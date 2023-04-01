Американский генерал: У нас относительно немного ракет ATACMS, чтобы их передать Киеву

С военной точки зрения, у нас относительно немного ATACMS, и мы должны убедиться, что у нас также есть собственные запасы боеприпасов. А дальность действия оружия — я думаю, что есть некоторое преувеличение того, что может сделать ATACMS, а что нет

Соединенные Штаты не намерены поставлять на Украину дальнобойные баллистические ракеты ATACMS сразу по ряду причин. Об этом военно-аналитическому изданию Defense One заявил глава Объединённого комитета начальников штабов генерал армии США Марк Милли.По его словам, возможности применения этих боеприпасов «преувеличены». К тому же, у Пентагона не так много ракет такого типа, а их производство ограничено возможностями ВПК.— считает Милли.По открытым данным на вооружении армии США имеется порядка 4000 ракет класса ATACMS. С учетом существующей интенсивности использования таких снарядов ВСУ, даже если Пентагон передаст Киеву все запасы, этого количества хватит ненадолго.Есть и еще один недостаток у данного типа ракетного оружия, продолжил объяснять генерал. Ракеты ATACMS рассчитаны на одиночный выстрел, в то время как системы залпового огня GMLRS, которые сейчас используют ВСУ, производят сразу шесть выстрелов. Это значительно снижает эффективность поражения целей при использовании дальнобойных ракет.При этом Милли напомнил, что помимо ракет существуют и другие виды оружия, которые могут поражать цели на значительном расстоянии. В качестве примера он назвал ударные БПЛА, намекнув, что «у британцев есть пара таких систем». Такой подход вполне укладывается в официальную парадигму Белого дома, по которой основную нагрузку снабжения ВСУ оружием должны взять на себя европейские члены НАТО.Помимо чисто военных соображений, по которым США не готовы отправлять на Украину ракеты дальнего радиуса действия, есть и «политическое решение» на эту тему. Генерал не стал объяснять подробно, в чем оно заключается. Однако в Киеве не раз заявляли, что намерены использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов по Крыму, который украинские власти считают своей территорией. В этом случае может последовать очень жесткий симметричный ответ Москвы, что неминуемо приведет к эскалации конфликта и возможному прямому вовлечению в него НАТО. Такого развития событий в Вашингтоне, а тем более в европейских странах военного альянса, совсем не хотят.Твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса «земля-земля» ATACMS, производимая американской компанией Lockheed Martin, имеет дальность применения до 300 километров. Пусковыми установками ракет ATACMS являются реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS, которые уже имеются в наличии у ВСУ. Российские военные эксперты утверждают, что эти ракеты можно сбивать системами ПВО, украинские эксперты говорят, что нет.