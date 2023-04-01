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Депутат Госдумы: Сформированную на Украине «Гвардию наступления» ждет печальная участь

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Депутат Госдумы: Сформированную на Украине «Гвардию наступления» ждет печальная участь

По словам депутата Государственной Думы из Крыма Михаила Шеремета, печальная судьба будет ждать «Гвардию наступления», которую создали на Украине для наступления на Донбасс и Крым.


Шеремет выразил уверенность, что любые попытки наступления украинских военных формирований окончатся для них самоубийством.

Шансов у националистов никаких нет

отметил депутат.

Депутат Госдумы добавил, что прифронтовые регионы надёжно защищены глубокоэшелонированной линией обороны, попытки преодолеть которую приведут к огромными потерям противника.

Напомним, что в начале февраля министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в стране создаются штурмовые бригады. Ожидалось, что в так называемую «Гвардию наступления» войдут такие украинские подразделения как «Ураган», «Рубеж», «Спартан», «Красная калина», «Ярость», «Стальная граница», «Кара-Даг», а также небезызвестный террористический полк «Азов», запрещённый в РФ.

Вчера глава МВД Украины объявил, что формирование «Гвардии наступления», состоящей из восьми бригад, завершено.

По словам Клименко, «Гвардия наступления» формируется на добровольной основе, и к ним поступило несколько десятков тысяч заявок со всех регионов Украины.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/Ministry of Defense of Ukraine
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12 комментариев
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  1. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Вчера, 15:45
    +4
    Депутат Госдумы добавил, что прифронтовые регионы надёжно защищены глубокоэшелонированной линией обороны, попытки преодолеть которую приведут к огромными потерям противника.

    Вот только мы в такой же ситуации, нужно наступать, Украина так же окапалась и продолжает окапываться(видел фото как бетонные доты закапывают под Киевом), противник продолжает возведение фортификационных сооружений.
  2. Buyan
    Buyan Вчера, 15:45
    +8
    Лучше бы этот депутат поехал с нашими парнями в окоп и оттуда бы вещал... а не сидя в мягком кресле tongue
  3. monetam
    monetam Вчера, 15:46
    +4
    Шеремет прав. Гвардия наступления - фактически смертники.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 16:08
      +4
      Сначала надо отправить их в ад.А потом говорить,что смертники.Были.
  4. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Вчера, 15:48
    +3
    По словам Клименко, «Гвардия наступления» формируется на добровольной основе

    Ну да, свистеть не мешки ворочать laughing даже среди откровенно упоротых нет такого количества имбецилов (добровольцев).
  5. zloybond
    zloybond Вчера, 15:54
    +8
    Смотрю депутат еще не начал воевать, а уже медаль примеряет и победу празднует.
    1. Alien From
      Alien From Вчера, 16:00
      +8
      Да у депутатиков язык длиннее чем у Варвары нос yes
  6. TerraSandera
    TerraSandera Вчера, 16:32
    +3
    Я бы тоже был уверен в словах этого славного мужа отчизны, если бы он писал это из окопов где нибудь под Ореховым либо Угледаром. А так будет посмотреть.
  7. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Вчера, 16:50
    +2
    Да они как узнают что их САМ Шеремет похоронил так сращу обосруцца жидко жидко и побегут роняя кал прям на херсонские чернозёмы. И будут так бежать прям до самой галиции... Как уже мыкают такие онолитеги, за мкад и теплые коридоры госдуры не выезжающие, просто сил нет am
  8. Sergey_Brud
    Sergey_Brud Вчера, 16:53
    -3
    Конечно, конечно... Сейчас только со склада выкатим краснознамённые, ни кем не побеждённые, гвардейские, шапко-метательные, орденов всех маршалов и степеней, машины смазку вытрем и в бой...
  9. ГУМАНОИД
    ГУМАНОИД Вчера, 19:10
    0
    Вообще- то звание ГВАРДЕЙСКИЙ подразделению дают не просто так ,а за отличие на поле боя.А так больше похоже на средневековую католическую индульгенцию ,когда за деньги можно было искупить грехи ,причём как за совершённые,так и желаемые совершить.
  10. Бензорез
    Бензорез Вчера, 19:12
    0
    Так,как происходит некая СВО...
    Я лично, ни в чем не уверен. От слова совсем.

    Вполне возможно, что мы и обкакаемся - как обычно. Простите мой французский.
    Такое вот виденее с мест.
    А, то,- всё за унитазы волновался народ на украинских посудинах. Ядрёныть...