«Фрицы опустошили всю местность, жгли сёла, жгли живых людей»

Автоматчики Калининского фронта в освобождённом Ржеве
Рокоссовский переходит к обороне
Из-за резкого ухудшения ситуации в полосе Воронежского и Юго-Западного фронтов (Последняя крупная победа вермахта на Русском фронте) и неудачи наступления Западного и Брянского фронтов (Как Конев, Рейтер и Рокоссовский пытались разгромить группу армий «Центр»), армии Рокоссовского не могли выполнить поставленную задачу. Рокоссовский доложил в Ставку, что Днепру прорваться нет возможности. Планы пришлось корректировать: 7 марта 1943 года было решено прекратить наступление на запад, и силами 2-й танковой, 70-й и 21-й армий нанести удары на север и северо-восток в сторону Карачева и Орла. Подвижная группа Крюкова, которая дальше всех продвинулась на запад, выйдя на реку Десна, в район Новгород-Северского, и две стрелковые дивизии должны были занять оборону в районе Севска, прикрывая южный фланг ударной группировки фронта.
Однако 2-я танковая армия Родина, у которой не осталось горючего и боеприпасов, потерявшая 60 % танков (246 машин, но значительную часть можно было отремонтировать) и 40 % личного состава, просто не могла продолжить наступление. Часть танков и артиллерии армии так и не успели прибыть в район боевых действий. Советские ВВС были на этом участке пассивны, а люфтваффе постоянно громила боевые порядки танковой армии.
12 марта командарм Родин докладывал Рокоссовскому о критической ситуации с топливом и боеприпасами, целые части и соединения стояли в тылу без горючего (до половины танков и артиллерии, 10-я зенитно-артиллерийская дивизия и т. д.). Снабжение армии быстро наладить было нельзя. Немцы на рубеже реки Усожа оказали сильное сопротивление, их активно поддерживала авиация. Танковая армия несла большие потери. Родин предлагал не продолжать наступление до решения проблемы снабжения, прикрытия авиацией армии, подтягивания всех частей, и пополнения.
70-я армия Тарасова, несмотря на сильный личный состав (пограничники, энкаведешники), не оправдала возложенные на её надежды, это было связано со слабым командным составом. Дивизии бросались в бой по частям, неорганизованно, без нормального обеспечения артиллерией и боеприпасами. Поэтому командарм Тарасов был снят с должности по требованию командующего ЦФ Рокоссовского, обвинившего его в неудачных боевых действиях армии. 21-я армия, которая в первый период операции ещё только двигалась к передовой, не смогла поддержать наступление, так как 10 марта в связи с угрозой на Харьковском направлении её перебросили на юг.
Таким образом, ЦФ вёл наступление частями, с плохой организацией, почти без тыла, снабжения. 12 марта был расформирован Брянский фронт, его 3-я, 13-я и 48-я армии были переданы Рокоссовскому, но это уже ничего не могло изменить. Понятно, что в такой ситуации, с сильным врагом, неудача была вполне логичной. Германское командование получило возможность бить советские армии по частям и меньшими силами.
12 марта 1943 года немецкие войска нанесли контрудар. Против конно-стрелковой группы Крюкова были брошены в бой 6 дивизий, в том числе дивизии, выведенные с Ржевского плацдарма. Гитлеровцы фланговыми ударами окружили далеко вырвавшиеся вперёд советские войска. С большим трудом и тяжелыми потерями войска Крюкова пробились из «мешка» и начали отход в сторону Севска. Рокоссовский подчинил группу Крюкова командарму Батову, 65-я армия должна была организовать оборонительный рубеж по восточному берегу реки Сев. В район Севска перебрасывали три стрелковые дивизии и 11-ю гвардейскую танковую бригаду (46 танков).
Одновременно танковая армия, несмотря на отчаянные просьбы Родина, должна была продолжать наступление на Карачев. 17 марта 2-я танковая армия снова попыталась наступать в северном направлении. Немцы в это время наступали на Севск с запада. Танковые корпуса, в условиях острой нехватки техники, пехоты, боеприпасов и горючего, ничего сделать не смогли. Они откатились на исходный рубеж по реке Усожа. 16-му танковому корпусу пришлось прорываться из окружения.
27-го немцы после 10-дневного сражения взяли Севск. Рокоссовский приказал фронту перейти к жёсткой обороне. Войска ЦФ закапывались в землю, образовав северный фас Курской дуги. Ставка 28 марта восстановила Брянский фронт, который прикрыл тульское направление. В результате советские войска оставили примерно половину первоначально освобождённой территории. Общие потери ЦФ составили более 70 тыс. человек. Конно-стрелковая группа потеряла около 15 тыс. человек, осталось менее 3 тыс. бойцов.
Колонна советских войск проходит по улице освобождённого Гжатска
«Мастер обороны»
Разгромить группу армий «Центр» не получилось. Германское командование смогло осуществить маневр силами и отразить натиск фронтов Конева, Рейтера и Рокоссовского. Это было связано не только с ошибками советского командования, но и с тем, что немцы провели хорошо организованную эвакуацию Ржевско-Вяземского выступа. Здесь занимали оборону 29 дивизий из состава 9-й полевой и 4-й танковой армий.
