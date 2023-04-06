Взять лучшее из двух миров: ВСУ оснащают немецкие танки «Леопард 2» советской динамической защитой «Контакт-1»

В начале проведения российской специальной военной операции (СВО) вооружённые силы Украины (ВСУ) в основном полагались на оружие, произведённое в СССР, дополненное ограниченным количеством вооружений, произведённых или модернизированных предприятиями украинского военно-промышленного комплекса (ВПК), отнюдь не такого слабого и разваленного, как декларировалось некоторыми ура-патриотичными согражданами. И что совсем печально, так это то, что украинский ВПК функционирует и по сей день, поставляя оружие ВСУ, ремонтируя и модернизируя как технику советского образца, так и образцы вооружений стран Запада.
Спустя совсем небольшой промежуток времени ВСУ получили огромное количество оружия и экипировки стран Запада. Оперативно поставленные США и другими странами НАТО переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) типа «Стингер» и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) третьего поколения «Джавелин» попили немало крови у Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ). Впрочем, ПЗРК и ПТРК поставки вооружений на Украину не ограничились, вслед за ними пошли поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), возимых и самоходных артиллерийских установок (САУ), управляемых снарядов для них, реактивных систем залпового огня (РСЗО) с высокоточными ракетами дальностью до 150 километров и много чего другого.
И вот дело дошло до поставок тяжёлой бронетехники – основных боевых танков (ОБТ). В этой ситуации США поступили мудро, пропустив вперёд себя «терпил»-европейцев, поэтому гореть на поле боя в первую очередь будут немецкие танки «Леопард 2» и британские «Челленджер 2», а не американские «Абрамсы».
Впрочем, ВСУ отнюдь не жаждет публично превратить с таким трудом полученное имущество в антирекламу западного оружия, поскольку понимают, что в этом случае будущих поставок может и не быть, поэтому, скорее всего, западную бронетехнику будут беречь, бросая на прорыв в первую очередь доработанную бронетехнику советского производства.
Кроме того, для повышения защищённости западных танков, по крайней мере, часть из них была доработана путём установки разработанных в СССР блоков динамической защиты (ДЗ) «Контакт-1». В результате получился некий гибрид, чьи особенности потенциально представляют значительный интерес.
Блоки динамической защиты «Контакт-1» на передней части корпуса немецкого танка «Леопард 2А4»
А почему именно ДЗ «Контакт-1»?
Комплекс динамической защиты первого поколения «Контакт-1» или 4С20 был разработан «НИИ Стали» в 1982 году для повышения защищённости бронетехники от боеприпасов и противотанковых ракет с кумулятивной боевой частью. Он был принят на вооружение в 1985 году и устанавливался на советские танки Т-55АМВ, Т-62МВ, Т-64БВ, Т-72Б, первые серии Т-80УД и Т-80У и другие.
Танк Т-64БВ, оснащённый ДЗ «Контакт-1». Изображение wikipedia.org
Динамическая защита первого поколения монтируется поверх брони танка, при этом на подготовленный корпус танка опытным экипажем ДЗ «Контакт-1» может быть установлена за несколько часов. В корпусе блоков ДЗ «Контакт-1» размещается взрывчатое вещество (ВВ) и металлические пластины. Принцип действия ДЗ «Контакт-1» состоит в том, что при взаимодействии кумулятивной струи и ВВ происходит его детонация, в результате чего металлические пластины движутся навстречу кумулятивной струе, пересекая её траекторию, рассеивая, отклоняя и дестабилизируя её, в результате чего бронепробивные характеристики кумулятивных боеприпасов снижаются на 50–80 %. Против бронебойных оперённых подкалиберных боеприпасов (БОПС) ДЗ «Контакт-1» не работает – но сколько сейчас танков поражается БОПС, а сколько кумулятивными боеприпасами?
Блоки динамической защиты «Контакт-1» не детонируют при простреле их пулями и осколками, не взрываются от воздействия горючих жидкостей типа напалма. Масса модуля 4С20 без креплений составляет 5,3 килограмма, а комплекта ДЗ «Контакт-1» примерно 1–2 тонны, в зависимости от защищаемой площади.
Модуль 4С20 ДЗ «Контакт-1» в разрезе. Изображение wikipedia.org
Так всё же почему именно ДЗ «Контакт-1»?
