Военное обозрение
Войти Регистрация

Индийское издание: Власти России и Индии обсуждают перспективы развития Северного морского судоходного пути

28
Индийское издание: Власти России и Индии обсуждают перспективы развития Северного морского судоходного пути

Российский министр по развитию Дальневосточного региона и Арктики Алексей Чекунков прибыл в Индию с официальным визитом.


Как сообщает индийское издание WION, в ходе встречи с индийскими официальными лицами состоялось обсуждение планов, касающихся создания инфраструктуры, призванной обеспечить надёжную и безопасную транспортировку грузов посредством кратчайшего морского пути, соединяющего Восточную Азию и Европу.

Сообщается, что этот шаг подразумевает строительство необходимых перерабатывающих мощностей. Одним из ключевых вопросов во время переговоров с индийскими официальными лицами был вопрос "надёжной и безопасной" транспортировки грузов через Северный морской судоходный путь, используя для этого российские и индийские порты.

Ранее индийские власти не выступали с однозначным осуждением проведения Россией спецоперации на Украине. В прошлом году Индия стала крупнейшим после Китая покупателем российской нефти.

Северный морской путь представляет собой кратчайший путь, соединяющий Восточную Азию и Европу. Россия стремится к обладанию крупнейшей судоходной магистрали, вкладывая значительные средства в создание соответствующей инфраструктуры.

В настоящее время Северный морской путь непригоден для использования из-за покрывшего его толстого слоя льда, однако в связи с потеплением в Арктическом регионе Москва уже в ближайшее время планирует начать круглогодичное использование этого пути.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
28 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 15:43
    +2
    А почему бы и нет.Страны Еэсовщины прорабатывают запрет на покупку нашего СПГ от Новатека.Прикол в том что начало проекта Новотэка подразумевал экспорт СПГ в ЮВА и ни в какую Европу.Европа была ветчиной Газпрома.Значит Михельсон вернётся к изначальному плану.Европа оплатила развитие проекта Новатек.Большое человеческое спасибо ,ей за это.
    1. Doccor18
      Doccor18 Вчера, 16:07
      +2
      Цитата: tralflot1832
      ...Европа была ветчиной Газпрома...

      laughing а стала нарезкой для демократоров...
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 17:08
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Европа была ветчиной Газпрома.

      Отличная оговорка.
      На "ливерную колбасу" похожа. good hi
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 17:22
        0
        Это не я ,это режим Т9 я не стал редактировать.
  2. Buyan
    Buyan Вчера, 15:45
    0
    Ну и хорошо... главное, чтобы слова превратились в действия по проводке кораблей
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 15:53
      0
      Атомные ледоколы новой серии - один всегда на СМП.Надо читать новости : Росатомфлот.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Вчера, 16:10
        +2
        Цитата: tralflot1832
        Атомные ледоколы новой серии - один всегда на СМП.Надо читать новости : Росатомфлот.

        Ну, а индусам то зачем все это?
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Вчера, 16:25
          +1
          Новотек СПГ танкерами ледового класса АРК
          7 будет доставлять СПГ на терминал на Камчатку, а оттуда индусы будут таскать его к себе в Индию.Новатеку в ЮК уже склепали баржу хранилище СПГ и тащат её в Мурманск.Подумаешь ,если Европа откажется от СПГ ,Михельсон отправит её на Камчатку.Но подозреваю что было заказано две баржи.
          1. мордвин 3
            мордвин 3 Вчера, 16:34
            -1
            Цитата: tralflot1832
            Новотек СПГ танкерами ледового класса АРК
            7 будет доставлять СПГ на терминал на Камчатку, а оттуда индусы будут таскать его к себе в Индию.

