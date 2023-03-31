Военное обозрение
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Нанесены удары по резервам противника в городах Дружковка и Марганец

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Нанесены удары по резервам противника в городах Дружковка и Марганец

Российские войска продолжают уничтожать резервы ВСУ вблизи города Артёмовска, где идёт продвижение штурмовых отрядов «Вагнера».


Основное огневое воздействие направлено на личный состав и технику противника в городах Константиновка, Краматорск, Славянск и Дружковка. Именно там командование ВСУ в последнее время пытается сконцентрировать большие силы, чтобы попытаться отбить как сам Артёмовск (Бахмут), так и его населённые пункты, входящие вместе с ним в агломерацию.

Стало известно о том, что в результате сегодняшнего удара по объектам в Дружковке нанесено поражение личному составу резерва ВСУ, в том числе переброшенному из центральной части Украины.

Также сообщается о нанесении ударов по военным объектам на правом берегу Днепра. Так, нанесено поражение месту дислокации украинского резерва в городе Марганец Днепропетровской области. Город находится на противоположной стороне Днепра (Каховского водохранилища) от российского Энергодара.

Напомним, что ранее, в ночь на 31 марта, российские Вооружённые силы сорвали перемещение резервов ВСУ на Купянское направление, нанеся удары по противнику в Харькове и области. Также были поражены объекты в оккупированной ВСУ части Запорожской и Херсонской областей. Поражены цели в Черниговской и Сумской области. Для этого использовались различные средства, включая высокоточные боеприпасы дальнобойной артиллерии, а также ударные дроны.
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21 комментарий
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Вчера, 22:33
    +1
    Также сообщается о нанесении ударов по военным объектам на правом берегу Днепра. Так, нанесено поражение месту дислокации украинского резерва в городе Марганец Днепропетровской области. Город находится на противоположной стороне Днепра (Каховского водохранилища) от российского Энергодара.


    А БетАБ-1500 или УПАБ-1500Б по мостам через Днепр почему не бьют. Вроде как рассказывали что ПВО мешает,а тут бьют по правому берегу Днепра и ПВО как то не сильно мешает.Так в чём тогда дело?
    1. Alex_ekb
      Alex_ekb Вчера, 22:44
      -1
      Нахрена их бить, если укро пы их сами жахнут при отступлении?
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Вчера, 22:48
        +8
        Цитата: Alex_ekb
        Нахрена их бить, если укро пы их сами жахнут при отступлении?


        Чтобы тяжёлую технику и боеприпасы не подвозили на линию соприкосновения через эти мосты и с помощью её не убивали граждан России как минимум и не могли противодействовать нашей Армии.
        1. Теренин
          Теренин Вчера, 22:53
          +2
          Цитата: Orange-Bigg
          Цитата: Alex_ekb
          Нахрена их бить, если укро пы их сами жахнут при отступлении?


          Чтобы тяжёлую технику и боеприпасы не подвозили на линию соприкосновения через эти мосты и с помощью её не убивали граждан России как минимум и не могли противодействовать нашей Армии.

          Наверное, рассуждают так, что лучше их уничтожать на этой линии соприкосновения, чем потом в центральной и западной областях Украины, когда наша логистика будет более уязвима.
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Вчера, 22:58
            +1
            А вы уверенны что дело дойдёт до центральных и западных областей Украины,если позволять бесконечным потокам техники и боеприпасов бесприпятственно поступать на вооружение ВСУ на линию боевого соприкосновения через эти мосты?Я вот не уверен.
            И не будь постоянной подпитки через эти мосты личным составом,техникой и боеприпасами ,наверно уже были бы взяты Авдеевка,Марьинка,Бахмут,Угледар.И людей бы столько не положили и выше перечисленные населённые пункты не в труху.
            1. Sebostyuan
              Sebostyuan Вчера, 23:47
              -3
              Дело не в этом. Лично моё мнение( я его не раз озвучивал). Ложка хороша -к обеду. Отключение электричества и уничтожение мостов жд. узлов, пунктов управления и связи, складов итд.Нужно проводить в комплексе с своими планами обороны или наступления.
              Вы сами рассудите, что лучше. Уничтожить сейчас мосты, дав противнику время на организацию логистики или в момент когда вермахт пойдёт в "наступ", подрезать ему снабжение.
              Есть ещё экзотические варианты: Тупость, Предательство, Возможность торговать( деньги- сейчас в обмен на жизни и разрушения завтра). Но с таким подходом шансы оказаться в Гоаге или победить на выборах в 24г 50/50. и я вних не верю.
      2. котик-русич
        котик-русич Вчера, 23:48
        +3
        Цитата: Alex_ekb
        Нахрена их бить, если укро пы их сами жахнут при отступлении?

