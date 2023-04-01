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Прибывший в зону СВО Сергей Шойгу сообщил о кратном росте производства всех видов боеприпасов

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Прибывший в зону СВО Сергей Шойгу сообщил о кратном росте производства всех видов боеприпасов

Обеспечение российской группировки в зоне СВО всеми видами боеприпасов находится на постоянном контроле, поставка снарядов и высокоточных боеприпасов наращивается. Об этом заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.


Министр обороны прибыл в штаб объединенной группировки российских войск, где провел совещание с командованием. Основной темой было обеспечение войск боеприпасами. Как заявил Шойгу, предприятия российского ВПК кратно нарастили выпуск всех видов боеприпасов, в том числе и высокоточных. Обеспечение российских войск в зоне СВО находится под контролем как Минобороны, так и правительства России.

По словам министра, выполняющие задачи спецоперации войска не будут испытывать дефицита боеприпасов, необходимые объемы определены, логистика выстроена, поставки выполняются.

За счет расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно. Речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения

- заявил Шойгу.

Перед поездкой в зону СВО Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями российского ВПК, выпускающими боеприпасы. Министр посетил Челябинскую, Кировскую и Московскую области, где ознакомился с производством и возможностями по их расширению.

Кроме совещания, Шойгу провел церемонию награждения отличившихся в боях военнослужащих российской армии, вручив военнослужащим медали "Золотая Звезда" и другие государственные награды.
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52 комментария
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  1. ИванИванов
    ИванИванов Вчера, 16:05
    +9
    Гораздо важнее не кратность роста, а ответ на вопрос - обеспечена ли армия всем необходимым и под какие задачи?
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Вчера, 16:20
      +7
      Я не военный. Но у меня ощущения, что не тянет Шойгу....

      Просто ощущения.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Вчера, 16:30
        -14
        Почему это не тянет?Изходя из условий когда СВО началась с места в карьер ,да ещё в численном меньшинстве пока норм.Просто нужно время чтобы всё наладить.
        Ранее Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в челябинском и кировском регионах. В частности, министр проверил производство артиллерийских, танковых, минометных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет, а также участки контроля качества. Также министр заслушал доклады руководителей предприятий о текущих результатах выполнения гособоронзаказа.

        14 марта Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии ОПК «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области. Министр поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения. В конце января он посетил первый в России специализированный завод по производству крупноразмерных беспилотников.

        https://www.vedomosti.ru/politics/news/2023/04/01/969121-shoigu-zayavil

        Вот и КАБ-20С в СВО засветились.Видео по ссылке ниже.
        Появились кадры применения разведывательно-ударного дрона «Форпост-РУ».На опубликованном видео беспилотник вооружен корректируемыми бомбами КАБ-20С. Этот боеприпас оснащен системой спутниковой навигации и лазерной головкой самонаведения и несет 7 кг взрывчатого вещества. Кадры служат подтверждением слов спикера ВВС Украины Игната о том, что Россия все чаще применяет «умные бомбы», причем самых разных калибров в зависимости от поражаемой цели.

        https://topcor.ru/33648-opublikovany-kadry-raboty-bespilotnika-forpost-ru.html
        1. Теренин
          Теренин Вчера, 16:50
          +8
          Цитата: Orange-Bigg
          Почему это не тянет?Изходя из условий когда СВО началась с места в карьер ,да ещё в численном меньшинстве пока норм.Просто нужно время чтобы всё наладить.

          Правильно. Так именно поэтому и не тянет. yes
        2. Гардамир
          Гардамир Вчера, 17:06
          +13
          Просто нужно время чтобы всё наладить.
          11 лет на должности военного министра. Сколько он ещё должен налаживать?
          1. Nexcom
            Nexcom Вчера, 17:09
            +11
            Вы абсолютно правы. Времени прошло более чем достаточно. Кататься в тайгу и быть лично преданным вовсе не тождественно "на своем месте"
            1. Podvodnik
              Podvodnik Сегодня, 00:54
              0
              . быть лично преданным


              Нам умные не потребны, нам нужны преданные (с). Стругацкие, "Трудно быть богом". Аж 1963 год. На днях перечитал. Чтобы такое написать, не талант, талантище нужен!
        3. alexmach
          alexmach Вчера, 18:17
          +3
          Почему это не тянет?Изходя из условий когда СВО началась с места в карьер ,да ещё в численном меньшинстве пока норм

