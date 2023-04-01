Стирание границ: Украина вводит единые пункты пропуска с западными соседями

Похоже, киевские власти приступили к реализации плана по слиянию Украины, по крайней мере западных регионов страны, с приграничными европейскими государствами, входящими в НАТО. Украинские паблики сообщают со ссылкой на заявление замминистра инфраструктуры Украины Сергея Деркача, что вскоре на границе с Польшей начнут работать единые пункты пропуска. Проект соответствующего договора между Киевом и Варшавой уже в работе, после согласования и подписания руководством государств документ поступит для ратификации в парламенты двух стран.Затем будут определены конкретные КПП на польско-украинской границе, которые начнут работать в упрощенном режиме. Делается все это, по заявлению Деркача, для упрощения перемещения граждан двух стран. Сейчас при пересечении границы необходимо проходить таможенный и паспортный контроль дважды, на стороне каждого государства. В результате реформы в месте пропуска будет работать один пункт контроля и проверки, что значительно ускорит процедуру пересечения границы в обе стороны.После отработки соглашения и создания единых пунктов пропуска с Польшей, сообщил замминистра, планируется запустить аналогичную процедуру с Венгрией и Словакией. За красивыми заявлениями чиновника об упрощении жизни граждан сложно скрыть, что фактически начата процедура стирания границы Украины с западными соседями. Что по сути может быть началом поглощения Украины тремя западноевропейскими государствами, о чем в Будапеште, Братиславе и особенно Варшаве в последнее время говорят открыто.Для Зеленского вариант перехода под протекторат, а фактически передача остатков того, что называется Украиной восточноевропейским соседям, к тому же входящим в НАТО, пожалуй, единственный способ сохранить пусть не власть, то хотя бы личную безопасность в случае дальнейшего продвижения российской армии на запад. В эту концепцию логично укладывается и недавнее заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что страны ЕС готовы к обсуждению вопроса о введении «военных миротворческих сил» в западные регионы Украины.Накануне Госпогранслужба Украины сообщила о планах строительства совместно с Польшей общего пункта пропуска «Адамчуки – Збереже» на границе в Волынской области. Ранее украинский кабмин утвердил планы модернизации пунктов пропуска Ягодин, Рава-Русская, Краковец, Шегини на границе с Польшей. Процесс прекращения «незалежности» Украины становится все более необратимым.