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Спикер парламента Крыма: ситуация движется в сторону завершения украинского конфликта

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Спикер парламента Крыма: ситуация движется в сторону завершения украинского конфликта

Коренной перелом в российской специальной военной операции на Украине должен наступить уже в этом году. Общая ситуация сейчас движется в сторону завершения украинского конфликта.

Такое заявление сделал журналистам агентства РИА Новости спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

Он считает, что результатом спецоперации станет полная потеря киевскими властями контроля над страной. По мнению крымского политика, победа России в этом конфликте неизбежна, а перелом в ситуации в зоне боевых действий наступит в текущем 2023 году.

Несмотря на это, считает Константинов, на скорое завершение военных действий рассчитывать не стоит. И завершатся они, по его мнению, не подписанием мирного соглашения между Москвой и Киевом, а полной потерей власти киевским режимом.

Посыплется их фронт, рухнет это нацистское дерево, которое они так долго растили

- заявил глава парламента Крыма.

Константинов уверен, что в ходе конфликта к России вернутся все ее исторические территории. Причем произойдет это уже к осени 2023 года. Для достижения такого результата будут приложены усилия как российских военных, так и политиков. Спикер крымского парламента отмечает, что его прогноз основан на общении с непосредственными участниками спецоперации, находящимися на передовой.


Датой начала СВО стало 24 февраля прошлого года. По словам президента РФ Владимира Путина, она стала ответом на агрессию киевского режима в отношении жителей Донбасса.
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35 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:08
    +6
    По мнению крымского политика, победа России в этом конфликте неизбежна, а перелом в ситуации в зоне боевых действий наступит в текущем 2023 году.
    Очень бы хотелось, чтобы так и произошло. У него, конечно, есть свои данные и факты не известные другим. Но!
    Всегда стоИт "но". Если взвешивать всё "за", и "против" не хватит места и на целую статью. Осталось только дождаться хотя бы переломного момента в СВО.
    1. Жук1991
      Жук1991 Сегодня, 11:42
      +4
      Думаю да. Переломный момент может наступить вот вот.
      Когда ВСУ начнут масштабное наступление, результаты этого наступления сильно качнут маятник в сторону сил, успешно ведущей боевые действия.

      Украина скопила резервы, если они будут разбиты, то это можно будет назвать переломным моментом, если будет перегрупировка, тоже знаковый момент. Но может так случится, что тяни толкай увеличится в масштабе, при этом ни одна сторона не будет иметь инициативы. Что в свою очередь может стать предпосылкой к замораживанию конфликта, а линия фронта превратится в нечто подобие границы.

      Какие будут результаты увидим скоро.
  2. cadaver
    cadaver Сегодня, 11:11
    -10
    Коренной перелом в российской специальной военной операции на Украине должен наступить уже в этом году.

    Ну это логично, ведь основные задачи спецоперации уже выполнены.


    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 11:14
      +6
      Ох эта работа манипулятором. Ведь если читать текст то там другое , и сразу смысл меняется. . В целом основные задачи первого этапа операции выполнены.(с) первого этапа , по буквам первого
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:36
        +8
        При всем уважении к Константинову-он делит шкуру неубитооо медведя.Пока конца и края там не видно
        1. Egeny
          Egeny Сегодня, 12:19
          +1
          основные задачи спецоперации уже выполнены.

          ... как сказал министр.
          А я думаю, что они только начали выполняться на линии Артёмовск - Авдеевка - Марьинка.
      2. cadaver
        cadaver Сегодня, 11:46
        +3
        В целом основные задачи первого этапа операции выполнены.(с) первого этапа , по буквам первого

        Давайте представим что вы не манипулятор и хоть немного наделены разумом. Тогда объясните мне какие задачи входили в первый этап спецоперации? Если выполнены основные, то какие, и какие не выполнены? И сколько их, этапов спецоперации, два, три, пять, десять? Объясните мне, простому смертному, о чем говорил Шойгу?
        1. Скобаристан
          Скобаристан Сегодня, 12:40
          -2
          И опять манипулирование.Тоньше надо тоньше. Вброс не прошел теперь переход на то что бы я объяснил что было первым этапом. Самое смешное, что в том тексте , заголовок которой вы кинули картинкой и это есть. Внезапно так. Отсюда простой вывод, вы не читали текст статьи , а картинка просто заготовка которую надо распространять.) Я помогу. Так вот там дальше в тексте : Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса", -(с)
      3. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 12:29
        +4
        А год какой? Так кто манипулирует? И сколько этапов запланировано?
        1. Скобаристан
          Скобаристан Сегодня, 13:16
          -1
          Могу только рекомендовать , вопросы о количестве этапов а так требование их подробно разъяснить направлять ВПР РФ. Можно и лично Шойгу. Уверен он вам незамедлительно ответит.
    2. Комментарий был удален.
  3. spektr9
    spektr9 Сегодня, 11:12
    +5
    ситуация движется в сторону завершения украинского конфликта

