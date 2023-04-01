Военное обозрение
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Военкор назвал фактор, который скоро позволит нашим войскам ломать любую оборону ВСУ

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Военкор назвал фактор, который скоро позволит нашим войскам ломать любую оборону ВСУ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе СВО российские войска успешно решают задаче поставленные в самом начале СВО. Такое заявление он сделал на совещании в штабе объединенной группировки Вооруженных сил России, посвященное одной из острейших проблем, которая, похоже, успешно решается.


Слова главы Минобороны РФ прокомментировал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.

Военкор назвал фактор, который скоро позволит нашим войскам ломать любую оборону противника и которому было посвящено совещание. Речь идет об острой потребности наших подразделений, участвующих в СВО, в боеприпасах, особенно высокоточных. И хотя она существует, ее нельзя назвать «снарядным голодом». Снаряды в войска поступает, причем объем поступлений растет.

По мнению Сладкова, необходимо, чтобы наши военные имели возможность расходовать боеприпасы в объемах, сравнимых с расходом в самом начале спецоперации. И тогда, считает военкор, наши войска смогут ломать любую оборону противника.

Достичь этого вполне реально, о чем свидетельствует и информация, которую озвучил на совещании министр обороны. Он сообщил, что российский ОПК смог в несколько раз увеличить выпуск боеприпасов. Этому способствовало расширение производственных мощностей и рост производительности труда.

Все это позволяет выполнять поставленные верховным главнокомандующим задачи в соответствии с планом проведения СВО

- заявил Шойгу.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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66 комментариев
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  1. Адриан28
    Адриан28 Вчера, 16:15
    +12
    российский ОПК смог в несколько раз увеличить выпуск боеприпасов

    Будем рады если это правда.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 16:30
      +21
      Не все решается количеством боеприпасов.А и средства доставки оных,артиллерийские и ракетные системы,разведка,взаимодействие подразделений.В белый свет,как в копеечку можно выпустить хоть миллион.Гляжу на многочисленные воронки на полях.Похоже,так и было
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Вчера, 16:39
        +9
        Цитата: dmi.pris1
        Гляжу на многочисленные воронки на полях.Похоже,так и было

        Да, поля "перепаханы" знатно. hi
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Вчера, 16:55
          +8
          Причем видно,что урона не нанесено.Разве что земледельцам...
          1. Roma-1977
            Roma-1977 Вчера, 18:54
            +3
            Урон заключается в том, что осколки разлетаются на сотни метров, и пока идёт обстрел, противнику трудно осуществлять ротацию и снабжение на опорных пунктах, личный состав которых несёт тяжёлые потери, и в конце концов не выдерживает штурма даже малыми силами атакующих. Именно большой расход боеприпасов позволяет ВС РФ сдерживать численно превосходящего противника и никак иначе.
            1. mitlantecutli_zen
              mitlantecutli_zen Сегодня, 00:58
              0
              Es inexplicable que a estas todavía sean superados numéricamente. No puede ser.
      2. Прокоп_Свинин
        Прокоп_Свинин Вчера, 16:46
        -8
        Как шимпанзе или медведя обучат чему-то, так у них креатив дальше выскочить и не может. Посему, и гимн военного искусства будет звучать над лунными пейзажами, в пехотных штурмах опорников и укрепрайонов.
    2. Сид2014
      Сид2014 Вчера, 16:47
      +2
      Тем временем число сбитых самолётов перевалило за 400!!! Недалеко и 600, 800 и 1000!!!
    3. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Вчера, 16:53
      +10
      К сожалению это не правда . Нет, ну может по бумажкам у фанерного и так , а может даже и лучше. Но я периодически общаюсь с мужиками с фронта и мне говорят что ситуация там прямопротивоположная. И решать её надо было еще вчера
    4. Diger
      Diger Вчера, 17:15
      0
      Будем рады если это правда.

      Снаряд без орудия -бесполезная вещь.
      Стволы изношены.
    5. Умник
      Умник Вчера, 17:19
      -2
      Планом проведения СВО видно предполагалось, что через год боев мы от ступим от киева, потеряем Российские земли и будем вести позиционные бои! Гениально спланировано! Молодцы
      1. igorbrsv
        igorbrsv Вчера, 17:32
        +4
        Под потерянными Российскими землями вы подразумеваете Харьковскую и Черниговскую облась? feel
        1. Умник
          Умник Вчера, 17:42
          +2
          Днр лнр туда добавьте, не я придумал включить их в состав РФ
  2. Alien From
    Alien From Вчера, 16:18
    +8
    Сладков прям в каждой бочке нынче затычка.....
    1. Умник
      Умник Вчера, 17:20
      +3
      Сладков корреспондент вгтрк и этим все сказано
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Вчера, 18:59
        -1
        Цитата: Умник
        Сладков корреспондент вгтрк и этим все сказано

