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Американский генерал: У нас относительно немного ракет ATACMS, чтобы их передать Киеву

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Американский генерал: У нас относительно немного ракет ATACMS, чтобы их передать Киеву

Соединенные Штаты не намерены поставлять на Украину дальнобойные баллистические ракеты ATACMS сразу по ряду причин. Об этом военно-аналитическому изданию Defense One заявил глава Объединённого комитета начальников штабов генерал армии США Марк Милли.


По его словам, возможности применения этих боеприпасов «преувеличены». К тому же, у Пентагона не так много ракет такого типа, а их производство ограничено возможностями ВПК.

С военной точки зрения, у нас относительно немного ATACMS, и мы должны убедиться, что у нас также есть собственные запасы боеприпасов. А дальность действия оружия — я думаю, что есть некоторое преувеличение того, что может сделать ATACMS, а что нет

— считает Милли.

По открытым данным на вооружении армии США имеется порядка 4000 ракет класса ATACMS. С учетом существующей интенсивности использования таких снарядов ВСУ, даже если Пентагон передаст Киеву все запасы, этого количества хватит ненадолго.

Есть и еще один недостаток у данного типа ракетного оружия, продолжил объяснять генерал. Ракеты ATACMS рассчитаны на одиночный выстрел, в то время как системы залпового огня GMLRS, которые сейчас используют ВСУ, производят сразу шесть выстрелов. Это значительно снижает эффективность поражения целей при использовании дальнобойных ракет.

При этом Милли напомнил, что помимо ракет существуют и другие виды оружия, которые могут поражать цели на значительном расстоянии. В качестве примера он назвал ударные БПЛА, намекнув, что «у британцев есть пара таких систем». Такой подход вполне укладывается в официальную парадигму Белого дома, по которой основную нагрузку снабжения ВСУ оружием должны взять на себя европейские члены НАТО.

Помимо чисто военных соображений, по которым США не готовы отправлять на Украину ракеты дальнего радиуса действия, есть и «политическое решение» на эту тему. Генерал не стал объяснять подробно, в чем оно заключается. Однако в Киеве не раз заявляли, что намерены использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов по Крыму, который украинские власти считают своей территорией. В этом случае может последовать очень жесткий симметричный ответ Москвы, что неминуемо приведет к эскалации конфликта и возможному прямому вовлечению в него НАТО. Такого развития событий в Вашингтоне, а тем более в европейских странах военного альянса, совсем не хотят.

Твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса «земля-земля» ATACMS, производимая американской компанией Lockheed Martin, имеет дальность применения до 300 километров. Пусковыми установками ракет ATACMS являются реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS, которые уже имеются в наличии у ВСУ. Российские военные эксперты утверждают, что эти ракеты можно сбивать системами ПВО, украинские эксперты говорят, что нет.
Автор:
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/MGM-140_ATACMS
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10 комментариев
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  1. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 10:11
    +3
    4000 ракет с дальностью 300 км могут очень много дел натворить.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 10:31
      0
      Цитата: BlackMokona
      4000 ракет с дальностью 300 км могут очень много дел натворить.

      Предположим. что американцы белые и пушистые, все из себя миротворцы, какими они себя хотят показать.
      Тогда ЗАЧЕМ им ТАКИЕ ракеты? Зачем им запас таких ракет? С кем они собрались воевать на дальности "до 300 километров" от своих границ?

      Отсюда вывод - они, эти ракеты, нужны Америке ИМЕННО для войн по всему миру, которые они организуют, провоцируют и ведут.

      Каждое оружие предназначено конкретно для чего-то.
      Не понимаю, зачем для "собственной обороны" нужны такие ракеты стране, с которой на её территории воевать никто не собирается. По крайней мере, таким оружием, что эти ATACMS могли бы быть полезными.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:13
      0
      4000 ракет АТСМS = 1500 российских боеголовок.Не передадут ни когда!!!
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:19
    +1
    Им просто страшно, что в ответ и им прилетит...
    1. Fizik13
      Fizik13 Сегодня, 12:21
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Им просто страшно, что в ответ и им прилетит...

      И это тоже.
      НО. Американцы на перепутье, и хочется и колется.
      С одной стороны самим не хватает, эти ракеты стоят кучу бабла и их все равно собьют, Украине скоро и так писец и отвечать за них они не хотят, ведь Россия это не Югославия, Ирак или Афганистан.
      А то, что после окончания СВО будет большой передел мира я в этом не сомневаюсь
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:19
    -1
    Российские военные эксперты утверждают, что эти ракеты можно сбивать системами ПВО, украинские эксперты говорят, что нет.
    . Сбить можно, но все зависит от многих причин, которые можно и не рассматривать, а просто посмотреть, что по факту происходит в хоне боевых действий.
  4. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 10:25
    0
    ....намекнул, что "у британцев.....

    Короче ---- послал! Сейчас. Но "помощь" укрорейху запланирована и продолжается
  5. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 10:25
    0
    С военной точки зрения, у нас относительно немного ATACMS, и мы должны убедиться, что у нас также есть собственные запасы боеприпасов. А дальность действия оружия — я думаю, что есть некоторое преувеличение того, что может сделать ATACMS, а что нет

    — считает Милли.
    Фрэнк не перестаёт удивлять широтой взглядов на поставки дальнобойных ракетных систем в Украину... request
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:51
    +1
    Да тут ежику понятно, что РФ дипломатическим путем припугнуло США возможностью ответки. Потому что иные причины - не пролезают ввиду очевидной их нелепости.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:56
    0
    у Пентагона не так много ракет такого типа, а их производство ограничено возможностями ВПК.
    Пентагон Киеву - как видите у нас проблемы, но мы можем подсказать,как решить ваши. У Лондона есть БПЛА, которые вам нужнее. Обращайтесь к Сунаку он будет рад вам помочь.
    ... и возможному прямому вовлечению в него НАТО. Такого развития событий в Вашингтоне, а тем более в европейских странах военного альянса, совсем не хотят.
    Не хотят, ой ли. Ведь активно все ведут к эскалации конфликта и стараются вынудить Россию на крайние меры.