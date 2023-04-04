Китайские «семёрки»: «Четыре стража Поднебесной»

Эскадренный миноносец «Аньшань» – бывший советский «Рекордный» – у причала военно-морского музея в городе Циндао. Фото автора
Знаменитые эсминцы проекта 7, принимавшие активное участие в Великой Отечественной войне, сегодня можно увидеть живьём лишь в одной стране мира – в Китае.
«Семёрки» сыграли важную роль в становлении не только советского флота, но и китайского. У нас они стали первыми крупносерийными надводными кораблями морской зоны и ознаменовали собой важный шаг к созданию океанского флота. А в Китае четвёрка полученных из СССР эсминцев вообще обрела статус «визитной карточки» своих ВМС, удостоившись многочисленных пафосных прозвищ: «четыре бриллианта», «четыре Кинг-Конга», «четыре небесных стража», «четыре могучих воина» и т. п.
На протяжении полутора десятилетий они оставались самыми большими боевыми единицами флота, на которых проходила службу чуть ли не вся будущая военно-морская элита. Но если в нашей стране все представители этой серии эсминцев либо погибли в боях, либо сданы на слом, то в Китае из четырёх кораблей три сохраняются в качестве памятников и музеев. Остаётся лишь позавидовать…
Эсминец «Тайюань», бывший «Ретивый», в городе Далянь. Фото автора
Амбиции Мао
К моменту образования КНР в составе военно-морских сил Поднебесной не осталось ни одного более-менее крупного боевого корабля. Восстановить затопленный крейсер «Чунцин» не представлялось возможным, а все боеспособные эсминцы, имевшиеся в гоминьдановском флоте, ушли на Тайвань. Поэтому желание китайского руководства обзавестись «статусными» кораблями вполне понятно.
В апреле 1952 года в Москву прибыла делегация во главе с командующим военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая Сяо Цзингуаном. Главной темой состоявшихся переговоров была покупка для китайского флота военно-морской техники. Амбиции гостей, возжелавших получить не только современные эсминцы, но и крейсера, восторга у советского руководства не вызвали. Поскольку большие потери, понесённые в годы Великой Отечественной войны, и нарастающее противостояние с Западом требовали первоочерёдного пополнения корабельного состава собственного флота.
Однако китайцы обладали завидной настойчивостью, дело дошло до личных телефонных переговоров Мао Цзэдуна со Сталиным. В конце концов, 4 июня 1953 года Москва и Пекин подписали соглашение о сотрудничестве в военно-морской области, в рамках которого Советский Союз, в частности, обязался передать четыре эскадренных миноносца проекта 7. Но китайские товарищи рассчитывали получить самые современные корабли и не скрывали неудовольствия. Будущий бессменный главком китайского ВМФ Сяо Цзингуан вообще дерзко назвал эсминцы «металлоломом». Лишь вникнув в детали и осознав, что СССР в рамках соглашения оказывает помощь в строительстве верфей, передаёт документацию, материалы и оборудование для строительства новых кораблей в Китае, а также направляет специалистов и обеспечивает подготовку кадров, гости из Поднебесной сменили гнев на милость.
Сяо Цзингуан (1903–1989) – адмирал флота, один из высших чинов НОАК. С 1950 по 1980 год занимал пост главкома ВМФ; в СМИ его иногда называют «китайским Горшковым»
Для передачи Китаю выделили эсминцы «Рекордный», «Решительный», «Резкий» и «Ретивый». Все они были заложены в 1936 году на заводе имени А. Марти в г. Николаеве, затем в виде отдельных секций и конструкций перевезены на Дальний Восток. Сборку и достройку кораблей выполняли заводы № 199 в Комсомольске-на-Амуре и № 202 во Владивостоке. Эсминцы были сданы флоту в 1941–1942 гг., а после войны прошли ремонт и модернизацию по типовому проекту ЦКБ-53.
Экипаж эсминца «Рекордный», 1946 г. Фото из коллекции Сергея Апрелева
Первенцы флота НОАК
Передача кораблей происходила в два этапа.
Согласно китайским источникам, первая пара – «Рекордный» и «Резкий» – получена ВМС НОАК 14 октября 1954 года. В этот день на эсминцы, находившиеся во Владивостоке, заселились китайские моряки. Каждый из кораблей отряда, в который, помимо эсминцев, входили две подводные лодки и два тральщика, вышел в море с двумя экипажами. Во время перехода китайцы под надзором советских товарищей управляли кораблями, работали с механизмами и провели учебные артиллерийские стрельбы. 25 октября отряд прибыл в порт Циндао, а на следующий день состоялось официальное подписание акта о передаче эсминцев Китаю. Корабли получили новые названия в честь промышленных городов Дунбэя (Маньчжурии): «Рекордный» стал «Аньшанем», «Резкий» – «Фушунем».
Подписание акта о передаче Китаю эсминцев «Рекордный» и «Резкий», 26 октября 1954 г.
По поводу названий.
