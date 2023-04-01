Замглавы польского МИД: несмотря на механизмы изоляции Россия не утратила влияние в мире

Польские власти выступают за то, чтобы путем абсолютной изоляции полностью лишить Россию имеющегося у нее влияния на мировые процессы и другие государства. Об этом заявил замглавы польского МИД Павел Яблонский.Заместитель руководителя польского внешнеполитического ведомства также признал, что механизм изоляции России в международных организациях не работает, и вместо того, чтобы приостановить членство в Совбезе ООН, Россия станет его председателем.Как сообщает польское издание Nasz Dziennik, Яблонский, комментируя начавшееся 1 апреля председательство России в Совбезе ООН, заявил, что это является прямым доказательством того, что механизм изоляции РФ в международных структурах оказался нерабочим. По его словам, польские власти выступают за полное лишение России имеющегося у нее влияния на другие государства. Достигнуть этой цели предполагается посредством полной изоляции РФ.Яблонский также подчеркнул, что несмотря на то, что Польша в настоящее время не является членом Совбеза ООН, власти страны намерены проводить переговоры со своими имеющими право голоса в этой структуре союзниками, чтобы добиться исключения России из организации.Вместе с этим замглавы польского МИД, по его словам, не может не признавать тот факт, что Россия имеет значительное количество союзников в правительствах других стран, особенно в пострадавших от колониальной политики Запада. Яблонский также добавил, что польские власти стремятся к восстановлению основывающихся на партнерской основе международных отношений между странами Европы и Африки.