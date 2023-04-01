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В парламент Румынии внесён законопроект о «мирном» присоединении Молдавии

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В парламент Румынии внесён законопроект о «мирном» присоединении Молдавии

Румыния должна снова стать "великой", вернув себе незаконно аннексированные Украиной земли и присоединив Молдавию. Законопроект о "мирном" присоединении соседней Молдавии внесла в румынский парламент депутат Диана Шошоакэ, ранее потребовавшая провести аннексию части украинских территорий.


Парламент Румынии рассмотрит законопроект о "мирном" присоединении Бессарабии, именно так называют Молдавию румыны. Предложенный Шошоакэ законопроект предлагает начать мирные переговоры с молдавскими властями в рамках Хельсинкских соглашений ОБСЕ, допускающих возможность изменения границ мирным путем и начать возрождение "великой Румынии". В случае, если парламент примет решение об объединении, правительство незамедлительно начнет переговоры.

Румыния всегда мирилась с чужими решениями, но в нынешних условиях должна проводить разумную внешнюю политику и присоединить Молдавию и исторические земли на территории Украины

- говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее Шошокаэ внесла в парламент законопроект, предлагающий возвращение "исконно румынских" земель, незаконно аннексированных Украиной. Согласно документу, Киев должен вернуть Бухаресту Северную Буковину, край Герца, Кагул, Болград, Измаил, историческую область в Карпатах Марамуреш и остров Змеиный в Одесской области.

В Киеве Диану Шошоаке внесли на сайт "Миротворец", а также анонсировали введение против нее персональных санкций. Однако, это никак не повлияло на планы Румынии возвратить часть территории Украины в случае ее раздела.
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32 комментария
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  1. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 13:29
    +10
    Согласно документу, Киев должен вернуть Бухаресту Северную Буковину, край Герца, Кагул, Болград, Измаил, историческую область в Карпатах Марамуреш и остров Змеиный в Одесской области.

    Однако и аппетит у цыган, пардон румын.
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 13:42
      -1
      Видимо видят что киевскому режиму кирдык приходит и спешат застолбить за собой территорию. Возможно за спиной Киева уже давно идут разговоры о присоединении территорий к соседним странам. Ну не одной же Польше претендовать на территоии окраины! Может и наши не против отдать часть окраины соседним странам чтобы те заткнули рты что Россия хапает чужие территории. Хотя как считаь их чужими. Где они исторчески входили в состав России, где Россия взяла их как оплату за войну. В любом случае территории вошедшие в состав России вошли не просто так. Наверняка в этом был политический и экономический расчёт. Это только один дурень Миша раздавал территории. И эти розданные территории нами просто так как сделал Миша, отдавать никто не собирается. У них они тоже могут оказаться историческими! России бы и про территории Польши можно было заикнуться для троллинга наших соседей. Вот мути то поднялось бы. Зря наши не заикаются об этом вопросе.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 14:24
        0
        Румынский сенатор Диана Шошоакэ - долбанутый румынский ультра-правый радикал-националист - внесла законопроект, предполагающий АННЕКСИЮ земель Украины.
        Речь идет не только об острове Змеином, но и о территории Северной Буковины и Бессарабии, которые румыны в свое время захватили, воспользовавшись революцией в России.
        Это хороший повод поговорить о румынском фашизме и о том, почему румыны – худшие союзники.

        Румынская поступь фашизма. В Бухаресте претендуют на Буковину. Кто такая Диана Шошоакэ?
        https://www.youtube.com/watch?v=unFIAf8f_bs
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 14:43
          0
          США стягивает войска к Молдове и Украине? Зачем Румынии военный полигон за 45 км от Одесской обл?
          В аэропорту Констанцы состоялось приземление огромного пассажирского Боинга 747, которого не было в расписании на табло аэропорта.
          Кого он мог тайно перевозить в количестве 450 человек из польского Жешува?
          Почему вдоль границы с Украиной и Молдавией каждый день летает по три натовских самолета-разведчика?
          И зачем румыны разместили военный полигон непосредственно у границ Одесской области?

