После одобрения МВФ очередного кредита для Украины польский премьер заявил, что Киев купит у Варшавы 100 БТР Rosomak

Киев для украинской армии купит у нас 100 БТР Rosomak.

Как только в МВФ одобрили очередной кредитный пакет для Украины с заявлением, что эти средства не должны пойти на военные нужды, в польском правительстве заявили, что Киев подал запрос на приобретение у Варшавы сотни бронетранспортёров Rosomak. С заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Причём из заявления Моравецкого стало понятно, что украинские власти собираются расплатиться с Польшей за такую достаточно крупную поставку вовсе не из своих собственных средств.Моравецкий:Далее Моравецкий конкретизировал информацию о грядущей украинской покупке, отметив, что средства в бюджет Польши должны поступить «из средств Евросоюза и США, выделяемых на помощь Украине». Эти финансовые средства вполне могут оказаться и средствам из кредита МВФ. По большому счёту, проверить это самому МВФ вряд ли представляется возможным, если в этой структуре вообще собираются такую проверку осуществлять.В классическом исполнении БТР Rosomak оснащаются боевым модулем с 30-мм автоматической пушкой и 7,62-мм пулемётом. Также есть вариант с вооружением польской «Росомахи» противотанковым ракетным комплексом Spike.В какую сумму обойдётся западным налогоплательщикам такая покупка от имени Украины, пока не сообщается.