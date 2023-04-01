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Замглавы польского МИД: несмотря на механизмы изоляции Россия не утратила влияние в мире

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Замглавы польского МИД: несмотря на механизмы изоляции Россия не утратила влияние в мире

Польские власти выступают за то, чтобы путем абсолютной изоляции полностью лишить Россию имеющегося у нее влияния на мировые процессы и другие государства. Об этом заявил замглавы польского МИД Павел Яблонский.


Заместитель руководителя польского внешнеполитического ведомства также признал, что механизм изоляции России в международных организациях не работает, и вместо того, чтобы приостановить членство в Совбезе ООН, Россия станет его председателем.

Как сообщает польское издание Nasz Dziennik, Яблонский, комментируя начавшееся 1 апреля председательство России в Совбезе ООН, заявил, что это является прямым доказательством того, что механизм изоляции РФ в международных структурах оказался нерабочим. По его словам, польские власти выступают за полное лишение России имеющегося у нее влияния на другие государства. Достигнуть этой цели предполагается посредством полной изоляции РФ.

Яблонский также подчеркнул, что несмотря на то, что Польша в настоящее время не является членом Совбеза ООН, власти страны намерены проводить переговоры со своими имеющими право голоса в этой структуре союзниками, чтобы добиться исключения России из организации.

Вместе с этим замглавы польского МИД, по его словам, не может не признавать тот факт, что Россия имеет значительное количество союзников в правительствах других стран, особенно в пострадавших от колониальной политики Запада. Яблонский также добавил, что польские власти стремятся к восстановлению основывающихся на партнерской основе международных отношений между странами Европы и Африки.
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Использованы фотографии:
Wikipedia
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18 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:12
    +3
    Мы и так знаем что на западе у власти самоизолировавшиеся от нас неодекваты.
  2. Andrea
    Andrea Сегодня, 12:26
    +5
    Даже маленькую страну изолировать невозможно. Много вы наизолировали Северную Корею? Делает себе бомбы и ракеты и пофиг изоляция. А вот самоизолироваться от России-это легко,флаг вам в руки и три пера...
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 12:30
      +3
      Вот именно, прежде чем кричать об изоляции той или иной страны, надо хотя бы на карту иногда смотреть. То Россию изолируют, то Китай, то Иран... Клоуны.
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 13:14
        +2
        Цитата: Pharmacist
        Вот именно, прежде чем кричать об изоляции той или иной страны, надо хотя бы на карту иногда смотреть. То Россию изолируют, то Китай, то Иран... Клоуны.

        В итоге их изоляции родилась ось: КНДР-Китай-Россия-Иран и, если западные враги продолжат в том же духе, то родится и военный союз оси. Западный пукан - пополам!
    2. _Ugene_
      _Ugene_ Сегодня, 13:19
      +2
      Много вы наизолировали Северную Корею?
      на самом деле очень даже не слабо наизолировали и сказалось это, прежде всего, на уровне жизни обычных людей, не приближенных к власти, и не питайте иллюзий что все эти санкции не оказывают никакого отрицательного эффекта на нашу экономику, но с полной изоляцией России у них в любом случае промашка вышла
      а пан Яблонский пусть подавится своей злобой
  3. Havoc
    Havoc Сегодня, 12:27
    +2
    Ох уж эти поляки, их гонор уже сродни анекдотам.
  4. Denis812
    Denis812 Сегодня, 12:29
    +3
    Я не очень понимаю пана Яблонского. Как он хочет Россию изолировать. Польша может самоизолироваться от всего мира, бесспорно. Но изолировать Россию невозможно, если только она сама этого не захочет.
    Кроме энного кол-ва стран Запада, Россия продолжает торговать со всем миром.
    Я даже вам больше скажу, я вот сейчас сижу и пью купленный в краковском Ашане "Боржоми". А "Боржоми" который принадлежит российской Альфа-Групп, о чем прямо написано на этикетке.
    А на той неделе ел пельмени "Цезарь", купленные в Лидле в том же Кракове.
    О какой такой изоляции можно говорить, пан Яблонский, если даже русскую еду Польша продолжает покупать.

