Китайские «семёрки»: «Четыре стража Поднебесной»



Эскадренный миноносец «Аньшань» – бывший советский «Рекордный» – у причала военно-морского музея в городе Циндао. Фото автора



Эсминец «Тайюань», бывший «Ретивый», в городе Далянь. Фото автора

Амбиции Мао



Сяо Цзингуан (1903–1989) – адмирал флота, один из высших чинов НОАК. С 1950 по 1980 год занимал пост главкома ВМФ; в СМИ его иногда называют «китайским Горшковым»



Экипаж эсминца «Рекордный», 1946 г. Фото из коллекции Сергея Апрелева

Первенцы флота НОАК



Подписание акта о передаче Китаю эсминцев «Рекордный» и «Резкий», 26 октября 1954 г.



Китайские моряки развлекаются в минуты отдыха, 1954 г. На щите кормового 130-мм орудия видны рёбра жёсткости. Если дата снимка правильная, то он сделан на эсминце «Фушунь»



Матросы банят носовое 130-мм орудие, 1954 г. Рёбер жёсткости у козырька нет, значит – это «Аньшань»



Один из эсминцев проекта 7 во время учений ВМС НОАК, 1960-е гг.

Модернизация по проекту 6607



Эсминец «Фушунь» после модернизации. Это моя старая работа, выполненная на бумаге с использованием аэрографа, но впоследствии доработанная в «Фотошопе». По сравнению с изображением, приведённом в книге «Легендарные «семёрки», на этом рисунке много уточнений, сделанных уже после выхода книги (исправлена форма надстройки, козырьков на щитах орудий и др.).



Поворотная пусковая установка ПКР на эсминце «Тайюань». Фото автора



Противокорабельная ракета HY-1 (без стартового ускорителя) в экспозиции военно-морского музея в Циндао. Фото автора



ПКР семейства HY-2 в военном музее в Люйшунькоу (Порт-Артуре). На переднем плане лежит пороховой стартовый ускоритель. Фото автора

Эсминцы-ветераны



Эсминец «Аньшань» после модернизации по проекту 6607



«Аньшань» в Жёлтом море, 1986 г. Снимок сделан с американского самолёта



Политзанятия на одном из китайских эсминцев проекта 6607



Эсминец «Аньшань» – натурный экспонат военно-морского музея в Циндао, 2019 г. Фото автора