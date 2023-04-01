Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может стать следующим генсеком НАТО

В Европе начинаются дискуссии по поводу того, кто же заменит Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО после его ухода с поста в конце этого года.Британское издание The Sun называет одним из вероятных кандидатов на эту должность главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, полномочия которой на посту главы Еврокомиссии истекают в следующем году.Как пишет издание, в поддержку фон дер Ляйен выступил ряд членов альянса, но очевидно, что Лондон будет против её кандидатуры, так как Великобритания хочет видеть генсеком НАТО своего министра обороны Бена Уоллеса.The Sun отмечает, что главе Еврокомиссии предстоит тяжелая борьба в непрозрачном процессе отбора. Официальных выборов не проводится, а выбирают нового генсека на основе консенсуса между членами альянса.При этом США, как правило, не выдвигают кандидата, поскольку американский генерал традиционно выполняет функции верховного главнокомандующего союзниками в Европе, пишет издание. Однако очевидно, что именно Вашингтон будет решат, кто возглавит НАТО.Помимо двух упомянутых кандидатов на пост генсека НАТО, The Sun называет возможными претендентами также премьера Эстонии Каю Каллас, канадского министра Христю Фриланд, экс-премьера Британии Джонсона. С меньшей долей вероятности сменщицей Столтенберга может стать Колинда Грабар-Китарович, экс-президент Хорватии. У неё просто на несколько порядков меньше антироссийских высказываний. Хотя она тоже в числе кандидатов.