    Как-то так видимо движется ...
  4. Essex62
    Essex62 Сегодня, 11:15
    -1
    500 тысячная армия РФ- ЛДНР дойдет ,за год ,до границы с Польшей? А " миротворцев" введут, а Фы16 и Абраши массово. Нет,без реального осознания,что это война на выживание и соответствующих решений и действий ,скорее корейский вариант.
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:16
    +1
    ...блажен муж иже ведает... Да сколько же этих "блаженных" ждут, когда манна небесная им на голову упадет и все само собой разрешиться. Причем в нужную сторону. Бить нас будут, пока мы не поймем, что надо или воевать во всю силу, всей страной и побеждать, либо не воевать, проводить операции , то есть смириться с крахом всего и всех, за исключением нашей пятой колонны. Уж они то - ждут не дождутся и выпрыгнут в их время, как черт из шкатулки.
  6. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 11:19
    +1
    ситуация движется в сторону завершения украинского конфликта
    фигасе, он на карту боевых действий смотрел когда нибудь? или это у него просто ощущение такое?
  7. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 11:19
    0
    И завершатся они, по его мнению, не подписанием мирного соглашения между Москвой и Киевом, а полной потерей власти киевским режимом.

    Хотелось бы в это верить, но, не из-за Украины все это Западом затевалось, и, украинцы пусть себя надеждами не питают, не нужны они Омеригам, Харнциям и Неметщине! Цель Запада - Россия, ее ресурсы, а хо-хлы - это прутик, которым в берлогу медведя тыкают.
  8. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 11:19
    -2
    Не продавайте шкуру медведя, прежде чем убить его. Производство промышленных количеств барражирующих боеприпасов "Ланцет" с повышенной взрывной силой.
    1. _Ugene_
      _Ugene_ Сегодня, 11:32
      0
      производство это долго, намного быстрее купить готовые иранские
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:25
    -1
    ... заявил глава парламента Крыма...

    Теперь на ВО появятся прогнозы дальнейшего успешного развития СВО от всех глав парламентов всех регионов России?

    Молодец Константинов! Отловил корреспондента РИА Новости, интервью вручил. Теперь в России будут знать не только Аксёнова, но и спикера. В техническом английском спикер - это вроде громкоговоритель?
    1. Магог_
      Магог_ Сегодня, 11:48
      0
      громкоговоритель
      Константинов и говорит, а думает, похоже, кто-то другой за него... Он выполняет свою функцию.
  10. Магог_
    Магог_ Сегодня, 11:41
    0
    Когда Герасимова назначили командующим СВО, а Суровикина великодушно оставили в заместителях, то мы подумали : вот, перелом, зимой всё начнётся. Теперь великий стратег Константинов даёт прогнозы. Начало СВО сейчас признаётся не совсем продуманным, мягко говоря. Герасимов по-прежнему Начальник ГШ - значит, его понизить в должности оснований нет, наоборот, он командует непосредственно операцией, и всё делалось и делается правильно... Тогда кто виноват в том, что СВО идёт не совсем так, как предполагалось ? Политики и юристы ? Ну, такие как Константинов, политик ( но не юрист, заслуженный строитель ), могут попробовать давать прогнозы военного характера.
  11. zloybond
    zloybond Сегодня, 12:06
    +1
    Спикер (болтун) читает???? - у нас что говорун теперь начальник генерального штаба???? Какая то странная ситуация, когда мнение говоруна выносится читателю как нечто убедительное. У нас представитель Министерства обороны должен такие вещи озвучивать.
    Хватит с нас того, что у нас военными экспертами пытаются подвязали бывших "военных" по воспитательной работе, сделавших околовоенную карьеру на КВН или что то типа того. Зато бодро вещают из каждого утюга не пойми какую околесицу.
  12. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 12:08
    +2
    А вот товарищ Шольц с ним не согласен и говорит еще о (минимум) 2-4 годах украинского конфликта. Это соответствует реализуемому США сценарию. Никакой победы Украины в нем нет, а вот США свой гешефт получают. В этом случае товарищу Шольцу я верю больше.
  13. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 12:11
    0
    на скорое завершение военных действий рассчитывать не стоит. И завершатся они, по его мнению, не подписанием мирного соглашения между Москвой и Киевом, а полной потерей власти киевским режимом.

    Победа РФ в войне на Украине - это взятие и освобождение от нацистов Киева и Одессы.
    Пока эти важнейшие исконно русские города вне суверенитета Российской Федерации, не возвращены обратно в Россию - победы и мира на Украине не будет.
    1. Oleg Ogorod
      Oleg Ogorod Сегодня, 13:33
      0
      Победа РФ в войне на Украине - это взятие и освобождение от нацистов Киева и Одессы.

