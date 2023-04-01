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Наместник Киево-Печерской лавры отправлен под домашний арест по решению украинского суда

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Наместник Киево-Печерской лавры отправлен под домашний арест по решению украинского суда

Притеснения представителей Украинской православной церкви (УПЦ) и, в частности обитателей Киево-Печерской лавры со стороны украинских властей продолжаются.


На этот раз под домашний арест был отправлен наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, о чем он сам заявил прихожанам. Решение принято украинским судом.

Митрополит Павел также упомянул о том, что он должен подписать какой-то протокол, не уточнив, о чем идёт речь, отмечает издание.

Ранее в УПЦ сообщали, что наместник Лавры был вызван на допрос к полудню, после чего ожидалось объявление ему меры пресечения.

Сообщается также что украинские спецслужбы подозревают митрополита Павла в сотрудничестве с Россией и разжигании религиозной вражды, а в доме священника проходят обыски. Также митрополиту инкриминируют "угрозы в отношении детей президента Зеленского".

Место проживания митрополита сегодня оцепила киевская нацполиция, не пропуская прихожан, которые пришли, чтобы поддержать наместника лавры.

Напомним, что власти страны решили выселить представителей УПЦ из Киево-Печерской лавры, либо предложили им переходить в раскольническую ПЦУ. Подобные действия были отвергнуты митрополитом Павлом, за что он теперь и подвергается преследованию.
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4 комментария
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 14:41
    +1
    Скоро видать и до столба домотаются fool
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 14:50
      +1
      Цитата: Alien From
      Скоро видать и до столба домотаются

      Ну, да... если об быстро не станет "Стовпом"
      А дом у настоятеля в Лавре?
  2. al3x
    al3x Сегодня, 14:53
    +1
    Вот она, борьба за демократию в понимании кастрюль и западного варварского мира. Запретить, арестовать, физически устранить. Цэ Европа, говорили они.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:56
    +2
    Не надо им мешать... Матрасы сами раздули, что на Украине война против антихриста-Путина, эти русские вообще все коммунисты и церкви все разрушили... Они сами это разгоняли с самого начала - вот и смотрим как ИХ пропаганда сейчас против НИХ и работает.
    Правила общения с де Биллами вообще:
    * Смотреть.
    * Молчать.
    * Не ржать.
    TAC: Зеленский тратит деньги американских налогоплательщиков на "разборки" с церковью

    https://www.theamericanconservative.com/showdown-at-the-lavra/
    The OCU was set up during the Poroshenko years as a nationalist scheme by thoroughly uncanonical means that are still not recognized by many other Orthodox churches (including the Orthodox Church of America, which continues to pray for the UOC).

    Прямым текстом - ПЦУ создана нацистами для нацистов и не поддерживается даже в США wassat