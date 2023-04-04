Революционное развитие методики стрельбы английского флота на рубеже XIX–XX

Стрельба из морских орудий в конце XIX

Перси Скотт – пионер в морской артиллерии



Перси Скотт



Оптический прицел, созданный Перси Скоттом



Тренажер упреждения



Учебный щит конструкции Перси Скотта

Если бы я хотел высказать любому адмиралу или капитану, что, по моему мнению, является высшей обязанностью в обучении моряков, я бы сказал: «Артиллерия! Артиллерия! Артиллерия!»

Стрельба на большие дистанции



Линейный корабль «Дредноут»

Внедрение методики Перси Скотта во всем флоте и боевые стрельбы 1905



Схема попаданий в щит снарядов «Кинг Эдуард VII»



Результаты боевых стрельб 1905 г.

Обучение комендоров



Обучение на доттере



Схема установки винтовки в орудийный ствол

Эффект от внедрения новых методик в артиллерии



Сравнительный результат призовых стрельб английского флота