      Год назад российские танки стояли у черты города Киев. Однако их там сейчас нет.
      Не ответите почему?
      И ждут ли россиян в Одессе? Это своеобразный город, как отдельная вольная страна с еврейским коллоритом. Более 30 лет прошло после падения СССР, общей страны. Там уже выросло поколение, которое не знало былого братства с Россией, и у этого поколения подросли уже дети...
      Тем кто-не помнит союз уже по сорок лет...
  14. Denis812
    Denis812 Сегодня, 12:14
    +3
    Я не очень понимаю почему все думают, что если бригады, которые сейчас подготовили в ВСУ будут разбиты, то это для Украины некое фаталити.
    Украина в ВОВ выставила 6-7 миллионов человек.
    Предположим, что она в СВО уже потеряла ну 300К. Ну полмиллиона даже, не суть важно.
    Всё равно её моб. потенциал огромен.
    Видосики про то, как людей военкомы на улицах хватают - это скорее исключения, которое нам наша же пропаганда скармливает.
    Украинцы довольно массово призываются. Я не говорю о том, что там очереди в военкоматах, но 99% получают повестки и вполне себе не бегают, а идут воевать.
    Украинцы по менталитету такие же как мы. Упрямые и настойчивые.
    И пока есть западная помощь, она может годами воевать, так как "мяса" навалом

    Если РФ продолжит в год по чайной ложке отвоёвывать территории, ВСУ будет по метру в день отступать. И закончится эта война лет через *дцать.
    1. Магог_
      Магог_ Сегодня, 12:28
      +1
      её моб. потенциал огромен
      Тут важно не сколько могут призвать на военную службу, а сколько могут вооружить, экипировать, обучить военной специальности..., иначе это будет "стадо". Меня не особо впечатляет, когда наше МО приводит данные о количестве уничтоженных "боевиков", тем более, что это трудно проверить. Гораздо важнее сколько утилизировано бронетехники, боевых самолётов, орудий, БПЛА и т.п.
      1. Флибустьер
        Флибустьер Сегодня, 12:32
        -1
        С помощью 50 стран мира смогут вооружить и обеспечить.
        Лишь бы убить побольше русских
        1. Магог_
          Магог_ Сегодня, 13:23
          0
          С помощью 50 стран
          Вот в этом и состоит главный вопрос к нашим политикам : от нас туда ресурсы, а оттуда обеспечение для ВСУ...
  15. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 12:33
    0
    Alles gut und schön, aber wenn dieser Krieg nicht endlos
    weitergehen soll, dann muss Russland auch ganz entschieden
    härtere Maßnahmen gegenüber den beiden Haupt-Aggressor-Staaten
    USA und Großbritanien, möglicherweise auch gegenüber Polen,
    Deutschland und Frankreich anwenden...!!
    Das ist sowohl militärisch, als auch moralisch unbedingt notwendig,
    sonst glauben diese berufsmäßigen Völker-Mörder sie würden auch
    dieses mal schon wieder ohne eigenen Schaden davon kommen...!!

    Ein "Friedens-Vertrag wie ihn diese ganzen Heuchler und feigen
    Hosenscheißer fordern, wird wie bisher auch schon immer nicht
    das Papier wert sein, auf dem er steht und das Aufrüsten, Morden
    und Intrigieren unmittelbar an Russlands Grenzen wird noch
    schlimmer immer weiter gehen...!!!
  16. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 12:36
    0
    Цитата: _Ugene_
    ситуация движется в сторону завершения украинского конфликта
    фигасе, он на карту боевых действий смотрел когда нибудь? или это у него просто ощущение такое?

    А причём здесь карта? Это позиционной война, так весной 18года немцы начали успешное наступление (тактика штурмовых групп дала результат), но к осени начали сыпаться по всему фронту. Позиционная война характерна не стрелочками на карте, а напряжением сторон. И когда напряжение достигает пика, то тут и проявляет себя та соломинка, что ломает хребты и не только верблюдам...
    1. Магог_
      Магог_ Сегодня, 13:27
      0
      проявляет себя та соломинка
      У нас хотя бы "соломинка" останется в решающий момент ?
    2. Oleg Ogorod
      Oleg Ogorod Сегодня, 13:38
      0
      Это вот карта. Сами понимаете, фронт может пойти в любую сторону. В Заророжье самое опасное направление. Там ВСУ не надо ничего форсировать, котрое всегда проблема и большие жертвы.
  17. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 12:50
    0
    "Спикер", если по-нашему - "говорун".
    Работа у него такая - говорить.
  18. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 13:33
    0
    Цитата: cadaver
    какие задачи входили в первый этап спецоперации?

    в неё входили - "Розовые слоны". Почему слоны, и почему они розовые - во втором видео (имеет смысл посмотреть их все), позитив (о СВО) - в первом:
    https://www.youtube.com/watch?v=CYYKUvq1Ijg
    https://www.youtube.com/watch?v=0beio76mAKY
    https://www.youtube.com/watch?v=EABFgqLZQbU
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 13:54
      0
      Цитата: VladimirNET
      https://www.youtube.com/watch?v=0beio76mAKY


      Так что за слоны-то? Заинтриговали, однако...