Революционное развитие методики стрельбы английского флота на рубеже XIX–XX

Стрельба из морских орудий в конце XIX
Во второй половине XIX века морская артиллерия переживала период бурного развития. В 1890-е ведущие морские державы уже имели на вооружении мощные и точные орудия, способные в теории успешно поражать цели на дистанции в несколько километров. Однако на практике эффективной стрельбе на море мешали два нерешенных вопроса.
Определение дистанции – это первый вопрос. Существующие угломеры не обладали необходимой точностью и, сверх того, не во всех условиях могли использоваться. Более точным способом определения дистанции была пристрелка. Но тут возникал второй нерешенный вопрос, мешавший производить как пристрелку, так и стрельбу на поражение – стрельба на качке.
Наводчику требовалось поймать тот момент, когда линия прицеливания совпадет с целью, и произвести выстрел. Ошибка в 0,1 секунды могла привести к тому, что снаряд пройдет на 10 метров выше или ниже цели, находящейся на дистанции 1 км. Учитывая, что время реакции человека составляло от 0,4 до 0,8 секунды и не было постоянным, умение метко стрелять считалось на флоте высочайшим мастерством, а стрельба на дистанции более 1 км – пустым выбрасыванием снарядов.
На английском флоте отношение к артиллерии имело свою специфику. В конце XIX века чистота и блеск стали чуть ли не объектом поклонения. Для командира наивысшим достижением было лучше всех отполировать свой корабль к параду на Спитхэдском рейде.
Стрельба из пушек воспринималась как злейший враг красоты и порядка на корабле: после неё неизбежно требовалась уборка, чистка, покраска и даже мелкий ремонт. Артиллерийские учения проводились сугубо формально, и никого не интересовало много ли снарядов поразили мишень. Более важным занятием для артиллерийских офицеров считалось наведение лоска в их хозяйстве.
Перси Скотт – пионер в морской артиллерии
Ситуация неожиданно изменилась в 1898–1899 гг. благодаря двум событиям.
Во-первых, произошла битва при Сантяьго между американской и испанской эскадрами, в которой низкие умения испанских комендоров стали одной из главных причин разгрома.
Во-вторых, стали известны выдающиеся результаты призовой стрельбы 120-мм орудий скромного крейсера 2-го класса «Сцилла» под командованием Перси Скотта: 80 % даже при наличии легкой зыби. Тогда как в среднем по флоту было только 31,1 % попаданий.
Перси Скотт
Британское адмиралтейство обратило внимание на уровень подготовки артиллеристов, и с 1899 года стало выделять большие суммы на призовой фонд комендорам, показавшим лучшие результаты на призовых стрельбах. Отчеты о результатах стрельб теперь публиковались ежегодно. Вся Англия знала лучшие эскадры, лучшие корабли и лучших наводчиков. Отличные результаты в стрельбе теперь стали основанием для внеочередного продвижения по службе.
Секрет достижений Перси Скотта заключался в использовании новшеств, как в самой стрельбе, так и в процессе тренировок. Для повышения точности наведения он внедрил оптические прицелы собственной разработки. Для более меткой стрельбы при волнении – способ непрерывной наводки, предполагающий постоянное нахождение цели в прицеле. Для обучения комендоров Перси Скотт изобрел доттер – специальный тренажер, имитирующий стрельбу с учетом волнения и движения цели. Для частых тренировок без использования дорогостоящих выстрелов использовались стволики – винтовки, закрепленные в стволе орудий. Регулярные стрельбы развивали у комендоров навыки точной и быстрой стрельбы.
Оптический прицел, созданный Перси Скоттом
В 1899 году Перси Скотт был назначен командиром новейшего крейсера 1-го класса «Террибл», на котором отправился в Китай. Прогрессивные новшества, опробованные на «Сцилле», он успешно применил и на новом корабле. На призовой стрельбе 1900 года, всего через неделю тренировок на доттере, «Террибл» показал точность в 77 %, в то время как остальной флот – только 32,3 %.
Перси Скотт постоянно думал о новых улучшениях. Чтобы ускорить темп стрельбы, он придумал станок для тренировки заряжающих, повторяющий устройство орудия.
Перси Скотт создал «тренажер упреждения» – усовершенствованный доттер. Обучение производилось на берегу и давало командиру плутонга практику в отдаче приказов об изменении наводки, а наводчику – навыки выполнения приказов, имитируя корректировку огня по наблюдению падения снарядов.
