Нанесены удары по резервам противника в городах Дружковка и Марганец

Российские войска продолжают уничтожать резервы ВСУ вблизи города Артёмовска, где идёт продвижение штурмовых отрядов «Вагнера».
Основное огневое воздействие направлено на личный состав и технику противника в городах Константиновка, Краматорск, Славянск и Дружковка. Именно там командование ВСУ в последнее время пытается сконцентрировать большие силы, чтобы попытаться отбить как сам Артёмовск (Бахмут), так и его населённые пункты, входящие вместе с ним в агломерацию.
Стало известно о том, что в результате сегодняшнего удара по объектам в Дружковке нанесено поражение личному составу резерва ВСУ, в том числе переброшенному из центральной части Украины.
Также сообщается о нанесении ударов по военным объектам на правом берегу Днепра. Так, нанесено поражение месту дислокации украинского резерва в городе Марганец Днепропетровской области. Город находится на противоположной стороне Днепра (Каховского водохранилища) от российского Энергодара.
Напомним, что ранее, в ночь на 31 марта, российские Вооружённые силы сорвали перемещение резервов ВСУ на Купянское направление, нанеся удары по противнику в Харькове и области. Также были поражены объекты в оккупированной ВСУ части Запорожской и Херсонской областей. Поражены цели в Черниговской и Сумской области. Для этого использовались различные средства, включая высокоточные боеприпасы дальнобойной артиллерии, а также ударные дроны.