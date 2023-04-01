Прибывший в зону СВО Сергей Шойгу сообщил о кратном росте производства всех видов боеприпасов

За счет расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно. Речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения

Обеспечение российской группировки в зоне СВО всеми видами боеприпасов находится на постоянном контроле, поставка снарядов и высокоточных боеприпасов наращивается. Об этом заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.Министр обороны прибыл в штаб объединенной группировки российских войск, где провел совещание с командованием. Основной темой было обеспечение войск боеприпасами. Как заявил Шойгу, предприятия российского ВПК кратно нарастили выпуск всех видов боеприпасов, в том числе и высокоточных. Обеспечение российских войск в зоне СВО находится под контролем как Минобороны, так и правительства России.По словам министра, выполняющие задачи спецоперации войска не будут испытывать дефицита боеприпасов, необходимые объемы определены, логистика выстроена, поставки выполняются.- заявил Шойгу.Перед поездкой в зону СВО Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями российского ВПК, выпускающими боеприпасы. Министр посетил Челябинскую, Кировскую и Московскую области, где ознакомился с производством и возможностями по их расширению.Кроме совещания, Шойгу провел церемонию награждения отличившихся в боях военнослужащих российской армии, вручив военнослужащим медали "Золотая Звезда" и другие государственные награды.