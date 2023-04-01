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Катастрофа для нации: на Украине постепенно исчезает молодое поколение населения

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Катастрофа для нации: на Украине постепенно исчезает молодое поколение населения

Киевский режим бездумно, а скорее даже безумно, реализует политику, которая может привести не только к исчезновению с карты Европы государства под названием Украина, но и уничтожению самой украинской нации. Управляемые Западом украинские власти саботировали исполнение Минских соглашений и позволили превратить страну в «антироссию», что в конечном итоге вынудило Москву начать специальную военную операцию по защите жителей Донбасса. В результате Украина уже потеряла более двадцати процентов территории.


Одновременно ряд соседних европейских государств, таких как Румыния, Венгрия и в особенности Польша, уже не скрывают интереса к возврату в состав своих стран некоторых западных регионов Украины, которые считают своими историческими территориями.

После начала спецоперации из страны эмигрировало огромное количество людей, многие из которых не намерены возвращаться даже после окончания военного конфликта. По данным международных организаций, с 24 февраля по декабрь 2022 года более 16,3 миллиона украинцев выехали из страны. На 20 марта свои дома покинули более десяти миллионов человек — примерно четверть всего населения Украины. Из-за ограничения на выезд лиц мужского пола призывного возраста от 18 до 60 лет, 90% украинских беженцев составляют женщины и дети.

При этом киевский режим с маниакальной одержимостью реализует стратегию истребления своего населения, емко охарактеризованную эпитетом «война до последнего украинца». В результате принудительной мобилизации, прозванной самими украинцами «могилизацией», на фронт отправляются десятки тысяч мужчин, многие из которых либо погибают, либо становятся недееспособными в результате ранений.

Одновременно в стране происходят демографические процессы, которые ставят под угрозу будущее всей украинской нации. Британская газета The Times провела анализ статистики по количеству молодых людей в возрасте 20 лет, проживающих на Украине. Результаты, как отмечает издание, удручающие. По данным ООН, в 2021 году в стране насчитывалось 200 тысяч парней и девушек этого возраста. На начало 2023 года количество молодых украинцев сократилось до 70 тысяч, а украинок — до 50 тысяч.

Авторы материала назвали этот демографический регресс молодого поколения украинцев «катастрофой для нации», которая будет иметь серьезные последствия. Ведь это именно молодое поколение должно было стать будущим Украины, создавать новые рабочие места, развивать экономику и обеспечивать безопасность страны.

В истории существования человечества зафиксировано немало случаев исчезновения государств, народов и даже цивилизаций. Обычно это происходило под воздействие внешних факторов. В 21-м веке именно Украина рискует стать страной, уничтожившей собственную нацию.
Автор:
Использованы фотографии:
https://www.pexels.com/ru-ru/photo/2883153
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104 комментария
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  1. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 11:24
    +2
    Одновременно в стране происходят демографические процессы, которые ставят под угрозу будущее всей украинской нации.

    Ой, да ладно! Вон - Трибалтийские Тигры только гуще пахнут в такой же ситуации! lol
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 11:38
      +2
      Катастрофа для нации: на Украине постепенно исчезает молодое поколение населения
      Эта катастрофа ждёт и Польшу с поляками. Всё реализуется по планам Вашингтона.

      Власти Польши тоже по своей самоуверенности в проамериканской безнаказанности не хотят принимать во внимание то, что проект "Украина - антиРоссия" - это проект США сугубо глобалистски-АМЕРИКАНСКОЙ направленности по защите и развитию именно национальных интересов США, а не какой-то там Польши, - причём ЧУЖИМИ национальными руками как расходным материалом для достижения своих целей.

      Вообще-то планы Вашингтона на Украину известны ещё со времён избирательной выборной гонки Х.Клинтон в президенты США, которые она проиграла Трампу.
      Припадочная Хиллари Клинтон, тогда глава госдепа США, проигрывая Трампу на выборах в президенты США, в отчаянии последним своим козырем проговорилась в 2016 году об истинных намерениях госдепа США в отношении Украины.

      При этом Х.Клинтон маккиавелистски заявила о том, что США не вечны из-за того, что там находится самый опасный и страшный вулкан на Земле — Йеллоустонский супервулкан, способный уничтожить США, и что якобы из-за этого американцам нужно подыскивать себе заранее другие места для своего местожительства.
      И что Украина в таком случае для американцев – это то самое благодатное место в Европе, которое именно США как раз и надо - место с отличным климатом, как на атлантическом побережье США. И что в госдепе США именно туда - в Украину - и планируют переселять американцев.
      Однако по плану Вашингтона жителей в АМЕРИКАНСКОЙ Украине - и это вместе с американцами (!) - должно быть не более, чем 20 млн. человек.
      При этом из самих 40-45 млн. украинцев планируется оставить 4-5 млн. Остальных украинцев, которые сами «не истребятся» в гражданской войне или просто не захотят уезжать из Украины, Вашингтоном планируется НАСИЛЬНО переселить в Северную Африку и на Ближний Восток.

      Так что для проживания украинских туземных националистов в АМЕРИКАНСКОЙ Украине Вашингтоном места не предвидится совсем! Всё повторяется, как это было с Украиной при Гитлере!
      ИТОГО. Никакой НЕЗАЛЕЖНОЙ Украины для украинцев на территории Украины в планах Вашингтона и его подручного Лондона даже не предвидется!

