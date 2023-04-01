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Владимир Рогов: ВСУ готовятся крупными силами форсировать Днепр

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Владимир Рогов: ВСУ готовятся крупными силами форсировать Днепр

ВСУ готовятся крупными силами форсировать Днепр. Поэтому они стянули на территорию подконтрольной Киев участи Запорожской области большое количество военнослужащих и техники.

Об этом агентству РИА Новости заявил лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Киевский режим скопил большое количество боевиков в районе села Разумовка, обученных для форсирования Днепра

- утверждает Рогов.

Он также добавил, что по данному скоплению противника российские силы нанесли серию мощных ударов. Атаки продолжались несколько дней. Таким образом, заявляет политик, Вооруженные силы РФ препятствовали выдвижению украинских диверсионных групп из данного района.

Ранее Рогов сообщал о появлении наемников из Германии в действующих на Запорожском направлении подразделениях ВСУ. Также появилась информация, что перехватываемые радиопереговоры противника на этом участке фронта нередко ведутся на польском языке.


Примерно 70 процентов территории региона перешли под контроль российских военных. Но его столицу – город Запорожье – контролирует киевский режим. На линии боевого соприкосновения обстановка продолжает оставаться крайне непростой.


Ситуация также сильно осложняется тем, что неподалеку от зоны военных действий расположен стратегический объект – Запорожская атомная электростанция. Это означает, что в случае неадекватных действий ВСУ появляется риск радиоактивного заражения больших территорий, в том числе находящихся далеко за пределами России и Украины.
Использованы фотографии:
Телеграм/Главнокомандующий ВСУ
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47 комментариев
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  1. Болторез
    Болторез Сегодня, 12:33
    +1
    радиопереговоры противника на этом участке фронта нередко ведутся на польском языке.
    Многие свидомые за годы на клубнике неплохо овладели польским( тем более что мова на него похожа), и вероятно, используют его для затруднения "расшифровки" перехвата- если мову еще можно понять сходу, то польский- уже нет.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 12:39
      +7
      Цитата: Болторез
      радиопереговоры противника на этом участке фронта нередко ведутся на польском языке.
      Многие свидомые за годы на клубнике неплохо овладели польским( тем более что мова на него похожа), и вероятно, используют его для затруднения "расшифровки" перехвата- если мову еще можно понять сходу, то польский- уже нет.

      При взятии Лимана командир наших приказал вести все переговоры на тувинском! belay
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 12:48
      +5
      Цитата: Болторез
      Многие свидомые за годы на клубнике неплохо овладели польским( тем более что мова на него похожа), и вероятно, используют его для затруднения "расшифровки" перехвата- если мову еще можно понять сходу, то польский- уже нет.

      Знать то может быть и знают, но навряд ли массово и скорее всего поверхностно, а в боевых условиях риск быть непонятым своими побратимами может выйти боком.
      Так то есть полно роликов, в которых они забыв о мове вообще на русском языке общаются, потому как все его понимают.
      Да и сама Польша не скрывает того, что там, среди ВСУ, достаточно их поленьев присутствует.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 12:53
        +4
        Давненько Укровермахт десант не высаживал. Сомики без кормёжки совсем отощали.
    3. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 13:10
      +1
      Цитата: Болторез
      радиопереговоры противника на этом участке фронта нередко ведутся на польском языке.
      Многие свидомые за годы на клубнике неплохо овладели польским( тем более что мова на него похожа), и вероятно, используют его для затруднения "расшифровки" перехвата- если мову еще можно понять сходу, то польский- уже нет.

      Видимо они не только mоw po polsku, но и веру католическую имеют, если не ошибаюсь, в греко-католической церкви четок-розарий нет (или есть?), в католической есть.

  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 12:34
    +7
    "ВСУ готовятся крупными силами форсировать Днепр"

    Не стоит им это делать, пожалуй. Вода для купания ещё слишком холодная.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:38
      +2
      Цитата: Pharmacist
      Не стоит им это делать, пожалуй. Вода для купания ещё слишком холодная.