Тренажер упреждения
Перси Скотт модернизировал учебный щит, чтобы он выдерживал большое количество попаданий.
Учебный щит конструкции Перси Скотта
Главнокомандующий китайской эскадрой адмирал Эдвард Сеймур отметил успехи Перси Скотта и внедрил его методику на всей своей эскадре.
Адмиралтейство также заинтересовалось успехами и получило от Перси Скотта рекомендации по улучшению точности стрельбы. Однако вместо того, чтобы принять эти рекомендации во всем флоте, их направили на рассмотрение в артиллерийскую школу одному из младших офицеров…
В 1901 году «Террибл» на призовых стрельбах продемонстрировал точность 80 %. Это достижение было отмечено во всей английской прессе. Перси Скотт прославился на всю страну.
В то же время один из учеников Перси Скотта на броненосце «Барфлер» достиг точности 72 % и тем самым доказал возможность успешного внедрения новшеств на других кораблях.
Адмиралтейство снова написало Перси Скотту письмо с просьбой подробно изложить его методы для внедрения их на всем флоте. Перси Скотт прислал объемный ответ, но вместе с тем заметил, что его предыдущие рекомендации проигнорированы.
В 1902 году «Террибл» торжественно вернулся в Англию. Пользуясь случаем, Перси Скотт на приёме у короля Эдуарда VII зачитал список жалоб:
1. Отсутствие внимания к артиллерии со стороны совета адмиралтейства.
2. Лоск на корабле гораздо больше влиял на продвижение по службе, чем достижения в стрельбе.
3. Недостаточное количество артиллерийских стрельб.
4. Неэффективность существующих прицелов.
5. Необходимость развития соревновательного духа в стрельбах.
6. Адмиралтейство скрывало результаты неудачных стрельб.
На заседании палаты лордов первый лорд адмиралтейства Уильям Селборн заверил присутствующих:
Если бы я хотел высказать любому адмиралу или капитану, что, по моему мнению, является высшей обязанностью в обучении моряков, я бы сказал: «Артиллерия! Артиллерия! Артиллерия!»
Однако на практике адмиралтейство фактически саботировало внедрение новшеств.
В 1903 году Перси Скотт возглавил крупнейшую в Англии артиллерийскую школу в Портсмуте, где внедрил свои методы обучения.
Стрельба на большие дистанции
Методика Перси Скотта отлично работала на дистанциях призовых стрельб около 1 500 ярдов (1 372 м), когда наводчик мог отчетливо наблюдать падения своих снарядов. Однако на больших дистанциях, особенно в туманную погоду, падения снарядов не были видны.
Вопрос организации стрельбы на большие дистанции подняли офицеры Средиземноморской эскадры, которая под командованием Джона Фишера в 1899–1900 гг. проводила стрельбы на дистанции 5 000…6 000 ярдов (4 572…5 486 м). Офицеры пришли к выводу, что огонь необходимо вести залпами, чтобы отчетливо наблюдать его результаты. На практике же стрельба залпами оказалась затруднительна по целому ряду причин, начиная от отсутствия эффективных средств связи для координации момента выстрела и заканчивая большим разлётом снарядов, выпущенных из разных орудий.
Теорию стрельбы на большие дистанции развил Эдвард Харидинг – один из офицеров, участвовавших в стрельбах средиземноморского флота. Он предложил использовать централизованное управление огнем, то есть стрельбу всех орудий по единым параметрам наводки, рассчитанным в боевой рубке.
Вопрос большого разлета снарядов, выпущенных с одинаковой наводкой в одном залпе, решил Перси Скотт. Он провел эксперимент. Несколько орудий разместили на берегу, навели на одну цель и произвели выстрелы. Большой разлёт сохранился. Его причиной оказалась не качка, как думали многие офицеры, а несовершенство орудийных прицелов!
Перси Скотт обратился к адмиралтейству с просьбой немедленно во всем флоте заменить прицелы на более совершенные, и это было сделано в 1905–1907 гг.
Весной 1904 года адмиралтейство опробовало методику Эдварда Харидинга на учебных стрельбах сразу двух кораблей: «Викториес» в эскадре Канала и «Венерэбл» в средиземноморской эскадре. 12-дм орудия броненосцев не смогли использовать непрерывную наводку, так как существующие механизмы не обеспечивали необходимую угловую скорость по вертикали. Пришлось производить выстрел в момент нахождения корабля на верхней точке волны.
По результатам испытаний был сделан вывод, что на дистанциях более 4 000 ярдов (3 658 м) стрельба из 12-дм орудий более эффективна, чем из 6-дм.