      ТО же САМОЕ также касается по планам Вашингтона и Польши, стран Балтии. Румынии, Венгрии, Молдовыи т.д. для расширения жизненного пространства американсих переселенцев в Европе.

      И сейчас мы видим, как эти госдеповские планы США, о которых упоминала Х.Клинтон, Вашингтоном в Украине полным ходом и реализуются в жизнь по зачистке её территории от туземного населения до ПОСЛЕДНЕГО украинца..Потом до ПОСЛЕДНЕГО поляка! И т.д.
      И пока только Россия и ДНР и ЛНР мешают США этим планам Вашингтона в Украине сбыться.

      См. подробно - Кровожадные ЦЕЛИ США. Зачистка Украины и переселение Америки на благоприятную территорию. Опубликовано в 2016 году. https://www.youtube.com/watch?v=O6CUfv6kjcQ&t=5s
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 12:46
        -1
        Цитата: Татьяна
        Эта катастрофа ждёт и Польшу с поляками. Всё реализуется по планам Вашингтона.

        Центр развития планеты планомерно откатывается на Восток, в Азию. Россия приняла верный курс, развернувшись на Восток передом а к Западу - задом!
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:45
      +3
      Цитата: Васян1971
      Одновременно в стране происходят демографические процессы, которые ставят под угрозу будущее всей украинской нации.

      Ой, да ладно! Вон - Трибалтийские Тигры только гуще пахнут в такой же ситуации! lol

      Ну, Трибалтика - то отдельная история...
      Их там десять человек во всей Трибалтике останется - и то русофобией вонять, а не пахнуть на весь мир будут.
      1. Комментарий был удален.
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 12:43
        0
        Отправка на фронт украинского гитлерюгенда выведет демографическую ситуацию на Украине на новый уровень. На дно. am
    3. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 12:49
      0
      Ой, да ладно! Вон - Трибалтийские Тигры только гуще пахнут в такой же ситуации! lol

      Это объяснимо. Нет населения- нет проблем с социалкой. Пенсиоеры уйдут-ваще щастье полное будет sad
    4. Fizik13
      Fizik13 Сегодня, 12:52
      0
      Цитата: Васян1971
      Трибалтийские Тигры только гуще пахнут в такой же ситуации!

      Ещё бы!
      Они всячески противятся ЕСовским ценностям, а вот если бы они пустили бы к себе НЕГРОВ из Африки, то у них бы повысилась рождаемость и количество населения.
    5. Sergio63
      Sergio63 Сегодня, 12:53
      +2
      Да уже и не жалко этих обмороженных парубков... Ведь это - потерянное поколение, взрощенное на антироссийской пропаганде, неподдающиеся переформатироаанию... лучше сразу НА УДОБРЕНИЯ!!!
    6. Alien From
      Alien From Сегодня, 14:48
      0
      Всех молодых половину на проституток, половину на говночистов разобрали.
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:24
    +6
    Киевский режим бездумно, а скорее даже безумно, реализует политику, которая может привести не только к исчезновению с карты Европы государства под названием Украина, но и уничтожению самой украинской нации.
    И всё "благодаря" двум безумцам - один алкаш, другой наркоман, продавшие свои души меркатосам и наглам.
    Интересно, когда закончится СВО в ненужной, этот самый оставшийся народ спросит с них, или всё так и пойдёт по умолчанию .?
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:07
      +11
      И всё "благодаря" двум безумцам - один алкаш, другой наркоман, продавшие свои души меркатосам и наглам.

      Да нет.. Тут все виноваты - кто-то же их поддерживал? А кто-то - смотрел на их выходки спокойно, считая что его лично это не касается..

      Вообще - у Цэгабонии был отличный шанс превратиться во вполне процветающую страну, благодаря великому наследию Советского Союза. Для этого надо было всего две вещи - воровать хоть чуть-чуть поменьше, и главное - не скакать москаляку на гиляку..

      Сохраняя дружеские отношения с Россией - можно было навариться выше некуда. Просто на транзите и советской производственной кооперации. Но -нет. И в общем-то - понятно почему нет. При наличии Русского мира - всё это украинство тает как сахар в кипятке. Просто по причине полной своей ненужности людям. Так что для свидомитов - мы смерть всего их проекта, и мира между нами - не может быть в принципе.Чтобы там не вещали наши верхние..
      1. nepunamemuk
        nepunamemuk Сегодня, 12:12
        -1
        смерть проекта - это не смерть людей
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 12:50
      +2
      Цитата: a.s.zzz888
      Интересно, когда закончится СВО в ненужной, этот самый оставшийся народ спросит с них, или всё так и пойдёт по умолчанию .?

      Когда закончится Освободительный поход и сила НАТО будет перемолота на территории окраины, там останется земля пополам с металлом и бетоном и кучки хуторов, отгоняющих от себя голодные толпы, хаотично бродящие в поисках лучшей доли...
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:25
    +10
    Так украинцы с 1991 к этому стремятся ,чистя морды друг другу в раде ,постоянно майданя ,ложась под западные ценности.Нам что ли решать,так они сопротивляются и ещё нам угрожают уничтожением!Пока на Украине не дружественный нам народ,да пусть хоть все себя там оскопят.А партизаны помогут.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:39
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Пока на Украине не дружественный нам народ,да пусть хоть все себя там оскопят.