        Не, ну когда он вел репортажи по поиску АПЛ Курск, то он был намного искреннее, чем Дыгало: "Стучат... стучат..."
    2. Авиатор_
      Авиатор_ Вчера, 18:13
      +2
      Сладков прям в каждой бочке нынче затычка.....
      У него з/пл в зависимости от числа публикаций. Помнится, не так давно он наших морпехов-тихоокеанцев всех уже хоронил. Эксперд ещё тот.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Вчера, 16:19
    +16
    Хорошо бы точность ударов поднять на новый уровень.
    1. Умник
      Умник Вчера, 17:43
      0
      Не зря же на фото статьи вертолеты нурсами накидывают по площадям да с горки!!
    2. Roma-1977
      Roma-1977 Вчера, 18:45
      +2
      Точность и так уже подняли. Ну, то есть корректировать стали с беспилотников в режиме реального времени в более широких масштабах, чем ранее. А рассеянную в лесопосадках пехоту нужно подавлять именно неуправляемыми фугасами, по площадям. Краснополи и Китоловы только по действительно важным целям применять. Дорогое удовольствие.
  4. monetam
    monetam Вчера, 16:20
    +3
    в этом со Сладковым сложно не согласится, хотя тут именно азбучные истины говорит. Если Краснополейи Ланцетов будет хотя бы в пять раз больше, чем полгода назад, то тогда еврокономике не удастся восполнять текущие потери ВСУ в бронетехнике.
    1. agond
      agond Вчера, 16:42
      -1
      На снимках опорных пунктов мы постоянно видим дома с многочисленными попаданиями от наших снарядов , но дома эти стоят и из них противник ведет стрельбу и так длится месяцами, это говорит о том, что калибр применяемой нами артиллерии недостаточен., что бы осада подобных укрепрайонов не затягивалась на полгода нужно иметь на вооружении САУ с штурмовыми мортирами калибром порядка 400мм.
      1. Умник
        Умник Вчера, 17:44
        0
        А лучше 600мм как густав и дора!!!!!!
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 16:51
      -5
      Оно, разумеется, так.
      Однако рекомендую не пожалеть ~13 мин времени и посмотреть сюжет:

      Часть этого я в Питере пацаном видел и не забуду никогда.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Вчера, 17:04
        +6
        Цитата: ДымОк_в_дЫмке
        Часть этого я в Питере пацаном видел и не забуду никогда.

        И чем вы удивить захотели? Лет пять-десять назад, воришку-без рук-ног посадили на ДВ, лет пять дали. По НТВ показывали. Что сегодня не так? Кто за ними ухаживать будет? У меня сосед с обрубком руки в начале 80-х работал сторожем вместе с моим дедом, вовсю гонял на мотороллере Муравей с двустволкой.
        1. carpenter
          carpenter Вчера, 17:47
          +4
          Цитата: мордвин 3
          У меня сосед с обрубком руки в начале 80-х работал сторожем вместе с моим дедом, вовсю гонял на мотороллере Муравей с двустволкой.

          У моего одноклассника отец был без ног после Кореи, жена не бросила, у них было трое детей, а потом появился мой одноклассник. Батя научился шить, на машинке работал и руками, весь поселок обшивал, а по вечерам на вечеринках на трехрядке играл. Ему повезло.
          1. мордвин 3
            мордвин 3 Вчера, 18:54
            0
            Цитата: carpenter
            Батя научился шить, на машинке работал и руками, весь поселок обшивал, а по вечерам на вечеринках на трехрядке играл. Ему повезло.

            Вот именно. А у меня один товарищ недавно застрелился. Вроде все было, дом построил, детей трое, правда один утонул, но это давно было. Вот уж чего от него не ожидал.
      2. знавель
        знавель Вчера, 20:00
        0
        Неокрасновские анекдоты про СССР распространяем? Сколько вас еще , последователей солженицына и и общества винеты по земле ходит, да все не вымрет никак.
      3. Diger
        Diger Вчера, 20:41
        +1
        Цитата: ДымОк_в_дЫмке
        Часть этого я в Питере пацаном видел