Во-первых, 12-дм орудия были точнее, а во-вторых, при высоком темпе стрельбы многочисленные всплески от 6-дм снарядов препятствуют наблюдению за целью. Максимально возможная дистанция эффективного ведения огня был определена в 8 000 ярдов (7 315 м).
Далее, с учетом опыта сражения в Желтом море 1904 года, было принято решение создать линейный корабль нового поколения, вооруженный только артиллерий главного калибра – «Дредноут».
Линейный корабль «Дредноут»
Внедрение методики Перси Скотта во всем флоте и боевые стрельбы 1905
Только после того как в 1904 году Джон Фишер стал первым лордом адмиралтейства, прогрессивная методика обучения артиллеристов была внедрена на всем английском флоте. Перси Скотт в 1905 году был назначен на специально созданную должность инспектора морской артиллерийской стрельбы. Он присутствовал на всех стрельбах флота, докладывал об их результатах, вносил предложения по улучшениям. На кораблях, показавших плохие результаты, проводил разборы причин ненадлежащей подготовки.
Большие изменения в правилах проведения состязательных стрельб произошли в 1905 году: было принято решение перенести акцент с призовых стрельб на боевые стрельбы кораблей. Эти изменения были вызваны разными причинами.
Во-первых, опыт Русско-японской войны продемонстрировал важность централизованного управления артиллерийским огнем, а призовые стрельбы оттачивали только индивидуальное мастерство.
Во-вторых, ранее боевые стрельбы не проводились по единой методике, соответственно, нельзя было сравнить их результаты.
С 1905 году на боевых стрельбах для определения дистанции использовались дальномеры Барра и Струда, наблюдение за падениями снарядов производилось с марса, управление огнем производилось централизованно из боевой рубки с использованием электромеханических передатчиков.
Мишень представляла собой щит размерами 30х90 футов (9,1х27,4 м), помещенный на плавающий плот. Огонь вёлся на скорости 15 узлов с дистанции 6 000 ярдов (5 486 м) в течение 4 минут.
В 1905 году была принята единая методика оценки точности стрельбы. Результат зависел от количества попаданий в отведенное время. Каждое достигнутое попадание 12-дм снарядом умножалось на 134, а снарядом меньшего калибра – на 82. Затем полученная сумма делилась на количество орудий, принимавших участие в стрельбе. По набранному количеству условных баллов можно было сравнивать различные корабли.
В прессе была опубликована схема попаданий в щит снарядами, выпущенными на учениях броненосцем «Кинг Эдуард VII»:
12-дм орудия добились 10 попаданий из 11 выстрелов (91 %);
9,2-дм орудия добились 15 попаданий из 31 выстрела (48 %);
6-дм орудия добились 26 попаданий из 71 выстрела (37 %).
Всего: 51 попадание из 113 выстрелов (45 %).
Схема попаданий в щит снарядов «Кинг Эдуард VII»
Наилучший результат стрельб 1905 года показал флагман эскадры канала «Эксмут»:
12-дм орудия добились 15 попаданий из 16 выстрелов (94 %);
6-дм орудия добились 49 попаданий из 96 выстрела (51 %).
Всего: 64 попадания из 112 выстрелов (57 %).
Однако Перси Скотт был разочарован итогами боевых стрельб 1905 года, так как наряду с выдающимися были продемонстрированы посредственные и даже откровенно провальные результаты.
Результаты боевых стрельб 1905 г.
Обучение комендоров
Для того, чтобы привлечь в артиллерию наиболее талантливых матросов, адмиралтейство решило использовать дополнительные стимулы.
В 1905 году для нижних чинов были введены специальные звания с особыми отличительными знаками и повышенными окладами:
• башенный наводчик,
• наводчик батарейных пушек,
• башенный установщик прицела,
• установщик прицела батарейных пушек,
• матрос-комендор.
Претенденты на новые звания должны были пройти артиллерийские курсы и показать удовлетворительные результаты стрельбы. Желающих стать комендором оказалось так много, что пришлось вводить строгие вступительные конкурсы. Не только наличие физических недостатков или негативных проступков в прошлом, но даже неаккуратно собранный чемодан мог послужить препятствием для приема на артиллерийские курсы.
Обучение проводилось в морских артиллерийских школах, самая большая из которых находилась в Портсмуте и была рассчитана на 150 офицеров и 1 500 матросов ежегодно.