      Верно заметили, идет целенаправленное оскопление Украины.
      1. Бывший солда
        Бывший солда Сегодня, 12:58
        0
        Верно заметили, идет целенаправленное оскопление Украины.

        С точки зрения Запада, заселение хлебного Юга Украины нужно минимальное. Современная с/х техника позволяет обрабатывать огромные площади зерновых культур минимальным числом рабочих рук. Урожайность высокая. Рентабельность такого хозяйствования прекрасная. От населения же с их огородами одни хлопоты для власти- коммуникации, социалка, пенсии итд.
    2. stelltok
      stelltok Сегодня, 12:05
      -2
      Население после развала СССР.................
      1. Diger
        Diger Сегодня, 12:38
        0
        Цитата: stelltok
        Население после развала СССР.................

        а чго только Украину взяли?

        Смотрим внимательно с учётом/ без учёта Крыма, и без учета миграции. График у РФ, будет как у Украины

        В 80-х годах Советский Союз проводил масштабные кампании по поощрению рождаемости, однако они оказались эффективными лишь в краткосрочной перспективе. После распада СССР рождаемость во всех постсоветских республиках быстро упала.

        в 1989 году в СССР было 289 млн жителей. Это было третье по численности населения государство в мире после Индии и Китая. Через 25 лет после распада СССР общее население бывших советских республик составляет около 294 млн человек. Однако к 2050 году это цифра уменьшится до 284 млн, то есть будет ниже, чем предполагаемое население Нигерии.

        Украина, где когда-то жили 50 млн человек, вероятнее всего столкнется с острой депопуляцией и по количеству населения в течение 10 лет уступит Узбекистану. Иммиграция маскирует демографический спад в России, однако она не способна радикально изменить общий тренд в постсоветских европейских государствах. Только Азербайджан и среднеазиатские страны – главным образом мусульманские – смогли без потерь преодолеть демографическую яму, в которую угодили остальные республики бывшего Советского Союза.
        1. Бывший солда
          Бывший солда Сегодня, 13:04
          0
          Через 25 лет после распада СССР общее население бывших советских республик составляет около 294 млн человек.

          Общий рост по сравнению с СССР обеспечил Узбекистан. Удивительно, но насколько помню население там удвоилось. Казахстан немного вырос и Азербайджан. Остальные республики просели в разной степени.
          1. Diger
            Diger Сегодня, 14:59
            0
            Цитата: Бывший солда
            обеспечил Узбекистан

            не только

            там 2015, но это не столь важно. Тенденция
            прирост не связан с рождаемостью

            продолжительность
        2. stelltok
          stelltok Сегодня, 14:03
          -1
          а чго только Украину взяли?

          Так новость про неё.
          1. Diger
            Diger Сегодня, 15:05
            0
            Цитата: stelltok
            Так новость про неё.

            не стоит глупого из себя строить, вместе с автором
            Цитата:
            Александр Григорьев
            Катастрофа для нации

            грозит не только Украине
            1. Вместе с Крымом Россия приобрела 2,28 млн человек населения
            для 45-50 млн Украины : 2,28 млн. сильный удар
            2.ДНР,ЛНР и тд.
            3.Сейчас гибнут с той стороны славяне, а с российской, граждане РФ, славян,которых большинство.
            Молодые, детородного возраста.
            4.Плюс бежавшие с началом мобилизации, даже если 30% из этого миллиона вернутся, то все равно. Базис для налоговых и пенсионных поступлений серьёзно подрезан.
    3. isv000
      isv000 Сегодня, 12:54
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Так украинцы с 1991 к этому стремятся ,чистя морды друг другу в раде

      В 90-е рыла чистить с высоких трибун было повальное увлечение. Вспомнишь нашу госдуру, так хочется ещё пересмотреть весёлые картинки! hi

      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 13:07
        0
        За одного битого депутата - двух небитых дают. Я вообще всегда был сторонником новгородского веча - милое дело, разошлись народные избраннички на две стороны, и - понеслось.. Кто кому рыло натоптал - того закон и пройдёт. Всё равно от них никакого толку - а так хоть народ повеселится... Да и шоу можно по ТВ показывать - глядишь, и содержание слуг народа отобьётся.
  4. Комментарий был удален.
  5. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 11:29
    +3
    Это правда, потому что большинство из них уехало, в то место, где я живу, приехало 3000 украинцев.
    1. Decimalegio
      Decimalegio Сегодня, 11:40
      -4
      Apuesto a que son, en su mayor parte, mujeres y niños. Y seguro que son todos nazis y nacionalistas convencidos. Pero ambos sabemos que ese no es el caso.
  6. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:31
    +4
    Типично пропагандистская статья.Я не про цифры.Там вообще с подсчетами проблема.У нас своих проблем с демографией хватает.Плевать на проблемы Украины
    1. NG inform
      NG inform Сегодня, 11:47
      -3
      Если у вас проблемы с демографией - берите и рожайте. Многодетные не жужжат про неё :)
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:49
        +9
        У меня четверо сыновей,кстати От двадцати пяти до восьми..В полтинник самого младшено "сделал".Так что не по адресу. yesИ дочь от первого брака.Так что догоняйте.
        1. Decimalegio
          Decimalegio Сегодня, 11:57
          +1
          Мои комплименты. Вот человек, который выполняет свой долг до конца. Я вам завидую, я бы тоже хотела большую семью. hi
          1. isv000
            isv000 Сегодня, 13:01
            0
            Цитата: Decimalegio
            Я вам завидую, я бы тоже хотела большую семью.