          США стягивает войска к Молдове и Украине? Зачем Румынии военный полигон за 45 км от Одесской обл? Опубликовано: Дата премьеры: 18 мар. 2023 г. -
        2. Комментарий был удален.
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 15:07
        0
        На Западе упорно склоняют Зеленского пойти в самоубийственное для ВСУ наступление,чтобы покончить таким образом с украинской армией,а затем просто поделить Украину.Если у Зеленского осталась хоть капля мозгов,то он в наступление не пойдёт и тем самым даст для Украины шанс не быть растащенной по кускам её соседями,которые все уже на низком старте.Та же Румыния, Польша,Венгрия.Если наступление ВСУ начнут,то после их разгрома никакой уже Украины не будет.Единственный шанс для Украины сейчас это просто занять круговую оборону.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:50
      -1
      Цитата: Fizik13
      Согласно документу, Киев должен вернуть Бухаресту Северную Буковину, край Герца, Кагул, Болград, Измаил, историческую область в Карпатах Марамуреш и остров Змеиный в Одесской области.

      Однако и аппетит у цыган, пардон румын.

      Ну что тут сказать? Англосаксы умело сПАРИвают румын не только с молдаванами, но и с украинцами.
      И всё говорит о том, что молдаван - за исключением приднестровцев и гагаузов с болгарами - без особых проблем пристегнут к румынам, ведь молдоване легко заглотили и Конституционный суд, состоящий из граждан Румынии и Президента Молдавии (лесбиянку и румынку) и ликвидацию молдавского языка, как факта, с переводом всех и всего на румынский язык.

      Вот с регионами Украины слегка попотеть придётся. Но тут англосаксы работают усиленно и посадив Украину на огромный денежный долг заставят её без всякого сопротивления отдать эти регионы в уплату части долга, если конечно Россия не помешает этим комбинациям.
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 14:07
        0
        Немного переделал бессмертное творение Ильфа и Петрова:

        Тут прощание с отечеством по форме номер пять было
        прервано появлением нескольких вооруженных фигур, в которых
        Зеленский признал румынских пограничников. Бывший клоун с
        достоинством поклонился и внятно произнес специально заученную
        фразу:
        -- Траяску Романиа Маре!
        Он ласково заглянул в лица пограничников, едва видные в
        полутьме. Ему показалось, что пограничники улыбаются.
        -- Да здравствует великая Румыния! -- повторил Зеленский
        по-русски. -- Я старый актер, бежавший из московской Чека!
        Ей-богу, еле вырвался! Приветствую в вашем лице...
        Один из пограничников приблизился к Зеленскому вплотную и
        молча снял с него меховую тиару. Зеленский потянулся за своим
        головным убором, но пограничник так же молча отпихнул его руку
        назад.
        -- Но! -- сказал клоун добродушно. -- Но, но! Без рук!
        Я на вас буду жаловаться в Сфатул-Церий, в Большой Хурулдан!
        В это время другой пограничник проворно, с ловкостью
        опытного любовника, стал расстегивать на Владимире его великую,
        почти невероятную сверхшубу. Клоун рванулся. При этом
        движении откуда-то из кармана вылетел и покатился по земле
        большой дамский браслет.
        -- Бранзулетка! -- взвизгнул погран-офицер в коротком
        пальто с собачьим воротником и большими металлическими
        пуговицами на выпуклом заду.
        -- Бранзулетка! -- закричали остальные, бросаясь на
        Зеленского.
    3. isv000
      isv000 Сегодня, 14:05
      0
      Цитата: Fizik13
      Согласно документу, Киев должен вернуть Бухаресту Северную Буковину, край Герца, Кагул, Болград, Измаил, историческую область в Карпатах Марамуреш и остров Змеиный в Одесской области.

      Однако и аппетит у цыган, пардон румын.

      Боюсь, харя треснет у цыган, особенно если по ней кирзой пройтись!
    4. Комментарий был удален.
    5. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:32
      +1
      Цитата: Fizik13
      Согласно документу, Киев должен вернуть Бухаресту Северную Буковину, край Герца, Кагул, Болград, Измаил, историческую область в Карпатах Марамуреш и остров Змеиный в Одесской области.

      Однако и аппетит у цыган, пардон румын.

