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Украинский военный посетовал на то, что российская армия вынуждает ВСУ отступать в Артемовске

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Украинский военный посетовал на то, что российская армия вынуждает ВСУ отступать в Артемовске

Украинская армия отступает в Артемовске (Бахмуте), потому что российская артиллерия уничтожает дома, в которых ВСУ оборудовали свои огневые точки.


Украинский военнослужащий сетует на то, что российская армия разрушает "квартал за кварталом", тем самым выдавливая противника из городской черты.

По словам военнослужащего ВСУ, от огня российской артиллерии многоэтажные дома "складываются, как карточные домики", и украинские военнослужащие вынуждены оставлять свои позиции и отступать квартал за кварталом. Украинский боевик объясняет продолжающееся отступление ВСУ тем, что военнослужащим "не за что держаться", вследствие чего они вынуждены постепенно отходить.

То есть, военнослужащий ВСУ сам и признаёт, что украинские войска используют гражданские дома и здания в Бахмуте (Артёмовске) для оборудования в них огневых точек.



Боевики киевского режима очень часто ведут боевые действия, оборудуя свои позиции во дворах жилых домов либо непосредственно в квартирах мирных жителей. Это неизбежно приводит к масштабным разрушениям в районах активного ведения боевых действий. Тем самым, украинское командование обозначает, что не считает эти населенные пункты и их жителей "своими" и, не сомневаясь в неизбежности их потери, стараются оставить России "выжженную землю" и руины населенных пунктов.

Однако, российские власти активно восстанавливают освобожденные города. Это можно увидеть на примере Мариуполя, где активно возводятся новые микрорайоны, больницы и другие инфраструктурные объекты, восстанавливается работа общественного транспорта и постепенно налаживается мирная жизнь.
Автор:
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16 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:02
    +2
    Надеюсь после отступления из Артёмовска ВСУ эта новость сместит с первых полос западных СМИ уголовку против Трампа.Уже надоел,трудно искать статьи про Украину ,всё в подвалах и подвалах.В англицких СМИ Сунак и Карлуша звёзды новостей.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 11:19
      -15
      Не отступят они Артемовск активно штурмуют весь февраль, март уже апрель, а потом украинское наступление начнется и не известно не придется ли вагнеровцам отсюда самим отступать.
      1. lukash66
        lukash66 Сегодня, 11:35
        +8
        А их никто и не просит отступать, чем больше их там заровняют, тем лучше.
        1. Void
          Void Сегодня, 11:42
          0
          а ну марш с дивана на передовую, хватит за мамкину юбку прятаться, у вас всеобщая мобилизация, и вам всем нада быть в Бахмуте, Зеля так сказал
          1. ДАА УЖ
            ДАА УЖ Сегодня, 11:52
            0
            С диванов позабирали, остались те кто щемится за плинтусом, под диваном и сломал себе какую конечность. Ну и ципса
        2. Аргон
          Аргон Сегодня, 13:26
          0
          Вы не тому ответили! Пост выше от ЦИПСО!
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:51
        +3
        Прекрасная новость для вас в серию пошёл прибор УПМК ,это такая железка с крылышками которая к бомбе пристыковывается.Мощность завода впечатляет.Прошёл испытания и пошёл в серию УПМК на полтарашечку.Утилизация салорейха пойдёт быстрее на много.
      3. Fizik13
        Fizik13 Сегодня, 12:40
        +2
        Цитата: Кронос
        Не отступят они Артемовск активно штурмуют весь февраль, март уже апрель, а потом украинское наступление начнется и не известно не придется ли вагнеровцам отсюда самим отступать.

        ПАНИКЁР, таких во время ВОВ расстреливали на месте!
        НЕ Российская Армия вынуждает ВСУ отступать в Артемовске, а страны "члены" НАТО. Если-бы не они, то мы бы вернули часть исконно Русских территорий, а остальная часть была-бы денацифицирована, демилитаризирована и стала-бы протекторатом России, пардон дружественной нам страной.
  2. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 11:17
    0
    Она жаловалась? И куда вы планируете предъявлять претензии?
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 11:20
      0
      Carlos Sala (Carlos Sala)
      Сегодня, 11:17
      НОВЫЙ
      +1
      Она жаловалась? И куда вы планируете предъявлять претензии?
      Им только в "спортлото".wink И не "жаловаться", а бежать куда глаза глядят, или сдаваться в плен.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:24
    +5
    Какая досада, российские войска оказывается уничтожают их огневые точки и опорники в жилых домах вынуждая отступать. Байдену жаловались? Посочувствовал или рассказал про мороженное с шоколадной крошкой?
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:32
    +1
    Цитата: Кронос
    Не отступят они Артемовск активно штурмуют весь февраль, март уже апрель, а потом украинское наступление начнется и не известно не придется ли вагнеровцам отсюда самим отступать.

    Значит погибнут... Будут лежать под грудами мусора, во славу еврея Зеленского.
    1. tatarin1972
      tatarin1972 Сегодня, 11:46
      +1
      Антисемит? Евреи разные бывают, в любой нации хватает выродков.
  5. Denis812
    Denis812 Сегодня, 11:46
    0
    Я думал у ВСУ уже есть другой термин для этого - "отрицательное наступление". :)
  6. lukash66
    lukash66 Сегодня, 12:08
    0
    А им надо талоны на усиленное питание и путёвки на курорты Краснодарского края и в Крыму.
  7. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 13:02
    0
    Странно это. Все-таки это военнослужащий, и принципы ведения городской войны ему должны быть знакомы... чего сетовать-то?
    Я понял бы, если бы это был ливерный канцлер - который вполне может посетовать на странное поведение России и её ничем не объяснимое желание не дать себя просто уничтожить - и которая почему-то до сих пор неоправданно жестоко стреляет по укросолдатам, которые всего лишь расстреливают гражданские кварталы и мирно жгут граждан РФ.