      Так это же и хорошо - "холодные ванны полезны для здоровья".
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:07
      0
      Рогов,да еще Марочко...Все знают,вплоть до того чего не будет и в помине.Впрочем,все варианты сбрасывать нельзя.Плацдармы держать они умеют
  3. Denis812
    Denis812 Сегодня, 12:36
    +3
    Если они готовятся, то у них должно быть в достатке плавсредств.
    Если этих средств нет, а просто огромное кол-во войск ВСУ, значит они готовятся к чему-то иному.
    А если эти средства есть и ВС РФ их не уничтожают, ну это означает предательство какое-то. Я видел за недели последние только пару видео ударов по катерам на Днепре. И всё.
    Надеюсь, ГШ тему держит.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:36
    0
    Десантная операция через Днепр ,планирование явно без американцев не обошлось.Как и чем они будут расчищать плацдарм для высадки - эфект внезапности отсутствует.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 12:56
      +1
      Цитата: tralflot1832
      планирование явно без американцев не обошлось.

      А. ну они в этом деле мастера признаные! Напомните, может, где они водные преграды форсировали? Их у Монте-Касино месяц умывали потому, что там РУЧЕЙ. даже не речка был - переправу наведут, патронов подкинут - немцы переправу снесут, переправившимхся нп ноль помножат - и по-новой... Или "чудо на Рейне"... Долбились- долбились об реку, если б немцы не позабыли один-единственный мост подорвать - встреча была бы не на Эльбе, а на Рейне, матрасы уже к этому и готовиться начали - ну не могут они переправиться! Со всеми их "морпехами" - мосты и переправы наводить они не умеют... Не Советы.
      Там же мясохладобойня будет при переправе - ну как иначе, они что, воплем "америка с нами" отгонят арту нашу с авиацией от переправы?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 13:11
        +3
        Десантные операции на Тихом океане ,во второй половине войны у США шли на ура.Японцы их научили.Успех десанта зависит только от того ,остался ли противник в зоне высадки ,там должно быть пусто.Тогда что то получится без больших потерь.А кто на Украине потери ВСУ считает?
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 13:29
          -1
          Дык о том и речь, что отогнать от Днепра не выйдет))) А во второй половине и японцы - ну я сначала посмотрю, как они в Днепр авианосец запихают... И как потом причал под морские транспорты там оборудуют... Еще раз - а переправы-то они никогда наводить и не умели, ну вот не умели - и все тут, не было такой необходимости. Кроме ВМВ, а там просто - не умели в принципе. Что-то такое в войсках у них есть, но это как наш авианосец Кузнецов - есть-то он есть, а когда мы АУГ-то применяли? И будет ли толк?
    2. сайгон
      сайгон Сегодня, 13:34
      -3
      Ну какие проблемы с десантом ? Вы видно запамятовали парняга с Японских островов приезжал . вероятно делился опытом применения специальных морских десантных частей времен ВМВ . Приказ выполняется любой ценой , продукты питания и мидекоменты в целях экономии тоннажа на плацдарм не завозятся , десант имеет один не полный БК и задачу выполняет штыковыми атаками. Что удивительно не смотря на потери десанты удавались .
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 14:01
        0
        Цитата: сайгон
        морских десантных частей

        Вы вообще разницу понимаете между "преодолением водной преграды" и "морским десантом"? Вот глубоких(сколько там в Днепре, метров 10?) им успехов в применении опыта морских десантов против противника на острове, то есть задолго до десанта в окружении, без тыла, без подвоза пополнения и боекомплекта - да вообще без линии обороны - в форсировании естественного укрепления - водной преграды, против окопавшегося противника. Отдельных успехов - в тягании на байдарках ГСМ с патронами... Мосты-то под обстрелами на Сайпан с Тинианом не наводили, а вот под тем же Монте-Касино да на Рейне пробовали - только рученки не под то заточены
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:36
    +1
    Ранее Рогов сообщал о появлении наемников из Германии в действующих на Запорожском направлении подразделениях ВСУ.

    Немецкие наемники появились на запорожском передке. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сейчас на запорожском направлении появились немцы — молодые, буквально 20 с небольшим лет", — сказал он.
  6. isv000
    isv000 Сегодня, 12:37
    +1
    ВСУ готовятся крупными силами форсировать Днепр.

    В какую сторону?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:48
      +3
      Цитата: isv000
      ВСУ готовятся крупными силами форсировать Днепр.

      В какую сторону?

