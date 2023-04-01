Британская разведка сообщила о «провале зимнего наступления» российской армии

Он попытался начать общее зимнее наступление с целью расширения российского контроля над всем регионом Донбасса. Восемьдесят дней спустя становится все более очевидным, что этот проект потерпел неудачу

Россия не сумела воспользоваться численным преимуществом над ВСУ и полностью провалила зимнее наступление. С таким заявлением выступила британская разведка.Министерство обороны Соединенного королевства выпустило очередной отчет разведки, в котором приводит анализ трех месяцев командования спецоперацией начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова. По мнению британцев, Россия провалила "зимнее наступление", хотя имела численное преимущество над ВСУ благодаря проведенной осенью мобилизации.Как заявляется, российский Генштаб начал зимнее наступление с целью освободить к весне весь Донбасс, но за три месяца российские войска сумели лишь незначительно продвинуться, понеся при этом "значительные потери". Про ВСУ в отчете ничего не говорится, на Западе не любят обсуждать тему больших потерь украинской армии, как будто их нет вообще.- говорится в отчете.Британские аналитики не исключают, что Герасимова на посту командующего СВО может сменить другой, более боевой генерал. Однако, признают они, это маловероятно, у Герасимова большой кредит доверия от российского президента Владимира Путина. Ранее западные эксперты предположили, что замена в январе командующего СВО Суровикина на Герасимова произошла по причине подготовки российской армии к масштабному наступлению. По их мнению, Суровикин хорош в обороне, тогда как Герасимов способен спланировать наступательную операцию.