        Наверное в Ленинграде?
        «Эксперты» рассказывают, что всех инвалидов войны из двух столиц вывезли буквально за одну ночь в 1949 или 1950 году
        Другие «источники» сообщают, что лишившихся конечностей людей сослали на остров уже в 1949 – к 70-летию Сталина
        «Пацан» -Изначально слово обозначало малолетнего хулигана 12-13 лет.
        Если в 1950-1953 вам пацану было 12 лет, то сейчас вам 84-71,
        Если 7 лет, то 79-64.
        Вы сохранили удивительную жизненную активность и прекрасную память.
        ПыСы.
        Дом инвалидом на острове Валаам просуществовал всего 34 года: с 1950 по 1984 год
        дом инвалидов был рассчитан всего на 1000 человек МАКСИМУМ.
        Согласитесь, что 1000 инвалидов, после 2МВ-это ничтожно, а в «Питере» эта тысяча, точно бы ни кому не мешала.
        В 1957 году там жило 856 человек, а медицинского, административно-хозяйственного и кухонного персонала было 218 человек. На питание выделялось 2 миллиона 573 тысячи рублей в год – большие по тем временам деньги. К тому же, указаны расходы на учебные, просветительские и культурно-развлекательные мероприятия. Подопечных учили профессиям, 108 раз за год им проводили киносеансы, раз в месяц показывали спектакли, а трижды в год к ним на гастроли привозили известных артистов

        к бюджету приложен список из 35 наименований закупленной зимней одежды на сумму 495 тысяч рублей. Конечно, большую часть пособия по инвалидности, как и сейчас в некоторых учреждениях, люди отдавали дому в счет своего содержания. Но 25% своей пенсии они получали на руки, а работающие также обеспечивались достойной зарплатой.


        во время Великой Отечественной демобилизовано 2 576 000 инвалидов, в том числе 450 000 одноруких или одноногих.
  5. TerraSandera
    TerraSandera Вчера, 16:30
    +12
    А почему в начале не позволил, когда воевала професиональная армия, с полным бу и на новой технике? При куда лучшем соотношении с противником чем сейчас, при эффекте неожиданности? Или сейчас мобилизованные с рапирами на т54/55 лучше обучены против Лео, сирайкеров и Бредли с боксёрами? В прочем сладков как всегда.
    1. Alien From
      Alien From Вчера, 16:34
      -1
      Скажут что долго запрягаем, да быстро едем...вот только куда? belay
    2. SerVal
      SerVal Вчера, 16:46
      +3
      мобилизованные с рапирами на т54/55

      Рапира, между прочим, одна из лучших противотанковых пушек.
      У Леопарда против неё только один шанс - выстрелить первым.
      Второго шанса Рапира Леопарду не даст.
      1. Умник
        Умник Вчера, 17:45
        +1
        Что лучше рапира или джавелин??????вот в чем вопрос
      2. JD1979
        JD1979 Вчера, 21:37
        0
        Цитата: SerVal
        У Леопарда против неё только один шанс - выстрелить первым.
        Второго шанса Рапира Леопарду не даст.

        У рапиры только один шанс против леопарда, если танк будет ехать задом наперед и экипаж выведет из строя все свои прицелы)) в противном случае расчет смертники.
    3. Стирбьорн
      Стирбьорн Вчера, 17:38
      +2
      Цитата: TerraSandera
      Или сейчас мобилизованные с рапирами на т54/55 лучше обучены против Лео, сирайкеров и Бредли с боксёрами? В прочем сладков как всегда.
      По Сладкову вполне вероятно, он же в начале мобилизации утверждал, что мобилизованные, своей мужицкой смекалкой сломают все уставные стереотипы ну и естественно....победят fellow
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Вчера, 18:03
        +5
        Да этого Сладкова уже самого пора в окопы засунуть.
        1. Авиатор_
          Авиатор_ Вчера, 18:16
          +6
          Да этого Сладкова уже самого пора в окопы засунуть.
          Слишком крупная цель, да ещё и бестолковая. Работник идеологического фронта, пропагандист-агитатор.
  6. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Вчера, 16:35
    +10
    Военкор назвал фактор победы!!!
    Будет много боеприпасов - сломаем любую оборону. Важная новость и гениальная статья.
    1. сергей фонов
      сергей фонов Вчера, 17:22
      +4
      " Военкор назвал фактор, который Скоро Позволит",- то есть главное здесь -Скоро Позволит- но ответа, как Скоро нет. Скоро позволит, это понятие растяжимое, скоро через месяц, скоро через год, хотелось бы конкретики.
  7. Комментарий был удален.
  8. Gromit
    Gromit Вчера, 16:37
    +9
    В царской России не было голода. Был недород.
    В современной России нет снарядного голода, есть острая потребность)).

