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Экс-советник офиса Зеленского Арестович посетовал на отсутствие на Украине производства минометов

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Экс-советник офиса Зеленского Арестович посетовал на отсутствие на Украине производства минометов

Бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович заявил об отсутствии на Украине собственного производства минометов, так и не налаженное, несмотря на то, что ВСУ испытывает острую нехватку в таких вооружениях.


Арестович недоумевает, почему во время длящегося уже более года вооруженного конфликта, страна, ранее обладавшая технологиями для космической промышленности, не способна наладить производство минометов, представляющих собой простую трубу с плитой и иглой, накалывающей мины.

По мнению Арестовича, подобными вопросами будут задаваться историки, спустя сто лет изучающие этот вооруженный конфликт. Также, по словам экс-советника офиса Зеленского, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес на саммите в Вильнюсе спросил у него, как обстоят дела с минометами у украинской армии, на что Арестович не нашел подходящих слов, чтобы охарактеризовать сложившуюся ситуацию с обеспечением ВСУ этим типом вооружений.


Ранее о проблеме, связанной с нехваткой у украинской армии боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов и минометных мин, сообщало американское издание The Washington Post. Также о проблеме, связанной со снабжением украинской армии минометами, неоднократно сообщали украинские военнослужащие.

Кроме того, ранее сообщалось, что западные производственные мощности в настоящее время не способны с полной мере утолить "снарядный голод", испытываемый украинской армией.
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Использованы фотографии:
Офис президента Украины
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17 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Вчера, 15:15
    +3
    Экс-советник офиса Зеленского Арестович посетовал на отсутствие на Украине производства минометов
    А куда производство "Молотов" подевалось?
    1. Комментарий был удален.
    2. Alien From
      Alien From Вчера, 15:26
      +1
      Это производство самоликвидировалось... feel
  2. ColdWind
    ColdWind Вчера, 15:29
    +2
    Самое страшное оружие для пехоты это миномет. По простоте применения и производства при этом эффективности соизмеримого ничего нет. При этом они испытывают недостаток их. Крайне удивительно. Если бы в ВСУ в каждой роте были бы минометы, нам пришлось еще тяжелее.
  3. Bingo
    Bingo Вчера, 15:30
    +2
    Нам тоже))) Такие хорошие были Молоты... Апогей ВПК Дикого Поля - вот что можно налажать в простой трубе с сошками? Которые часто из реально водопроводных делали... Нет - ЭТИ и там смогли
  4. Incvizitor
    Incvizitor Вчера, 15:31
    +2
    Космическая промышленность была в УССР руина тут не при чем.
  5. Dart2027
    Dart2027 Вчера, 15:42
    +2
    Я что-то не понял - ПОЧЕМУ ОН ГОВОРИТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ?!!
    1. Мирагор В
      Мирагор В Вчера, 15:55
      +2
      Он всегда говорил и будет говорить по русски. Самый вменяемый человек
      в команде Зеленского
      1. Fizik13
        Fizik13 Вчера, 17:31
        +1
        Цитата: Мирагор В
        Самый вменяемый человек в команде Зеленского

        Он самый хитропопый человек в команде зеленского!
        После окончания СВО он выкрутится и выйдет сухим из воды.
  6. nellyjuri
    nellyjuri Вчера, 15:49
    0
    Одно дело, когда космическая держава контролирует производство на своей окраине продукции для космоса, а другое дело, когда дикари самостоятельно без этой космической державы что то пытаются производить.

    Ну что сказать? Дикари они и на Украине и в Африке - они все одно дикари. Только скакать могут.
    1. Мирагор В
      Мирагор В Вчера, 15:58
      +2
      кто дикари? Там 80% русских. По вашему русские дикари?
      Русские с русскими воюют - это трагедия
      1. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Вчера, 16:23
        +1
        Цитата: Мирагор В
        кто дикари? Там 80% русских.

        Какая разница? Хоть туркестанских... Если из человека делать дикаря (а именно этим и занимается Сорос и его политические институты) - то, если этому попустительствовать, он в итоге дикарём и становится.
        В России прекратили влияние многочисленных "институтов демократии" и "национальной памяти" - вот наши русские и остались людьми.
        На Украине никто не мешал и не мешает Западу воздействовать на мозги народа - вот этот народ и превратился в скачущего озверелого дикаря. Не умеющего работать, обучаться, производить... а умеющего только протягивать руку за бананом и ухать, показывая, что он голоден.
        А русский он или кенийский - нет разницы. В дикаря превратить можно кого угодно.
    2. Подрезчик
      Подрезчик Вчера, 21:21
      0
      Просто тупые. В башке-баксы, а не Родина. О каких минометах речь????
  7. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Вчера, 15:58
    +1
    Им в изобилии и так дают вооружений.
    Миномет не такая простая штука, ведь не просто мину выплюнуть, важно чтобы мина попала в цель, а не просто улетела в сторону противника.
    И если мин нет к миномету, то зачем миномет?
    Диверсии на крупных артскладах украины уже давно сказываются в СВО.
  8. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Вчера, 16:15
    +1
    почему во время длящегося уже более года вооруженного конфликта, страна, ранее обладавшая технологиями для космической промышленности, не способна наладить производство минометов, представляющих собой простую трубу с плитой

    И неужели такому умному Арестовичу не известен ответ на свой вопрос?
    Да потому что раньше - это была часть СССР, а даже после - все равно это было теснейшим образом аффилированное в старую советскую систему производственных и научных связей государство.
    А сейчас - никому не нужная нищая рухлядь, живущая на подачки и дышащая на аппарате искусственного финансового и военного дыхания, который пока Украине любезно предоставляют Штаты и ЕС. Как только ей откажут от аппарата искусственного дыхания - через два месяца Украина прекратит существование.
  9. rotfuks
    rotfuks Вчера, 17:11
    +1
    Какая у людей короткая память. Как у аквариумных рыбок. Давно ли все украинские СМИ наперебой вещали об уникальной украинской разработке под названием миномет МОЛОТ. Неужели все уже забыли об этом МОЛОТе? Неужели Арестович не помнит этот уникальный миномет?
    1. Егоза
      Егоза Вчера, 18:12
      0
      Цитата: rotfuks
      Неужели все уже забыли об этом МОЛОТе? Неужели Арестович не помнит этот уникальный миномет?

      В том то и дело, что помнит. И удивляется! )))
  10. Fitter65
    Fitter65 Вчера, 17:27
    +1
    Бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович заявил об отсутствии на Украине собственного производства минометов
    Да этого не может быть, МОЛОТ должен своих бить... Ведь последнее лет 5, могу ошибиться, только и слышно было о миномёте, который лучше всех в мире уничтожает свой расчёт, а тут раз и... Мы не производим... Печалька. конечно.. laughing