          какое еще из места в карьер? Это в какой вселенной то? Американцы за пару месяце трубили про подговоку, ибо такую подготовку скрыть невозможно. А ещё за год до этого провели "репетицию".
      2. Умник
        Умник Вчера, 17:14
        -2
        Он автоматом уже не тянет, если как малолетка мечется по предприятиям впк и что то с них требует)
        1. zloybond
          zloybond Вчера, 19:17
          +2
          Кратно - это еще не достаточно.
          Ну а по обеспечению можно например по другому поступить:
          - Взять начальника тылового обеспечения. Приехать с ним скажем в Теткино, снять с бойца старый рваный древний броник из которого при движении выпадают пластины, надеть на начальника тылового обеспечения и отправить его поближе к ЛБС... может сразу что и начнет налаживаться .... Ну и все в таком духе.
          От перемещения кроватей жизнь солдата лучше не станет, а вот если начальника в шкуре бойца подержать... мозг включается. А-то как то привычным делом стало: что нибудь дадим солдатику. Ну а остальное народ с волонтерами доставит. Хорошая удобная позиция - свалить обеспечение на волонтеров.
          1. tsvetahaki
            tsvetahaki Вчера, 20:46
            +1
            От перемещения кроватей жизнь солдата лучше не станет, а вот если начальника в шкуре бойца подержать... мозг включается.

            Это единственный реальный способ - наличие хорошей обратной связи.
            Но это не про нас. Чем военные хуже проворовавшихся чиновников - украл миллиард получил 4 года условно. Нельзя обижать, тем более военных.
      3. Комментарий был удален.
    2. Аргон
      Аргон Вчера, 18:14
      +1
      Это тоже первоапрельская шутка? Чо теперь сегодня вообще не читать,не слушать и не смотреть новости?
  2. мордвин 3
    мордвин 3 Вчера, 16:08
    +1
    По словам министра, выполняющие задачи спецоперации войска не будут испытывать дефицита боеприпасов, необходимые объемы определены, логистика выстроена, поставки выполняются.

    Он сказал. А мы запомним.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 16:08
    +1
    Думаю скоро увидим как обеспечена армия расходными материалами.В Зону СВО прибыли Теплинский и Лапин.
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 17:13
      +3
      Цитата: tralflot1832
      В Зону СВО прибыли Теплинский и Лапин.

      Завидую тем к кому прибыл первый, и сочувствую к кому приехал второй winked
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 17:57
      +4
      Ээ...Как то двояко у Вас выглядит.Обеспечение расходниками,и прибытие двух генералов...Лично у меня ассоциации нехорошие...
  4. Buyan
    Buyan Вчера, 16:16
    +2
    Цитата: мордвин 3
    По словам министра, выполняющие задачи спецоперации войска не будут испытывать дефицита боеприпасов, необходимые объемы определены, логистика выстроена, поставки выполняются.

    Он сказал. А мы запомним.

    А еще наслал проклятья на "партнеров" wassat
    1. tsvetahaki
      tsvetahaki Вчера, 20:48
      0
      А еще наслал проклятья на "партнеров"

      Это Патриарха надо подключить. Еженощные бдения с проклятиями на голову партнеров...
      Такой мощный ресурс до сих пор не используется... Может в этом причина неудач? wink
      1. SergioCDS
        SergioCDS Вчера, 22:33
        0
        wink - заатакуем "малитвами митрополита упц" и нашего... - (призывающего к "миру" - ... "патриарх московский" "благословил" РУССКОЕ ВОИНСТВО в ПОБЕДЕ???!!! А может "проклял" захватывающих Киевскую Лавру???!!!! ) - а на кой ляд ТАКОЙ "патриарх"?!!!
      2. SergioCDS
        SergioCDS Вчера, 22:38
        0
        ...- ага. Весь НАРОД "подключился" ПОМОГАЕТ, как МОЖЕТ. Одна "церковь" еще "не подключилась" - "благословения с деньгами на ПОМОЩЬ СВОИМ ВОИНАМ и НА ОСВЕЩЕНИЕ с небес не снизошло".
        ... как-бы "церкви" без ПРИХОЖАН не остаться. А то и не быть ИСТОРГНУТОЙ из ОБЩЕСТВА РУССКОГО.
        ... - ВИЖУ - САМЫХ БЕДНЫХ, САМЫХ "без власти" - ПОМОГАЮТ, ЧЕМ МОГУТ. ВИЖУ - священинников БЕЗ БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПАТРИАРХА - служащих и гибнущих.
        ЧЕМ же "патриарх Российский" ПОМОГАЕТ СВО???
  5. Nexcom
    Nexcom Вчера, 16:25
    +5
    Вот если бы Шойгу прибыл вместе с эшелоном боеприпасов.... Хотя бы эшелоном....
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 17:14
      +4
      Цитата: Nexcom
      Вот если бы Шойгу прибыл вместе с эшелоном боеприпасов....
      ...и помог его быстро разгрузить winked
  6. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Вчера, 16:35
    +1
    Главное чтобы ещё было много специалистов, которые могут применять это высокоточное оружие.
  7. TerraSandera
    TerraSandera Вчера, 16:37
    +5
    Кратное, это по сути в разы. Т. Е если выпускали гипотетически к примеру 50 краснополей, в месяц, то 100 это уже кратное. В 2 раза. Куда лучше достаточное, либо покрывающее всё нужды армии. Ну да ладно, им всё равно в Минобороны виднее. Радует что хоть что то делается. Не было бы проблем с начинкой и т д проволочек
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 17:18
      +1
      Цитата: TerraSandera
      Куда лучше достаточное, либо покрывающее всё нужды армии. Ну да ладно, им всё равно в Минобороны виднее.