      Ну эти территории никогда не были ни украинскими, ни румынскими, а были российскими.
      "Русско-турецкая война завершилась 3 марта 1878 года. Российское правительство заявило о намерении вернуть в состав империи территории, потерянные после Крымской войны — три уезда в Южной Бессарабии. В обмен российская сторона обещала передать Объединённому княжеству Добруджу, отвоёванную у Турции. Кароль I и Михаил Когэлничану отказались пойти на территориальный обмен между двумя государствами. В ответ Россия пригрозила насильственно разоружить всю румынскую армию и ввела свои войска в Кагульский, Измаильский и Болградский уезды. Позже она объявила эти территории своими, что было зафиксировано в Сан-Стефанском и Берлинском договорах."
  2. parabyd
    parabyd Сегодня, 13:30
    0
    Румыны снова пошли в психологическую атаку!

    Давайте, ребята, сделайте Румынию снова Великой! Начинайте завтра же, пока украинские войска на востоке, а "Кричащие орлы" вас прикроют!
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:34
    +3
    Бунт на Еэсовском корабле,передел границ по итогам Второй Мировой.?СиЦзеньпин внимательно смотрит,а что так можно?
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 14:10
      0
      Цитата: tralflot1832
      Бунт на Еэсовском корабле,передел границ по итогам Второй Мировой.?СиЦзеньпин внимательно смотрит,а что так можно?

      Сейчас многие встали в позу суслика, внимательно вглядываясь в подходящий переломный момент в СВО. Одни смотрят, не пора ли уже рвать неньку, другие - не пора ли в Кремль бежать, на полусогнутых, чтоб первым успеть засвидетельствовать, так сказать, своё почтение...
  4. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 13:41
    +3
    Голодранцам некуда деньги девать? У самих есть нечего, зачем им ещё миллион нищих?
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:59
      -1
      Цитата: Южноукраинец
      Голодранцам некуда деньги девать? У самих есть нечего, зачем им ещё миллион нищих?

      Речь в первую очередь идёт о земле, а что касается нищих, то ими заменят в ЕС арабов и африканцев.
      Всё пойдёт в дело, ничего не пропадёт просто так. hi
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 14:36
      +1
      Цитата: Южноукраинец
      Голодранцам некуда деньги девать? У самих есть нечего, зачем им ещё миллион нищих?

      Политические амбиции они такие. В них больше популизма, чем реальных возможностей, поскольку эти амбиции должны быть подкреплены как экономическими, так и военными возможностями. Что касается Румынии, то в достаточной мере такими возможностями она не обладает. Если она и сможет на что то рассчитывать, то только при благосклонном отношении России, чего по состоянию на сегодняшний день нет от слова совсем и по понятным причинам никогда не будет.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:45
    +3
    и присоединить Молдавию и исторические земли на территории Украины

    Молдавское княжество - кажись 14ый век, Румыния - 1881 год laughing Так что если присоединять исторические земли - то цыган выселять придется, понабежали там...
    А вообще - флаг им кумачовый, пока Приднестровье не признают - никакого МИРНОГО присоединения невозможно - только оккупация, а односторонне вывести миротворцев невозможно - только согласие ОБЕИХ сторон, причем Румыния - не сторона вообще, ее мнение не учитывается ни при каких раскладах
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:03
      +1
      Если Россия не решит вопрос своей общей границы с Приднестровьем, англосаксы руками румын (в т.ч. нынешних молдован) будут решать по уничтожению Приднестровья тем же способом, что и Сербской Краины.
    2. Магог_
      Магог_ Сегодня, 14:15
      0
      Румыния
      Имеет смысл здесь вспомнить про "Ромею", т.е., восточную часть Византии, которая в свою очередь и была самой, что ни на есть, "Римской империей" - поэтому "Ромея", а ромейцы - римляне. Цыгане были жителями римской империи, поэтому называли себя "ромалы". Как кто-то заметил, что этот народ обеспечивал связь между регионами ( фемами ), и после развала единого первого в мире государства, так и остался живым памятником/атавизмом и напоминанием об исчезнувшей Империи...
  6. Майя
    Майя Сегодня, 13:52
    0
    оееей(скорбная безграмотная спецэкспертдипломатия(безграмотная безграмотность(
  7. 1536
    1536 Сегодня, 13:53
    +1
    Цитата: Fizik13
    Согласно документу, Киев должен вернуть Бухаресту Северную Буковину, край Герца, Кагул, Болград, Измаил, историческую область в Карпатах Марамуреш и остров Змеиный в Одесской области.

    Однако и аппетит у цыган, пардон румын.

