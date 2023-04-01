Военкор назвал фактор, который скоро позволит нашим войскам ломать любую оборону ВСУ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе СВО российские войска успешно решают задаче поставленные в самом начале СВО. Такое заявление он сделал на совещании в штабе объединенной группировки Вооруженных сил России, посвященное одной из острейших проблем, которая, похоже, успешно решается.
Слова главы Минобороны РФ прокомментировал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.
Военкор назвал фактор, который скоро позволит нашим войскам ломать любую оборону противника и которому было посвящено совещание. Речь идет об острой потребности наших подразделений, участвующих в СВО, в боеприпасах, особенно высокоточных. И хотя она существует, ее нельзя назвать «снарядным голодом». Снаряды в войска поступает, причем объем поступлений растет.
По мнению Сладкова, необходимо, чтобы наши военные имели возможность расходовать боеприпасы в объемах, сравнимых с расходом в самом начале спецоперации. И тогда, считает военкор, наши войска смогут ломать любую оборону противника.
Достичь этого вполне реально, о чем свидетельствует и информация, которую озвучил на совещании министр обороны. Он сообщил, что российский ОПК смог в несколько раз увеличить выпуск боеприпасов. Этому способствовало расширение производственных мощностей и рост производительности труда.
Все это позволяет выполнять поставленные верховным главнокомандующим задачи в соответствии с планом проведения СВО
- заявил Шойгу.