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Отвечающий за оборону Бахмута генерал Сырский доложил Зеленскому о невозможности провести фланговые контрудары

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Отвечающий за оборону Бахмута генерал Сырский доложил Зеленскому о невозможности провести фланговые контрудары

Генштаб ВСУ никак не может организовать контрудар под Бахмутом, штурмовые группы "Оркестра" продолжают продвигаться на территории города, выдавливая и уничтожая украинские подразделения.


Отвечающий за оборону Бахмута командующий СВ ВСУ Александр Сырский, обещавший Зеленскому не допустить потери города, сегодня снова доложил о невозможности проведения фланговых ударов по Клещеевке и Опытному, без которых нет возможности остановить продвижение российских сил. Генерал во всем обвиняет погоду, превратившую поля и грунтовые дороги в непроходимые. Собранные для контрудара силы сосредоточены в Константиновке и Часовом Яре, но бросить в бой их нет возможности.

По данным украинских источников, в офисе украинского президента знают, что ВСУ практически потеряли административный центр города, а оставшиеся силы не в состоянии хоть как-то изменить ситуацию. На юго-западе Бахмута идут ожесточенные бои, дорога на Константиновку перерезана, осталась одна трасса на Часов Яр, но и она находится под огневым контролем российских войск.

Между тем, как сообщают уже наши военкоры, "музыканты" накануне показали, что до администрации Бахмута осталось не более 300 метров. Сейчас продвижение идет с юга с Собачевки и с запада от Бахмутки. Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что силы Оркестра сконцентрированы в городе, поэтому фланги держат подразделения российской армии и важно не допустить, чтобы ВСУ сумело прорваться на этих направлениях. В этом случае "Вагнер" окажется в окружении. Подтвердил он и ожесточенные бои в городе.

Украинская армия ведет кровопролитные бои и защищает Артемовск ценой очень серьезных потерь. Мы продвигаемся, берем каждое здание, каждый подъезд, каждый гараж между зданиями

- добавил Пригожин.
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3 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:23
    0
    Неужели унас начала работать авиация с долгожданными боеприпасами?Будем посмотреть .Обязательно информация вылезет.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 14:26
    0
    Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что силы Оркестра сконцентрированы в городе, поэтому фланги держат подразделения российской армии и важно не допустить, чтобы ВСУ сумело прорваться на этих направлениях.
    Он как специально указывает направление и порядок действия ВСУ... Может так случится, что и не просто так...
    Во всяком случае, сейчас в зону проведения СВО направлены два генерала, которые отлично справляются с обязанностями "кризис менеджеров", Теплинский и Лапин... Внимательно следим за развитием событий
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:06
    0
    Генерал во всем обвиняет погоду, превратившую поля и грунтовые дороги в непроходимые.
    . Ну да, ну да, погода не такая, вдруг...