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Министр обороны Германии назвал количество танков Leopard, планируемых к отправке на Украину

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Министр обороны Германии назвал количество танков Leopard, планируемых к отправке на Украину

Украина зря надеется на поставку большого количества танков западного производства, ресурсы у союзников киевского режима ограничены. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.


Украина уже получает танки немецкого производства Leopard и в будущем получит еще, но рассчитывать, что их будет много, не нужно. По словам немецкого министра, всего Киев получит два батальона танков Leopard 2 и четыре батальона Leopard 1, плюс боеприпасы, обслуживание и т.д. На большее ни Германия, ни ее союзники неспособны, как бы Зеленский не умолял.

Откровенно говоря, как и у других стран, у нас ограниченный арсенал. Как федеральный министр обороны, я не могу раздать все подряд

- заявил Писториус.

На сегодняшний день Германия поставила Украине 18 танков Leopard 2A6, "перевыполнив" план, так как обещала всего четырнадцать. Отправка бронетехники на Украину лишила Бундесвер значительного количества исправных танков, теперь Берлин ищет возможность исправить ситуацию, закупив технику у других стран, в частности в Швейцарии. Минобороны ФРГ направило в Берн официальное письмо с просьбой продать списанные швейцарские танки Leopard 2A4 в количестве 96 единиц. Но на эти же танки претендует и Чехия, принявшая решение о перевооружении. Причем и Берлин и Прага клянутся, что швейцарские танки на Украину не попадут.

Между тем, по данным украинских источников, Запад требует от Киева не направлять поставленные танки на фронт, пот крайней мере, в первой время. Спонсоры режима опасаются, что поставленная бронетехника будет уничтожена, не показав своей "эффективности" на поле боя.
Использованы фотографии:
Deutsches_Heer
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9 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:16
    +1
    Киев получит два батальона танков Leopard 2 и четыре батальона Leopard 1
    Как расперло немцев после вызова Шольца в Вашингтон и разъяснения "политики партии". То плачутся, что Бундесвер голый, а тут замахнулись примерно на 180 танков из них 60 новых (из расчета 10 в роте).
    Спонсоры режима опасаются, что поставленная бронетехника будет уничтожена, не показав своей "эффективности" на поле боя.
    И опасаются не зря. Пример тому турки потерявшие "Леопарды 2" в боях с курдами, которые были вооружены РПГ-7 и ПТУР.
    1. AlexVas44
      AlexVas44 Сегодня, 12:05
      0
      Цитата: Pavel57
      ...замахнулись примерно на 180 танков из них 60 новых (из расчета 10 в роте).

      А не на большее замахнулись? Писториус скорее всего оперирует штатами бундесвера, а у них в танковом батальоне 44 танка. Многовато будет.
    2. стар
      стар Сегодня, 14:02
      0
      … а тут замахнулись примерно на 180 танков

      В 1945 году американцы громили Тигры Шерманами тупо за счет их численного превосходства, при несопоставимых ТТК. А Т-72Б3 и Т-90М не разу не Шерманы.
      И опасаются не зря. Пример тому турки потерявшие "Леопарды 2" в боях с курдами, которые были вооружены РПГ-7 и ПТУР.

      Кроме РПГ у нас есть много чего еще, чтобы организовать теплый прием.
  2. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 11:22
    0
    Леопард 1 с Контактом 1 будет близок к Т-62М.
  3. Essex62
    Essex62 Сегодня, 11:24
    0
    Дадут столько,сколько прикажут. Это не подстилкам в Берлине решать.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:46
      0
      Цитата: Essex62
      Дадут столько,сколько прикажут. Это не подстилкам в Берлине решать.

      В Угледар уже привезли 10 "Леопардов". Пока около 50-60 танков пришло на Украину с Запада.
  4. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 12:33
    0
    Министр обороны Германии назвал количество танков Leopard, планируемых к отправке на Украину

    НЕ к отправке, а к утилизации вна Украина.
  5. Denis812
    Denis812 Сегодня, 12:41
    -1
    6 батальонов это очень много в текущих реалиях.
    Если у ВСУ есть правильное понимание как их использовать и где. И если они смогут скрытно сконцентрировать силы на направлении главного удара, эти танки могут спокойно дойти или до Белгорода или до Мелитополя.
    Силы РФ размазаны тонким слоем. Сил у РФ больше, но здесь дело в концентрации, так же как и в 1941 году.

    Я очень надеюсь, что в случае начала контрнаступления ВСУ, наконец-то применят КРы по Банковой и прочим объектам.
    А может уже даже пора применять ТЯО по колоннам ВСУ.
  6. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 14:01
    0
    Почитал сейчас на странице правительства Германии:
    "Правительство Германии поддерживает украинскую армию в тесном сотрудничестве со своими партнерами и союзниками. В этом списке представлен обзор немецкой летальной и нелетальной военной помощи Украине. Сюда входят поставки со складов бундесвера и немецкой промышленности, которые финансируются за счет средств так называемой учебной помощи федерального правительства.
    Средства на инициативу по модернизации составляют 2,2 миллиарда евро на 2023 год (после 2 миллиардов евро в 2022 году). Средства будут направлены в первую очередь на поддержку Украины. При этом они пойдут на финансирование повышенных обязательных взносов Германии в Европейский фонд мира (EPF), из которых, в свою очередь, могут быть возмещены расходы государств-членов ЕС на услуги поддержки."
    Хотел, ниже, этот самый список подвесить, но просто обалдел от его объёма.
    Немцы просто охренели!