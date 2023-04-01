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Канцлер ФРГ: Конфликт на Украине может затянуться на несколько лет

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Канцлер ФРГ: Конфликт на Украине может затянуться на несколько лет

На Западе все чаще начали звучать мнения о вероятности длительного затягивания конфликта на Украине. Подобную точку зрения высказал и глава немецкого правительства Олаф Шольц.


Как пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, канцлер ФРГ считает, что противостояние на Украине может затянуться на «два, три, четыре года», вплоть до 2027 года.

Если украинский конфликт действительно будет продолжаться несколько лет, это будет серьёзным вызовом для Германии, отметил Шольц. При этом канцлер добавил, что его страна будет делать всё для поддержки Украины, что, очевидно, не будет способствовать скорейшему разрешению конфликта.

Немецкий канцлер уже не первый раз высказывает мнение о том, что ждать в ближайшее время окончания украинского конфликта не стоит.

С начала 2023 года немецкие власти уже одобрили передачу Киеву ЗРК Пэтриот, 40 БМП Marder, 18 танков Leopard 2А6 и 178 модернизированных танков Leopard 1, а также систем ПВО Skynex и Skyrange. А в конце марта стало известно, что ФРГ планирует увеличить поддержку Украины до 15 млрд евро.

Напомним, что власти Германии поддержали антироссийские санкции, несмотря на то, что они сильно ударили по благосостоянию ее граждан.
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Использованы фотографии:
Официальный сайт Правительства ФРГ
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26 комментариев
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:02
    +5
    Они этого боятся, потому что устали платить обездоленной нации Украины. Теперь мы видим банковский кризис, пожар во Франции и сильный удар по британской экономике.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 12:10
      +1
      Американская прокладка-марионетка Олаф Шольц - это ПРЕДАТЕЛЬ-ГЕНОЦИДЁР немецкого народа и самой Германии.
      Его цель ясна, как и у Меркель, - дать время самим США накопить вооружённые силы против России.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 12:46
        0
        Война на Украине закончится, когда запад прекратит финансирование и поставки вооружения или когда закончатся украинцы. am
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 13:46
          0
          Цитата: Бородач
          Война на Украине закончится, когда запад прекратит финансирование и поставки вооружения или когда закончатся украинцы. am

          Когда в Украине закончатся обманутые Киевым - в лице русофобской диктатуры еврея-нациста Зеленского, а также евреев Шмыгаля и Резникова - украинские русские, то прокси-войну США с Россией в качестве "пушечного мяса" продолжат нацисты-русофобы поляки И т.д.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:10
      +1
      Цитата: Carlos Sala
      Теперь мы видим банковский кризис, пожар во Франции и сильный удар по британской экономике.

      А тут ещё и Трампа на судилище потащили, там тоже "маленький пожар" может произойти. А Чумадед всё спит и спотыкается.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 13:32
      0
      Цитата: Carlos Sala
      Они этого боятся, потому что устали платить обездоленной нации Украины. Теперь мы видим банковский кризис, пожар во Франции и сильный удар по британской экономике.

      Кто кого боится это бабушка ещё надвое сказала.
      С прагматической англосаксонской точки зрения война на Украине и всё что связано с ней хорошо укладывается в многочисленные американские программы по сокращению численности населения в мире, опрокидыванию экономики ЕС, переводу части производств в США, увеличению поставок газа и продукции ВПК из США в ЕС, перетоку части богатств Европы в США и большей привязке политиков и бизнеса ЕС к "либеральным ценностям" США и т.д. и т.п.

      Вот почему старина Байден каждый раз выступая в каком-нибудь очередном захолустном городишке США или перед почтенными и главными хозяевами самого США всегда излучает оптимизм и желание баллотироваться на очередной президентский срок в США. У них просто всё ХО-РО-ШО. good
  2. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 12:05
    -2
    Шольц достаточно открыто озвучил реализуемый США сценарий Украинского конфликта. Никакой победы Украины в нем нет, а вот США свой гешефт получают. А мы вынуждены ему (американскому плану) следовать как трамвай по рельсам.
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 12:45
      +1
      Цитата: blackGRAIL
      Шольц достаточно открыто озвучил реализуемый США сценарий Украинского конфликта. Никакой победы Украины в нем нет, а вот США свой гешефт получают. А мы вынуждены ему (американскому плану) следовать как трамвай по рельсам


      Копипаста - признак профессионализьма good laughing
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:11
    0
    это будет серьёзным вызовом для Германии... страна будет делать всё для поддержки Украины
    Это можно понимать, как мы готовы снять последнюю рубаху, но помочь Киеву в любом случае. А у рядовых немцев спросил готовы ли они жертвовать своим благополучием ради не понятно кого и не понятно зачем. Тут намедни одна выступала в Бундестаге и благодарила Карла III за решающий вклад в победу над фашизмом (?). Такие, забывшие историю, преисполненные ненавистью к России далеко заведут Германию. Ну и черт с ней коль не захотели дружно жить и торговать с Россией.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:30
      0
      Цитата: rotmistr60
      Тут намедни одна выступала в Бундестаге и благодарила Карла III за решающий вклад в победу над фашизмом (?).

      Скоро дойдет до того, что в Бундестаге заявят, что над Рейхстагом Карла III водрузил Юнион Джек (весёлый Роджер).
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 13:22
      0
      Цитата: rotmistr60
      А у рядовых немцев спросил готовы ли они жертвовать своим благополучием ради не понятно кого и не понятно зачем.