            Ага, они подумают, подсчитают, и спросят, а нафига нам это надо? Полагаете, что Новотек их того... обмануть сможет? У нас в технаре учились индусы, они хоть и тугодумы, но старательные.
            1. tralflot1832
              tralflot1832 Вчера, 17:23
              0
              Новатэк поставляет им СПГ но своими танкерами,так будет дешевле.
  3. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Вчера, 15:52
    +3
    Про развитие Северного морского пути уже более 10 лет говорят, но транспортный поток там до сих пор мизерный по сравнению с морским путём через средиземное море. Ледокольный флот нужен очень большой чтобы осуществлять непрерывное сопровождение кораблей.
    1. Alien From
      Alien From Вчера, 16:09
      0
      Индусы хитрецы похлеще китаёзы, с ними ухо в остро держать надо.
  4. blackGRAIL
    blackGRAIL Вчера, 15:56
    +5
    Фраза про кратчайший морской путь из Азии в Европу… несколько лукава. Кратчайшим он является для грузов из Китая в Скандинавию и Англию. Может быть использован для доставки во Францию. Но для доставки в Южную Европу он некорентоспособен и проигрывает Суэцкому каналу. Поэтому не совсем понятно, как Северный путь может быть интересен Индии.
    1. Imperor_Alive
      Imperor_Alive Сегодня, 00:07
      0
      Возможно, северный морской путь важен еще и потому,
      что пропускная способность Суэцкого канала - всего 50 судов в сутки.
      А лишние сутки фрахта корабля стоят дорого.
  5. Arabfun
    Arabfun Вчера, 15:58
    0
    В настоящее время строятся новые атомные ледоколы проекта 22220 «Арктика», «Сибирь» и «Урал», которые будут способны преодолевать до 3 метров льда.
    Российский ледокольный флот насчитывает около 30 дизельных ледоколов, 4 атомных ледокола и лихтеровоз «Севморпуть» - крупнейшее и единственное на сегодняшний день грузовое судно с ядерной энергетической установкой.
    Лихтеровоз «Севморпуть» - это советское ледокольно-транспортное судно (контейнеровоз) с атомной силовой установкой типа КЛТ-40. Он является крупнейшим из всего четырех когда-либо построенных невоенных торговых судов с ядерной энергетической установкой и крупнейшим по водоизмещению из лихтеровозов. Он назван в честь Северного морского пути, для которого он и строился. Он является единственным судном проекта 10081.

    Основные характеристики лихтеровоза «Севморпуть»:

    Водоизмещение: 61,88 тысяч тонн
    Длина: 260,1 м
    Ширина: 32,2 м
    Высота: 18,3 м (высота борта)
    Осадка: 11,8 м
    Двигатели: атомная турбинная ГТЗА 684 ОМ5
    Мощность: 29420 кВт (39436 л.с.)
    Движитель: 1 винт регулируемого шага с 4 лопастями
    Скорость хода: 20,8 макс. узлов
    Регистровый тоннаж: 74 лихтера типа LASH или 1336 20-футовых контейнеров.