            fellow Чем помочь?
            1. Decimalegio
              Decimalegio Сегодня, 13:23
              -1
              Вы преподносите мне шутку на блюдечке с голубой каемочкой. Если хочешь помочь, можешь арендовать мне свою матку. Я рекомендую низкую стоимость, действительно, если вы хотите помочь бесплатно, было бы лучше. laughing tongue
            2. sergo1914
              sergo1914 Сегодня, 14:07
              0
              Цитата: isv000
              Цитата: Decimalegio
              Я вам завидую, я бы тоже хотела большую семью.

              fellow Чем помочь?


              Стоять! Вначале члены профсоюза проходят. Потом обычные граждане. Не торопимся. Соблюдаем очередь.
              1. Decimalegio
                Decimalegio Сегодня, 14:20
                0
                Я не думаю, что семян хватит на всех. Дай мне немного отдохнуть, и я попытаюсь оплодотворить тебя........... с помощью шприца. Я знаю, что вам бы понравилось это традиционным способом, но я не принадлежу к неправильному приходу. stop
    2. lopvlad
      lopvlad Сегодня, 13:01
      0
      Цитата: dmi.pris1
      У нас своих проблем с демографией хватает.


      у нас проблем с демографией нет а есть проблема с абортами и злоупотреблением использования препаратов контрацепции у женщин.Всё это следствие внедрения западного образа в России начиная с 90-х (тогда как грибы по всей стране стали расти те самые центры планирования семьи направленные как-раз на то чтобы полноценной семьи (отец,мать,ребенок) никогда не появилось.
      Ибо невозможно долгие десятилетия жрать ведрами контрацептивы,попутно делая аборты а потом самой родить полностью здорового ребенка,какими были в подавляющем большинстве советские дети.
      Так что сколько у мужика детей зависит почти полностью от его бабы,ибо он может наделать детей как отец-герой но все они будут убиты его бабой абортами.
  7. Комментарий был удален.
  8. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 11:33
    0
    на Украине постепенно исчезает молодое поколение населения
    то же самое они пишут про нас
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 13:52
      0
      Цитата: _Ugene_
      на Украине постепенно исчезает молодое поколение населения
      то же самое они пишут про нас

      Да пусть пишут что хотят, но факт заключается в том, что возникновение украинской нации исторически не состоятельно. Нация, это сплав народов, культур и религий, ментально, идейно и духовно объединённых в границах одного государства. Укромовные бандерлоги в силу своего скудоумия по сути абортировали свою нэньку и умудрились разорвать "зародыш украинской нации" по национальности, языку и вере, превознося один этнос "украинец" над всеми другими и в ущерб своей государственности. Украина и украинская нация - мертворожденный проект, который не выдержал испытание временем превратившись из постсоветского "Украина едина" в текущее состояние "Украина иди на".
  9. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 11:35
    -3
    Требуется мужество, чтобы написать некоторые вещи. В принципе, если я понимаю аргументацию автора, непонятно, почему все эти украинцы умирают. Если предположить, что мирные жители не пострадали даже по ошибке, а это не война, а спецоперация, то это может быть какая-то серьезная форма гриппа.
    1. NG inform
      NG inform Сегодня, 11:48
      -3
      ЦИПСошник, знаешь, когда свидомые врут? Всегда.
      1. Decimalegio
        Decimalegio Сегодня, 12:08
        +2
        Пришлось провести небольшое исследование, чтобы понять значение слов свидомый и ЦИПСошник. Но я добрался туда. Я выучил два новых слова, спасибо.
        1. Препона
          Препона Сегодня, 12:22
          +2
          Окончания глаголов у Вас то в мужской форме, то в женской ))).
          1. Decimalegio
            Decimalegio Сегодня, 12:38
            0
            Я не могу понять, что вы говорите, если вы хорошо объясняете тому, кто плохо говорит по-русски, иначе я мог бы вам ответить, что, судя по переводу, ваш итальянский тоже жалкий. Но я так понимаю, что ошибки дает переводчик. Порекомендуйте мне лучший переводчик, чем Google.Спасибо
          2. мордвин 3
            мордвин 3 Сегодня, 12:41
            +1
            Цитата: Препона
            Окончания глаголов у Вас то в мужской форме, то в женской )))

