Канцлер ФРГ: Конфликт на Украине может затянуться на несколько лет

На Западе все чаще начали звучать мнения о вероятности длительного затягивания конфликта на Украине. Подобную точку зрения высказал и глава немецкого правительства Олаф Шольц.
Как пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, канцлер ФРГ считает, что противостояние на Украине может затянуться на «два, три, четыре года», вплоть до 2027 года.
Если украинский конфликт действительно будет продолжаться несколько лет, это будет серьёзным вызовом для Германии, отметил Шольц. При этом канцлер добавил, что его страна будет делать всё для поддержки Украины, что, очевидно, не будет способствовать скорейшему разрешению конфликта.
Немецкий канцлер уже не первый раз высказывает мнение о том, что ждать в ближайшее время окончания украинского конфликта не стоит.
С начала 2023 года немецкие власти уже одобрили передачу Киеву ЗРК Пэтриот, 40 БМП Marder, 18 танков Leopard 2А6 и 178 модернизированных танков Leopard 1, а также систем ПВО Skynex и Skyrange. А в конце марта стало известно, что ФРГ планирует увеличить поддержку Украины до 15 млрд евро.
Напомним, что власти Германии поддержали антироссийские санкции, несмотря на то, что они сильно ударили по благосостоянию ее граждан.