    Румыны считают себя потомками даков (фракийцев) -- единственного не покоренного римлянами племени эпохи владычества Рима. То, что современная Румыния утверждается в Европе нет ничего неожиданного. Это не плохой барьер экспансионизму Турции, который рано или поздно даст о себе знать.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 14:05
      0
      Смотрел фильм " Даки" и офигел. Румыны утверждают,что они потомки Римской Империи. Чудны дела,мамалыжников)
  8. HAM
    HAM Сегодня, 13:54
    0
    Румыны,выходит,понаглей и посмелей поляков будут...пока те занимаются "тихой оккупацией" Украины,эти сразу оформляют юридически свою наглость...
    "Мы на пороге грандиозного шухера!",скоро и у других возникнут "исторические" претензии к соседям,а не только к Украине и Молдавии......как говорится- куй железо,пока горячо!....
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:55
    +1
    В парламент Румынии внесён законопроект о «мирном» присоединении Молдавии
    пора однокибитникам начинать тренироваться петь Ай нэ нэ нэ, на другом языке!
  10. dump22
    dump22 Сегодня, 13:56
    +1
    Диана Шошокаэ это румынский Жириновский.
    И как и покойный Жириновский она работает на благо России:

    http://www.vedomosti.md/news/diana-shoshoake-v-turcii-vpervye-primenili-geologicheskoe-or
    Диана Шошоакэ: В Турции впервые применили геологическое оружие

    Шошоакэ считает, что катастрофическое землетрясение в Турции – это нападение на страну крупнейших мировых компаний, которым не нравится политика президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

    «Его позиция нейтралитета и посредничества в украинско-российской войне вызывала глубокое беспокойство, тем более что Турция является второй по величине военной державой в НАТО, - заявила сенатор. - Его позиция блокирования вступления Швеции в НАТО, его речь в Давосе… не остались без отклика в жестком и холодном мире мировых лидеров. Но никто не думал, что умрут люди, множество людей, это так подло, и ведь это только предостережение. Потому что это был не самый населенный район Турции».

    Сенатору совершенно ясно, что президент Эрдоган был наказан за мужество, достоинство и честь, за близость к России, за позицию нейтралитета и посредничества во имя мира.
  11. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:02
    0
    Брлград,Измаил- вычеркнуть. Остальное,пущай забирают.
  12. Atlant-1164
    Atlant-1164 Сегодня, 14:15
    +7
    "Мирное присоединение" это как?
  13. Million
    Million Сегодня, 14:25
    0
    Молдаване ,скорее всего,будут только рады.Они давно себя румынами кличут)
    1. Магог_
      Магог_ Сегодня, 15:06
      0
      Молдоване...себя румынами кличут
      Волошанский ( молдавский ) князь - 15-16 в.в. "Елена Волошанка", якобы, вторая жена Ивана Грозного ( якобы, Ивана III из 15 века ) - дочь волошанского ( молдавского ) князя, тайная иудейка ( не путать с "еврейкой" ! ).
  14. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:27
    0
    Парламент Румынии рассмотрит законопроект о "мирном" присоединении Бессарабии, именно так называют Молдавию румыны.
    Земля Молдавская, Цара Молдовей, Terra Moldaviae, Moldavia по официальным молдавским грамотам возникла и основалась к востоку от Карпат к середине XIV в возникли княжества Молдавия и Валахия и жили они отдельно друг от друга. И лишь в 1859 году они объединились в одно княжество. Так что они вместе существовал из 700 летней истории, только меньше 100 лет.
  15. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 14:31
    0
    А что будет с гастайбартерами молдаванами, ведь у них молдавские паспорта которые станут не действительны, их будут выдворять? Затем все международные договора с бывшей Молдавией аннулируются, посольства закрываются. Экономические связи ставятся на ноль. А русские что будет с ними, депортация? Или как в Прибалтике? Русский язык запретят?
    Интересно будет наблюдать за новыми румынами. soldier
  16. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 14:40
    0
    Цитата: кредо
    Всё пойдёт в дело, ничего не пропадёт просто так.

    Согласен с Вами. Но город Измаил, который "взял" Александр Васильевич Суворов мы не отдадим.
    1. Магог_
      Магог_ Сегодня, 15:12
      0
      Измаил... мы не отдадим
      Вы уже его отдали, разместив там натовскую американскую базу.