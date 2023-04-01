Министр обороны Германии назвал количество танков Leopard, планируемых к отправке на Украину

Откровенно говоря, как и у других стран, у нас ограниченный арсенал. Как федеральный министр обороны, я не могу раздать все подряд

Украина зря надеется на поставку большого количества танков западного производства, ресурсы у союзников киевского режима ограничены. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.Украина уже получает танки немецкого производства Leopard и в будущем получит еще, но рассчитывать, что их будет много, не нужно. По словам немецкого министра, всего Киев получит два батальона танков Leopard 2 и четыре батальона Leopard 1, плюс боеприпасы, обслуживание и т.д. На большее ни Германия, ни ее союзники неспособны, как бы Зеленский не умолял.- заявил Писториус.На сегодняшний день Германия поставила Украине 18 танков Leopard 2A6, "перевыполнив" план, так как обещала всего четырнадцать. Отправка бронетехники на Украину лишила Бундесвер значительного количества исправных танков, теперь Берлин ищет возможность исправить ситуацию, закупив технику у других стран, в частности в Швейцарии. Минобороны ФРГ направило в Берн официальное письмо с просьбой продать списанные швейцарские танки Leopard 2A4 в количестве 96 единиц. Но на эти же танки претендует и Чехия, принявшая решение о перевооружении. Причем и Берлин и Прага клянутся, что швейцарские танки на Украину не попадут.Между тем, по данным украинских источников, Запад требует от Киева не направлять поставленные танки на фронт, пот крайней мере, в первой время. Спонсоры режима опасаются, что поставленная бронетехника будет уничтожена, не показав своей "эффективности" на поле боя.