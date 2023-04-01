Предсказавший кризис 2008 года американский экономист: Сотни американских банков неплатёжеспособны уже сейчас

А сотни американских банков неплатёжеспособны уже сейчас.

Также свою роль сыграло переоценивание таких активов как акции компаний и недвижимость. Они не приносят того дохода, который мог бы снизить риски.

Разница между получаемыми процентами по кредитам и выплачиваемыми процентами по депозитам оказалась очень малой. Это привело к тому, что многие банки пошли на риски, что сделало их ещё более уязвимыми.

Американский экономист Нуриэль Рубини, известный своим предсказанием кризиса 2008-2009 годов, заявил, что ситуация складывается таким образом, что банковский крах неизбежен. По словам Рубини, сегодня большинство американских банков технически близки к тому, чтобы перешагнуть черту неплатёжеспособности.Американский экономист:По его словам, есть несколько факторов, которые привели к такой ситуации. Главный фактор – рекордный уровень долга домохозяйств и предприятий.Рубини:По словам Рубини, после решения ФРС поднять диапазон ключевой ставки до 4,75-5 процентов, банки в США столкнулись с проблемой прибыльности:По заявлению экономического эксперта, банковская система США является высококонцентрированной. Это способно привести к тому, что если не удастся «спасти» несколько крупных банков в случае повторения ситуации с Silicon Valley Bank, то государство уже не сможет справиться с лавинообразными падением банковского сектора.Есть в США и те, кто считает, что Рубини преувеличивает. Так, отмечается, что сегодня банковская система США более устойчива, чем в 2008 году, «за счёт вовлечённости государства». Фактически и оппоненты Рубини признают, что именно государство в США остаётся единственным инструментом, на который могут рассчитывать частные банки, так как у государства есть печатный станок. Но в такой ситуации похоже на то, что США собираются тушить экономический пожар, если таковой случится, «бензином», печатая доллары всё более активно при снижении спроса на доллары в мировой экономике.