      Что Вы хотели от государственной бюрократической структуры сидящей на окладе!? request Тем более - инициатива наказуема. Это тебе не ЧВК winked
      1. иван2022
        иван2022 Вчера, 19:52
        -2
        Цитата: Теренин
        Цитата: TerraSandera
        Куда лучше достаточное, либо покрывающее всё нужды армии. Ну да ладно, им всё равно в Минобороны виднее.

        Что Вы хотели от государственной бюрократической структуры сидящей на окладе!? request Тем более - инициатива наказуема. Это тебе не ЧВК winked

        Хе... хе.... Захотелось ещё и армию приватизировать?
        А снаряды у нас производит МО?

        Наверное поэтому ваш любимый Пригожин туда обращался вместо того, чтобы снаряды купить у тех, кто их должен делать!
        1. Теренин
          Теренин Вчера, 22:54
          +2
          Цитата: иван2022
          Хе... хе.... Захотелось ещё и армию приватизировать?

          О, смотри какая святая наивность belay Как будто и не знаете, что армия, это давно уже государство в государстве. И судя по сравнительным с ЧВК результатам, в своей самостийности недалёко ушла от Роснефти или Газпрома.

          Цитата: иван2022
          Наверное поэтому ваш любимый Пригожин туда обращался вместо того, чтобы снаряды купить у тех, кто их должен делать!
          Да, уж yes именно по этому, мой любимый знает куда и когда нужно обращаться bully
  8. sgrabik
    sgrabik Вчера, 16:37
    +2
    Меньше слов - больше дела, давайте меньше болтать попусту и доказывать всё лишь только исключительно реальными делами.
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 17:19
      +2
      Цитата: sgrabik
      Меньше слов - больше дела, давайте меньше болтать попусту и доказывать всё лишь только исключительно реальными делами.

      Тогда Вам нужно в ЧВК yes
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Вчера, 17:30
        +1
        Цитата: Теренин
        Тогда Вам нужно в ЧВК

        А я вот несколько лет ремонтировал Уралы. Капремонт. А сейчас их негде мне ремонтировать, да и старенький стал, надо в утилизацию, в ЧВК?
        1. Умник
          Умник Вчера, 18:35
          0
          Надо вам отдыхать побольше, хобби опять же! Жизнью наслаждаться
          1. мордвин 3
            мордвин 3 Вчера, 19:23
            +2
            Цитата: Умник
            Надо вам отдыхать побольше, хобби опять же! Жизнью наслаждаться

            Какое на еклтм хобби, и какое, жизнья та, если я надорвался, таская мешки с цементом? Да слошная безнадега.
      2. иван2022
        иван2022 Вчера, 20:35
        -2
        А вам куда нужно? Наверное всем, кто переходит на личности--нужно к врачу...
        А то никак не догоняют....
    2. Умник
      Умник Вчера, 17:33
      -5
      Вы надеюсь это из окопа в днр пишите?
      1. sergo1914
        sergo1914 Вчера, 19:27
        -2
        Цитата: Умник
        Вы надеюсь это из окопа в днр пишите?


        Купи букварь, умник, а то глупо выглядишь.
  9. Флибустьер
    Флибустьер Вчера, 16:45
    +3
    Боеприпасы - это только полдела.
    А насколько кратно увеличилось количество боевых единиц основных классов (кораблей, самолётов, вертолётов, танков, БТР, БМП, САУ, РСЗО, ОТРК), принимающих участие в СВО, численность группировки СВО? (для успешного наступления сразу на 4 - 5 направлениях и сокрушительного разгрома ВСУ необходимо не менее одного миллиона человек личного состава)

    Насколько связь, система управления войсками, спутниковая и электронная разведка РФ превосходят системы НАТО, которые обслуживают ВСУ?
  10. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Вчера, 16:47
    +8
    Ощущения такие что Шойгу прибыл на какую то линию фронта на совсем другой планете . В какой то своей параллельной вселенной. Ну в той где у него армия оснащена по последнему слову техники и снабжена всем современным самым необходимым. И планета эта называется Цирк
    1. igorbrsv
      igorbrsv Вчера, 17:26
      +2
      Конечно же на другую планету! yes
      Мы с вами на одной, а он с ними на другой wink
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Вчера, 17:40
      +1
      Цитата: FoBoss_VM
      И планета эта называется Цирк

      Мы не будем сниматься!

