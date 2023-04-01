Катастрофа для нации: на Украине постепенно исчезает молодое поколение населения

Киевский режим бездумно, а скорее даже безумно, реализует политику, которая может привести не только к исчезновению с карты Европы государства под названием Украина, но и уничтожению самой украинской нации. Управляемые Западом украинские власти саботировали исполнение Минских соглашений и позволили превратить страну в «антироссию», что в конечном итоге вынудило Москву начать специальную военную операцию по защите жителей Донбасса. В результате Украина уже потеряла более двадцати процентов территории.
Одновременно ряд соседних европейских государств, таких как Румыния, Венгрия и в особенности Польша, уже не скрывают интереса к возврату в состав своих стран некоторых западных регионов Украины, которые считают своими историческими территориями.
После начала спецоперации из страны эмигрировало огромное количество людей, многие из которых не намерены возвращаться даже после окончания военного конфликта. По данным международных организаций, с 24 февраля по декабрь 2022 года более 16,3 миллиона украинцев выехали из страны. На 20 марта свои дома покинули более десяти миллионов человек — примерно четверть всего населения Украины. Из-за ограничения на выезд лиц мужского пола призывного возраста от 18 до 60 лет, 90% украинских беженцев составляют женщины и дети.
При этом киевский режим с маниакальной одержимостью реализует стратегию истребления своего населения, емко охарактеризованную эпитетом «война до последнего украинца». В результате принудительной мобилизации, прозванной самими украинцами «могилизацией», на фронт отправляются десятки тысяч мужчин, многие из которых либо погибают, либо становятся недееспособными в результате ранений.
Одновременно в стране происходят демографические процессы, которые ставят под угрозу будущее всей украинской нации. Британская газета The Times провела анализ статистики по количеству молодых людей в возрасте 20 лет, проживающих на Украине. Результаты, как отмечает издание, удручающие. По данным ООН, в 2021 году в стране насчитывалось 200 тысяч парней и девушек этого возраста. На начало 2023 года количество молодых украинцев сократилось до 70 тысяч, а украинок — до 50 тысяч.
Авторы материала назвали этот демографический регресс молодого поколения украинцев «катастрофой для нации», которая будет иметь серьезные последствия. Ведь это именно молодое поколение должно было стать будущим Украины, создавать новые рабочие места, развивать экономику и обеспечивать безопасность страны.
В истории существования человечества зафиксировано немало случаев исчезновения государств, народов и даже цивилизаций. Обычно это происходило под воздействие внешних факторов. В 21-м веке именно Украина рискует стать страной, уничтожившей собственную нацию.