        Без мостов через Днепр ВСУ не смогут удержать Левобережную украину...
        ВСУ не сможет удерживать фронт без постоянной подпитки снарядами, техникой (САУ, танки, БМП...) , ГСМ и пополнением личным составом.
        soldier
    2. Dart2027
      Dart2027 Вчера, 22:58
      +1
      Цитата: Orange-Bigg
      а тут бьют по правому берегу Днепра

      Бьют ракетами, не входя в зону ПВО.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Вчера, 23:05
        +2
        Ну так пусть хоть ракетами теми же Х-32 или Кинжалами,да хоть при помощи планирующих авиабомб УПАБ-1500Б,не входя в зону поражения ПВО ВСУ.
    3. Румaтa
      Румaтa Вчера, 22:59
      -3
      Цитата: Orange-Bigg
      Так в чём тогда дело?

      Вас на Гугл Мэпс забанили?
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Вчера, 23:06
        +2
        Цитата: Румaтa
        Цитата: Orange-Bigg
        Так в чём тогда дело?

        Вас на Гугл Мэпс забанили?


        Поясните.При чём тут Гугл Мэпс если по тому же Яворовскому полигону при желании прилетает?А это чуть ли не самая западная точка Украины на границе с Польшей.
        1. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 00:44
          +1
          Цитата: Orange-Bigg
          Поясните.

          От Марганца до Энергодара всего-то 20 км.))))
          Бьют, конечно, не из самого Энергодара. Даже арта ствольники достают элементарно.
          С мостами проблема большая. Нечем быстро и эффективно уничтожить. Попадание в казарму плюс минус 20 метров - уже будут 300 и 200, а мосту при такой точности хоть бы что. Пролетит мимо. Почему даже не пытаются - это да. Нелицеприятный для ГШ и Главковерха вопрос.
    4. пешик
      пешик Сегодня, 00:07
      +2
      радиус поражения упаб 1500 пишут 50 км - наверно там для Днепра не хватает этого расстояния для безопасности самолёта.
      1. Комментарий был удален.
      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 01:56
        0
        Цитата: пешик
        радиус поражения

        Дядя, какой же Вы смешной.
        Радиус поражения и дальность применения это 2 оооочень большие разницы.)))) Учите матчасть.
        Какой радиус поражения от ядерного оружия?
        Взрыв мощностью 20 кт даёт зону полных разрушений радиусом около 1 км, 20 Мт — уже 10 км. По расчётам, при взрыве мощностью 100 Мт зона полного разрушения будет иметь радиус около 35 км, сильных разрушений — около 50 км, на расстоянии около 80 км незащищённые люди получат ожоги третьей степени.
  2. Лешак
    Лешак Вчера, 22:42
    +2
    Хорошая новость на ночь. Резервы ВСУ необходимо выбивать. В дополнение к бахмутовской мясорубке расход ЛС приличный.
  3. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Вчера, 22:56
    0
    Вот это действительно упреждающие меры.Не давать противнику сосредоточится,выбивать резервы (на дальних подступах не можем)в тылу линии соприкосновения.Вот когда мы навязываем врагу свою тактику,тогда и результат есть.Действовать на упреждение,сковывать любые намерения врага.Все это в конечном итоге привидет к тому что и наступление будет переносится по срокам,а значит и потери врага будут возрастать.
  4. Carlos Sala
    Carlos Sala Вчера, 23:00
    0
    Молодцы, пошлите их к черту. Это хорошая возможность нанести колоссальные потери в оборонительном бою.
  5. Финтифлюшкин
    Финтифлюшкин Вчера, 23:41
    -1
    Цитата: Orange-Bigg
    А БетАБ-1500 или УПАБ-1500Б по мостам через Днепр почему не бьют. Вроде как рассказывали что ПВО мешает,а тут бьют по правому берегу Днепра и ПВО как то не сильно мешает.Так в чём тогда дело?

    так значит врут как собаки
  6. Nord11
    Nord11 Сегодня, 00:46
    0
    Щирым пора у ЕС и США просить жовто-блакитные ткани, а то скоро не из чего флаги на могилки хероев ставить..
  7. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 00:52
    +1
    Фашистам до этого хорошечно прилетело.
  8. Сибиряк70регион
    Сибиряк70регион Сегодня, 01:44
    0
    Это всё хорошо. Главное чтобы потом опять перегрупировок не было