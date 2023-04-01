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Российская армия вытеснила ВСУ с «лучшей позиции» на авдеевском направлении

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Российская армия вытеснила ВСУ с «лучшей позиции» на авдеевском направлении

Военнослужащие российской армии обнаружили на одном из занятых опорных пунктов боевиков киевского режима весьма примечательный документ, представляющий собой нечто вроде почетной грамоты, выданной за "оборудование лучшей позиции". Документ оформлен в виде схематического изображения оборудованной для ведения боевых действий позиции. Указано, что грамотой был награжден 1-й парашютно-десантный батальон.


В правом верхнем углу документа размещена символика, очень напоминающая орла, изображенного на государственном гербе США, что, впрочем, не редкость для массово исповедующей вариант карго-культа украинской армии. Это символика подразделений украинских войск.



С этой позиции украинские подразделения российской армией выбиты.

По данным из украинских источников, на авдеевском участке фронта сложилась если не критическая, то крайне сложная ситуация для боевиков ВСУ. Российские войска близки к полному окружению украинской группировки в этом районе линии боевого соприкосновения.

Наряду с Артемовском, Красным Лиманом и Марьинкой, Авдеевка является одной из четырех наиболее горячих точек на всей линии фронта. В ходе боевых действий в населенном пункте полностью разрушены объекты инфраструктуры и более 80% жилого фонда. Обстановка для украинской армии с каждым днем становится все хуже.



Также сообщается, что в северной части Авдеевки продолжается позиционное наступление российских войск в лесополосе южнее Новобахмутовки. Южнее российские войска после полного завершения зачистки населенного пункта Каменка наступают южнее и юго-западнее, стремясь расширить зону контроля у прилегающего к селу водоема.

Западнее Красногоровки продолжаются позиционные бои, в ходе которых производятся взаимные обстрелы занятых позиций артиллерией и авиацией. Из-за предполагаемого скорого начала наступления российской армии противник перебросил дополнительные силы в район Северного.

Также сообщается о существенном сокращении количества и интенсивности артиллерийских обстрелов украинскими боевиками Донецка за последнее время. Однако полностью исключить обстрелы всё же не удаётся.
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6 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 14:35
    +1
    В правом верхнем углу документа размещена символика, очень напоминающая орла, изображенного на государственном гербе США, что, впрочем, не редкость для массово исповедующей вариант карго-культа украинской армии. Это символика подразделений украинских войск.
    Да, это эмблема одной из десантной бригады, а именно 25-ой (днепропетровской)

    , в левом углу эмблема Десантно-Штурмовых Войск ВСУ...
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 14:51
      0
      Для меня лично эмблема ничего не значит. Мне больше интересно , почему Авдеевка столько времени не расхерачена к чертям собачьим. Она под носом Донецка столько геморроя несёт, а они живы ещё. На крайний случай окружить можно было бы и голодом морить. Ох и странная эта операция.
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 15:06
        0
        Цитата: Аргон
        Для меня лично эмблема ничего не значит. Мне больше интересно , почему Авдеевка столько времени не расхерачена к чертям собачьим.

        Авиация раньше не работала. По Авдеевскому укрепрайону уже месяц по 5-9 ударов в день планирующими бомбами на основе М-62. Сейчас плотность ударов стала нарастать, хинзиры визжат. С пар перешли на звенья. В апреле будет на порядок больше, вместо 20-30 чугунных бомб пойдут сотни. По слухам. Пока нужно учить экипажи. Возможен до августа подъем на крыло всех изделий 9-хх для метания бомб с УМПК.
  2. Алексей Лантух
    Алексей Лантух Сегодня, 14:54
    0
    Карту Авдеевки дали, а где наши, где не наши не потрудились обозначить.
    1. JD1979
      JD1979 Сегодня, 15:04
      0
      Цитата: Алексей Лантух
      Карту Авдеевки дали, а где наши, где не наши не потрудились обозначить.

      Вы это серьезно?
  3. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 15:08
    0
    Нашим бойцам почёт и безмерное уважение. Остаться живыми и невредимыми.