Гитлер до последней возможности пытался сохранить этот «таран», нацеленный на Москву. Германская армия отразила три масштабных наступления Красной Армии. В этих сражения прославился командующий немецкой 9-й армии Вальтер Модель, признанный «мастером обороны».
Манштейн отмечал:
«По своему характеру он был оптимистом, не признававшим трудностей. Его кипучая энергия, его стремление добиться хороших личных отношений с главными деятелями режима импонировали Гитлеру… Эти качества сочетались у него с уверенностью и способностью твёрдо выражать своё мнение. … Модель был храбрым солдатом, не щадившим своей жизни и требовавшим этого от подчинённых, хотя и нередко в грубой форме. Его часто можно было видеть на критических участках его фронта… Он всё в большей степени стал играть роль человека, которого Гитлер ставил на угрожаемом или на пошатнувшемся участке фронта, чтобы восстановить положение, и Модель добивался многого при выполнении этих задач.»
В конце концов судьба Ржевского плацдарма решилась на юге. Из-за гибели 6-й армии под Сталинградом и общей критической ситуации на южном фланге Русского фронта, начальник Генштаба сухопутных войск Цейтцлер и главнокомандующий группой армий «Центр» Клюге уговорили фюрера вывести войска из Ржевского плацдарма. За счёт сокращения линии фронта с 530 до 200 км немцы усиливали оборону на орловском направлении.
Генерал-полковник Вальтер Модель разговаривает с группой офицеров люфтваффе
Операция «Буйвол»
На подготовку отхода 9-й армии под кодовым названием операция «Бюффель» (нем. Büffel — «буйвол», также «Бюффельбевегунг» — «Движение буйвола») Модель получил четыре недели февраля 1943 года. За это время немцы должны были подготовить детальные планы отвода отдельных корпусов, график вывода 250-тысячной группировки войск, 60 тыс. гражданских лиц; возвести в тылу промежуточные рубежи обороны; построить дополнительно 850 км дорожной сети, свернуть 1000 км железнодорожного пути и 1300 км проводов, проложить 450 км кабельных линий; подготовить к эвакуации армейские склады, боевую технику, промышленное и сельскохозяйственное оборудование, запасы зерна, крупный рогатый скот и т. д.
Немцы использовали тактику «выжженной земли». Военные и гражданские объекты, которые нельзя было вывезти, минировали. В Вязьме гитлеровцы заминировали всё, кроме своего кладбища. Разрушались мосты, железные дороги, телеграфные линии, топливные базы и т. д. Угонялось работоспособное население, конфисковались все запасы продовольствия, скот, многие деревни сжигали, колодцы отравили.
Чтобы обеспечить безопасный и планомерный отвод войск, была проведена масштабная противопартизанская операция: в лесистых и болотистых районах Ржевского выступа скрывалось большое количество красноармейцев, которые остались здесь во время неудачных наступлений Красной Армии. 39-му танковому корпусу было приказано провести 2-недельную зачистку района с участием кавалерийской дивизии СС, частей четырёх других дивизий и различных мелких подразделений СС, полиции и власовцев. Это вылилось в жестокую бойню, в которой погибло много гражданских лиц.
Тела мирных жителей, убитых немецкими солдатами во время отступления из Ржева
Пройдя по освобождённым местам, участник боев Павел Шурыгин писал 30 марта матери:
«То, о чём рассказывало местное население со слезами на глазах, нельзя слушать спокойно. Фрицы опустошили всю местность, жгли сёла, жгли живых людей, расстреливали детей разрывными пулями, угнали, пожрали, постреляли скот.»
18 февраля и 23 февраля 1943 г. разведка Калининского и Западного фронтов обнаружила подготовку противника к эвакуации: отдельные части уходили на запад, часть артиллерии свозили к дорогам, готовились к подрыву оборонительные позиции, мосты, здания и железные пути. Однако советское командование отреагировало на отступление частей противника с позиций с большим опозданием. 11 советских армий (более 870 тыс. человек) двух фронтов не смогли помешать планомерной эвакуации вражеской группировки.
Образцовая эвакуация 9-й армии
Вечером 1 марта 1943 года германские дивизии, оставив пулеметные заслоны, снялись с позиций на берегу Волги и отступили на 30 км. К вечеру основные силы ушли на подготовленные позиции, остались только арьергарды, они покинули позиции к вечеру 2 марта. В этот же день гитлеровцы оставили Ржев и взорвали мост через Волгу. 30-я армия Колпакчи начала преследование только в середине дня 2 марта. В этот же день Верховный Главнокомандующий выразил недовольство командующим двух фронтов генералам Пуркаеву и Соколовскому. Ставка приказала Калининскому и Западному фронтам начать энергичное преследование, широко применять обходные движения, подвижными группами выходить в тыл, чтобы перехватить коммуникации и уничтожить вражескую группировку.
