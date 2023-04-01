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Британская разведка сообщила о «провале зимнего наступления» российской армии

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Британская разведка сообщила о «провале зимнего наступления» российской армии

Россия не сумела воспользоваться численным преимуществом над ВСУ и полностью провалила зимнее наступление. С таким заявлением выступила британская разведка.


Министерство обороны Соединенного королевства выпустило очередной отчет разведки, в котором приводит анализ трех месяцев командования спецоперацией начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова. По мнению британцев, Россия провалила "зимнее наступление", хотя имела численное преимущество над ВСУ благодаря проведенной осенью мобилизации.

Как заявляется, российский Генштаб начал зимнее наступление с целью освободить к весне весь Донбасс, но за три месяца российские войска сумели лишь незначительно продвинуться, понеся при этом "значительные потери". Про ВСУ в отчете ничего не говорится, на Западе не любят обсуждать тему больших потерь украинской армии, как будто их нет вообще.

Он попытался начать общее зимнее наступление с целью расширения российского контроля над всем регионом Донбасса. Восемьдесят дней спустя становится все более очевидным, что этот проект потерпел неудачу

- говорится в отчете.

Британские аналитики не исключают, что Герасимова на посту командующего СВО может сменить другой, более боевой генерал. Однако, признают они, это маловероятно, у Герасимова большой кредит доверия от российского президента Владимира Путина. Ранее западные эксперты предположили, что замена в январе командующего СВО Суровикина на Герасимова произошла по причине подготовки российской армии к масштабному наступлению. По их мнению, Суровикин хорош в обороне, тогда как Герасимов способен спланировать наступательную операцию.
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31 комментарий
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 15:34
    +6
    В Англии раскручивают для нас срач с Герасимовым.А мы это перепечатываем.Как это мило с нашей стороны. laughingЧитал утром эту статью в Гардиан.У английских джентльменов оригинальный юмор.Что с них возьмёшь.Идоты Сэр !
    1. Labrador
      Labrador Вчера, 15:42
      -4
      Тут сейчас это фуфло подхватят военкуры и понесут с истеричным кудахтаньем во все паблики.
      1. Egeny
        Egeny Вчера, 17:37
        +2
        "Британские учёные" переквалифицировались в "Британскую разведку"... тот же стиль изложения.)
    2. Румaтa
      Румaтa Вчера, 15:42
      +2
      Цитата: tralflot1832
      В Англии раскручивают для нас срач с Герасимовым.........Идоты Сэр !

      А Ваше уважаемое не идиотское мнение каково?
      Когда будут удары по центрам принятия решений , мостам и туннелям?
      1. гильза
        гильза Вчера, 15:46
        -1
        Мощно припечатали ,так их всех! А то забыли,что все пропало!))
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 15:48
        -2
        Как только появится бомба бомбистая с крылышками подвесного модуля.И она появилась сечас ,на днях в производственных масштабах.А не как сейчас по 20 - 30 бомб в сутки .Будет намного больше.Полторашечкой можно уже грохнуть мост советской постройки с первого раза.
      3. Alister Kroulegg
        Alister Kroulegg Вчера, 16:14
        +4
        Били уже и по -мостам (в Затоке) и по туннелю (Бескидский). Без всякого результата
      4. ARIONkrsk
        ARIONkrsk Вчера, 18:07
        0
        Цитата: Румaтa
        Цитата: tralflot1832
        В Англии раскручивают для нас срач с Герасимовым.........Идоты Сэр !

        А Ваше уважаемое не идиотское мнение каково?
        Когда будут удары по центрам принятия решений , мостам и туннелям?

        Как я понимаю это все оставляют на потом, типа ставки растут по мере их повышения. Западу еще есть что поставить Украине и могут миротворцев или помощь ввести как мы в Сирии, оружие более мощное и дальнобойное.
    3. evgen1221
      evgen1221 Вчера, 16:03
      -6
      О,это давняя мулька. Сначала идет статья с припиской по данным тети нюры из кджиби в их издании. Затем наши в правде опровергают. Затем идет такая же статья как первая но уже с припиской-по официальным данным ссср в центральном органе печать цк кпсс газеты правда и далее бред тети нюры из недр кджиби написаный журналюгой в англии. И работает десятилетиями
  2. kakvastam
    kakvastam Вчера, 15:40
    +10
    Россия ... полностью провалила зимнее наступление.

