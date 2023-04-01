Военнослужащие российской армии обнаружили на одном из занятых опорных пунктов боевиков киевского режима весьма примечательный документ, представляющий собой нечто вроде почетной грамоты, выданной за "оборудование лучшей позиции". Документ оформлен в виде схематического изображения оборудованной для ведения боевых действий позиции. Указано, что грамотой был награжден 1-й парашютно-десантный батальон.
В правом верхнем углу документа размещена символика, очень напоминающая орла, изображенного на государственном гербе США, что, впрочем, не редкость для массово исповедующей вариант карго-культа украинской армии. Это символика подразделений украинских войск.
С этой позиции украинские подразделения российской армией выбиты.
По данным из украинских источников, на авдеевском участке фронта сложилась если не критическая, то крайне сложная ситуация для боевиков ВСУ. Российские войска близки к полному окружению украинской группировки в этом районе линии боевого соприкосновения.
Наряду с Артемовском, Красным Лиманом и Марьинкой, Авдеевка является одной из четырех наиболее горячих точек на всей линии фронта. В ходе боевых действий в населенном пункте полностью разрушены объекты инфраструктуры и более 80% жилого фонда. Обстановка для украинской армии с каждым днем становится все хуже.
Также сообщается, что в северной части Авдеевки продолжается позиционное наступление российских войск в лесополосе южнее Новобахмутовки. Южнее российские войска после полного завершения зачистки населенного пункта Каменка наступают южнее и юго-западнее, стремясь расширить зону контроля у прилегающего к селу водоема.
Западнее Красногоровки продолжаются позиционные бои, в ходе которых производятся взаимные обстрелы занятых позиций артиллерией и авиацией. Из-за предполагаемого скорого начала наступления российской армии противник перебросил дополнительные силы в район Северного.
Также сообщается о существенном сокращении количества и интенсивности артиллерийских обстрелов украинскими боевиками Донецка за последнее время. Однако полностью исключить обстрелы всё же не удаётся.