      Байден пока не может ответить, он как всегда путает север с югом и Украину с Афганистаном.
    2. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 13:09
      +5
      Пытаться будут поперёк, а поплывут надеюсь вдоль.
    3. Normann
      Normann Сегодня, 13:29
      -1
      Цитата: isv000
      ВСУ готовятся крупными силами форсировать Днепр.

      В какую сторону?

      Вдоль)
  7. paul3390
    paul3390 Сегодня, 12:38
    +3
    Ну - положим форсировать смогут. А дальше? Снабжать ударную группировку по понтонному мосту через Днепр?? Сколько он простит-то, и - сколько через него можно будет пропихнуть?
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:40
    +5
    ВСУ готовятся крупными силами форсировать Днепр
    Как они это себе представляют и все ли доберутся до левого берега? А если кто и доберется будут ли они боеспособными и в силах удержать плацдарм? Рогов частенько алармит и к этому уже многие привыкли. Но иногда действительно лучше перестраховаться, чем пустить на самотек.
  9. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 12:44
    0
    Будут пытаться пробиться к Азовскому морю перерезав наши сухопутные пути снабжения в Крыму и Херсонской области. Если не получится то ....
  10. Алексей G
    Алексей G Сегодня, 12:46
    +4
    ВСУ готовятся крупными силами форсировать Днепр

    Сомнительно...
    Форсирование без тройного перевеса в силах может носить только характер отвлекающего удара.
    Тем более в условиях нашего превосходства в воздухе, особенно применения планирующих бомб.
    Места высадки с обеих сторон Днепра будет подвержено мощным авиаударам.
    Скорее всего пытаются отвлечь наши резервы от Мелитопольского направления. Они надеются на танки и переправить 60 тонные машины и бмп Бредли через Днепр под ударами артиллерии и авиации слишком сложная задача.
    Боюсь повторить высадку в Нормандии не получится!
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:46
    0
    Рано ещё, полковник Распутица на стороне России: ждём вторую декаду мая.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 13:11
      +4
      Опасно это - ждать надеясь на местность и погоду.. Эвон - немчура тоже не верила что "Багратион" в Белоруссии возможен.. А союзнички - не верили что возможен танковый прорыв через Арденны. Нельзя считать что противник всегда будет играть исключительно по правилам.
  12. certero
    certero Сегодня, 12:50
    +4
    Цитата: Алексей G
    Они надеются на танки и переправить 60 тонные машины через Днепр под ударами артиллерии и авиации слишком сложная задача

    Я помню как в прошлом году рассказывали "пусть только выйдут из под прикрытия городов и наша авиацич всех уничтожит."
    Вот честно, надежд на нашу ВКС как-то мало. А вот противник показал что умеет концентрировать силы действовать грамотно и активно.
  13. KCA
    KCA Сегодня, 12:54
    +7
    Я понимаю самоотверженность воинов в ВОВ, но кто сейчас будет форсировать реку, которая пристреляна и стоит под артиллерией, РСЗО и авиацией? У меня Волга в 500 метров почти под окном, как её форсировать, да даже я со своей близорукостью с тозика 16к жахну по десанту, может и не убью, но человек 5 зацепит, а если байдарку срежут с Утёса, а что говорить про катера или паромы?
  14. Roust
    Roust Сегодня, 12:56
    +2
    И да возрадуются рыбки Днепра. Аминь.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 13:43
      +1
      Цитата: Roust
      И да возрадуются рыбки Днепра. Аминь.