    "Вы либо крестик снимите либо трусы оденьте".
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:41
      +1
      Как там движутся дела у поляков по зерновой сделке?Они наехали на ЕС ,украинское зерно должно идти голодающим ,как говорили гаранты! hi
      1. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 13:31
        -1
        Цитата: tralflot1832
        Как там движутся дела у поляков по зерновой сделке?

        Польские фермеры взбунтовались. Украинское зерно дешевле польского и фермеры вынуждены отдавать своё зерно за бесценок, в связи с чем уходят в промот. Брать кредиты под посевную нет смысла т.к. не ясно как их потом отдавать. Думаю, что такая проблема возникла не только у польских фермеров, но и у других европейских производителей зерна. Так что сделка с целью "не дать зерна голодающим" выходит им боком. hi
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:29
    +2
    механизм изоляции России в международных организациях не работает,
    Польша являясь не постоянным членом СБ ООН пытается приостановить деятельность России -постоянного члена СБ ООН, не тяжеловат груз? Полная потеря ориентации в международной политике при завышенном самомнении и дутом величии.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:17
      0
      Цитата: rotmistr60
      механизм изоляции России в международных организациях не работает,
      Польша являясь не постоянным членом СБ ООН пытается приостановить деятельность России -постоянного члена СБ ООН, не тяжеловат груз? Полная потеря ориентации в международной политике при завышенном самомнении и дутом величии.

      В апреле Россия председательствует в совбезе ООН - запасаемся попкорном!
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 12:39
    0
    Ничего пан Яблонский не понимает в изоляции. Изолировать нужно синей изолентой, обязательно синей! А он то красной пытается, то белой- вот ничего и не получается.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:20
      0
      Цитата: михаилл
      Ничего пан Яблонский не понимает в изоляции. Изолировать нужно синей изолентой, обязательно синей! А он то красной пытается, то белой- вот ничего и не получается.

      Ошибочка ваша: на фронте синяя изолента как раз у натовцев, красная и белая - наши цвета, укроп больше к зелёной тянется... yes
  7. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 12:39
    +1
    Ma questi politici polacchi non hanno niente di meglio da fare, vivono in simbiosi su quello che i politici russi dicono, volevano avere meno Russia ai loro confini, invece si troveranno delle bombe atomiche tattiche sul territorio della Bielorussia. Ho come la sensazione che i polacchi faranno la stessa fine, del primo Settembre del 1939, e dei paracadutisti polacchi ad Arnhen nel 1944,ovverro saranno distrutti.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:50
    0
    Польские власти выступают за то, чтобы путем абсолютной изоляции полностью лишить Россию имеющегося у нее влияния на мировые процессы и другие государства. О
    . Как первоапрельская шутка сойдёт....
    А так, ихним дурикам полезно на глобус посмотреть, а потом говорить... впрочем, если/когда мозгов нет, то... в общем понятно.
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 13:06
    0
    Исключение из совбеза? Это как? Сами себя, разве что исключим. А поляки займут наше место! Это круто замешано. Вот и весь уровень замминистра. А, вообще, думаю что многие из нас согласятся терпеть определенные лишения и неудобства, что бы хорошо наказать этих уродцев. Всех до единого.
  10. isv000
    isv000 Сегодня, 13:11
    0
    Замглавы польского МИД: несмотря на механизмы изоляции Россия не утратила влияние в мире

    Своими тупыми действиями они заперли себя в своём "райском саду" а Россия сменила курс, развернувшись к Востоку передом а к Западу - задом!
  11. старпом Лом
    старпом Лом Сегодня, 14:00
    0
    Яблонский также добавил, что польские власти стремятся к восстановлению основывающихся на партнерской основе международных отношений между странами Европы и Африки.

    В переводе с дипломатического : польские власти рассчитывают на восстановление США полного контроля над странами Африки и Азии и надеются , что частью награбленного поделятся с ними .