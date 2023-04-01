Украинская армия ведет кровопролитные бои и защищает Артемовск ценой очень серьезных потерь. Мы продвигаемся, берем каждое здание, каждый подъезд, каждый гараж между зданиями

Генштаб ВСУ никак не может организовать контрудар под Бахмутом, штурмовые группы "Оркестра" продолжают продвигаться на территории города, выдавливая и уничтожая украинские подразделения.Отвечающий за оборону Бахмута командующий СВ ВСУ Александр Сырский, обещавший Зеленскому не допустить потери города, сегодня снова доложил о невозможности проведения фланговых ударов по Клещеевке и Опытному, без которых нет возможности остановить продвижение российских сил. Генерал во всем обвиняет погоду, превратившую поля и грунтовые дороги в непроходимые. Собранные для контрудара силы сосредоточены в Константиновке и Часовом Яре, но бросить в бой их нет возможности.По данным украинских источников, в офисе украинского президента знают, что ВСУ практически потеряли административный центр города, а оставшиеся силы не в состоянии хоть как-то изменить ситуацию. На юго-западе Бахмута идут ожесточенные бои, дорога на Константиновку перерезана, осталась одна трасса на Часов Яр, но и она находится под огневым контролем российских войск.Между тем, как сообщают уже наши военкоры, "музыканты" накануне показали, что до администрации Бахмута осталось не более 300 метров. Сейчас продвижение идет с юга с Собачевки и с запада от Бахмутки. Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что силы Оркестра сконцентрированы в городе, поэтому фланги держат подразделения российской армии и важно не допустить, чтобы ВСУ сумело прорваться на этих направлениях. В этом случае "Вагнер" окажется в окружении. Подтвердил он и ожесточенные бои в городе.- добавил Пригожин.