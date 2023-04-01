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В ряде стран Европы не знают, куда девать скопившиеся излишки украинского зерна

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В ряде стран Европы не знают, куда девать скопившиеся излишки украинского зерна

В Еврокомиссию поступило обращение от пяти государств членов ЕС с просьбой выкупить у них сельскохозяйственную продукцию, поступившую с Украины. В ряде стран Европы не знают, куда девать скопившиеся излишки украинского зерна.


Открытое письмо, адресованное главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, подписали премьер-министры Польши, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

Эти страны объединяет то, что все они являются соседями Украины. Когда киевский режим после начала спецоперации, стал испытывать сложности с отправкой сельскохозяйственной продукции на экспорт морским путем, данные государства предложили Киеву свою помощь, позволив осуществлять транзит через свои территории. При этом продукция была освобождена от таможенных пошлин, а импортные квоты ее не касались. Но дело в том, что украинское продовольствие неожиданно задержалось на территории этих пяти стран.

Чтобы решить данную проблему, власти пострадавших государств Европы предложили ЕС выкупить у них зерно и другую продукцию, поступившую с Украины. «Застряв» в восточноевропейских странах, дешевое украинское зерно стало конкурировать с продукцией местных сельхозпроизводителей, что привело к снижению закупочных цен. Это особенно неприятно на фоне растущих затрат на удобрения и электроэнергию, которые существенно подорожали.

Незадолго до этого глава польского правительства Матеуш Моравецкий попросил еврочиновников ограничить ввоз зерновых с Украины. Оно наводнило местный рынок, что стало причиной резкого падения закупочных цен на зерно в Польше.
Автор:
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10 комментариев
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  1. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 14:16
    0
    Хахаха, опять плохо)). Все задумки Запада лажаются)))
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 14:18
      +1
      Даже впрок украинское зерно не пошло. А вот раздать нуждающимся, даже на ум не приходит...скряги!
      1. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 14:44
        +1
        Цитата: marchcat
        . А вот раздать нуждающимся, даже на ум не приходит...скряги!

        Да Вы что? Хотите капиталистические догматы порушить? Не то что "раздавать", даже цену снижать ни-ни, пусть оно лучше сгниёт...
  2. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 14:17
    +3
    В ряде стран Европы не знают, куда девать скопившиеся излишки украинского зерна

    Бесплатно раздать африканским странам, для которых оно и предназначалось.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:18
    0
    Зерновая сделка она такая .Вот на какие шиши европейский фермер начнёт посевную?А унас есть дешёвые удобрения на экспорт 400 - 600 тонна ,самовывоз .Нашим судам нельзя заходить в европейские порты,но если очень хочется то можно.
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 14:23
    0
    В ряде стран Европы не знают, куда девать скопившиеся излишки украинского зерна
    Как куда? Да Миши съели....
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:23
    +3
    laughing
    Голодающие африканцы))) Сдается мне, что африканизация Европы на этом не закончится - вон выше и про удобрения вспомнили... Энергоемкое производство, а откуда она там? В Британии еще год назад все такие заводы встали. Ща будут продвигать сделку по поставке удобрений из России в "голодающую Африку"
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:39
    0
    Незадолго до этого глава польского правительства Матеуш Моравецкий попросил еврочиновников ограничить ввоз зерновых с Украины.


    Евросоюз и Украина заключили в 2016 году соглашение о всеобъемлющей и углубленной зоне свободной торговли, в рамках чего было приостановлено действие пошлин и тарифов примерно на половину украинских сельскохозяйственных товаров. Экспорт с Украины в ЕС оставшейся части продукции облегчили в прошлом мае на один год в рамках «маршрутов солидарности» — эти меры были приняты Европой для стимулирования экономики государства и пошаговой интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза.
    Такие меры привели к тому, что импорт продовольствия в течение прошлого года значительно вырос — с нескольких тысяч до нескольких миллионов тонн. К примеру, в ноябре 2021 года в Польшу ввезли 6 тыс. т украинской кукурузы, годом позднее — 1637,6 тыс. т, следовало из данных Евросовета. Польские фермеры при этом столкнулись с эмбарго на поставки в Белоруссию и ограничением доступа на рынок Египта, говорилось в документе, а до испытывающих потребность в украинских товарах государств Западной Европы грузы из этой страны не доходят.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:00
    +1
    В ряде стран Европы не знают, куда девать скопившиеся излишки украинского зерна
    . Жадность не одного фраера сгубила!!!
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:12
    0
    А какой отличный план был, запастись халявным чтоб без удобрений пересидеть годик другой,да и бобик пел что зерно первый сорт вах. А вышло что и зерно кака редкастная и цены у своих сбили, и в африке могут и не взять даром такое(с учетом сто доставку попросят оплатить африке), Но можно им топить печки, поляки зимой пробовали уже. И с посевной неудобно выходит. Может реверсом обратно шумерам отправлять начнут?))))