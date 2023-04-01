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Стирание границ: Украина вводит единые пункты пропуска с западными соседями

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Стирание границ: Украина вводит единые пункты пропуска с западными соседями

Похоже, киевские власти приступили к реализации плана по слиянию Украины, по крайней мере западных регионов страны, с приграничными европейскими государствами, входящими в НАТО. Украинские паблики сообщают со ссылкой на заявление замминистра инфраструктуры Украины Сергея Деркача, что вскоре на границе с Польшей начнут работать единые пункты пропуска. Проект соответствующего договора между Киевом и Варшавой уже в работе, после согласования и подписания руководством государств документ поступит для ратификации в парламенты двух стран.


Затем будут определены конкретные КПП на польско-украинской границе, которые начнут работать в упрощенном режиме. Делается все это, по заявлению Деркача, для упрощения перемещения граждан двух стран. Сейчас при пересечении границы необходимо проходить таможенный и паспортный контроль дважды, на стороне каждого государства. В результате реформы в месте пропуска будет работать один пункт контроля и проверки, что значительно ускорит процедуру пересечения границы в обе стороны.

После отработки соглашения и создания единых пунктов пропуска с Польшей, сообщил замминистра, планируется запустить аналогичную процедуру с Венгрией и Словакией. За красивыми заявлениями чиновника об упрощении жизни граждан сложно скрыть, что фактически начата процедура стирания границы Украины с западными соседями. Что по сути может быть началом поглощения Украины тремя западноевропейскими государствами, о чем в Будапеште, Братиславе и особенно Варшаве в последнее время говорят открыто.

Для Зеленского вариант перехода под протекторат, а фактически передача остатков того, что называется Украиной восточноевропейским соседям, к тому же входящим в НАТО, пожалуй, единственный способ сохранить пусть не власть, то хотя бы личную безопасность в случае дальнейшего продвижения российской армии на запад. В эту концепцию логично укладывается и недавнее заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что страны ЕС готовы к обсуждению вопроса о введении «военных миротворческих сил» в западные регионы Украины.

Накануне Госпогранслужба Украины сообщила о планах строительства совместно с Польшей общего пункта пропуска «Адамчуки – Збереже» на границе в Волынской области. Ранее украинский кабмин утвердил планы модернизации пунктов пропуска Ягодин, Рава-Русская, Краковец, Шегини на границе с Польшей. Процесс прекращения «незалежности» Украины становится все более необратимым.
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Использованы фотографии:
Официальный Telegram-канал Госпогранслужбы Украины
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33 комментария
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  1. Флибустьер
    Флибустьер Вчера, 16:37
    0
    Готовится уния Польши и Украины в единую Речь Посполитую.

    Украина как государство уже фактически нежизнеспособна - экономика полностью разрушена, половина населения сбежала в ЕС, бюджет полностью на дотациях США и ЕС.

    Верховной Зрадой Украины законы об унии двух государств и о привилегированном статусе панов - поляков на Украине приняты ещё в прошлом году.

    Польша готовит вступление своей армии на западную Украине и в Киев.
    1. Alien From
      Alien From Вчера, 16:42
      +1
      Быстрее проститутками будут становиться feel
      1. Mitos
        Mitos Вчера, 16:48
        -1
        Лига Сексуального Раскрепощения на сегодняшнем экстренном заседании Совета безопасности приняла решение принять в свой состав Украину. В связи с этим в Киеве сегодня в 18:00 состоится внеочередной гей-парад, в котором по данным СМИ, примут участие более 800 тысяч трансгендеров со всей Украины
        симимильными шагами они туда вступают. Интересно после парада их сразу отправят на восток, по повесткам или религия не позволяет?!
        1. Петр_Колдунов
          Петр_Колдунов Вчера, 19:57
          0
          Цитата: Mitos
          Интересно после парада их сразу отправят на восток, по повесткам или религия не позволяет?!

