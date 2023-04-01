Военное обозрение
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В США назвали причины, мешающие удвоить производство ракет GMLRS для РСЗО

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В США назвали причины, мешающие удвоить производство ракет GMLRS для РСЗО

Соединенные Штаты намерены кратно увеличить производство боеприпасов, изучив опыт военного противостояния на Украине, существующих на сегодня запасов снарядов не хватит для участия в конфликте высокой интенсивности. Однако у американских производителей боеприпасов имеются причины, по которым будет очень трудно нарастить выпуск необходимой военным продукции.


Американская компания Lockheed Martin, производящая снаряды для РСЗО HIMARS и M270 заявила, что столкнулась с трудностями в попытке удвоить количество выпускаемых ракет GMLRS. На сегодняшний день предприятия компании выпускают 10 тысяч ракет в год и это максимум. В настоящее время предпринимаются попытки увеличить выпуск до 14 тысяч, начиная со следующего года. А Пентагон требует, как минимум, поставку 20 тысяч снарядов и как можно скорее. Но выйти на такой уровень компания если и сможет, то через несколько лет.

Основными причинами невозможности удвоить выпуск ракет для РСЗО в Lockheed Martin назвали отсутствие необходимых для этого станков, испытательного оборудования, а самое главное - специалистов, желающих работать на производстве. Все дело в том, что все предприятия компании находятся на очень больших расстояниях от населенных пунктов и это создает трудности для доставки рабочих.

(...) завод, несмотря на то, что имеет возможность работать в две смены, работает только в одну

- заявила директор по развитию бизнеса Lockheed Martin по тактическим ракетам Бекки Витроу.

Таким образом, увеличение производства ракет GMLRS можно ожидать не ранее чем через два или три года, несмотря на то, что арсеналы армии США практически пусты. Понадеявшись на производителей, Пентагон направил большое количество боеприпасов для РСЗО на Украину, фактически оставшись без необходимого минимума. Кстати, у Киева тоже проблемы с наличием боеприпасов для американских РСЗО, количество обстрелов тех же HIMARS сократилось, причем значительно.
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17 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:33
    +1
    В США назвали причины, мешающие удвоить производство ракет GMLRS для РСЗО
    . Вырастили поколение дармоедов, у которых одна цель в жизни, как бы "работать", что б никак не работать!
    Активистов шибко много, работать некому.
    Вопрос... а как они эту проблему будут/смогут решить?
  2. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 10:34
    -1
    Надеюсь Путин все это просчитал заранее и предугадал такой исход. То есть американцы с НАТО надеялись через украину обескровить Россию....но получилсь наоборот - через украину Путин обескровливает НАТО и США...они уже пркатически пусты..с голой попой остались. Еще чуть чуть и все....можно брать тепленькими всех.
    1. Arsen1
      Arsen1 Сегодня, 10:55
      -5
      ну бред то не пишите. Украина снами воюет натовским почти старьем. К тому моменты как НАТО "обескровится" вы чем воевать планируете ? трехлинейками? Если уже сейчас Т62 это по сути норма на фронте.
    2. B44
      B44 Сегодня, 11:10
      -1
      Вы выиграли день за самый глупый комментарий. «Путин обескровливает НАТО и США». А теперь напишите, пожалуйста, сколько современных самолетов НАТО потеряло на Украине, сколько было потеряно новейших танков Абрамс, К2 или ЛеоА7. Напишите, пожалуйста, сколько ракет «Томагавк» Америка уже применила и сколько спутников-шпионов мы уничтожили. Я тебе прямо напишу, потому что, может быть, ты спал под камнем в прошлом году, Америка ведет эту войну почти бесплатно, деньги, которые они потратили до сих пор, составляют процент от оборонного бюджета, и они не тронули даже доли того, что они сохранили. По официальным данным, это 5000 «Абрамсов» в различных модификациях и около 3000 F-16, не говоря уже о другой технике, хранящейся в пустынях. Продолжайте мечтать о России, обескровливающей врага в течение полугода, пытаясь окружить один город с населением 70 000 человек.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:05
        0
        Палка всегда о двух концах!
        Наши потери существенные и без новой индустриализации всего народного хозяйства, интенсификация производства и прочего, прочего, ситуация может стать... не хорошей.
        Но, не стоит утверждать, что на западе все так хорошо и благостно... запасы вооружений мирного времени они выгребают весьма активно, а восполнять их, без той же интенсификация производства, будет не быстро...
        В общем, только время и факты покажут, докажут, кто где и как ошибался или был прав.
      2. Imperor_Alive
        Imperor_Alive Сегодня, 13:51
        0
        Цитата: B44
        Америка ведет эту войну почти бесплатно, деньги, которые они потратили до сих пор, составляют процент от оборонного бюджета, и они не тронули даже доли того, что они сохранили. По официальным данным, это 5000 «Абрамсов» в различных модификациях и около 3000 F-16, не говоря уже о другой технике, хранящейся в пустынях. Продолжайте мечтать о России, обескровливающей врага в течение полугода, пытаясь окружить один город с населением 70 000 человек.


