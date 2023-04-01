Военное обозрение
Войти Регистрация

Уничтожение артиллерией склада с боеприпасами ВСУ в Харьковской области попало в кадр

4
Уничтожение артиллерией склада с боеприпасами ВСУ в Харьковской области попало в кадр

В сети размещено видео, на котором можно увидеть, как метким ударом российской артиллерии был уничтожен крупный склад боеприпасов в Харьковской области. Судя по очень мощному взрыву, на складе хранилось значительное количество артиллерийских боеприпасов. Боевики киевского режима уже испытывают значительную нехватку боеприпасов и не всегда имеют возможность вести огонь и отвечать на огонь российской артиллерии. Преимущество в артиллерии и боеприпасах к ней является одним из факторов, обеспечивающих успех в ведении боевых действий.





Сообщается, что на Купянском направлении в Харьковской области в течение прошедших суток были нанесены авиационные и артиллерийские удары по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое. В результате были уничтожены до 30-ти украинских военнослужащих, а также две единицы боевых бронированных машин и гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении в Луганской Народной Республике силами штурмовой авиации и артиллерии нанесены удары по скоплениям живой силы и техники противника в районе населенного пункта Червоная Диброва (Красная Дубрава).

Всего за прошедшие сутки на этом направлении фронта было ликвидировано около 85-ти украинских военнослужащих, а также три боевые бронированные машины, три пикапа, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

Российская армия продолжает успешное наступление на Харьковском направлении, постепенно возвращая оставленные в ходе осенней перегруппировки позиции.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 10:13
    +3
    Хотелось бы побольше, но в принципе хорошо все. Живы будем - не помрем!
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 10:37
      +3
      Цитата: Аргон
      Хотелось бы побольше, но в принципе хорошо все. Живы будем - не помрем!

      Все кадры боевых действий будут потом ..Нельзя пока все показывать !

      Многие клипы черти блокируют от злобы..
      P.S. У нас на районе за год уже четверо в цинках вернулись ..Вечная им память ! Никто не скрывает ,похоронили с почестями ..
      Идет война за Россию против англосаксов и прочих гегемонов колонизаторов ростовщиков ! Наше дело правое
  2. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 10:30
    +2
    модернизированные Ланцеты -КАк МОЖНО БОЛЬШЕ...десятки тысяч на фронт.
  3. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 12:31
    0
    Красиво у бандерлогов с салютом подгорало! Часть матрасной и натовской помощи обнулилась! Почаще бы так.