      Только "форсировать" Днепр они в собственном тылу будут, по мостам.
  15. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 12:58
    +1
    Вот этому поверить легко. Кулак собрали нешуточный.
    Ждать осталось недолго.
  16. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 13:01
    +1
    Ранее Рогов сообщал о появлении наемников из Германии в действующих на Запорожском направлении подразделениях ВСУ. Также появилась информация, что перехватываемые радиопереговоры противника на этом участке фронта нередко ведутся на польском языке.
    мы давно уже воюем не с украиной а с коалицией государств чья суммарная экономика во много раз превосходит нашу, как можно в таких условиях победить в затяжном военном конфликте? есть исторические прецеденты?
    1. KCA
      KCA Сегодня, 13:18
      +1
      Легко, в ВОВ экономика Оси и захваченных территорий превосходила экономику СССР в разы, одни чехи лизали Германии так, что США только завидовать могут, но были проблемы с нефтью, легирующими металлами, железной рудой, выплавкой стали и чугуна, ничего не напоминает? Сейчас добавились редкоземельные элементы, где Китай, практически, монополист, литий, кобальт, кадмий, где Китай может всех заставить лапу сосать, ибо в Африке он в приоритете для сотрудничества, нефть в США уже вычерпали из хранилищ, причём столько, что озвучить бояться, КСА мягко сказала им идти за угол, не думаю, что остальные страны БВ испугаются и пойдут на поводу США, а не альянса КНР и КСА, ну и рядышком РФ, свои сухарики подбирает
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 13:32
        +2
        Цитата: KCA
        Легко, в ВОВ экономика Оси и захваченных территорий превосходила экономику СССР в разы, одни чехи лизали Германии так, что США только завидовать могут, но были проблемы с нефтью, легирующими металлами, железной рудой, выплавкой стали и чугуна, ничего не напоминает?

        А про союзников СССР чего не упоминаете? От Монголии с ихними лошадками и полушубками, до США с аэрокобрами и студебекерами.
        1. KCA
          KCA Сегодня, 13:58
          +1
          Помощь по лендлизу США составила где-то 4% потребности СССР, Монголия и Тува поставили продуктов и шкур на порядки больше в денежном исполнении, чем США, но ни Тува, ни Монголия не требовали возврата денег за свои поставки, в отличие от США, с которыми по лендлизу расплатились только в 2006 году, ни Монголия, ни Тува, вошедшая в состав СССР не предъявляли никаких требований, поставки были добровольными и неоплатными
          1. мордвин 3
            мордвин 3 Сегодня, 14:17
            0
            Цитата: KCA
            Монголия и Тува поставили продуктов и шкур на порядки больше в денежном исполнении, чем США,

            В отличие от Монголии с Тувой, США поставили одной техники более полумиллиона единиц. А сколько жизней спасли миллионы доз пенициллина? 11 миллионов пар сапог, не помню сколько миллионов погонных метров ткани х/б, взрывчатка и порох... Англичане поставляли танки и станки. А уж Тува вошла в состав СССР во время войны, чего они требовать будут?
            1. KCA
              KCA Сегодня, 14:27
              0
              Вы вообще на поле были? Я был, мне накласть на АбрамсА6-А7, мне гораздо ближе тулуп, в котором мне -30 хрень собачья, когда у повара в котле четверть туши барана, когда я пожрал, умылся и спать пошёл, а вы идите считайте, нахрен мне списанная техника США и Британии? Да я лучше отосплюсь и руками порву врага, в поле хоть на неделю сходите, а потом умничайте, воины, тля
              1. мордвин 3
                мордвин 3 Сегодня, 14:47
                0
                Цитата: KCA
                Вы вообще на поле были?

                А вы читаете, что я пишу?
                Цитата: KCA
                11 миллионов пар сапог, не помню сколько миллионов погонных метров ткани х/б

                Или из ткани танковые чехлы шили, по-вашему? А сапоги в немцев кидали?
    2. Telur
      Telur Сегодня, 13:48
      -1
      Цитата: _Ugene_
      мы давно уже воюем не с украиной а с коалицией государств чья суммарная экономика во много раз превосходит нашу

      То что воюем с коалицией соглашусь, а вот с "экономикой во много раз превосходящей" нашу, не могу согласится. Все последние события покпзывают что западная экономика переоценена слишком сильно и в основном раздута на нематериальных финансовых операциях в отличии от нашей, реальной. Энергия где? У нас. Ресурсы, полезные ископаемые, где? . нефть, газ и прочая кровь промышленности где? Опять же у нас. Запасы боеприпасов и вооружений где? То же у нас.
      Только год прошел, а уже НАТО пищит что расход боеприпасов на украине в несколько раз превышает все что может произвести вся европа и фша вместе взятые за год. А что дальше?
      Производства по щелчку пальцев не вырастают и квалифицированные рабочие и инженеры не размножаются как кролики. Поэтому и поставки техники хохлам идут поштучно и снарядов нехватает, и абрамсы к концу 2023 года, а может и к концу 2024го... может быть... если наскребут и востановят.
      Да, у нас тоже есть трудности, но у нас и техника попроще и подешевле и народне такой зажравшийся как у них.
      1. KCA
        KCA Сегодня, 14:20
        0
        Я не знаю где как, может где-то и газ вырос аж ппц, где-то электричество, но я да, вижу повышение но вот всё, ппц, я не вижу, рост есть, а в как? в гейропе снизили платежи ЖКХ? Может сравним, у нас подъём или в дойчланде? Я плачу за газ 60р в месяц, и накласть на потребление, поставят счётчики, лет через 10, а пока я и 50р обойдусь
  17. isv000
    isv000 Сегодня, 13:06
    +4
    Киевский режим скопил большое количество боевиков в районе села Разумовка, обученных для форсирования Днепра

