, летнее и нынешнее зимнее минирование, мина на мине.»

«Этими дьявольскими яйцами были буквально вымощены эвакуированные немецкие окопы и блиндажи, переправы через реки и ручьи, размокшие дороги и перекрёстки. Соединённые заряды коварно располагались в фальшивых камнях на дорогах.»



Маленькая жительница освобождённого Гжатска плачет на пепелище дома

Выжженная земля

«Город был пуст. В нём не было видно ни людей, ни скота, ни птиц. Одни дома стояли с выбитыми окнами, а другие были разрушены.»

«В овраге убитые немцами старики и женщины, незакопанные. Одна с ребенком. Немолодой сапер смотрит в овраг, говорит, ни к кому не обращаясь: «Робеночка не пожалели». И повторяет ещё раз: «Робеночка не пожалели». Вязьма разбита и сожжена так, что ничего не могу понять. Сейчас, когда уже прошли её с одного конца насквозь, видны крайние развалины на другом конце города. Всё так завалено обломками, что даже трудно понять, как и где шли раньше улицы.»



Советские войска вступают в освобождённый город Вязьма







Жители Вязьмы приветствуют своих освободителей