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Предсказавший кризис 2008 года американский экономист: Сотни американских банков неплатёжеспособны уже сейчас

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Предсказавший кризис 2008 года американский экономист: Сотни американских банков неплатёжеспособны уже сейчас

Американский экономист Нуриэль Рубини, известный своим предсказанием кризиса 2008-2009 годов, заявил, что ситуация складывается таким образом, что банковский крах неизбежен. По словам Рубини, сегодня большинство американских банков технически близки к тому, чтобы перешагнуть черту неплатёжеспособности.


Американский экономист:

А сотни американских банков неплатёжеспособны уже сейчас.

По его словам, есть несколько факторов, которые привели к такой ситуации. Главный фактор – рекордный уровень долга домохозяйств и предприятий.

Рубини:

Также свою роль сыграло переоценивание таких активов как акции компаний и недвижимость. Они не приносят того дохода, который мог бы снизить риски.

По словам Рубини, после решения ФРС поднять диапазон ключевой ставки до 4,75-5 процентов, банки в США столкнулись с проблемой прибыльности:

Разница между получаемыми процентами по кредитам и выплачиваемыми процентами по депозитам оказалась очень малой. Это привело к тому, что многие банки пошли на риски, что сделало их ещё более уязвимыми.

По заявлению экономического эксперта, банковская система США является высококонцентрированной. Это способно привести к тому, что если не удастся «спасти» несколько крупных банков в случае повторения ситуации с Silicon Valley Bank, то государство уже не сможет справиться с лавинообразными падением банковского сектора.

Есть в США и те, кто считает, что Рубини преувеличивает. Так, отмечается, что сегодня банковская система США более устойчива, чем в 2008 году, «за счёт вовлечённости государства». Фактически и оппоненты Рубини признают, что именно государство в США остаётся единственным инструментом, на который могут рассчитывать частные банки, так как у государства есть печатный станок. Но в такой ситуации похоже на то, что США собираются тушить экономический пожар, если таковой случится, «бензином», печатая доллары всё более активно при снижении спроса на доллары в мировой экономике.
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23 комментария
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  1. Alien From
    Alien From Вчера, 16:02
    +1
    Нет уважаемые форумчане, надеятся на банкротство матрасов не приходится, слишком долго весь мир на долларовой игле. requestдай доллар любому папуасу и будешь в шоколаде, а за данный ему юань он у виска покрутит, и так во всём.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Вчера, 16:15
      +4
      Лучше покупать золото и серебро. Они настоящие. Не фантики и не файлы.
    2. Флибустьер
      Флибустьер Вчера, 16:53
      +5
      Банкротство США можно временно отсрочить только одним - безудержной эмиссией $.
      Но это вызовет такую гиперинфляцию в США, что Германия 1920 года позавидует.
      Сколько верёвочке не явиться, а конец будет.
    3. Fizik13
      Fizik13 Вчера, 17:40
      0
      Цитата: Alien From
      ай доллар любому папуасу и будешь в шоколаде, а за данный ему юань он у виска покрутит, и так во всём.

      Но это пока, ведь английский фунт тоже не сиюминутно уступил доллару.
  2. Добрый
    Добрый Вчера, 16:06
    +3
    Америка придумает какую нибудь гадость чтобы выжить.
    1. Nexcom
      Nexcom Вчера, 16:14
      +3
      они уже придумали и вовсю исполняют
    2. Флибустьер
      Флибустьер Вчера, 16:51
      +5
      Гадость, чтобы выжить и списать долги у США только одна - это развязать новую мировую войну.
      1. evgen1221
        evgen1221 Вчера, 17:54
        0
        Черевато, америка уже не идиал свобод и исполнения мечты любого вьехавшего к ним. Да и ресурсов могут лишить, не говоря об прилетах ракет с теплом и светов в каждый американский штат.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 16:14
    0
    Вот кому верить нашему эксперту что кризис в США преодолен или американскому что всё пропало.Байден заявил ,что надо срочно принимать меры, а то уменьшу соцвыплаты пенсионерам и инвалидам на 23%.Кому верить?
  4. kakvastam
    kakvastam Вчера, 16:31
    +3
    Пока толстый сохнет, худой сдохнет.

    Благоразумнее исходить из того, что противник силён и сдаваться не собирается.
    А то вдруг он Сунь-Цзы читал...
    1. evgen1221
      evgen1221 Вчера, 17:51
      0
      Слишком сложна,сложна,непонятна, ну если только в комиксах.
  5. Флибустьер
    Флибустьер Вчера, 16:49
    +1
    банковский крах неизбежен. По словам Рубини, сегодня большинство американских банков технически близки к тому, чтобы перешагнуть черту неплатёжеспособности.

