В сети размещено видео, на котором можно увидеть, как метким ударом российской артиллерии был уничтожен крупный склад боеприпасов в Харьковской области. Судя по очень мощному взрыву, на складе хранилось значительное количество артиллерийских боеприпасов. Боевики киевского режима уже испытывают значительную нехватку боеприпасов и не всегда имеют возможность вести огонь и отвечать на огонь российской артиллерии. Преимущество в артиллерии и боеприпасах к ней является одним из факторов, обеспечивающих успех в ведении боевых действий.
Сообщается, что на Купянском направлении в Харьковской области в течение прошедших суток были нанесены авиационные и артиллерийские удары по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое. В результате были уничтожены до 30-ти украинских военнослужащих, а также две единицы боевых бронированных машин и гаубица Д-20.
На Красно-Лиманском направлении в Луганской Народной Республике силами штурмовой авиации и артиллерии нанесены удары по скоплениям живой силы и техники противника в районе населенного пункта Червоная Диброва (Красная Дубрава).
Всего за прошедшие сутки на этом направлении фронта было ликвидировано около 85-ти украинских военнослужащих, а также три боевые бронированные машины, три пикапа, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
Российская армия продолжает успешное наступление на Харьковском направлении, постепенно возвращая оставленные в ходе осенней перегруппировки позиции.