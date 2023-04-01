ВСУ готовятся крупными силами форсировать Днепр. Поэтому они стянули на территорию подконтрольной Киев участи Запорожской области большое количество военнослужащих и техники.
Об этом агентству РИА Новости заявил лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Киевский режим скопил большое количество боевиков в районе села Разумовка, обученных для форсирования Днепра
- утверждает Рогов.
Он также добавил, что по данному скоплению противника российские силы нанесли серию мощных ударов. Атаки продолжались несколько дней. Таким образом, заявляет политик, Вооруженные силы РФ препятствовали выдвижению украинских диверсионных групп из данного района.
Ранее Рогов сообщал о появлении наемников из Германии в действующих на Запорожском направлении подразделениях ВСУ. Также появилась информация, что перехватываемые радиопереговоры противника на этом участке фронта нередко ведутся на польском языке.
Примерно 70 процентов территории региона перешли под контроль российских военных. Но его столицу – город Запорожье – контролирует киевский режим. На линии боевого соприкосновения обстановка продолжает оставаться крайне непростой.
Ситуация также сильно осложняется тем, что неподалеку от зоны военных действий расположен стратегический объект – Запорожская атомная электростанция. Это означает, что в случае неадекватных действий ВСУ появляется риск радиоактивного заражения больших территорий, в том числе находящихся далеко за пределами России и Украины.