            Гугл-переводчик, скорее всего.
            1. Decimalegio
              Decimalegio Сегодня, 13:38
              0
              Можете ли вы объяснить это мне? Я ищу на итальянском, но не могу найти ответ. В итальянском глагол не имеет окончаний мужского или женского рода, мужское или женское окончание приходится на существительное или прилагательное. В русском языке у глагола тоже есть окончание?? так например: глагол бежать отличается в зависимости от того, бежит мужчина или женщина??? Я неправильно понял?
    2. _Ugene_
      _Ugene_ Сегодня, 11:52
      -1
      Люди бегут от войны, что тут непонятного? Кому захочется жить под обстрелами? СВО это назови или ещё как угодно, но когда в городе рвутся бомбы жить там мало кому захочется
      я искренне надеюсь что бомбы на украине взрываются для того что бы этого же не происходило в россии
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 12:07
        +5
        Кому захочется жить под обстрелами?
        9 из 10 укробеженцев в европе- с запада украины и взрывы видели лишь по телевизору.
        1. _Ugene_
          _Ugene_ Сегодня, 12:42
          -1
          9 из 10 укробеженцев в европе- с запада украины и взрывы видели лишь по телевизору.
          правильно, с востока бегут не в европу а к нам
        2. Простой
          Простой Сегодня, 14:16
          -1
          Цитата: Болторез
          9 из 10 укробеженцев в европе- с запада украины


          Сами считали?
      2. Decimalegio
        Decimalegio Сегодня, 12:16
        -1
        Quello che scrivi è la realtà. Secondo me, l'autore dovrebbe evitare l'ipocrisia. Cos'è la realtà senza ipocrisia? Puoi discutere le ragioni della guerra, ma i soldati ucraini stanno morendo perché pensano di dover difendere la loro terra, come farebbe qualsiasi russo
    3. ankir13
      ankir13 Сегодня, 12:21
      -1
      " В принципе, если я понимаю аргументацию автора, непонятно, почему все эти украинцы умирают." :- в этом дело! если я понимаю! ключевое слово -если. Объяснение просто: продавший душу дьяволу, очень быстро за это начинает расплачиваться. И народ , и человек.
      1. Decimalegio
        Decimalegio Сегодня, 12:32
        -1
        Я понял, что многие думали, что в Украине найдут женщин, цветы, хлеб-соль. То, что этого не произошло, было шоком.Мое почтение. hi
        1. _Ugene_
          _Ugene_ Сегодня, 12:39
          +1
          Дело не в том что думали многие, главное что думали те кто начинал спецоперацию, как я понимаю это ошибка прежде всего нашей разведки, причем ошибка удивительно нелепая, похоже на подставу
          1. Decimalegio
            Decimalegio Сегодня, 12:50
            0
            Иногда мне кажется, что спецслужбы говорят политическому деятелю не правду, а то, что он хочет услышать. Но это происходит везде.
            1. _Ugene_
              _Ugene_ Сегодня, 12:52
              +1
              В любом случае за всё отвечает капитан корабля, но у нас всё как всегда - царь хороший, это бояре плохие, они ему врут
        2. Ныробский
          Ныробский Сегодня, 13:58
          0
          Цитата: Decimalegio
          Я понял, что многие думали, что в Украине найдут женщин, цветы, хлеб-соль. То, что этого не произошло, было шоком.Мое почтение. hi

          Вы не поняли главного. Если бы США и Европа не делали из украины "таран направленный против России" а позволили ей сохранять нейтральный и внеблоковый статус, выполняя роль буферной зоны между Россией и Западом, то эта война вообще бы не состоялась. Так что вся пролитая кровь находится на совести США и ЕС. hi
          1. Decimalegio
            Decimalegio Сегодня, 14:44
            0
            Если бы Россия не считала украинский нейтралитет подчиненным своим интересам, то этой войны не было бы. Украина могла бы быть как Швеция или Финляндия, но, возможно, это было неправильно. Что касается того, кто получит кровь, приближается Пасха, и я понимаю соблазн сыграть Понтия Пилата hi
  10. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:37
    +3
    На 20 марта свои дома покинули более десяти миллионов человек — примерно четверть всего населения Украины.
    И на Украину из них мало кто вернется. Многие из них обжились на чужбине, работают, многие женщины, особенно молодые, нашли себе перу из местных. У моего товарища работал шофером украинец, ему товарищ платил 8-10 евро за час (налом), жена парня работала в магазине, получала 1500 евро, они за городом снимали дом, потом купили квартиру, он прямо сказал - "Что я не видел на Украине".
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:59
      +3
      Цитата: carpenter
      И на Украину из них мало кто вернется. Многие из них обжились на чужбине, работают

      У меня работает около трёх десятков сотрудников с Украины - сварщики, каменщики, монтажники. Есть пара-тройка очень толковых ИТР. Нелегалов не беру - политика фирмы. Все работают законно, зарплату получают, ипотек понабрали, дети в школы ходят. Чего им там делать? Один инженер из проектного отдела, 1975-го года рождения, приехавший в 2016-м, сказал, что в самые лучшие времена его трудовой биографии на Украине было хуже, чем здесь - на Украину не хочет возвращаться ни с войной, ни без войны.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 12:20
        -1
        Цитата: Zoldat_A
        в самые лучшие времена его трудовой биографии на Украине было хуже, чем здесь - на Украину не хочет возвращаться ни с войной, ни без войны.

        Эти люди понимают, что в России их приняли как братье, накормили, работу дали, люди жить начали ,как люди и они обратно не вернутся. Менталитет у нас один тот же, на западе где нет русской общины нам им намного тяжелее. У нас где каждый третий русский им проще.
    2. nepunamemuk
      nepunamemuk Сегодня, 12:19
      -1
      И на Украину из них мало кто вернется.

