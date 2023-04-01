Индийское издание: Власти России и Индии обсуждают перспективы развития Северного морского судоходного пути

Российский министр по развитию Дальневосточного региона и Арктики Алексей Чекунков прибыл в Индию с официальным визитом.Как сообщает индийское издание WION, в ходе встречи с индийскими официальными лицами состоялось обсуждение планов, касающихся создания инфраструктуры, призванной обеспечить надёжную и безопасную транспортировку грузов посредством кратчайшего морского пути, соединяющего Восточную Азию и Европу.Сообщается, что этот шаг подразумевает строительство необходимых перерабатывающих мощностей. Одним из ключевых вопросов во время переговоров с индийскими официальными лицами был вопрос "надёжной и безопасной" транспортировки грузов через Северный морской судоходный путь, используя для этого российские и индийские порты.Ранее индийские власти не выступали с однозначным осуждением проведения Россией спецоперации на Украине. В прошлом году Индия стала крупнейшим после Китая покупателем российской нефти.Северный морской путь представляет собой кратчайший путь, соединяющий Восточную Азию и Европу. Россия стремится к обладанию крупнейшей судоходной магистрали, вкладывая значительные средства в создание соответствующей инфраструктуры.В настоящее время Северный морской путь непригоден для использования из-за покрывшего его толстого слоя льда, однако в связи с потеплением в Арктическом регионе Москва уже в ближайшее время планирует начать круглогодичное использование этого пути.