    Лихтеровоз «Севморпуть» был построен в Керчи на судостроительном заводе «Залив». Заложен 2 ноября 1984 года, спущен на воду 20 февраля 1986 года. Введен в эксплуатацию 31 декабря 1988 года. Судно предназначено для транспортировки грузов в лихтерах и контейнерах в отдаленные северные районы. Способно самостоятельно следовать во льдах толщиной до 1 м
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 16:03
    -1
    Когда закончим раздувать западную истерику о потепление климата.Желающие могут просмотреть как северный ледовый океан тает.Открываем Росатомфлот в контакте.Полно " атмоферных " фото с" тающим океаном".Красивые!
    1. evgen1221
      evgen1221 Вчера, 16:12
      +3
      Ну теплеет не теплеет, а в 80х ходил зимой онли шуба,валенки,шапка-холодно однако на алтае было. С 2000го хожу зимо в осенней демисизонке,кроссовках,и легкой шапочке, редко когда пару раз в месяц температура зимой за минус 15 уходит, обычно до 10 мороза стоит а то и дождь зимой в январе. Гдето в другух местах мира,допускаю что морозяки только усилились
  7. Arabfun
    Arabfun Вчера, 16:05
    0
    Ледокол «Арктика» является головным судном проекта 22220. Он был заложен в 2013 году и спущен на воду в 2016 году. В 2020 году он успешно прошел ходовые испытания и был передан заказчику — ФГУП «Атомфлот»
    По данным ФГБУ «ГлавСевморпуть» (входит в госкорпорацию «Росатом»), в 2021 году по Севморпути было перевезено более 32 млн тонн грузов, что превысило целевой показатель 2022 года федерального проекта «Развитие Северного морского пути». В период летне-осенней навигации с 1 июля по 30 ноября 2021 года ФГУП «Атомфлот» (входит в Госкорпорацию «Росатом») осуществил 100 ледокольных проводок. Без ледокольной проводки при информационном сопровождении ФГБУ «ГлавСевморпуть» прошло 30 судов.
    В последние годы наблюдается рост объема перевозок по Севморпути, особенно в рамках нефтегазовых проектов на арктическом шельфе.
  8. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 16:07
    0
    Имеет место неслабый гешефт стране, т.к безопаснее,ближе,нет назойлевых полосатых борцов с торговлей на авиансцах, и по горючке дешевле. Холодно правда, не все суда подойдут, но если перевалку на наши ледовые суда организовать где нибудь то конфетка выходит.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Вчера, 16:17
      +1
      Цитата: evgen1221
      Имеет место неслабый гешефт стране, т.к безопаснее,ближе,нет назойлевых полосатых борцов с торговлей на авиансцах, и по горючке дешевле. Холодно правда, не все суда подойдут, но если перевалку на наши ледовые суда организовать где нибудь то конфетка выходит.

      Можете обьяснить мне, недалекому, куда и чего по СМП индийцы возить будут?
  9. Arabfun
    Arabfun Вчера, 16:11
    +1
    Расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока по Севморпути составляет свыше 14 тыс. км (через Суэцкий канал - свыше 23 тыс. км) . Скорость хода: 20,8 макс. узлов, за какое время корабль преодолеет это расстояние ?.
    время = расстояние / скорость.
    В данном случае расстояние равно 14 тыс. км, а скорость равна 20,8 узлов.
    1 узел равен 1,852 км/ч.
    скорость = 20,8 * 1,852 = 38,5 км/ч
    время = 14000 / 38,5 = 363,6 ч - это значит, что корабль преодолеет расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока по Севморпути за примерно 363,6 часов или 15 дней и 3 часа.
    1. Arabfun
      Arabfun Вчера, 16:26
      0
      Расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока составляет примерно 6571 км по прямой и 9829 км по автомобильной дороге. Для того, чтобы преодолеть это расстояние на разных видах транспорта, потребуется разное время. Ниже приведены примерные данные о времени в пути и стоимости билетов:

      Самолет: 14 ч. 30 мин, от 16037 руб.
      Поезд: 6 сут. 17 ч. 30 мин, от 10000 руб.
      Автобус: нет прямых рейсов
      Авто: 4 сут. 18 ч. 06 мин, около 34666 руб. на бензин
    2. Ryaruav
      Ryaruav Вчера, 16:37
      +2
      20 узлов это по чистой воде , я на игарке прошел весь путь в 1983 году шли из питера на певек а потом передали судно в находке, в карском начались льды и закончились только в чукотском ,мы сами могли идти во льду до метра потом вел ленин затем вела арктика ,не знаю какая сейчас там летом ледовая обстановка но думаю без ледокола не пройти даже судам ледового класса
  10. Arabfun
    Arabfun Вчера, 16:28
    +1
    Наибольший прирост импорта Индии из России в 2021 году по сравнению с 2020 годом зафиксирован по следующим товарным группам:

    Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные (код ТН ВЭД 27) - рост на 1 248 млн долл. США;
    Железо и сталь (код ТН ВЭД 72) - рост на 97 млн долл. США;
    Ядерные реакторы, котлы, машины и механические устройства; их части (код ТН ВЭД 84) - рост на 59 млн долл. США.