Однако догнать, задержать, блокировать и разгромить 9-ю немецкую армию не вышло. Немцы под прикрытием сильных арьергардов строго по графику осуществляли планомерный отход от рубежа к рубежу, попутно уничтожая мосты, разрушая дороги, демонтируя рельсы, сворачивая сотни километров кабелей. Гитлеровцы уничтожили за собой развитую дорожную сеть, и начавшаяся распутица в лесисто-болотистой местности сковала движение советских подвижных групп. Также Модель применил тотальное минирование всего и вся.
Советский обоз на одной из разрушенных улиц Сычевки
Корреспондент «Красной звезды» писатель Константин Симонов отмечал:
«Впереди всё сплошь минировано в три слоя: прошлогоднее, летнее и нынешнее зимнее минирование, мина на мине.»
Один из ведущих нацистских пропагандистов, дипломат Пауль Карель, который после войны стал автором ряда книг по истории Второй мировой войны, отмечал:
«Этими дьявольскими яйцами были буквально вымощены эвакуированные немецкие окопы и блиндажи, переправы через реки и ручьи, размокшие дороги и перекрёстки. Соединённые заряды коварно располагались в фальшивых камнях на дорогах.»
Русские были знакомы с традиционным немецким минированием. За два года войны они приобрели богатый опыт в разминировании, сами стали непревзойдёнными мастерами минной войны. Они знали, где скрываются опасные подарки и как их обезвредить. Однако сапёры 9-й армии придумали новые методы: крепили взрывные устройства к входным дверям в жилые дома, к окнам, за лестницами, тележками, инструментами, ящиками, в печках и т. д. Эффект такой войны был сначала огромным. Немецкий автор отмечет, что русские понесли такие потери в «адских садах» Ржева, что резко сбавили темпы продвижения, стали предельно осторожными.
Маленькая жительница освобождённого Гжатска плачет на пепелище дома
Выжженная земля
Темп движения русских войск, при отсутствии вражеского сопротивления, составил всего 6-7 км в сутки. 5 марта немецкие войска достигли оборонительного рубежа Сычевка – Белый и удерживали его до 7 марта. 8 марта гитлеровцы оставили Сычевку, 10-го – Белый, 12-го – Вязьму. 14 марта большая часть немецких дивизий уже была выведена на позицию «Буйвол». 30 марта немцы завершили планомерную эвакуацию Ржевского плацдарма. Советские войска вслед за немцами вышли на рубеж Духовщина – Ярцево – Дорогобуж – Спас-Деменск, где противник подготовил хорошо укреплённую оборонительную линию. Попытка её прорыва к успеху не привела. Красная Армия прекращает наступление.
Города, селения были освобождены в сильно разрушенном, выжженном виде. Людей угнали и поубивали. Ржев был пустым. Старший уполномоченный особого отдела 30-й армии Павел Коновалов отмечал:
«Город был пуст. В нём не было видно ни людей, ни скота, ни птиц. Одни дома стояли с выбитыми окнами, а другие были разрушены.»
Особисты и армейские разведчики спасли более 200 жителей города, в основном стариков, женщин и детей, которых нацисты загнали в церковь и заминировали.
Симонов записывал увиденное в Вязьме:
«В овраге убитые немцами старики и женщины, незакопанные. Одна с ребенком. Немолодой сапер смотрит в овраг, говорит, ни к кому не обращаясь: «Робеночка не пожалели». И повторяет ещё раз: «Робеночка не пожалели». Вязьма разбита и сожжена так, что ничего не могу понять. Сейчас, когда уже прошли её с одного конца насквозь, видны крайние развалины на другом конце города. Всё так завалено обломками, что даже трудно понять, как и где шли раньше улицы.»
Советские войска вступают в освобождённый город Вязьма
К сожалению, этот ужас ныне снова повторяется на земле Русской. Украинские нацисты, которых поддерживают глобальные фашисты, устроили ад на земле в Малой Руси-России. Русские города и селения на глазах превращаются в Руину-2. Южную часть русского суперэтноса истребляют. Молодых и работоспособных превращают в рабов, в «пушечное мясо» нового глобального рейха.
Таким образом, Красная Армия ликвидировала угрозу для советской столицы в виде Ржевского плацдарма, отбросив врага на 100-120 км. Были освобождены города Ржев, Гжатск, Сычёвка, Белый и Вязьма. Однако окружить и уничтожить сильную немецкую группировку не удалось, войска двух фронтов понесли тяжелые потери – свыше 138 тыс. человек. Ржевская битва была завершена. Комфронта Пуркаева за такие «успехи» сослали на Дальневосточный фронт.
Германское командование успешно эвакуировало 9-ю армию, использовало освободившиеся дивизии для укрепления обороны на других участках фронта. Оставление Ржевско-Вяземского выступа позволило немцам получить резервы для летнего стратегического наступления.
Жители Вязьмы приветствуют своих освободителей