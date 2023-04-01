В Еврокомиссию поступило обращение от пяти государств членов ЕС с просьбой выкупить у них сельскохозяйственную продукцию, поступившую с Украины. В ряде стран Европы не знают, куда девать скопившиеся излишки украинского зерна.Открытое письмо, адресованное главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, подписали премьер-министры Польши, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.Эти страны объединяет то, что все они являются соседями Украины. Когда киевский режим после начала спецоперации, стал испытывать сложности с отправкой сельскохозяйственной продукции на экспорт морским путем, данные государства предложили Киеву свою помощь, позволив осуществлять транзит через свои территории. При этом продукция была освобождена от таможенных пошлин, а импортные квоты ее не касались. Но дело в том, что украинское продовольствие неожиданно задержалось на территории этих пяти стран.Чтобы решить данную проблему, власти пострадавших государств Европы предложили ЕС выкупить у них зерно и другую продукцию, поступившую с Украины. «Застряв» в восточноевропейских странах, дешевое украинское зерно стало конкурировать с продукцией местных сельхозпроизводителей, что привело к снижению закупочных цен. Это особенно неприятно на фоне растущих затрат на удобрения и электроэнергию, которые существенно подорожали.Незадолго до этого глава польского правительства Матеуш Моравецкий попросил еврочиновников ограничить ввоз зерновых с Украины. Оно наводнило местный рынок, что стало причиной резкого падения закупочных цен на зерно в Польше.