      Вся суть СВО в этом ролике.
      1. Умник
        Умник Вчера, 18:36
        +1
        Никулин и Карандаш классика бесссмертная
  11. Дилетант
    Дилетант Вчера, 16:50
    +4
    Министр обороны прибыл в штаб объединенной группировки российских войск,

    Недавно из СМИ стало известно, что этот штаб находится в Ростове. А вот если перевести его в Донецк, то может быть это положительно сказалось бы на подавление обстрелов Донецка да и СВО пошла бы энергичнее.
    1. Умник
      Умник Вчера, 17:34
      +2
      Туда бы хаймарс уже на следущий день прилетел
      1. SergioCDS
        SergioCDS Вчера, 22:20
        0
        ... - ну тогда Может Быть "хенералитет" НАЧАЛ бы "Соображать"?! (... "попа-то не казенная" - а "под камень" они же СВОИХ не отправляют. ... - А так, да: - В МИГ прекратятся обстрелы.)
    2. sergo1914
      sergo1914 Вчера, 17:38
      +3
      Цитата: Дилетант
      Министр обороны прибыл в штаб объединенной группировки российских войск,

      Недавно из СМИ стало известно, что этот штаб находится в Ростове. А вот если перевести его в Донецк, то может быть это положительно сказалось бы на подавление обстрелов Донецка да и СВО пошла бы энергичнее.


      Не торопитесь. Все будет. Они еще в показательную штыковую атаку сходят. Класс показать. Всем штабом.
  12. Бывший солда
    Бывший солда Вчера, 17:06
    +1
    А может не надо врага предупреждать, что у нас снарядов сильно много? Сюрприз был бы. А так до мая времени много и Европа тоже увеличит поставки.
    1. tsvetahaki
      tsvetahaki Вчера, 20:55
      -1
      А может не надо врага предупреждать, что у нас снарядов сильно много?

      Вы как-то совсем не понимаете возможности разведки партнеров... и помощи сочувствующих... что так беспокоитесь о секретности.
  13. German Brit
    German Brit Вчера, 17:10
    +5
    Напиши лучше сколько украл и присвоил со своей компанией. Сколько ещё планируете нажиться!
  14. Kuroneko
    Kuroneko Вчера, 17:14
    +3
    То, что наш ВПК оказался настолько могуч, что даже "святые 90-ые" его не смогли непоправимо сломить - спасибо Сталину и тем людям советской закалки, что сохранили заводы и компетенции вопреки всему даже в тёмные времена "святых 90-ых".
  15. иван2022
    иван2022 Вчера, 20:46
    -2
    С какой целью сообщил?
    Вот если бы вместо него пришли снаряды, о которых никто не делал публичных заявлений, было бы лучше.
  16. Amper
    Amper Вчера, 21:02
    0
    Цитата: Ilya-spb
    Я не военный. Но у меня ощущения, что не тянет Шойгу....

    Просто ощущения.

    Извините, не могу не съязвить-прет. feel И Спящий проснулся... belay Ни чего личного. hi
  17. Amper
    Amper Вчера, 21:09
    +1
    Гнилую избу (систему) бессмысленно ремонтировать-будет продолжать сыпаться. no Только сносить целиком и на ее месте возводить новую, стройматериала достаточно. yes Но если в стройуправлении и КБ сидят бездарные кумовья, кормящие друг друга на бесконечных капремонтах, толка не будет. request
    1. gsev
      gsev Вчера, 23:07
      0
      Цитата: Amper
      Только сносить целиком и на ее месте возводить новую, стройматериала достаточно.

      В 1991 году одну систему сломали. Ничего путного на ее месте построить не удалось. Рачительный хозяин сначала сделает новый дом своей семье или купит новую квартиру и только потом решает что делать со старым ломать, продавать или продолжать пользоваться. К государственной системе надо относиться трепетнее чем к дому. Забвение этого факта объясняет неудачи реформ в России и их успех в КНР, Южной Корее, Германии. Там старались лишний раз ничего не ломать, а в СССР сначала сломали систему Госплана и только потом задумались, что рыночную систему придется создавать десятилетиями. Именно из ущербности и недоразвитости рыночной системы в России такие проблемы с реальным импортозамещением и производством высокотехнологичной продукции: беспилотников, видеокамер, электроники, боеприпасов, средств связи и разведки, высокоточного оружия.