Румыния всегда мирилась с чужими решениями, но в нынешних условиях должна проводить разумную внешнюю политику и присоединить Молдавию и исторические земли на территории Украины

Румыния должна снова стать "великой", вернув себе незаконно аннексированные Украиной земли и присоединив Молдавию. Законопроект о "мирном" присоединении соседней Молдавии внесла в румынский парламент депутат Диана Шошоакэ, ранее потребовавшая провести аннексию части украинских территорий.Парламент Румынии рассмотрит законопроект о "мирном" присоединении Бессарабии, именно так называют Молдавию румыны. Предложенный Шошоакэ законопроект предлагает начать мирные переговоры с молдавскими властями в рамках Хельсинкских соглашений ОБСЕ, допускающих возможность изменения границ мирным путем и начать возрождение "великой Румынии". В случае, если парламент примет решение об объединении, правительство незамедлительно начнет переговоры.- говорится в пояснительной записке к законопроекту.Ранее Шошокаэ внесла в парламент законопроект, предлагающий возвращение "исконно румынских" земель, незаконно аннексированных Украиной. Согласно документу, Киев должен вернуть Бухаресту Северную Буковину, край Герца, Кагул, Болград, Измаил, историческую область в Карпатах Марамуреш и остров Змеиный в Одесской области.В Киеве Диану Шошоаке внесли на сайт "Миротворец", а также анонсировали введение против нее персональных санкций. Однако, это никак не повлияло на планы Румынии возвратить часть территории Украины в случае ее раздела.