    Как там с массовыми ракетными обстрелами украинской инфраструктуры? Давно не читал новостей про массовые пуски ракет и гераней. Там тоже "острая потребность"?
    1. Alex_mech
      Alex_mech Вчера, 18:10
      0
      Все хорошо, ракеты летают, а инфраструктура инфраструктурится себе помаленьку.
  9. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Вчера, 16:38
    +13
    "Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе СВО российские войска успешно решают задаче поставленные в самом начале СВО."
    Или он умственно отсталый, или считает всех вокруг себя такими. А еще, похоже, что и то, и другое.
    1. spirit
      spirit Вчера, 17:19
      +2
      Нет они просто окружили себя такими лизаблюдами типо Сладкова которые создают для них комфортную-розовую реальность.реальнлсть их не интересует, пока дело не дойдет до бочки с кислотой
  10. Sergey_Brud
    Sergey_Brud Вчера, 16:50
    0
    Цитата: Прокоп_Свинин
    "Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе СВО российские войска успешно решают задаче поставленные в самом начале СВО."
    Или он умственно отсталый, или считает всех вокруг себя такими. А еще, похоже, что и то, и другое.

    Сладков и ему подобные говорят не всегда что думают, а часто то, что им сказано говорить. Выражают так сказать политику партии в массы.
  11. Ryaruav
    Ryaruav Вчера, 16:50
    +4
    ну да , а еще сейчас как достанем дубину на новых физических принципах так враг побежит без оглядки
  12. Дилетант
    Дилетант Вчера, 16:56
    +4
    По мнению Сладкова, необходимо, чтобы наши военные имели возможность расходовать боеприпасы в объемах, сравнимых с расходом в самом начале спецоперации.

    А потом в Стамбул (Будапешт, Пекин, Минск и т.д.) приедут медынский с абрамовичем и снова всех сдадут. На такой "расклад" никаких снарядов не напасешься.
  13. Codett
    Codett Вчера, 17:12
    +3
    Может на конец перестанут шмалять с кабрирования в сторону противника но без поражения целей, только ресурс техники тратят и керосин бестолково жгут, да и сами подставляются мало ли где расчет ПЗРК засел, нужны как воздух ракеты это очень поможет снизить потери на земле, даже один вертолет с такими ракетами способен нанести сильный урон противнику, а пока их не хватает так и будем наблюдать бестолковые репортажи о пусках с кабрирования и гордых реляций корреспондентов что они там якобы куда то попали. Да и для Су 25 они необходимы, штурмовиков осталось мало, и новые не выпускаем, про переделку як130,можно не вспоминать он мало подходит для поля боя.
  14. Alllbe Diplomat
    Alllbe Diplomat Вчера, 17:13
    +5
    Враньё. Критерий истины - линия фронта. А она либо катится назад, либо стоит.
  15. Путник_2
    Путник_2 Вчера, 17:26
    +2
    Разведывательные беспилотники вкупе с общей разведкой плюс высокоточные снаряды предпочтительнее кучи просто снарядов, потому что эффективнее. Гораздо лучше уничтожить блиндаж или танк одним снарядом, чем 50-ю снарядами. Тем не менее, и обычные снаряды тоже нужны, т.к. далеко не всегда можно точно установить расположение обьектов противника. Кроме того, иногда требуется и массированный огонь. В частности, для поражения личного состава противника вне укрытий, т.е. на марше, во время атаки и т.п.
  16. Ulan.1812
    Ulan.1812 Вчера, 17:34
    +12
    К словам Шойгу давно отношусь с изрядной долей скепсиса.
    Итог деятельности этого министра за год- территория ДНР до сих пор не освобождена, Донецк от обстрелов не избавлен, потеряны Херсон, Изюм.
  17. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Вчера, 18:13
    0
    Почитаешь комментарии на сайте и руки опускаются,
    и тоска неземная охватывает.
    И никакой "западной пропаганды не надо".
    Тут уже мощно и всесторонне всё обо***но.
    1. _Ugene_
      _Ugene_ Вчера, 18:36
      +2
      Тут уже мощно и всесторонне всё обо***но.
      вся эта сво проходит так, что у людей других эмоций не находится, как вы думаете, почему?
      1. Гималайский
        Гималайский Вчера, 18:59
        0
        Повторю
        "Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе СВО российские войска успешно решают задаче поставленные в самом начале СВО."
        Или он умственно отсталый, или считает всех вокруг себя такими. А еще, похоже, что и то, и другое.
  18. амба_2
    амба_2 Вчера, 18:23
    0
    Очень уважаю, комментарии Сладкова, но есть одно "НО", и вопрос ? Господин , уважаемый Сладков почему?! Ваши "комментарии", не совпадают с комментариями официальными МО РОССИИ???!!
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Вчера, 21:25
      0
      Господин , уважаемый Сладков почему?! Ваши "комментарии", не совпадают с комментариями официальными МО РОССИИ???!!
      И в самом деле, почему все морпехи ТФ, которые по данным эксперда Сладкова уничтожены, всё ещё почему-то воюют?
  19. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Вчера, 18:30
    +1
    Цитата: TerraSandera
    Или сейчас мобилизованные с рапирами на т54/55