    Если считать упущенную возможность провалом, то да, безусловно провалила.
    А остальные предположения оценить сложно, нет такого количества информаторов в ГШ РФ, как у британской разведки.
  3. nellyjuri
    nellyjuri Вчера, 15:51
    +10
    А когда у нас в численности было преимущество? Это что то новое. Вроде удалось добиться только паритета. И то не факт.
    1. MARGADON
      MARGADON Вчера, 17:43
      0
      Ну технически,по количеству мы должны быть в топе,нет?
  4. Kuroneko
    Kuroneko Вчера, 15:55
    0
    Нагличанам хотелось бы зимнего наступа, в этом и дело. Пока наши мобилизованные как следует не натренировались и были бы "пушечным мясом" по примеру укропов.
    Ан нет, не выгорело. Вот и остаётся бессильно клацать зубами и верещать о каком-то "проваленном наступлении".

    Гробы, конечно, с обеих сторон идут. Но с укропской - на порядок (т.е. минимум в десять раз) поболее. Как раз потому что закидывать ничего не умеющим мясом готовы только они.
  5. Алексей G
    Алексей G Вчера, 15:57
    +11
    Про провал нашего наступления зимой мы и так знаем.
    Угледарский тупик и бодание за Авдеевку, Артемовск и Сватово-Кременную.
    Но мы судя по всему и не собирались его особо проводить ибо нечем. Пехоты мало, про танки Т62 вообще лучше молчать.
    Мы вели активную оборону с целью занять выгодные позиции на фронте перед началом наступления ВСУ.
    Но озвучить в СМИ такое было слишком скромным, к тому же была надежда, что украинцы где ниб да провалятся, вот и трубили про наступление...
    Кроме того теплая зима давала слишком маленькие промежутки времени для каких то долговременных планов...
    А 40 летние мобилизованные воюют осторожно, ибо у всех семьи, рисковать не хочется, да и здоровья маловато.
    В то же время правительство не желает использовать призывников, после полугодичного обучения, даже на оборонительных позициях, чтобы высвободить силы контрактников для серьезного натиска.
    По сути эти и др факторы привели нас к тому что есть. Будем надеяться, что данная тактика себя оправдает.
    1. Fitter65
      Fitter65 Вчера, 17:46
      -7
      Цитата: Алексей G
      Про провал нашего наступления зимой мы и так знаем.

      Первый вопрос - а ВАШИ это чьи? Про лавину Т-62 которая вместе с тремя корабельными зенитными установками на МТЛБ, которые так и не двинулись на Киев мы пока не будем вспоминать, Про 40 летних мобилизованных вы бы своим ,жовто-блакитным, 60летним пердунам попавшим в плен под Артёмовском рассказывали, Крайний возраст тех кто должен был быть мобилизован 35 лет, и то выборочно, укроп косить народу много не надо, хватит одного комбайна, с обученным экипажем. Добровольцы это другой вопрос.
      Цитата: Алексей G
      В то же время правительство не желает использовать призывников, после полугодичного обучения, даже на оборонительных позициях, чтобы высвободить силы контрактников для серьезного натиска.

      Такую шнягу про ВС РФ, после того как ВСУсвоих срочников запретила демобилизовать, даже комментировать стыдно.
      Цитата: Алексей G
      По сути эти и др факторы привели нас к тому что есть. Будем надеяться, что данная тактика себя оправдает.

      Вот кстати один из фактов который вас привёл к тому что есть
      Во время очередного штурма позиций украинских формирований в Артемовске (Бахмуте) в плен к бойцам российской ЧВК «Вагнер» попала группа украинских боевиков. ..сказался низкий уровень подготовки и мотивации украинских военных, так как среди них, как потом выяснилось, большую часть составляли мобилизованные. Как известно, мобилизуют на Украине людей без должного опыта участия в боевых действиях и даже без опыта службы в армии. Да и мотивации принудительный призыв в ВСУ не прибавляет.
      Ну вы понимаете разницу российского правительства и вашего. laughing
  6. ИванИванов
    ИванИванов Вчера, 15:57
    +10
    А с другой стороны, какой у ГШ был план? Сесть в оборону и годами выдавливать нацистов с Авдеевки? Под Угледаром застряли (не говоря об успешной самоподставе), сил для больших наступлений мало, в чем военная мысль заключается? "Стачивать хохлятину"? Так и мы при этом здоровее не становимся. Шойгу отчитался о кратном увеличении ВПК производств. Вопрос - обеспечена ли при этом армия всем необходимым и под какую цель?
  7. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 15:58
    -4
    Ну что еще взять с империи англосаксов. Лож это их всё. Особенно когда контроль над сми имеется, то вообще дивный мир получается.
  8. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Вчера, 16:09
    -3
    Ну а чего... Сами выдумывают нам наступление - сами его признают провальным. Аналитика полного цикла.
    В принципе, мы тоже можем объявить провал британской миссии на Сатурн: мол, собирались всю зиму - да так и не полетели... ну ведь совершенно очевидно, что провал!
    1. nin
      nin Вчера, 16:38
      -2
      Сами выдумывают нам наступление - сами его признают провальным

