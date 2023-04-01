Экс-советник офиса Зеленского Арестович посетовал на отсутствие на Украине производства минометов

Бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович заявил об отсутствии на Украине собственного производства минометов, так и не налаженное, несмотря на то, что ВСУ испытывает острую нехватку в таких вооружениях.Арестович недоумевает, почему во время длящегося уже более года вооруженного конфликта, страна, ранее обладавшая технологиями для космической промышленности, не способна наладить производство минометов, представляющих собой простую трубу с плитой и иглой, накалывающей мины.По мнению Арестовича, подобными вопросами будут задаваться историки, спустя сто лет изучающие этот вооруженный конфликт. Также, по словам экс-советника офиса Зеленского, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес на саммите в Вильнюсе спросил у него, как обстоят дела с минометами у украинской армии, на что Арестович не нашел подходящих слов, чтобы охарактеризовать сложившуюся ситуацию с обеспечением ВСУ этим типом вооружений.Ранее о проблеме, связанной с нехваткой у украинской армии боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов и минометных мин, сообщало американское издание The Washington Post. Также о проблеме, связанной со снабжением украинской армии минометами, неоднократно сообщали украинские военнослужащие.Кроме того, ранее сообщалось, что западные производственные мощности в настоящее время не способны с полной мере утолить "снарядный голод", испытываемый украинской армией.