    Судя по карте более глупого места для переправы не придумать. На левом берегу будет скученность неимоверная, раздолье для ракет и артиллерии: сей квадратно-гнездовым - урожай будет большим...
    1. _Ugene_
      _Ugene_ Сегодня, 13:08
      +4
      значит скорее всего деза
      _____________________
  18. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 13:17
    +5
    Какое нафиг форсирование Днепра??? Зачем?
    Карту новых регионов России и ее окраины
    кто-нибудь смотрел? Вы чего, ухи днепровской объелись?
    Громадная протяженность фронта на левом берегу Днепра с выходом к Мариуполю, Мелитополю и Бердянску. От российского города Запорожье. Которое оккупировали ВСУ.
  19. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:20
    0
    на территорию подконтрольной Киев участи Запорожской области

    Очепятка по Фрейду.))))
  20. buslaif
    buslaif Сегодня, 13:30
    +1
    Цитата: _Ugene_
    мы давно уже воюем не с украиной а с коалицией государств чья суммарная экономика во много раз превосходит нашу, как можно в таких условиях победить в затяжном военном конфликте? есть исторические прецеденты?

    Есть.Великая Отечественная война 1941-1944 г.г. до открытия 2-го фронта против коалиции государств: Германия, Италия, Румыния, Венгрия ,Хорватия,Словакия, Финляндия и прочие:
    Албания – 1-я албанская дивизия;
    Бельгия – 2 дивизии,1 легион СС;
    Болгария – 1-я болгарская бригада;
    Дания – 2 дивизии, 2 корпуса;
    Голландия – 3 дивизии, 1 легион СС;
    Норвегия – 1 батальон егерей, 1 дивизия и легион СС;
    Польша – добровольческий легион СС;
    Сербия – добровольческий корпус;
    Латвия – 2 дивизии, 1 корпус и 1 легион СС;
    Эстония – 1 дивизия;
    Франция – 2 дивизии, 2 легиона;
    Хорватия – 2 дивизии, 1 корпус;
    Чехословакия – легион СС. Против Советского Союза, имевшего первоначальную численность населения чуть более 190 млн. человек, воевала европейская коалиция численностью более 400 млн. человек, и когда мы были не россиянами, а советскими гражданами, мы эту коалицию разгромили.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 13:46
      0
      У нас в 1944 численность РККА была уже свыше 9 миллионов и по технике подавляющее преимущество с самого начала войны. Более того, если бы мы летом 1941 года даже с не до конца отмобилизованной армией нормально заняли оборону (как позже под Москвой), а не маялись дурью с попытками перейти в контрнаступление, проблем было бы гораздо меньше. У немцев даже на направлении главного удара превосходство в л/с было менее, чем двухкратным, по танкам группа армий "Центр" уступа нам вдвое, по самолетам - в 1,2 раза.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 13:53
      0
      Цитата: buslaif
      Против Советского Союза, имевшего первоначальную численность населения чуть более 190 млн. человек, воевала европейская коалиция численностью более 400 млн. человек, и когда мы были не россиянами, а советскими гражданами, мы эту коалицию разгромили.

      Опять же, тут помню, там забыл. Что вы союзников СССР не упомянули? И РФ сейчас не СССР, более того, с одной из бывших республик воюем, а союзников у нас - раз-два, и обчелся. Эритрея, блин, с Буркиной Фасолью. А где ОДКБ? Где второй фронт? Хоть в виде тушенки с амуницией. В кустах сидят, глядят, чья возьмет?