      так может для этого войну и развязали
      работящий контингент в европе и "освобождённая" территория Дикого Поля am
  11. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 11:40
    0
    Если вместо головы ч.л.е.н, то медицина бессильна. Тридцать лет они продавали себя и свою страну, нынешнее поколение точно такое же. И всё это успокоится только тогда , когда их физически не будет на свете. Победим мы, займём территорию, один хрен те кто свалил будут продолжать " свои песни" из-за границы. Они ни когда ни чего не поймут, когда прижмут, обманут, но потом будут продолжать в тихаря гадить, у них это национальная черта.
    1. mann
      mann Сегодня, 12:24
      +4
      Тридцать лет они продавали свою страну
      А мы?
      1. tatarin1972
        tatarin1972 Сегодня, 13:05
        -2
        Не правильная постановка вопроса. Нужно самого себя спрашивать. Так, что,не а мы? Нужно говорить, а я?
  12. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 11:43
    +4
    Такой нации нет а поколение само выбрало себе такую судьбу, с малых лет зигуют и нацистское само уронили хрюкают.
    Родители у них та еще мразь выращивают заранее пущечное мясо.
  13. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 11:44
    +5
    Сами наскакали себе такую судьбу. А молодое поколение так напичкано русофобией, что выбить его очень сложно, если вообще возможно.
  14. NG inform
    NG inform Сегодня, 11:45
    0
    Президент-ненацист освобождает территории для своих.
  15. Болторез
    Болторез Сегодня, 11:48
    +2
    90% украинских беженцев составляют женщины и дети.
    Чушь. В Ницце, Генуе, Фуншале, Лондоне- это что видел сам- около половины бедныхбеженцев составляют здоровые мужики лет 20-40. Примерно такая же картина в Брюсселе и Дублине (друзья живут и рассказывают).
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 13:05
      0
      Цитата: Болторез
      90% украинских беженцев составляют женщины и дети.
      Чушь. В Ницце, Генуе, Фуншале, Лондоне- это что видел сам- около половины бедныхбеженцев составляют здоровые мужики лет 20-40. Примерно такая же картина в Брюсселе и Дублине (друзья живут и рассказывают).

      ну вы ж сами понимаете - что за денюжку любой кордон пройти можно.А с учетом того что Ницца и Лондон не самые дешевые города- понятно что денежка у них изначально была.Не голодранцы бежали...

      Как вам новый ваш премьер?Не чудит?
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 13:11
        +1
        Ницца и Лондон не самые дешевые города
        Шатавшиеся по Ницце в абибасах и не садившиеся за столики ресторанов -"Галю, то ж дорого" ( кстати, не так уж там и дорого- примерно как в центре Лондона)- на богачей не особо походили. В Лондоне примерно так же- пиво из банок в парке олигархи в изгнании пить не станут.
        новый ваш премьер?Не чудит?
        Да премьер как премьер. Мне с ним водку не пить.
  16. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:48
    +1
    В 21-м веке именно Украина рискует стать страной, уничтожившей собственную нацию.
    Сама по воле политиканов обезумевших от русофобии ускоренно идет к этому. Потом всякая нацистская сволота начнет из-за границы орать о геноциде и обращаться к тем кто их толкнул на это и усиленно помогал в уничтожении украинцев.
    1. ankir13
      ankir13 Сегодня, 12:34
      -1
      Тоже подумалось, сначала украинцы людей втихаря , по подлючи, уничтожать начали, потом расдухарились и .... целыми сбройными толпами и батальённотактическимиазовогруппами и кракенами на тот свет, к бандере навстречу, сами сплавляться стали, а потом от оставшихся вой о страшном геноциде бандерлогов по всему миру распространяться будет. А нас то за шоооооо?!?
  17. Million
    Million Сегодня, 11:48
    +4
    Зеленский -еврей,какое дело ему до будущего Украины...
    1. NG inform
      NG inform Сегодня, 11:50
      +5
      Когда иностранцы заявляют, что на Украине нацизма нет, потому, что там президент-еврей - я предлагаю погуглить происхождение термина "погром". И тогда они поймут, что президент-еврей с чистой совестью отправит всех украинцев на убой.
      1. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 11:54
        +3
        Пусть лучше погуглят кто Гитлера к власти привел и сколько евреев за него воевало.
  18. Egor53
    Egor53 Сегодня, 11:51
    +8
    Украинская нация - понятие весьма условное. Любой украинец, получивший образование, даже не обязательно высшее, автоматически входил в русский мир, и становился русским. Упоротыми украинцами оставались только деревенские малограмотные люди. Украинство - это синоним безграмотности.
  19. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 11:53
    +2
    Жизнь неевреев /славяне/ не интересует евреев/ Блинкен , Киссинджер, Зеленский, Галкин/, это даже в Ветхом завете написано....Буде готовы воевать до последного украинца
  20. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:01
    +2
    Своих мозгов нет значит и не появятся. Сами море выкопали,теперь сами и закопаются.Туда им и дорога, продать своё будущее и идентичность за труселя и ес это не всякая нация сможет, Таких в истории штук 20 не наберется из крупных популяций.
  21. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:05
    +4
    Румaтa
    Вчера, 20:21
    Правильно. Для чего материально стимулировать бегство из бывшей УА рекрутов 17+.
    Уменьшать огромный мобрезерв. Адекватным после проверки ФСБ разрешать въезд в РФ, остальные пусть хоть в Канаду. Это даже дешевле, чем их убивать на фронте.

