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Однопартийцы призвали канцлера ФРГ Шольца выступить с посреднической миссией для достижения мира на Украине

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Однопартийцы призвали канцлера ФРГ Шольца выступить с посреднической миссией для достижения мира на Украине

Канцлера Германии Олафа Шольца призвали выступить в посреднической роли для прекращения вооруженного конфликта на Украине. С подобными призывами выступил ряд однопартийцев канцлера из Социал-демократической партии Германии.


Обращение немецких политиков, опубликованное на страницах издания Frankfurter Rundschau, инициировано сыном бывшего канцлера Германии Вилли Брандта, историком Петером Брандтом.

В своем обращении к Шольцу Брандт подчеркнул, что угроза эскалации боевых действий, в настоящее время ведущихся на Украине, неуклонно растет, и всему Европейскому континенту в настоящее время угрожает вероятность начала атомной войны. Политик призвал любыми путями избежать ядерного противостояния.

Однако, несмотря на заявления о стремлении к миру, подписанты документа винят в продолжающемся вооруженном конфликте "агрессивную политику России". Немецкие политики призывают путем переговоров прийти к достижению общего порядка безопасности в Европе.

Для достижения скорейшего прекращения боевых действий на Украине немецкие политические деятели считают необходимым при помощи Франции привлечь к посредничеству такие страны, как Бразилия, Китай, Индия и Индонезия.

Примечательно, что немецкие политики на протяжении восьми предыдущих лет "не замечали" вооруженного конфликта на Донбассе и ни разу не выступили с призывом к киевскому режиму прекратить обстрелы мирного населения.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/Michael Lucan
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17 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:33
    +4
    Идиоты однопартийцы Штоца ,у ваше го босса осталась только одна роль,со словами : Их бин капитулир ! Нихт шиссен! Не стройте из себя пупов земли ,дядю Вову слушайте !Если понадобится он даст команду : К ноге!
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 14:39
      +1
      Вы сегодня видать drinks или со вчерашнего fellow hi
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:54
        +2
        Я зол ,кобра заначку нашла! Литровую. hi
        1. Alien From
          Alien From Сегодня, 14:58
          +1
          Это можно сказать трагедия....... crying
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 15:10
            0
            Нет,у меня же не одна заначка!Приходится сейчас быть белым и пушистым. drinks чуть попозже,я в отпуске.
    2. marchcat
      marchcat Сегодня, 14:40
      +3
      Шольц миротворец - это сродни хищник - вегетарианец. После поставленного, укрорейху оружие, его нужно и можно отправить только под военный трибунал.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:48
        +2
        Цитата: marchcat
        Шольц миротворец - это сродни хищник - вегетарианец.

        А когда то Шольц политик, которого когда-то за сухость и бесстрастность называли "Шольцоматом", теперь превратился в "ливерную колбасу", да ещё и протухшую.
    3. Быков.
      Быков. Сегодня, 14:46
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Идиоты однопартийцы Штоца ,у ваше го босса осталась только одна роль,со словами : Их бин капитулир ! Нихт шиссен! Не стройте из себя пупов земли ,дядю Вову слушайте !Если понадобится он даст команду : К ноге!

      Ага, эта инициатива бургеров больше похожа на первоапрельскую шутку.
  2. Labrador
    Labrador Сегодня, 14:38
    +2
    ХерШольц может смело топать вместе с однопартийцами по любому из эротических маршрутов.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:43
      +1
      Я даже знаю где находится в Гамбурге район ,где снимают отвратительную немецкую порнуху ,Штоц может стать там звездой.
  3. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 14:39
    +3
    "Миротворцев" всё больше, а до мира всё дальше...
  4. Миллер
    Миллер Сегодня, 14:41
    +2
    Ваш олух царя небесного нах... никому не нужен.
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:44
    +2
    Канцлера Германии Олафа Шольца призвали выступить в посреднической роли для прекращения вооруженного конфликта на Украине.
    Шольц не имеет ни своего мнения, ни влияния, с него посредник, что с ливерной колбасы барабанщик.
  6. Комментарий был удален.
  7. Комментарий был удален.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:51
    +1
    Однопартийцы призвали канцлера ФРГ Шольца выступить с посреднической миссией для достижения мира на Украине
    . Это была/есть первоапрельская шутка!!!
  9. svp67
    svp67 Сегодня, 14:52
    +3
    Однопартийцы призвали канцлера ФРГ Шольца выступить с посреднической миссией для достижения мира на Украине
    И первым шагом для этого должна стать поставка 10 танков "Лео-2А7" ВС РФ...)))
  10. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:57
    +3
    Канцлера Германии Олафа Шольца призвали выступить в посреднической роли для прекращения вооруженного конфликта на Украине. С подобными призывами выступил ряд однопартийцев канцлера из Социал-демократической партии Германии.

    А вот тут очень интересно. Лидер Социал-демократической партии Германии (СДП) Ларс Клингбайль в ходе визита на Украину и Польшу заявил, что отныне Киев, а за ним и Варшава станут основой новой восточной политики (Ostpolitik) его партии. Немецкий гость неспроста поставил Киев перед Варшавой. Германская геополитика традиционно видит в самостийной Украине антипольский плацдарм. Польский политик Роман Дмовский (1864-1939) предрекал, что появление в будущем независимой Украины приведёт к усилению немецкого влияния в ущерб Польше в рамках общей немецкой стратегии Срединной Европы (Mitteleuropa).
  11. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:04
    0
    После всех дел по вылизыванию у гигимона,и разжиганию войны, его однопартийцы еще к нему и обращаются с просьбами войну остановить! Приплыли. Ума у них еще меньше чем у начальника, тот хоть за бабло своё исполняет, а эти то. Ну хоть в штаб лгбт обратились бы, там шансов больше.