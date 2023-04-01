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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может стать следующим генсеком НАТО

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может стать следующим генсеком НАТО

В Европе начинаются дискуссии по поводу того, кто же заменит Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО после его ухода с поста в конце этого года.


Британское издание The Sun называет одним из вероятных кандидатов на эту должность главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, полномочия которой на посту главы Еврокомиссии истекают в следующем году.

Как пишет издание, в поддержку фон дер Ляйен выступил ряд членов альянса, но очевидно, что Лондон будет против её кандидатуры, так как Великобритания хочет видеть генсеком НАТО своего министра обороны Бена Уоллеса.

The Sun отмечает, что главе Еврокомиссии предстоит тяжелая борьба в непрозрачном процессе отбора. Официальных выборов не проводится, а выбирают нового генсека на основе консенсуса между членами альянса.

При этом США, как правило, не выдвигают кандидата, поскольку американский генерал традиционно выполняет функции верховного главнокомандующего союзниками в Европе, пишет издание. Однако очевидно, что именно Вашингтон будет решат, кто возглавит НАТО.

Помимо двух упомянутых кандидатов на пост генсека НАТО, The Sun называет возможными претендентами также премьера Эстонии Каю Каллас, канадского министра Христю Фриланд, экс-премьера Британии Джонсона. С меньшей долей вероятности сменщицей Столтенберга может стать Колинда Грабар-Китарович, экс-президент Хорватии. У неё просто на несколько порядков меньше антироссийских высказываний. Хотя она тоже в числе кандидатов.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/DOD photo by U.S. Air Force Master Sgt. Jerry Morrison
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25 комментариев
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  1. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 10:40
    0
    Кадровая политика швах...

    Да, да, мой комментарий ужасно короток, но решительно нечего добавить.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 12:55
      0
      Ну, с воровкой из госбюджета ЕС Урсулой фон дер Ляйен всё ясно!

      А вот воинственного премьера Эстонии 45-летнюю русофобку Каю Каллас называют "ПРИНЦЕССОЙ Воины" с Россией!
      Она выслуживается перед Вашингтоном как только может.

      4 минуты назад! ТРЁХНУЛАСЬ! "Принцесса Войны" Кая Каллас! Опубликовано 1 месяц тому назад!
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:41
    +2
    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может стать следующим генсеком НАТО
    . Пофиг... кто б там не стал генсеком, будет очередная пСиса болтун, не отличающаяся ни умом, ни сообразительностью!
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:25
      +1
      Цитата: rocket757
      будет очередная пСиса болтун, не отличающаяся ни умом, ни сообразительностью!


      Столтенберг хоть и псиса-говорун, но хоть внешне представительный, когда молчит приятно посмотреть, а новая псиса что молчит, что говорит, но глаз не видит в ней ничего приятного.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:56
        0
        Все познаётся в сравнении.... не так давно на должность сватали Грибаускайте...
    2. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 14:19
      +1
      А это правда, что Урсула фон дер Ляйен работала в Гамбурге проституткой?
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:04
        0
        Про Анну-Лену такое писали, а про гинеколога всея гейропы, вроде нет...
  3. Magellan
    Magellan Сегодня, 10:48
    0
    Не имеет значения вообще, Генсек не формирует политику блока.
    Зато отчитаются об очередном проявлении гендерного разнообразия wassat laughing
    1. Fizik13
      Fizik13 Сегодня, 12:31
      0
      Цитата: Magellan
      Генсек не формирует политику блока.
      Зато отчитаются об очередном проявлении гендерного разнообразия

      Вот вот, поэтому и изберут Урсулу фон дер Ляйен (её гражданская профессия - гинеколог) следующим генсеком НАТО, чтобы она смотрела через ЩЕЛЬ на проблемы НАТО.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:50
    +2
    Тhe Sun это жёлтая пресса в Англии ,не внушают доверия.Проошла инфа что стоптанному просто продлят его полномочия.Кстати в газете Дейли Експресс идёт открытое голосование с свободным доступом со всего мира.Можно выразить свою гражданскую позицию,по вопросу уголовного преследования Трампа.Я выразил: свободу Юрию Трамповичу! bully
  5. vvn_vl
    vvn_vl Сегодня, 10:53
    +4
    начала с бундесвера, потом угробила гейропу, быстрей ее в нато... я думал, что только у нас по личной преданности, а не по профессионализму назначают
  6. zippy99
    zippy99 Сегодня, 10:53
    +1
    Всё таки мир в труху будем с этим заявлением smile
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:58
      0
      Цитата: zippy99
      Всё таки мир в труху будем с этим заявлением