    Мы, разведка РФ, должны помочь им сделать большой шаг вперёд.
  6. oppozite28
    oppozite28 Вчера, 17:08
    +1
    Также свою роль сыграло переоценивание таких активов как акции компаний и недвижимость. Они не приносят того дохода, который мог бы снизить риски.
    Разница между получаемыми процентами по кредитам и выплачиваемыми процентами по депозитам оказалась очень малой. Это привело к тому, что многие банки пошли на риски, что сделало их ещё более уязвимыми.
    При поднятии ключевой ставки ФРС не могло не незнать и непонимать краткосрочность действия принимаемых мер по стабилизации работы банковской сферы США. Временность обуславливалась тем что программа демократической партии США с которой Д.Байден изберался на пост президеента США, предусматривала очень агрессивную внешнюю военную политику с соответствующими расходами на армию и ВПК, особенно ВПК, которые должны были компенсировать свои росходы крупными внутренними заказами для собственной армии и зарубежными контрактами на военную продукцию, но крупных заказов так и не поступило даже с учётом украинской тематики и польской нетерпимости к миролюбию и гуманности. В итоге расходы на социальную политику были снижены с дальнейшими последствиями для партии разыгрываемой демократами во главе с Д.Байденом и что не может не радовать представителей республиканской партии. Таким образом от восстановления работы политико-социальной системы США от деменциозной деятельности демократов потребуется очень много времени и республиканцы это очень хорошо понимают, особенно понимают то что с Российской Федерацией и Китаем необходимо восстанавливать ранее прерванные отношения на всех уровнях.
  7. carpenter
    carpenter Вчера, 17:23
    +1
    По заявлению экономического эксперта, банковская система США является высококонцентрированной. Это способно привести к тому, что если не удастся «спасти» несколько крупных банков в случае повторения ситуации с Silicon Valley Bank

    Бывший распорядитель BlackRock (в прошлом году под управлением этого фонда находились активы на сумму 8,5 триллиона долларов, что делает BlackRock крупнейшей инвестиционной компанией на свете)Эдвард Дауд заявил, что обвал американской экономической системы уже начался и сейчас перед американскими элитами стоит задача по проведению «управляемого подрыва» 186 американских банков, которые никак не смогут избежать банкротства. В итоге в Соединенных Штатах останется всего шесть крупнейших банков, которые могут попробовать запустить новую цифровую валюту на руинах американской экономической системы. Эта валюта придет на смену американскому доллару, но на все про все у американских олигархов есть всего два месяца.
    Но есть и другой сценарий — неконтролируемый обвал финансовой системы США, который поставит ребром вопрос о сохранении американской государственности как таковой. Стоит ли говорить, что при втором сценарии Великая депрессия покажется звездно-​полосатым «демократизаторам» прогулкой в парке?
    Дауд говорит, что не знает обесценится ли доллар или нет, но он знает наверняка то, что те, кто контролирует доллар очень хотят сидеть на вершине нового мирового порядка, чтобы это им не стоило. Они не сдадутся просто так и будут стараться сохранить мировое господство любыми доступными им способами. Раньше это приводило к мировым войнам и этот раз, вероятно, не будет исключением. Расклад сил в мировом противостоянии Дауд видит следующим образом: США, Европа и Индия против всего остального мира (интересно выходит, всеми способами пытаются заполучить Индию). 
    1. evgen1221
      evgen1221 Вчера, 17:49
      0
      Мри любых их сценариях им грозит социальный взрыв населения-их к экономии не готовили и вообще всем пофиг на население, а оружия много а бургеров нестанет. И как мир на этот фортель отнесется?-да перестанут торговать со штатами до выплаты долгов и уже не деньгами а технологиями, коих у них не так и много( ну тормознется мрогресс без 4нм процессоров,попозже свои придумают или забьют на их патенты и продолжат делать), и так по многим параметрам.
  8. Kuroneko
    Kuroneko Вчера, 17:34
    -1
    Цитата: Alien From
    Нет уважаемые форумчане, надеятся на банкротство матрасов не приходится, слишком долго весь мир на долларовой игле. requestдай доллар любому папуасу и будешь в шоколаде, а за данный ему юань он у виска покрутит, и так во всём.

    Если под папуасом вы подразумеваете украинца, то согласен.
    А если нет - то любой умный негр из Африки уже юань предпочитает. Китай там давно и сильно свои позиции укрепил.

