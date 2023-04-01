Наместник Киево-Печерской лавры отправлен под домашний арест по решению украинского суда

Притеснения представителей Украинской православной церкви (УПЦ) и, в частности обитателей Киево-Печерской лавры со стороны украинских властей продолжаются.На этот раз под домашний арест был отправлен наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, о чем он сам заявил прихожанам. Решение принято украинским судом.Митрополит Павел также упомянул о том, что он должен подписать какой-то протокол, не уточнив, о чем идёт речь, отмечает издание.Ранее в УПЦ сообщали, что наместник Лавры был вызван на допрос к полудню, после чего ожидалось объявление ему меры пресечения.Сообщается также что украинские спецслужбы подозревают митрополита Павла в сотрудничестве с Россией и разжигании религиозной вражды, а в доме священника проходят обыски. Также митрополиту инкриминируют "угрозы в отношении детей президента Зеленского".Место проживания митрополита сегодня оцепила киевская нацполиция, не пропуская прихожан, которые пришли, чтобы поддержать наместника лавры.Напомним, что власти страны решили выселить представителей УПЦ из Киево-Печерской лавры, либо предложили им переходить в раскольническую ПЦУ. Подобные действия были отвергнуты митрополитом Павлом, за что он теперь и подвергается преследованию.