      Для того и поставят Урсулку.
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:53
    +2
    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может стать следующим генсеком НАТО

    И назначат Урсулу, сейчас на Западе модно делать из неудавшихся гинекологов политиков и ставить их на верхние посты, а из неудавшихся политиков делать гинекологов и я не удивлюсь если Столтенберга назначат руководить гинекологическим отделение, а гинекологами у него будут работать Трасс, Бербок, Мелони, а Камалу акушеркой.
  8. HAM
    HAM Сегодня, 10:54
    +1
    Вот она- "демократия"в действии,одни и те же рожи тасуют по тёплым местам....
    Как там на мове звучит основная профессия Урсулы?
  9. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:57
    0
    Кто вреднее и противнее, того и выбирают - ведьму Урсулу!
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:08
      0
      Ведьме урсуле ещё надо выйти сухой из "зерновой сделки."Правительства стран ЕС восточной Европы требуют пересмотра зерновой сделки,зерно должно идти в Африку а не в ЕС.Фермерам оказывается в Европе кушать надо ,а не своё зерно гноить.Западные журналисты очень любят кого нибудь грохнуть за коррупцию.
      1. Капитан Пушкин
        Капитан Пушкин Сегодня, 11:28
        +3
        Цитата: tralflot1832
        Западные журналисты очень любят кого нибудь грохнуть за коррупцию.

        Посмотрите итальянский фильм "Дамы и господа" 60-х годов. Получите удовольствие от фильма и увидите фрагмент, как формируется мнение журналистов и их редактора.
        Если бы Урсулу нужно было слить, то на ней висит многомиллиардная афера с атиковидными вакцинами, но её это совершенно не колышет.
        Добавлю от себя.
        Во время визита фон дер Ляйн в Бучу, при ней на носилках несли тело убитого гражданского парня с белой повязкой на рукаве. У него КОЛЫХАЛИСЬ РУКИ. Т.е. он был убит буквально накануне, тело не успело застыть.
        Урсула, как человек, имеющий медицинское образование, не могла не понимать, что с момента убийства прошло не более нескольких часов, а не несколько суток, как по версии Зеленского.
        Фактически, фон дер Ляйн сознательно покрывала военное преступление, т.е. стала его соучастницей.
        За это нет срока давности.
        Для США поставить на один из ключевых постов беспринципного пещерного русофоба с букетом тяжких преступлений, то что надо. Абсолютно подконтрольный персонаж.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 12:23
        0
        Цитата: tralflot1832
        ."Правительства стран ЕС восточной Европы требуют пересмотра зерновой сделки,зерно должно идти в Африку а не в ЕС.

        Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к властям Евросоюза с просьбой купить у них скопившееся украинское продовольствие, а также предоставить финансовую поддержку на ускорение развития транспортной инфраструктуры, передает Associated Press со ссылкой на открытое обращение пяти стран к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Как отмечает Associated Press, переполнение местных рынков украинской продукцией привело к недовольству фермеров. На этом фоне Брюссель предложил выплатить Болгарии и Польше €16,7 млн и €30 млн соответственно, однако местные власти считают эту сумму недостаточной.
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 12:56
      0
      Цитата: 75Сергей
      Кто вреднее и противнее, того и выбирают - ведьму Урсулу!

      Там у всех этих кандидатов башка отморожена, а посему уже не столь важно кого назначат. Для нас они все враги и ни с одним из них конструктивный диалог невозможен.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:08
    0
    Урсула фон дер Ляйен, Бен Уоллес - что ни кандидатура, то верх некомпетентности, тупости, агрессивности и конечно русофобии. Оба друг друга стоят и оба запросто могут развязать войну в один день долго не заморачиваясь, а если прикажут американцы, то немедленно.
  11. Беккхам-Али
    Беккхам-Али Сегодня, 11:25
    +1
    Чую я, что бывший гинеколог подтянет в замы двух санитаров из психушки.
  12. Void
    Void Сегодня, 11:37
    +1
    о какая хорошая новость, назначте эту дырку главой, что бы совсемм развалить нато
  13. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 12:11
    0
    Ставлю на премьера Эстонии Каю Каллас. Этого кандидата поддерживают США.
  14. svp67
    svp67 Сегодня, 14:56
    0
    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может стать следующим генсеком НАТО
    И это было бы КРУТО... "армейские "пеленальные столики" и форма для кормящих военнослужащих у неё в запасе уже имеется, сейчас можно это и по всему НАТО распространить...