Канцлера Германии Олафа Шольца призвали выступить в посреднической роли для прекращения вооруженного конфликта на Украине. С подобными призывами выступил ряд однопартийцев канцлера из Социал-демократической партии Германии.Обращение немецких политиков, опубликованное на страницах издания Frankfurter Rundschau, инициировано сыном бывшего канцлера Германии Вилли Брандта, историком Петером Брандтом.В своем обращении к Шольцу Брандт подчеркнул, что угроза эскалации боевых действий, в настоящее время ведущихся на Украине, неуклонно растет, и всему Европейскому континенту в настоящее время угрожает вероятность начала атомной войны. Политик призвал любыми путями избежать ядерного противостояния.Однако, несмотря на заявления о стремлении к миру, подписанты документа винят в продолжающемся вооруженном конфликте "агрессивную политику России". Немецкие политики призывают путем переговоров прийти к достижению общего порядка безопасности в Европе.Для достижения скорейшего прекращения боевых действий на Украине немецкие политические деятели считают необходимым при помощи Франции привлечь к посредничеству такие страны, как Бразилия, Китай, Индия и Индонезия.Примечательно, что немецкие политики на протяжении восьми предыдущих лет "не замечали" вооруженного конфликта на Донбассе и ни разу не выступили с призывом к киевскому режиму прекратить обстрелы мирного населения.