      строго по методичке
  9. Bingo
    Bingo Вчера, 16:19
    -3
    Очередная фигня... Кстати, численно до сих про наши и не наши силы там оцениваются как 1 к 1,3 - то есть численное преимущество - у укропа, как и было. Просто раньше 1:3 и до 1 к 5 было
  10. Эдуард_Адольфович
    Эдуард_Адольфович Вчера, 16:22
    -4
    Как вы безмозглые наглосаксы не можете понять что наступление не цель, а цель беречь наших солдат в первую очередь и перемолоть всю эту нечисть и как итог денацификация и демилитаризация.
    1. tsvetahaki
      tsvetahaki Вчера, 20:40
      0
      Как вы безмозглые наглосаксы не можете понять что наступление не цель, а цель беречь наших солдат в первую очередь и перемолоть всю эту нечисть и как итог денацификация и демилитаризация.

      Вы еще добавте - главное не победа, главное процесс.
      А перемалывание (друг друга, заметьте) сидя на месте было и в Первую Мировую... Как, впрочем, и дурацкие наступления.
  11. Nord11
    Nord11 Вчера, 16:35
    -4
    Ну надо же как-то щирое воинство приободрить. Никто не собирался с криками "Ура!" и шашкой наголо безоглядно лететь в атаку. Сейчас выбрана самая умная стратегия, когда Зеля и К" гонят потоком свидомое поголовье на убой.
  12. REY3003
    REY3003 Вчера, 16:37
    +5
    По сути тупик. Поэтому Лукошенко с подачи Путина говорит о перемирии.
    1. Магог_
      Магог_ Вчера, 17:30
      0
      Поэтому. Лукошенко ... говорит о перемирии
      Я Батьку понял так : мы в Беларуси в ваши геополитические разборки вмешиваться не желаем, да и наша "кишка" потоньше будет... Поэтому воюйте, а мы, белорусы, ссориться ни с кем не хотим. Китайцы того же мнения насчёт этого.
  13. Магог_
    Магог_ Вчера, 16:49
    -1
    А кто-то обещал зимнее наступление ? Я не помню. В связи с назначением Герасимова командовать СВО, такие ожидания были, но это лишь наши - обывательские... Или кто-то обещал ?
  14. Sergey39
    Sergey39 Вчера, 16:50
    -2
    Да! А, Мы и не знали, что провалили, планы английской разведки и МО!!!
  15. Толстый
    Толстый Вчера, 17:04
    -4
    Это такой милый британский 1-апрельский розыгрыш? Нет?
  16. Fitter65
    Fitter65 Вчера, 17:29
    0
    Россия не сумела воспользоваться численным преимуществом над ВСУ и полностью провалила зимнее наступление. С таким заявлением выступила британская разведка.
    О как !!! А Россия точно планировала зимнее наступление?..
  17. Сергей3
    Сергей3 Вчера, 19:19
    +2
    А российская армия куда то наступала? Лично я вижу полузамороженный конфликт, просто тянут резину, как бы что то ожидая.
  18. Dmitrii
    Dmitrii Сегодня, 00:47
    0
    Цитата: tralflot1832
    В Англии раскручивают для нас срач с Герасимовым.А мы это перепечатываем.Как это мило с нашей стороны. laughingЧитал утром эту статью в Гардиан.У английских джентльменов оригинальный юмор.Что с них возьмёшь.Идоты Сэр !

    Ага, сначала они писали, что "русские готовят зимнее неступление", а теперь пишут что оно провалилась, очень удобно.