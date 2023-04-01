Спикер парламента Крыма: ситуация движется в сторону завершения украинского конфликта

Коренной перелом в российской специальной военной операции на Украине должен наступить уже в этом году. Общая ситуация сейчас движется в сторону завершения украинского конфликта.
Такое заявление сделал журналистам агентства РИА Новости спикер парламента Крыма Владимир Константинов.
Он считает, что результатом спецоперации станет полная потеря киевскими властями контроля над страной. По мнению крымского политика, победа России в этом конфликте неизбежна, а перелом в ситуации в зоне боевых действий наступит в текущем 2023 году.
Несмотря на это, считает Константинов, на скорое завершение военных действий рассчитывать не стоит. И завершатся они, по его мнению, не подписанием мирного соглашения между Москвой и Киевом, а полной потерей власти киевским режимом.
Посыплется их фронт, рухнет это нацистское дерево, которое они так долго растили
- заявил глава парламента Крыма.
Константинов уверен, что в ходе конфликта к России вернутся все ее исторические территории. Причем произойдет это уже к осени 2023 года. Для достижения такого результата будут приложены усилия как российских военных, так и политиков. Спикер крымского парламента отмечает, что его прогноз основан на общении с непосредственными участниками спецоперации, находящимися на передовой.
Датой начала СВО стало 24 февраля прошлого года. По словам президента РФ Владимира Путина, она стала ответом на агрессию киевского режима в отношении жителей Донбасса.