    И про долларовую иглу - давайте дождёмся осени, когда Саудовская Аравия официально вступит в ШОС, переведя торговлю сырой нефтью на национальные валюты. Это будет крахом нефтедоллара. Того столпа, на чём ещё зиждется долларовый диктат США.
  9. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 17:44
    0
    Пока они все так думают, что фрс вечно может сливать инфляцию бакса из сша в мир, и есть мвф как подушка безопасности сша и онли сша. То они будут печатать и повышать порог долга вечно. По факту у них зомби экономика внутренняя и неокупает сверх и просто потребление своих граждан. Один толчек по внешним финансовым потокам-нефтедоллар, перерасчет через доллар или отказ от взносов в мвф и гигимоша наснет падать с оглушительным грохотом и фейверками из огнестрела в сша. И мир-не G7 это переживет, вопреки дошмам из фрс что всем хана. Просто перекинет ресурсы гуманитаркой в дружественные и особо бедные страны. В вот капитализм западного толка сдуется без надежды на помощь ибо своим колониализмом и прочими извращениями от жира и наживы, никто им не станет просто так помогать-только за станки,заводы,технологии и науку.
  10. rocket757
    rocket757 Вчера, 18:51
    0
    Есть в США и те, кто считает, что Рубини преувеличивает. Так, отмечается, что сегодня банковская система США более устойчива, чем в 2008 году, «за счёт вовлечённости государства». Фактически и оппоненты Рубини признают, что именно государство в США остаётся единственным инструментом, на который могут рассчитывать частные банки, так как у государства есть печатный станок.
    . А полосатики, их правительство, ушлые ребята, они легко прощают себе ВСЁ ДОЛГИ!!!
    Что получится, в конце концов... да фиг её знает!!! В мире пока именно бакс, основная валюта и они будут делать все, что б так и было.
  11. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Вчера, 19:21
    0
    Думаю, что Рубини прав насчет банковского сектора. Они всегда любили в случае какой-то нестабильности на рынке вкладываться в госдолг США. Поскольку рынок акций валится с начала 2022 года, то банкиры вбухали в эти трежерис немалые средства. И теперь после повышения ставки федрезерва эти вложения серьезно обесценились. Убытки просто колоссальные. Удивительно почему банкиры это не предвидели раньше, ведь о повышениях ставок федрезерв предупреждал заранее и повышал ставку по-немногу.
    1. киргиз
      киргиз Вчера, 21:39
      0
      Они предвидели, но выбора не было, они просто сделали единственно возможный ход
  12. Fangaro
    Fangaro Вчера, 22:47
    0
    В стране для каждого товара есть цена за единицу. За килограмм риса, за десяток яиц, за час работы на определённом заводе в определённой должности, за шину 215/65-17, за кубометр холодной воды в определённом городе, за анализ крови... От региона и качества цена плавает.
    Если вдруг не станет доллара, то что произойдёт? Перестанет ловиться крокодил и не вырастет кокос? Или мы перестанем понимать, сколько кокосов стоят одного крокодила?
    Перестанем понимать сколько десятков куриных яиц с0 нужно отдать за обучение ребёнка в 3-м классе муниципальной школы в Костроме?
    Но в каждой стране есть свой Монетный Двор. И Минфин есть.
    Тогда почему, если доллара не станет, то во всех странах наступит хаос?
    У нашей страны было 300 млрд долларов. Их аннулировали. Наша страна за год ещё 200 млрд долларов сохранила. В зарубежных активах. Мы сейчас на ВО пешком ходим с лучиной, что бы себе дорогу в потьмах освещать? Автобусы встали без топлива? Москва во тьму погрузилась? Мишустин с рупором вынужден у Мавзолея о результатах депутатам сообщать?
    Что произойдёт с гражданами России, если доллар вдруг исчезнет?
    Если всем в России понадобились доллары, то наш ЦБ проводит определённые действия. А если доллар исчезнет? Мы 3 марта не сможем пойти на работу? Пятерочки с Магнитами исчезнут? Куры перестанут нестись и дети в школах останутся без молока, потому что коровы сдохнут от грусти по доллару?
    Или в Эстонии картошку в этом году сажать не будут, а Литве все, кто работает на земле, подадутся в мормоны?
    Да, удобная денежная единица, не включённая в Систему Мер и Весов. Да, удобные способы перемещения в выгодные сферы. Но там, где есть вода, еда, одежда, жильё, но никто не видел этих открыток и о них не знает - доллары лишь красивые бумажки.
    Придумай то, во что весь мир поверит, и тебе будут поклоняться.
  13. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 00:10
    0
    Amerika nakonec zničí sama sebe a přitom díky válce na Ukrajině chystali past na Rusko! Je vidět, jak málo Rusko znají. Sami sobě zničili dolar, když se chytili do pasti uvalením sankcí na Rusko. Jen hlupák si mohl myslet, že to Rusko položí, když tento stát je soběstačný ve všem! USA má v tajných službách hlupáky, podporované tím největším.. Bidenem.
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 00:11
      0
      Америка в конце концов уничтожит себя, а благодаря войне на Украине они расставили ловушку для России! Вы же видите, как мало они знают Россию. Они испортили себе доллар, когда попались в ловушку введения санкций против России. Только мог подумать, что Россия его положит, когда это государство самодостаточно во всем! У США есть дураки в спецслужбах, которых поддерживает крупнейший... Байден.