На курсы комендоров принимались грамотные матросы не моложе 21 года, уже прослужившие на флоте более двух лет. Перед школой они должны были обязательно пройти на своих судах базовый 25-дневный курс артиллерии, включавший обучение на доттере, стволиковую стрельбу, а также шесть боевых выстрелов из 47-мм или 57-мм орудий.
Для обучения использовались старые корабли, на которые были установлены современные скорострельные орудия мелкого и среднего калибра, оптические прицелы и приборы управления огнем.
Комендор – базовое звание в артиллерии, получивший его должен был уметь исполнять у орудия все обязанности. За замещение отсутствующего наводчика комендору полагалась надбавка к жалованию.
Для получения звания комендора требовалось пройти 50-дневный курс.
Ученики в первую очередь изучали устройство орудия, механизмы подачи снарядов, правила ухода за оборудованием. Вырабатывали умение быстро заряжать орудие и поддерживать темп в течение длительного времени.
Курс стрельбы начинался с упражнений на доттере. Ученик вырабатывал навыки поражения цели при различной скорости её перемещения и качки корабля.
Обучение на доттере
Второй этап – 50 выстрелов пулями из стволиков на якоре с небольшой дистанции по движущейся и качающейся цели. Будущий комендор учился корректировать попадания, сообщать установщику прицела поправку: столько-то выше или ниже, столько-то влево или вправо.
Третий этап – стволиковая стрельба из 120-мм орудия канонерской лодки на ходу по стальному пруту с дистанции хорошей видимости, то есть не более 1,5 кабельтова (278 м). Попадания пули в прут хорошо слышно. Ученик вырабатывал навыки самостоятельно корректировать прицел и целик при изменении курсового угла на цель.
Схема установки винтовки в орудийный ствол
Четвертый этап – стрельба двумя сериями по 5 выстрелов из 120-мм орудия канонерской лодки на якоре по щиту размером 6х8 футов (1,8х2,4 м) с дистанции 7 кабельтовых (1 296 м). Ученик осваивал наблюдение за полетом снаряда и оценку величины недолета или перелета.
Пятый этап – 10 выстрелов из 120-мм или 152-мм орудия канонерской лодки на ходу со скоростью 12 узлов по щиту 6х8 футов (1,8х2,4 м). Будущий комендор учился корректировать наводку по результатам падения снарядов.
Если по каким-либо причинам комендор в течение трех лет не практиковал стрельбу, то ему предстояло пройти специальный курс для восстановления навыков. В противном случае он лишался своего звания.
Ученик, показавший выдающиеся результаты при прохождении курса комендора, обычно получал приглашение к прохождению курса наводчика.
Курс наводчика повторял те же этапы обучения стрельбе, что и курс комендора, но с существенными отличиями. Во-первых, для практики отводилось значительно большее количество выстрелов. Во-вторых, подготовка проводилась на крейсере, имевшем 152-мм орудия, а не на канонерской лодке.
Лучшие ученики получали звание наводчика батарейных орудий, остальные, успешно прошедшие курс – установщика прицела батарейных орудий.
Наводчики батарейных орудий, показавшие отличные результаты стрельбы, приглашались на следующий курс – наводчиков башенных орудий, который значительно отличался от остальных курсов.
Первый этап обучения проходил на берегу в 12-дм башне, которая по конструкции была такой же, как на броненосцах типа «Формидэбл». Стрельба велась винтовочными патронами из стволиков по качающимся и движущимся щитам.
Далее аналогичное упражнение выполнялось на учебном броненосце «Ривендж» на ходу из 12-фунтовой (76-мм) пушки, закрепленной на крыше башни и имеющей тот же угол возвышения, что и башенные орудия. Наводчик должен был произвести 30 выстрелов с дистанции 3 кабельтова (556 м).
Завершался курс стрельбой на ходу из 13,5-дм орудий по щиту с дистанции 8…10 кабельтов (1 482…1 852 м).
Параллельно проводились занятия по изучению устройства, эксплуатации и обслуживания орудий, башни и системы подачи боеприпасов, включая гидравлическое оборудование.
Эффект от внедрения новых методик в артиллерии
Внедрение новых артиллерийских методик по всему британскому флоту произвело грандиозный эффект. Средняя точность стрельбы на призовых стрельбах в 1906 году выросла более чем в полтора раза по сравнению с результатами 1904 года!
Сравнительный результат призовых стрельб английского флота
Умение британских морских артиллеристов быстро и точно стрелять стало важным аргументом, который владычица морей могла предъявить в защиту своего статуса.