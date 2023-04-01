Отвечающий за оборону Бахмута генерал Сырский доложил Зеленскому о невозможности провести фланговые контрудары

Генштаб ВСУ никак не может организовать контрудар под Бахмутом, штурмовые группы "Оркестра" продолжают продвигаться на территории города, выдавливая и уничтожая украинские подразделения.
Отвечающий за оборону Бахмута командующий СВ ВСУ Александр Сырский, обещавший Зеленскому не допустить потери города, сегодня снова доложил о невозможности проведения фланговых ударов по Клещеевке и Опытному, без которых нет возможности остановить продвижение российских сил. Генерал во всем обвиняет погоду, превратившую поля и грунтовые дороги в непроходимые. Собранные для контрудара силы сосредоточены в Константиновке и Часовом Яре, но бросить в бой их нет возможности.
По данным украинских источников, в офисе украинского президента знают, что ВСУ практически потеряли административный центр города, а оставшиеся силы не в состоянии хоть как-то изменить ситуацию. На юго-западе Бахмута идут ожесточенные бои, дорога на Константиновку перерезана, осталась одна трасса на Часов Яр, но и она находится под огневым контролем российских войск.
Между тем, как сообщают уже наши военкоры, "музыканты" накануне показали, что до администрации Бахмута осталось не более 300 метров. Сейчас продвижение идет с юга с Собачевки и с запада от Бахмутки. Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что силы Оркестра сконцентрированы в городе, поэтому фланги держат подразделения российской армии и важно не допустить, чтобы ВСУ сумело прорваться на этих направлениях. В этом случае "Вагнер" окажется в окружении. Подтвердил он и ожесточенные бои в городе.
Украинская армия ведет кровопролитные бои и защищает Артемовск ценой очень серьезных потерь. Мы продвигаемся, берем каждое здание, каждый подъезд, каждый гараж между зданиями
- добавил Пригожин.