        Суть не в том, много или мало у них оружия. Главное, у них некому воевать.
        Их ставка на высокотехнологичное оружие исключает использование наемников из Гондураса, которые за копейки готовы рисковать жизнью.
        Армии Запада - это армии мирного времени, согласные воевать с папуасами.
        Они не готовы умирать на войне.

        Поэтому, США не могли начать такую войну без создания фашистского режима на Украине, который отправит на смерть сотни тысяч людей.
        Они украинский фашизм вскармливали многие десятилетия, начиная еще со времен Хрущева.

        Если Россия сломает надежды укрофашистов на контрнаступление,
        у них посыплется все.
        Когда армия укрорейха перестанет верить в свою победу,
        она будет ненавидеть свое правительство и весь западный мир,
        который отправил их на смерть без всякой надежды.

        Тогда вся война может очень быстро закончиться - разными способами.
        А Киев закупит цветы, чтобы встречать освободителей.
  3. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 10:36
    +2
    несмотря на то, что арсеналы армии США практически пусты.

    Это трудности перевода? Поверить в то, что США прям "опустошили" свои арсеналы из-за Украины, трудно...
    1. KCA
      KCA Сегодня, 10:54
      0
      Зачем США стотысячетонные запасы РС? Китай осуществит десант миллиона морпехов на территорию США? Для защиты гейропы запас должен храниться на территории гейропы, для тайваня на тайване, в японии и РСЗО не нужны, если прорваться и высадить на Хонсю десяток ИМР-3М, они сравнят с грунтом всё так, что атомные бомбы покажутся детским лепетом, можно ещё взять опыт американского борца за справедливость:
  4. KCA
    KCA Сегодня, 10:44
    0
    Ещё проблемы с поставками химикатов по Ж/Д
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:50
    +2
    Цитата: Doccor18
    несмотря на то, что арсеналы армии США практически пусты.

    Это трудности перевода? Поверить в то, что США прям "опустошили" свои арсеналы из-за Украины, трудно...

    Когда началась I Мировая война, то тоже никто не предполагал, что запасов снарядов не хватит; они закончаться через три месяца. Так и тут: всё рассчитывлась на пару - тройку месяцев конфликта. Но никто не думал, что будет Верден.
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 11:04
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Так и тут: всё рассчитывлась на пару - тройку месяцев конфликта. Но никто не думал, что будет Верден

      Кем рассчитывалось? Нашими? Может быть. Но демократорам этот конфликт выгоден со всех сторон, так что о его затягивании они должны были знать наперёд...
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:57
    0
    Приветствую американских специалистов : Где бы работать ,лишь бы не работать!Да и Джо вчера обрадовал избирателей, если не принять жёсткие меры ,то придётся сокращать социальные выплаты пенсионерам и инвалидам на 23 %.Не все в США выходят миллионерами на пенсию..Так говорите в США финансовый кризис пошёл на спад? laughing
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:03
    0
    увеличение производства ракет GMLRS можно ожидать не ранее чем через два или три года,
    А лучше, чтобы к этому времени у американцев исчезла причина необходимости дополнительного выпуска ракет.
  8. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 11:30
    +1
    Цитата: Doccor18
    несмотря на то, что арсеналы армии США практически пусты.

    Это трудности перевода? Поверить в то, что США прям "опустошили" свои арсеналы из-за Украины, трудно...

    Прибедняются по любому, мол подкинте бабла побольше, на автобус для рабочих лярда эдак два)
  9. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 11:56
    0
    Цитата: Doccor18
    Но демократорам этот конфликт выгоден со всех сторон, так что о его затягивании они должны были знать наперёд...


    Демократорам было бы выгоднее быстрое поражение РФ из-за развала экономики, на что они и рассчитывали. Но обломилось.
    К затяжному конфликту высокой интенсивности ни США ни НАТО не готовились в должной степени, факт бесспорный.
  10. Комментарий был удален.
  11. vadivm59
    vadivm59 Сегодня, 13:51
    0
    в 80-х годах работа на заводе выпускавшего РС для рсзо СМЕРЧ и ГРАД.делали до 40- тыс.в год,обоих типов.работали в 2 смены,ни какой войны не было.и площадь перед проходной вечером напоминала автовокзал,автобусов тьма и таблички с названиями пригородных деревень,куда идут эти автобусы.так как в городе не хватало рабочих рук,т.к. было ещё куча предприятий в городе.увы,всё это в прошлом.
    1. Imperor_Alive
      Imperor_Alive Сегодня, 14:15
      0
      Да, жаль потерянного. Но сейчас выпускают Торнадо-С