    Где вы видели мобилизованных на Т-54?
  20. Румaтa
    Румaтa Вчера, 18:31
    -1
    В первую очередь нужны БПЛА камикадзе. Краснополи тоже.
    Это позволит уменьшить расход примерно в 100раз!
    1. agond
      agond Вчера, 18:39
      +1
      Цитата: agond
      ....нужно иметь на вооружении САУ с штурмовыми мортирами калибром порядка 400мм.

      Цитата: Умник
      А лучше 600мм как густав и дора!!!!!

      Для справки, у немцев была бронированная штурмовая САУ "Штурмтигр" образца 1943г . калибром 380мм с боекомплектом 10 штук осколочно-фугасных ракет весом по 351 кг содержали в себе 125 кг тротила...
  21. _Ugene_
    _Ugene_ Вчера, 18:35
    +2
    необходимо, чтобы наши военные имели возможность расходовать боеприпасы в объемах, сравнимых с расходом в самом начале спецоперации. И тогда, считает военкор, наши войска смогут ломать любую оборону противника
    снарядов только сейчас стало не хватать, почти год их было валом, так что же не сломали любую оборону противника?
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Вчера, 18:51
      +4
      Проблемы со снарядами возникли, когда США поставили Украине Химарсы и дали целеуказание на крупнейшие российские склады. Логистика нарушилась. А теперь ещё и недостаточныое производство наложилось.
    2. agond
      agond Вчера, 18:51
      +1
      При осаде укрепрайона в высотной застройке чем меньше калибр тем больше расход снарядов и тем дольше длится осада , зависимость обратно пропорциональная
  22. амба_2
    амба_2 Вчера, 18:59
    0
    В последнее время "военкор" Сладков, мне как ветерану МП, представляется как "комервоенкор" Сладков, тоисть ,"как заплатят, так и передам"! А ВООБЩЕ ГОСПОДИН СЛАДКОВ, ТО ЧТО СЕЙЧАС В ЗОНЕ "СВО" НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ РОССИИ, это не "чечня"!!!
  23. Joker62
    Joker62 Вчера, 19:04
    0
    Цитата: Адриан28
    российский ОПК смог в несколько раз увеличить выпуск боеприпасов

    Будем рады если это правда.

    Не только боеприпасов, но и военных техники - от танков до самолетов и ракет.
  24. Тимур_kz
    Тимур_kz Вчера, 19:18
    +2
    Все снаряды свалили в кучу и заявили о кратном росте. Какие-нибудь НАРы или планирующие авиабомбы, что нужнее? Ответ очевидный. Вообще Аналитики в ГШ нет. Если у промышленности нет возможности обеспечить суточную потребность в обычных боеприпасах, тогда нужно делать упор на высокоточке. Поражать опорник не десятью, а двумя-тремя выстрелами, в идеале одним. Краснополям нужна подсветка, значит нужна спутниковая коррекция. Где носовые комплекты на обычные снаряды, корректирующие по ГЛОНАС или GPS? Сколько о них говорилось. У Торнадо-Г вроде уже есть такие комплекты, но их мало судя по всему. Вот такого рода анализ должен быть. А Шойгу тупо посчитал все произведенные боеприпасы и выдал о кратном росте.
  25. solar
    solar Вчера, 20:19
    +3
    Военкор назвал фактор, который скоро позволит нашим войскам ломать любую оборону противника...

    И этот фактор- 500 тыщ северокорейских военных, которые, по заверениям Сладкова, вот-вот прибудут на фронт.
    У означенного военкора, похоже, каждый день в году- это 1 апреля.
  26. Николай Редько
    Николай Редько Сегодня, 00:42
    0
    в объемах, сравнимых с расходом в самом начале спецоперации.
    Что-то я сомневаюсь в такой возможности! Слишком усердно "порезвился" в МО г-н Сердюков. Сколько заводов по производству этих самых боеприпасов было уничтожено, сколько арсеналов сожжено и ликвидировано. Думаю после СВО придется лет 20 восполнять все что истратили. А сейчас, хорошо, если удастся организовать снабжение, на хотя бы минимально-достаточном уровне.