    З.Ы. Это настолько озверевшие юные русофобы, что перевоспитать их уже невозможно.
  22. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:07
    0
    Цитата: Арман Бахтикян
    Жизнь неевреев

    Это страшная месть бандэрам за Холокост.
  23. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:08
    0
    Если данные приведённые в статье верны, то Украину ждёт демографическая яма, подобная той, что получила Франция после I Мировой войны и СССР после ВОВ.
  24. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 12:09
    +1
    Лучше на исконно русских землях бывшей Украины не будет никакой нации и государства, чем такая переродившаяся в отпетых нацистов, территористов и садистов русофобская нация бандеровцев.

    И не надо все валить на один режим в Киеве - эта сознательная русофобия и нацизм - свободный выбор миллионов украинцев, которые поддерживают этот нацизм даже сейчас.

    Украинцы должны понести коллективную вину и ответственность за чудовищные преступления нацистского режима, за сожжение людей в Одессе, за гибель детей Донбасса точно так же, как это понесли немцы в 1945 году за преступления Гитлера.

    Нацизм на Украине должен быть побеждён и выкорчеван, если это повлечёт полное исчезновение украинцев - так тому и быть.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 12:16
      +2
      Флибустьер, согласен с Вами. Точнее и не скажешь.
    2. Sergio63
      Sergio63 Сегодня, 13:02
      0
      Особо отмороженных, повинных в гибели массовой людей приговорить к казне через повешение, причем как в Киеве, в 1944 на площади, при народе!!! Зеля, Ау.... тебя это ждет!!! Галичан/западенцев - только полная депортация в Сибирь,НА КОЛЫМУ!!!
      1. Jager
        Jager Сегодня, 13:15
        +3
        Не нужна эта зараза в Сибири.
        Мой комментарий, ну вы поняли.
      2. tatarin1972
        tatarin1972 Сегодня, 13:42
        +1
        Не надо, там ещё с первой разборки с ОУН и УПА есть целые деревни потомков бандерлогов.
  25. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:09
    -1
    Цитата: Egor53
    Украинская нация - понятие весьма условное.

    То, что Вы пишите абсолютно верно для Малороссии и Новороссии. Галиция была и есть = раковая опухоль. Спасибо дедушке Сталину за присоединение.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 12:59
      -3
      Цитата: Румaтa
      Спасибо дедушке Сталину за присоединение.

      Кому говорить спасибо за присоединение Чечни?
  26. Игорь Северов
    Игорь Северов Сегодня, 12:13
    -2
    Нет больше такой национальности украинец, кто не понял. Весь генофонд УЖЕ убит!!!!
  27. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:14
    +1
    И флаг Украине в руки! Пусть уничтожает сама- себя. Это их выбор и их " нЭзалЭжное" право.
  28. Atlant-1164
    Atlant-1164 Сегодня, 12:37
    +7
    Так для того и замутили англосаксы .. дабы Славян молодых, стало поменьше.в этом и весь смысл .
  29. isv000
    isv000 Сегодня, 12:42
    -3
    Катастрофа для нации: на Украине постепенно исчезает молодое поколение населения

    Всё происходящее называется просто - некроз искусственно собранного тела. Франкенштейн помирает...
  30. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 12:43
    +2
    Может оно и к лучшему, в конце концов легче территории нам переварить будет...
  31. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:53
    +1
    Катастрофа для нации: на Украине постепенно исчезает молодое поколение населения
    . Что верно, то верно, плодится и размножаются, у них, будет просто некому!!! Кто в полях не поляжет, те просто бегут подальше...
  32. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:55
    +1
    ну если исчезнет украинская "нация" плохого ни чего не произойдет, бо как основа этого новообразования нацизм
  33. Sergio63
    Sergio63 Сегодня, 12:58
    0
    Да всех их Пора НА УДОБРЕНИЯ!!! Смысл оставлять этих отморощкоа, перевоспитывать, тратить на них деньги..., пусть лучше успокоятся на своем черноземе в качестве органической добавки!!! Оставшихся НА КОЛЫМУ на вечное поселение!!!
  34. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 13:02
    +2
    А, вот если честно, большая часть применима и к нам. У основной части молодежи нет уверенности в завтрашнем дне, нет ясных жизненных перспектив. В стране нет идеологии. Значит нет фундамента развития. (Только о дружбе народов не надо петь песен.) и думать надо нам не о других народах, как им будет плохо, а о своих детях, внуках, о судьбе нашей страны, которая будет в их руках. Пока не поздно. Или уже поздно?
  35. Roust
    Roust Сегодня, 13:04
    0
    А им, кастрюлеголовкам, жаждущим трусики кружевные с ЕС, какая теперь разница, кому ноги раздвигать??!! . В ЕС, кстати, много чёрных из Африки. Позор. Еврей - клоун всех вас поимел.
  36. kenpachi
    kenpachi Сегодня, 13:05
    +1
    Цитата: Татьяна
    ТО же САМОЕ

    Вы так затейливо свой текст оформляете жирным и капслоком, что единственное, что я могу спросить это сколько лет вы на учёте у психиатра?
  37. Jager
    Jager Сегодня, 13:07
    +3
    Лучше бы посмотрели на исчезновение русского населения в России. Отбросив из статистики поток мигрантов и их потомство, мы получим чудовищную картину вымирания без всякой войны.
  38. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 13:16
    +1
    Ну и отлично! Как говорил их , рагулей кумир , Адик Шиккельгруббер: "Если нация проиграет войну России , то эта нация не имеет право на существование." рАгули войну , практически , проиграли... делайте выводы... или ставки.
  39. kenpachi
    kenpachi Сегодня, 13:30
    0
    Цитата: Игорь Северов
    Весь генофонд УЖЕ убит!!!

