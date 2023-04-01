Украинская армия отступает в Артемовске (Бахмуте), потому что российская артиллерия уничтожает дома, в которых ВСУ оборудовали свои огневые точки.Украинский военнослужащий сетует на то, что российская армия разрушает "квартал за кварталом", тем самым выдавливая противника из городской черты.По словам военнослужащего ВСУ, от огня российской артиллерии многоэтажные дома "складываются, как карточные домики", и украинские военнослужащие вынуждены оставлять свои позиции и отступать квартал за кварталом. Украинский боевик объясняет продолжающееся отступление ВСУ тем, что военнослужащим "не за что держаться", вследствие чего они вынуждены постепенно отходить.То есть, военнослужащий ВСУ сам и признаёт, что украинские войска используют гражданские дома и здания в Бахмуте (Артёмовске) для оборудования в них огневых точек.Боевики киевского режима очень часто ведут боевые действия, оборудуя свои позиции во дворах жилых домов либо непосредственно в квартирах мирных жителей. Это неизбежно приводит к масштабным разрушениям в районах активного ведения боевых действий. Тем самым, украинское командование обозначает, что не считает эти населенные пункты и их жителей "своими" и, не сомневаясь в неизбежности их потери, стараются оставить России "выжженную землю" и руины населенных пунктов.Однако, российские власти активно восстанавливают освобожденные города. Это можно увидеть на примере Мариуполя, где активно возводятся новые микрорайоны, больницы и другие инфраструктурные объекты, восстанавливается работа общественного транспорта и постепенно налаживается мирная жизнь.