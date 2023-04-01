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После одобрения МВФ очередного кредита для Украины польский премьер заявил, что Киев купит у Варшавы 100 БТР Rosomak

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После одобрения МВФ очередного кредита для Украины польский премьер заявил, что Киев купит у Варшавы 100 БТР Rosomak

Как только в МВФ одобрили очередной кредитный пакет для Украины с заявлением, что эти средства не должны пойти на военные нужды, в польском правительстве заявили, что Киев подал запрос на приобретение у Варшавы сотни бронетранспортёров Rosomak. С заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Причём из заявления Моравецкого стало понятно, что украинские власти собираются расплатиться с Польшей за такую достаточно крупную поставку вовсе не из своих собственных средств.


Моравецкий:

Киев для украинской армии купит у нас 100 БТР Rosomak.

Далее Моравецкий конкретизировал информацию о грядущей украинской покупке, отметив, что средства в бюджет Польши должны поступить «из средств Евросоюза и США, выделяемых на помощь Украине». Эти финансовые средства вполне могут оказаться и средствам из кредита МВФ. По большому счёту, проверить это самому МВФ вряд ли представляется возможным, если в этой структуре вообще собираются такую проверку осуществлять.

В классическом исполнении БТР Rosomak оснащаются боевым модулем с 30-мм автоматической пушкой и 7,62-мм пулемётом. Также есть вариант с вооружением польской «Росомахи» противотанковым ракетным комплексом Spike.

В какую сумму обойдётся западным налогоплательщикам такая покупка от имени Украины, пока не сообщается.
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10 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:37
    0
    Наконец у нас появился нейтрализатор в глубине обороны ВСУ.Осталось подтянуть средства разведки.Бомбёра сегодня хорошее настроение.Росомахи после применения этого средства, можно будет признать ,космическими аппаратами для укронафтов.
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 14:00
      0
      Скорее тут не так всё просто. Давать кредиты наличкой или глупо, или делается для создания коррумпированной среды. Нормальные кредиты даются под чего то (закупку своей продукции). Если Киев будет закупать у Польши оружие, значит это было заложено изначально. Зачем? Возможно в лице поляков готовят второй фронт. Не Зря Польша избавляется от старого оружия в обмен на новое, натовское. Так скоро вся их армия будет приведена к стандартам НАТО что сильно упростит логистику. Польша нападёт на Россию? Зачем? Могут ещё при существующей киевской власти войти как помощь для охраны и защиты. Киев дал какие то права полякам наравне с украинцами. И поляки могут войти или на Запад окраины, или ? Что тогда? Мы будем громить поляков? В Сирии американцы неплохо чувствуют себя на нефтяных полях Сирии. Мы громим там штаты? Так что на окраине вполне возможен сирийский вариант.
  2. PetrovBasharov
    PetrovBasharov Сегодня, 13:37
    +1
    Напоминает ситуацию с песней "Застрахуй братуха, застрахуй'. Там ломали конечности, страхуемуму, что б остальные напились на его страховку. Здесь ломаю страну. Итог похожий.
  3. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 13:42
    +1
    Patria удачная ББМ, вроде Украине их уже поставляли. Лоб держит до 30 мм подкалиберов. В варианте БМП Rosomak вооружен пушкой калибром 30×173, они пробивают всю нашу бронетехнику кроме лба основных и средних танков.
    Главное что-бы вариант со спайками не пошел. Израиль, пока, из запрещает поставлять.
    Количество тоже не приятное, на механизированную бригаду хватит.
  4. Болторез
    Болторез Сегодня, 13:53
    0
    польской «Росомахи» противотанковым ракетным комплексом Spike.
    Израиль запретил передавать свои системы вооружений
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:53
    0
    После одобрения МВФ очередного кредита для Украины польский премьер заявил, что Киев купит у Варшавы 100 БТР Rosomak
    . Ха, ха, бабосики им выделили не для войны! Спрашивается, для кого всякие глупые сказки рассказывают?
  6. al3x
    al3x Сегодня, 14:03
    0
    А хо хлы, интересно, до сих пор думают, что их снабжают безвозмездно? Они вообще в курсе, что это всё в долг и под процент? Имею ввиду обычных кастрюль с улицы..
  7. B44
    B44 Сегодня, 14:27
    0
    Очень хорошее оснащение, наверное, даже лучше Страйкера. Высокий уровень защиты экипажа и отличная мобильность. Кроме того, вооружение было проверено в боях в Ираке, где оно оказалось устойчивым практически ко всему, кроме 50-килограммовой наливки. Даже РПГ-7 не выдержал.
  8. Wildcat
    Wildcat Сегодня, 14:54
    0
    Странная история.
    У Польши должны были быть сотни БМП1, которые можно было бы отправить "на Восток" по ценам ниже рыночных - все равно менять, а Россомахи оставить себе... request
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 15:12
      0
      Боевая ценность несоизмерима. Для наступления нужны эти ББМ. БМП-1 годны только как тягачи, ценность даже как БТР спорна.