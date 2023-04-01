В США назвали причины, мешающие удвоить производство ракет GMLRS для РСЗО

(...) завод, несмотря на то, что имеет возможность работать в две смены, работает только в одну

Соединенные Штаты намерены кратно увеличить производство боеприпасов, изучив опыт военного противостояния на Украине, существующих на сегодня запасов снарядов не хватит для участия в конфликте высокой интенсивности. Однако у американских производителей боеприпасов имеются причины, по которым будет очень трудно нарастить выпуск необходимой военным продукции.Американская компания Lockheed Martin, производящая снаряды для РСЗО HIMARS и M270 заявила, что столкнулась с трудностями в попытке удвоить количество выпускаемых ракет GMLRS. На сегодняшний день предприятия компании выпускают 10 тысяч ракет в год и это максимум. В настоящее время предпринимаются попытки увеличить выпуск до 14 тысяч, начиная со следующего года. А Пентагон требует, как минимум, поставку 20 тысяч снарядов и как можно скорее. Но выйти на такой уровень компания если и сможет, то через несколько лет.Основными причинами невозможности удвоить выпуск ракет для РСЗО в Lockheed Martin назвали отсутствие необходимых для этого станков, испытательного оборудования, а самое главное - специалистов, желающих работать на производстве. Все дело в том, что все предприятия компании находятся на очень больших расстояниях от населенных пунктов и это создает трудности для доставки рабочих.- заявила директор по развитию бизнеса Lockheed Martin по тактическим ракетам Бекки Витроу.Таким образом, увеличение производства ракет GMLRS можно ожидать не ранее чем через два или три года, несмотря на то, что арсеналы армии США практически пусты. Понадеявшись на производителей, Пентагон направил большое количество боеприпасов для РСЗО на Украину, фактически оставшись без необходимого минимума. Кстати, у Киева тоже проблемы с наличием боеприпасов для американских РСЗО, количество обстрелов тех же HIMARS сократилось, причем значительно.