А потому, что более совершенная ДЗ «Контакт-5» начала устанавливаться на советскую бронетехнику только в 1988 году – за три года до развала СССР, поэтому, скорее всего, у ВСУ её просто нет в наличии. Разумеется, к более поздним разработкам, таким как ДЗ «Реликт», у украинского ВПК доступа не было.
Но ведь у Украины есть собственная, широко рекламируемая разработка – динамическая защита «Нож» и её развитие ДЗ «Дуплет»?
ДЗ «Нож» и ДЗ «Дуплет» вроде как бы и есть, но вроде их как бы и нет. С одной стороны, ВПК Украины очень рекламировал эти разработки, особенно предполагаемым инозаказчикам, но, с другой стороны, пока каких-то результатов об успехах ДЗ «Нож» / «Дуплет» на поле боя неизвестно. Конечно, кто-то может сказать, что ВСУ просто не получили достаточное количество комплектов ДЗ «Нож» / «Дуплет» до начала СВО, но ВПК Украины вполне себе восстанавливает и модернизирует советскую и западную военную технику, превращает старые советские БПЛА в крылатые ракеты, а наладить выпуск ДЗ не смог?
Модуль ДЗ «Нож» в разрезе
Возможно, что ДЗ «Нож» / «Дуплет» не показали заявленных результатов, из-за чего разработки тихо прикрыли. Или их эффективность не сильно лучше, чем у ДЗ «Контакт-1» при кратно худшей технологичности и большей стоимости. А возможно, что ДЗ «Нож» / «Дуплет» эффективны только в ограниченном диапазоне углов атаки или требуют попадания в определённую часть модуля ДЗ, что позволяет им блистать на постановочных полигонных испытаниях, но делает малопригодными в реальных боевых ситуациях.
Существует также версия, что ДЗ «Нож» вполне эффективна против БОПС, но практически неэффективна против кумулятивных боевых частей, а ведь в реальности большая часть танков выводится из строя именно ими, поскольку танковые сражения на БОПС – это большая редкость. Также зачастую говорится о большой массе комплектов украинской ДЗ, в особенности это относится к ДЗ «Дуплет».
Так или иначе, но пока на западной бронетехнике ни ДЗ «Нож», ни ДЗ «Дуплет» не замечено – только «Контакт-1».
А откуда вообще взялась идея установки ДЗ на танк «Леопард 2»?
Турецкий опыт
Украинцы не изобрели установку динамической защиты на танки «Леопард 2». Как минимум, до них это уже делали турки.
У вооружённых сил Турции имеется около 350 ОБТ «Леопард 2А4». В ходе боевых действий в Сирии в период с 2016 по 2017 год турецкие военные, по некоторым данным, потеряли несколько десятков танков «Леопард 2А4», в основном от ручных противотанковых гранатомётов (РПГ) и противотанковых управляемых ракет (ПТУР). В результате было принято решение об установке на некоторые турецкие ОБТ «Леопард 2А4» блоков динамической защиты, конструктивно аналогичных советской/российской ДЗ «Контакт-1».
Турецкие ОБТ «Леопард 2А4», оснащённые блоками динамической защиты. Изображение SavunmaSanayiST
Насколько эти доработки показали свою эффективность – информации нет, но не исключено, что турки поделились своими наработками с ВСУ, ведь работать на обе стороны конфликта – это всегда выгодно, не так ли?
Преимущества и недостатки
Учитывая высокую интенсивность российско-украинского конфликта, в который фактически вовлечены страны НАТО, преимущества и недостатки установки динамической защиты на танки могут вскрыться очень быстро. Впрочем, а какие могут быть недостатки?
Рост массы боевой машины, скорее всего, незначителен – максимум он составит порядка двух тонн. В ходе различных модернизаций западные танки получают куда более массивные обвесы – различные городские комплекты и тому подобное, с куда более худшими защитными свойствами. Сомнительно, что ДЗ при детонации может повредить броню немецких танков, вызвать возгорание или что-то ещё. В конце концов, как мы уже говорили ранее, у Украины мощный ВПК с развитой танкостроительной промышленностью – в этой части им много чего досталось от СССР.
Что касается преимуществ, то здесь есть некоторые вопросы.