    Ну, если это так, то никакого ципсо на сайте нет. Откуда им взяться, если все мертвы? Оба этих утверждения не могут быть верными одновременно
  40. ont65
    ont65 Сегодня, 13:32
    0
    То, что лепили из народа и культуры националисты, нацией не сложилось, а вся эта затея закончилась даже не гражданским конфликтом, а геноцидом. Поэтому жалеть не о чем. Мало ли изгоев бродило по свету от евреев до армян? Компания станет чуть больше, но оставшиеся хоть чему-то в госустройстве научатся от знающих в этом деле толк. Надежда есть всегда, когда голова на месте.
  41. Tim666
    Tim666 Сегодня, 13:34
    0
    Цитата: Татьяна
    Катастрофа для нации: на Украине постепенно исчезает молодое поколение населения
    Эта катастрофа ждёт и Польшу с поляками. Всё реализуется по планам Вашингтона.

    Власти Польши тоже по своей самоуверенности в проамериканской безнаказанности не хотят принимать во внимание то, что проект "Украина - антиРоссия" - это проект США сугубо глобалистски-АМЕРИКАНСКОЙ направленности по защите и развитию именно национальных интересов США, а не какой-то там Польши, - причём ЧУЖИМИ национальными руками как расходным материалом для достижения своих целей.

    Вообще-то планы Вашингтона на Украину известны ещё со времён избирательной выборной гонки Х.Клинтон в президенты США, которые она проиграла Трампу.
    Припадочная Хиллари Клинтон, тогда глава госдепа США, проигрывая Трампу на выборах в президенты США, в отчаянии последним своим козырем проговорилась в 2016 году об истинных намерениях госдепа США в отношении Украины.

    При этом Х.Клинтон маккиавелистски заявила о том, что США не вечны из-за того, что там находится самый опасный и страшный вулкан на Земле — Йеллоустонский супервулкан, способный уничтожить США, и что якобы из-за этого американцам нужно подыскивать себе заранее другие места для своего местожительства.
    И что Украина в таком случае для американцев – это то самое благодатное место в Европе, которое именно США как раз и надо - место с отличным климатом, как на атлантическом побережье США. И что в госдепе США именно туда - в Украину - и планируют переселять американцев.
    Однако по плану Вашингтона жителей в АМЕРИКАНСКОЙ Украине - и это вместе с американцами (!) - должно быть не более, чем 20 млн. человек.
    При этом из самих 40-45 млн. украинцев планируется оставить 4-5 млн. Остальных украинцев, которые сами «не истребятся» в гражданской войне или просто не захотят уезжать из Украины, Вашингтоном планируется НАСИЛЬНО переселить в Северную Африку и на Ближний Восток.

    Так что для проживания украинских туземных националистов в АМЕРИКАНСКОЙ Украине Вашингтоном места не предвидится совсем! Всё повторяется, как это было с Украиной при Гитлере!
    ИТОГО. Никакой НЕЗАЛЕЖНОЙ Украины для украинцев на территории Украины в планах Вашингтона и его подручного Лондона даже не предвидется!

    ТО же САМОЕ также касается по планам Вашингтона и Польши, стран Балтии. Румынии, Венгрии, Молдовыи т.д. для расширения жизненного пространства американсих переселенцев в Европе.

    И сейчас мы видим, как эти госдеповские планы США, о которых упоминала Х.Клинтон, Вашингтоном в Украине полным ходом и реализуются в жизнь по зачистке её территории от туземного населения до ПОСЛЕДНЕГО украинца..Потом до ПОСЛЕДНЕГО поляка! И т.д.
    И пока только Россия и ДНР и ЛНР мешают США этим планам Вашингтона в Украине сбыться.

    См. подробно - Кровожадные ЦЕЛИ США. Зачистка Украины и переселение Америки на благоприятную территорию. Опубликовано в 2016 году. https://www.youtube.com/watch?v=O6CUfv6kjcQ&t=5s

    Достоверно известно что США управляют рептилойды!!! В их планы входит заготовка украинцев а потом и русских на корм, а дети особенно русские являются деликатесом!
  42. bambr731
    bambr731 Сегодня, 14:10
    0
    Ведь это именно молодое поколение должно было стать будущим Украины, создавать новые рабочие места, развивать экономику и обеспечивать безопасность страны.

    Ничего украинское молодое поколение создавать не будет. В них воспитали уверенность, что они высшая раса и им весь мир должен обеспечить красивую жизнь просто за то, что они есть. Их подсадили на иглу бесконечной халявы. Они искренне считают, что стоит только обмотаться жёлто-синей тряпкой и поорать "слава украине" и тебе всё дадут. Конченное поколение. Будущее украинских территорий в составе России, Польши и Венгрии. Другого не будет, что бы не визжали на Западе