          Просто военкомам надо повестки в радужные цвета раскрашивать... тогда противные не посмеют их выкинуть!
          1. topol717
            topol717 Вчера, 21:17
            +1
            Вы сильно всё преувеличиваете.
            Вообще не понятно, зачем 2 поста, на любой границе.
            1 пункт отдал паспорт, сразу 2 стороны отработали, 1 выпускает вторая запускает.
            Вообще во всей Европе вообще нет пунктов пропуска, но никто на чужие земли не претендует.
            Так что "отжатие" земель, это за уши притянутый фактор. А вот время при пересечении границы экономится значительное.
      2. Nexcom
        Nexcom Вчера, 16:50
        +5
        Ну хорошо, допустим произойдет поглощение остатков Незалежной Польшей и другими государствами - а кто украинские долги денежные платить будет? Думаете США и ЕС всё спишут??? Не верю (с)

        Поляки точно ничего за Украину возвращать не станут. А в Неньку столько вбухали - никак не можно простить такие долги. Суммы астрономические.
        1. Олег Апушкин
          Олег Апушкин Вчера, 21:42
          0
          Вы не учитываете землю плодородную, этот 1пункт окупиться через 3-5лет.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 17:00
      +2
      Про Конфедерацию Польши и Украины говорили уже давно.В итоге будет единое государство.Причем "то,что осталось от Украины"весьма жирный кусок на 3/4..
      1. Теренин
        Теренин Вчера, 17:31
        +4
        пожалуй, единственный способ сохранить пусть не власть, то хотя бы личную безопасность в случае дальнейшего продвижения российской армии на запад

        Все повторяется . В 1945 году все нацисты с удовольствием сдавались западным союзникам США и Англии.
        1. Комментарий был удален.
      2. topol717
        topol717 Вчера, 21:20
        0
        Цитата: dmi.pris1
        ро Конфедерацию Польши и Украины говорили уже давно.В итоге будет единое государство.Причем "то,что осталось от Украины"весьма жирный кусок на 3/4..

        Путин точно не пойдет на такое завершение СВО. Ибо это прямо противоположный результат тем целям, которые преследуются.
  2. marchcat
    marchcat Вчера, 16:42
    0
    Разбазаривание западной части Краины в действии! Даже интересно, кроме женской половины , кого еще будут пропускать ? Хотя не трудно догадаться кого....
  3. Bingo
    Bingo Вчера, 16:43
    +3
    Все проще - убирают УКРАИНСКИЙ погранпункт, оставляя польский... "единый", ага
    1. Флибустьер
      Флибустьер Вчера, 16:47
      +4
      Далее - общие с Польшей суды, полиция, армия, президент и парламент.
      Уния с Польшей - самый короткий путь вступления Украины в НАТО и в ЕС.

      И мы в РФ немедленно и вполне легально получим военные базы и ракеты США в Чернигове, Сумах, Харькове и базы ВМС США в Одессе, Николаеве и Херсоне, а также войска Польши и НАТО на ЛБС на Донбассе.

      Все продумано.
    2. Флибустьер
      Флибустьер Вчера, 16:58
      +3
      Дальше США убирают украинского президента, оставляя вместо него польского.
      1. Bingo
        Bingo Вчера, 17:05
        +4
        А там тоже не польский))) Гауляйтер
      2. carpenter
        carpenter Вчера, 18:03
        +2
        Цитата: Флибустьер
        Дальше США убирают украинского президента, оставляя вместо него польского.