    Импорт Индии из России в 2021 году составил 4,43 млрд долл. США, увеличившись на 28% по сравнению с 2020 годом. В структуре импорта Индии из России в 2021 году (и в 2020 году) основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров:
    Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) - 69,67% от всего объема импорта Индии из России (в 2020 году – 55,78%);
    Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) - 9,77% от всего объема импорта Индии из России (в 2020 году – 10,18%);
    Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) - 8,54% от всего объема импорта Индии из России (в 2020 году – 10,57%);
    Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) - 6,86% от всего объема импорта Индии из России (в 2020 году – 9,62%);
    Драгоценные металлы и камни (код ТН ВЭД 71) - 2,03% от всего объема импорта Индии из России (в 2020 году – 2,01%);
    Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) - 1,17% от всего объема импорта Индии из России (в 2020 году – 1,16%);
    Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) - 0,69% от всего объема импорта Индии из России (в 2020 году – 0,76%).
  11. Arabfun
    Arabfun Вчера, 16:34
    +1
    В марте 2023 года Россия и Индия обсуждали возможность создания альтернативного пути доставки грузов из Индии в Европу по восточному маршруту через Севморпути, с задействованием как российских, так и индийских портовых мощностей. По данным Минвостокразвития России, стоимость доставки контейнера из Владивостока до Индии на треть ниже, чем стоимость доставки контейнера из Москвы. Перспективные направления кооперации включают создание российско-индийской трансарктической контейнерной линии, строительство перерабатывающих мощностей рядом с Севморпути и расширение флота.

    В сентябре 2021 года индийский премьер-министр Нарендра Моди заявил, что Индия окажет России содействие в развитии Севморпути и превращении его в международную торговую артерию. Он также отметил, что Индия заинтересована в участии в проектах по освоению арктических ресурсов и развитии инфраструктуры на Крайнем Севере России
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 17:15
      +2
      Цитата: Arabfun
      В сентябре 2021 года индийский премьер-министр Нарендра Моди заявил, что Индия окажет России содействие в развитии Севморпути и превращении его в международную торговую артерию. Он также отметил, что Индия заинтересована в участии в проектах по освоению арктических ресурсов и развитии инфраструктуры на Крайнем Севере России

      Ещё бы понять какой у Индии интерес к Севморпути.
  12. Комментарий был удален.
  13. Стас
    Стас Вчера, 18:53
    0
    Где находится Индия и где Северный морской путь? Зачем козе баян? Новость уровня первоапрельской шутки.
  14. Тестов
    Тестов Вчера, 23:27
    0
    мордвин 3 (Владимир), уважаемый, Сырадасайское угольное месторождение на Таймыре - одно из самых динамично осваиваемых компанией "Северная звезда" от AEON Романа Троценко. Порт строится, примерно, в 90 км южнее Диксона. Строится и обогатительная фабрика.Так как повторно-не однократно-систематически любимая ОСК не построила ни одного танкера-балкера ледового класса за все годы своего существования, рассматриваются варианты погрузки обогащённого угля в стандартные морские контейнеры с перевозкой до Камчатки на "Севморпути".
    НОВАТЭК довёл до ума в конце 2022 года "Арктический каскад" - нашу технологию крупнотоннажного сжижения СПГ. В этом году планирует первую линию "Арктик СПГ-2" запустить на месторождении "Утреннее" ("Салмановское") на Гыданском полуострове. А там в акционерах японцы и Тоталь были. Индусы вполне могут их заместить...Для газового месторождения "Каменномысское-море" строится ледостойкая стационарная платформа. По планам через 2 года должна начать бурение.
    По нефти. Варандей дал прирост отгрузки в 2022 году более 20%. Новый порт работает круглогодично.