Во-первых, на имеющихся изображениях отсутствуют блоки динамической защиты на крыше танка. Здесь надо сделать ремарку – с одной стороны, у России отсутствуют ПТУР типа «Джавелин» или «Тоу», атакующие в крышу, с другой стороны, всё большее распространение набирают FPV-дроны, оснащённые кумулятивными боеприпасами от РПГ-7, вполне способными пробить крышу ОБТ «Леопард 2» (кстати, некоторыми аналитиками предполагается, что ВСУ накопили несколько десятков тысяч FPV-дронов, которые они готовятся задействовать в ходе весеннего наступления). Да и возможность атаки из РПГ с верхней полусферы, с крыш зданий и иных возвышенностей никто не отменял.
Предполагаемое размещение блоков ДЗ на ОБТ «Леопард 2». Изображение взято из паблика «Ватник»
Почему же тогда ВСУ не поставили блоки ДЗ на крышу? Боятся, что при детонации ДЗ её проломит? Или ДЗ на крыше нет только на имеющихся изображениях?
Пока на эти вопросы нет ответов.
Что касается защиты бортов и передней полусферы, то здесь можно сказать следующее. Скорее всего, новейшие российские ПТУР типа «Корнет» обеспечат поражение ОБТ «Леопард 2» в любую проекцию, вне зависимости от того, поставят ли ВСУ на них ДЗ «Контакт-1» или нет, но, помимо «Корнетов», на вооружении у ВС РФ имеется большое количество ПТРК других типов, обладающих меньшей бронепробиваемостью. В бою ОБТ «Леопард 2» далеко не всегда будет атакован именно новейшими противотанковыми ракетами, а что касается ПТУР и гранатомётов других типов, то, возможно, что часть из них, например, могла бы пробить танк в лоб без отсутствия ДЗ, а с ней, вероятно, уже не сможет. Также и с бортами: в каких-то ситуациях РПГ смог бы поразить ОБТ «Леопард 2» в борт без ДЗ, а с ней вероятность выживания танка уже возрастает.
Иными словами, «скрещивание» западной и советской школ повышения защищённости ОБТ не имеет явных недостатков, но несёт в себе потенциальные преимущества по значительному повышению выживаемости боевых бронированных машин на поле боя, в зависимости от типа применяемых для её уничтожения боеприпасов.
Выводы
Лучшее из двух миров – не стоит понимать это буквально. Как немецкие ОБТ «Леопард 2А4» не являются венцом западного танкостроения, так и динамическая защита «Контакт-1» уже давно не является новейшей разработкой. Скорее, речь идёт о том, что в одном образце вооружений совмещены два подхода к обеспечению защищённости бронетехники – западный и советский.
Потенциально такой гибрид может показать достаточно высокую живучесть на поле боя. При рациональном размещении блоков динамической защиты в особенности может быть замечен эффект повышения защищённости от стремительно набирающих популярность FPV-дронов, оснащённых кумулятивными боеприпасами от РПГ-7. Кроме того, может быть получен существенный прирост защищённости от поражения устаревшими типами кумулятивных противотанковых боеприпасов, атакующих как в лобовую часть танка, так и в борта.
P. S.
По заявлению руководства минобороны Украины, поступившие на вооружение ВСУ ОБТ Leopard 2 и Challenger 2 будут оснащены динамической защитой украинской разработки «Нож», а не советской/российской ДЗ «Контакт-1», как было продемонстрировано ранее. Установка ДЗ «Контакт-1» производилась в качестве эксперимента.
Как заявляется, некоторое количество ДЗ «Нож» имеется в запасе у ВСУ, а остальные планируется собирать из задела. Всего планируется оснастить ДЗ порядка 50 танков.
Смогут ли украинцы собрать необходимое количество комплектов ДЗ «Нож» – большой вопрос. Скорее всего, часть ОБТ западного производства будет оснащена ДЗ «Нож», а часть – ДЗ «Контакт-1».
Впрочем, существует ещё одна версия – мнимая необходимость усиления ОТБ западного производства именно ДЗ «Нож» может служить основанием для того, чтобы эти машины как можно дольше не пускать в бой, оттягивая неизбежное появление кадров с их уничтожением ВС РФ.