        Смотря что останется от Украины.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 16:48
    -2
    Неужели нам придётся Польшу брать .Ясно же сказано ,чем дольнобойнее оружие у Украины тем дальше мы будем убирать зону разграничения с ней.Поза снизу под Польшей Украину не спасёт.
  5. PetrovBasharov
    PetrovBasharov Вчера, 17:01
    0
    В одну сторону оружие. В обратную все, кто мог его держать в руках. В итоге, имеем неплохой гешефт. Пока остальные шлемазлы будут умирать за Европу и Америку.
  6. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Вчера, 17:06
    +3
    Так и хочется вспомнить "легендарные "высказывания "Все идет по плану",только план кто разрабатывал Гос.Деп или Кремль.Хочется верить в последнее,но факты говорят о другом .Вообще не подерживаю ни теорию ,ни стремление отдать вот так земли доставшиеся нам от дедов,завоеванные по праву кровью и вот так отдать .А мы имеем на это право?
  7. IgorZ
    IgorZ Вчера, 17:11
    +3
    Украине независимость нужна была только от России. Украинцы рвались в Европу и дорвались. Мы им в этом сильно поспособствовали, но спасибо не дождемся.
  8. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 17:25
    +1
    Скатертью дорога,шароварные наши! Туалеты,трассы,бордели и клубника ЕС,ждут вас! Вы- в УЭвропе!)
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 17:34
      +2
      Цитата: Андрей Николаевич
      Скатертью дорога,шароварные наши! Туалеты,трассы,бордели и клубника ЕС,ждут вас! Вы- в УЭвропе!)

      Чего то так сразу отпускать? Мы ещё пободаемся с этими "просвещенными" из-за принципа. Нет, и усё тут! stop
    2. carpenter
      carpenter Вчера, 18:01
      +1
      Цитата: Андрей Николаевич
      Скатертью дорога,шароварные наши!

      Так мужиков то все одно не пропускают, только женщин детей, эти нужнее в Польше и обратно не вернутся. Нация уничтожается и ассимилируется.
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 18:01
      +1
      Да,пшли вон!Только вот с земелькой,политой кровью наших предков проблема..Берут ведь с собой.И весьма жирный кусок
  9. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 17:30
    +1
    А по моему очень неплохое решение по границе с соседом которому доверяешь. Экономия обоим на обеспечении погранререхода и ускорение трафика.
  10. carpenter
    carpenter Вчера, 17:58
    +1
    Делается все это, по заявлению Деркача, для упрощения перемещения граждан двух стран.

    Пора бы и убрать с погранпунктов Украины всех украинских пограничников и таможников, оставить только польских. Поляки должны ездить в свои Восточные Кресы свободно а холопы через границу ходить только с рарешения поляков.
  11. Егоза
    Егоза Вчера, 18:05
    +1
    Как бы поторопиться? Западная Украина - увы, но будет с поляками, румынами, венграми. Но вот Киев и вся остальная часть должны быть русскими!
    1. Наган
      Наган Вчера, 18:26
      +1
      Цитата: Егоза
      Как бы поторопиться? Западная Украина - увы, но будет с поляками, румынами, венграми.
      Галиция с ее упоротыми свидомитами-галицаями да, ну и хрен с ней, пусть пшeки себе этот геморой забирают. А насчет Волыни у бацьки Лукашенко имеются свои соображения.
  12. Наган
    Наган Вчера, 18:23
    +1
    Если это первоапрельская шютка, то не смешно.
  13. lukash66
    lukash66 Вчера, 19:01
    0
    Какие граждане, какое свободное перемещение, а как мобилизацию проводить? Скорее всего ляхи смогут ездить как захотят, а уж гарны парубки только в одну сторону - из Польши обратно на неньку.)))
  14. Decimalegio
    Decimalegio Вчера, 19:06
    0
    Цитата: Андрей Николаевич
    Скатертью дорога,шароварные наши! Туалеты,трассы,бордели и клубника ЕС,ждут вас! Вы- в УЭвропе!)

    Почему вы против этих принципов цивилизации??? laughing
    Каждый мужчина, который стучится в дверь публичного дома, ищет Бога.

    Г. К. Честертон
  15. val_67
    val_67 Вчера, 20:44
    0
    Он еще и землями разбрасывается, с.ука....
    после такого - не будет никакой украины, ни как государства, ни как этноса. Да и не было никогда, если разобраться. Вернуть себе южно-русские земли, а если кто не одобрит - зайдем в гости снова. Пусть не плачут потом.
  16. solar
    solar Вчера, 21:02
    0
    фактически начата процедура стирания границы Украины с западными соседями.

    Граница с Польшей- это граница с ЕС. Поляки не могут принимать такие решения по границе без согласия ЕС. Если эти пункты сделают- значит, вопрос о приеме в ЕС реально стоит в обозримом будущем.