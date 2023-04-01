По словам депутата Государственной Думы из Крыма Михаила Шеремета, печальная судьба будет ждать «Гвардию наступления», которую создали на Украине для наступления на Донбасс и Крым.
Шеремет выразил уверенность, что любые попытки наступления украинских военных формирований окончатся для них самоубийством.
Шансов у националистов никаких нет
— отметил депутат.
Депутат Госдумы добавил, что прифронтовые регионы надёжно защищены глубокоэшелонированной линией обороны, попытки преодолеть которую приведут к огромными потерям противника.
Напомним, что в начале февраля министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в стране создаются штурмовые бригады. Ожидалось, что в так называемую «Гвардию наступления» войдут такие украинские подразделения как «Ураган», «Рубеж», «Спартан», «Красная калина», «Ярость», «Стальная граница», «Кара-Даг», а также небезызвестный террористический полк «Азов», запрещённый в РФ.
Вчера глава МВД Украины объявил, что формирование «Гвардии наступления», состоящей из восьми бригад, завершено.
По словам Клименко, «Гвардия наступления» формируется на добровольной основе, и к ним поступило несколько десятков тысяч заявок со всех регионов Украины.