      Нет. Более того, глава МИД ФРГ Бербок на "Форуме 2000" в Чехии публично высказалась в том ключе, что "Мне важнее сдержать обещание перед Украиной, нежели то, что об этом думают немецкие избиратели". Ни больше, ни меньше.
      Обслуживание хотелок матрасов для Шольца и его команды имеют гораздо больший приоритет, нежели интересы Германии и немецкого народа.
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 12:14
    +1
    А если победы Украины не предполагается, то кто будет многомиллиардные кредиты отдавать?
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 12:40
      0
      Так потому на Западе так и истерят - понимают, что кредитуемый может и скончаться. И теперь дилемма - давать деньги в надежде, что пациент выживет, или уже не стоит.
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 12:19
    0
    И снова возникает вопрос - а так ли выгодна России быстрая победа в Цэгабонии? Ведь наша основная задача - таки получить замирённое и хоть сколько-нибудь лояльное население. А для этого - во первых, необходимо каким-то образом избавиться от упоротых свидомитов, во вторых - продемонстрировать что с РФ людям будет лучше, а главное - предельно чётко показать что задирать на Россию лапу и тявкать - очень больно и смертельно опасно..

    И я так думаю - что первый и третий вопрос можно разрешить только нанесением максимальных потерь. И никак иначе. Быстрая же победа - оставляет в живых слишком много бандерлогов, с которыми потом непонятно что делать, и - таки оставляет некоторые мрии у части населения.. Типа - мы вот проиграли потому что Запад нам мало дал, мы типа были не готовы, кляты москали нас обманули - ну, и тд и тд.. А вот дескать в следующий раз - мы им покажем! Так вот - надо сделать так, чтобы даже при мысли о следующем разе волосы под кастрюлями вставали дыбком и сфинктер - непроизвольно расслаблялся.. Иначе - всё будет зря и через несколько лет пойдёт по новой. Нет уж - порка должна быть максимально жестокой и максимально убедительной.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:33
      +1
      Цитата: paul3390
      Типа - мы вот проиграли потому что Запад нам мало дал, мы типа были не готовы, кляты москали нас обманули - ну, и тд и тд.. А вот дескать в следующий раз - мы им покажем!

      Верно вы сказали, пока не наедятся до сыта, так и будет, они так и будут гадить до следующего раза. "Умерла так умерла" другого не дано.
    2. parabyd
      parabyd Сегодня, 12:46
      0
      России и российскому народу вообще война была невыгодна. Устроить индустриализацию, разворот на Восток и чистку элит можно и нужно было без всякой войны.

      С развалом Украины их правительство справлялось неплохо и самостоятельно, можно было просто подождать, параллельно наводя порядок в собственном доме.

      Кого-то же в чём-то убеждать, перевоспитывать и доказывать - бредовая идея и большая глупость.

      Если же война уже началась и целью являлся разгром Украины - это надо было делать быстро и без соплей.

      А вот если это первое сражение Китайско - Американской войны, то, возможно, всё идёт по плану и оттягивает ресурсы и внимание у Европы и Штатов, пока за кулисами идёт другая игра
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 13:16
        0
        России и российскому народу вообще война была невыгодна.

        Можно подумать - нас кто-то спрашивал. Увы - благодаря нашему мудрому руководству Россию банально поставили перед фактом - война будет, и решение о её начале принимаем не мы.

        Укровермахт без вариантов прошлой весной попёр бы на Донбасс, и судя по происходящему - смял бы его за месяц максимум. А затем - у кого-то есть сомнения, что они развернулись бы на Крым? Ибо отмашка из обкома - уже была дана. И от нас - уже мало что зависело. Можно было только попытаться упредить имеющимися в наличии силами.

        А вот как мы до всего этого дошли и почему всё получилось именно так - вопрос таки отдельный..
  6. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 12:27
    0
    Если сохранять существующую стратегию "курочка по зернышку клюёт", то война продлится минимум 10 лет.
  7. Denis812
    Denis812 Сегодня, 12:44
    0
    Вызов для Германии это вовсе не СВО на Украине ещё 2-3-4 года, а остановка экономических отношений с РФ и прекращение субсидирования немецкой экономики за счёт дешёвых русских ресурсов.
    И перевод производства в Штаты.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 13:17
      0
      Цитата: Denis812
      остановка экономических отношений с РФ и прекращение субсидирования немецкой экономики за счёт дешёвых русских ресурсов.

      Скажите, а зачем нам надо было субсидировать экономику германии?
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 14:23
        0
        Цитата: мордвин 3
        Цитата: Denis812
        остановка экономических отношений с РФ и прекращение субсидирования немецкой экономики за счёт дешёвых русских ресурсов.

        Скажите, а зачем нам надо было субсидировать экономику германии?

        А зачем СССР надо было субсидировать экономику члена НАТО - ФРГ?
        Точно та же самая причина что и в 1972-м - валюта крайне нужна...
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:51
    0
    Канцлер ФРГ: Конфликт на Украине может затянуться на несколько лет
    . Когда разговоров много, то и дело долго тянется... увы, прописные истины.
  9. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 12:55
    0
    Чтоб его, ливерная колбаса, пардон канцлер германский.
  10. Roust
    Roust Сегодня, 13:00
    0
    Жрите то, что сами испражнили, гейропа!
  11. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 13:15
    +1
    Канцлеришко примеряет костюмчик оракула. А его подружка дер Ляйен переживает, что нет укронаступления...
  12. isv000
    isv000 Сегодня, 13:21
    +1
    канцлер ФРГ считает, что противостояние на Украине может затянуться на «два, три, четыре года»

    Ну, это если только опять рейхстаг брать...