В печати приводилась информация, что головному эсминцу предлагалось присвоить имя столицы страны – «Бэйцзин» (то есть Пекин), но главком Сяо Цзингуан не согласился. Он якобы сказал: если Китай хочет видеть в составе флота боевые корабли отечественной постройки, то стране необходима мощная индустриальная база. А город Аньшань – крупнейший металлургический и промышленный центр, «город стали». И эсминец должен нести на борту имя «стального» города… Мне почему-то кажется, что эта история придумана специально для журнальной патриотической статьи.
Вторая пара эсминцев была передана Китаю 28 июня 1955 года. «Решительный» получил имя «Чанчунь», а «Ретивый» – «Тайюань». Последний, возможно, поначалу назывался «Цзилинь», но об этом корабле я расскажу позже.
Официально из списков ВМФ СССР эсминцы исключили позже: «Решительный» и «Ретивый» – 14 января 1955 года, а «Рекордный» и «Резкий» – полгода спустя, 6 июля. Это внесло дополнительную путаницу в датах, публикуемую в разных изданиях.
Вообще ошибок, так или иначе связанных с китайскими эсминцами, очень много. Каюсь, я тоже не безгрешен: приведённые в вышедшей в 2007 году книге «Легендарные «семёрки» китайские названия кораблей не соответствуют действительности. Поскольку они взяты из западных изданий – ведь полтора-два десятилетия назад другой информации просто не было.
Теперь же официальные китайские данные стали доступны. Вот, например, табличка в экспозиции на борту корабля-музея «Аньшань»:
Однако и тут есть свои «непонятки». Китайским языком я, к сожалению, не владею, пользуюсь лишь компьютерными переводчиками, но они не могут точно перевести иероглифы, приведённые в скобках под словом «Рекордный». Обычно они читают их как «Смелый» или что-то вроде. А один из вариантов вообще озадачил – «Решительный»! Неужели снова ошибка, теперь уже исходящая от китайцев?
Не буду утруждать читателя рассказом о своих изысканиях, но в конце концов я пришёл к выводу, что ошибки нет. Просто, как я понимаю, слово «Рекордный» в китайском языке отсутствует, отсюда и столь странные переводы. С названиями трёх остальных кораблей всё сходится, что лишний раз подтверждает: «Аньшань» – это точно бывший «Рекордный».
Внешне «четыре Кинг-Конга» были практически одинаковыми. Пожалуй, единственное заметное отличие следующее: на «Резком» и «Решительном» у козырьков щитов 1-го и 4-го 130-мм орудий имелись рёбра жёсткости, а на «Рекордном» и «Ретивом» их не было.
Китайские моряки развлекаются в минуты отдыха, 1954 г. На щите кормового 130-мм орудия видны рёбра жёсткости. Если дата снимка правильная, то он сделан на эсминце «Фушунь»
Матросы банят носовое 130-мм орудие, 1954 г. Рёбер жёсткости у козырька нет, значит – это «Аньшань»
История службы советских эсминцев в китайском флоте была долгой, но весьма заурядной. Об этом можно судить на примере головного «Аньшаня». В сентябре-ноябре 1955 года он вместе с эсминцем «Фушунь» принимает участие в учениях по отражению морского десанта на Ляодунском полуострове. 14 августа 1957 года «Аньшань» посещает глава Госсовета КНР Чжоу Эньлай. В 1959 эсминец снова участвует в совместных с сухопутной армией учениях, отрабатывает противодействие высадке десанта, обстреливает 130-мм снарядами старые японские береговые укрепления.
В апреле 1962 года «Аньшань» совместно с систершипами «Чанчунь» и «Тайюань» обеспечивает слежение и выдворение из территориальных вод Китая американского эсминца De Haven (DD-727). Американцы неоднократно пересекали морскую границу, вели радиолокационную разведку и проверяли реакцию потенциального противника. В ходе этой операции китайские корабли вышли в международные воды и приблизились к японской базе Сасэбо. Согласно китайским источникам, это был первый случай выхода надводных кораблей ВМС НОАК за пределы территориальных вод КНР (то есть в течение первых 7–8 лет службы китайские эсминцы вообще не удалялись от берега больше чем на 12 миль).
4 июня 1962 года экипаж эсминца «Аньшань» снова принимает на борту делегацию во главе с Чжоу Эньлаем, а в августе 1965 спасает терпящее бедствие северокорейское рыболовное судно, ставшее жертвой мощного тайфуна. В сентябре 1970 года эсминец принимает участие в масштабных учениях, организованных Шэньянским военным округом, в ходе которых отрабатывалось взаимодействие флота, авиации и сухопутных частей НОАК.
Один из эсминцев проекта 7 во время учений ВМС НОАК, 1960-е гг.
Модернизация по проекту 6607
К концу 1960-х годов стало окончательно ясно, что главное оружие эсминцев – прямоходные противокорабельные торпеды – окончательно устарело, в связи с чем возникло логичное предложение заменить торпедное оружие на ракетное. Проект модернизации кораблей, получивший обозначение 6607, предусматривал установку крылатых ракет SY-1 вместо торпедных аппаратов, а также замену паровых котлов и монтаж дополнительного электронного оборудования. Полное водоизмещение корабля при этом увеличивалось до 2 681 т, а максимальная скорость снижалась до 34 узлов.
Первым на судостроительный завод в Даляне для модернизации по проекту 6607 прибыл эсминец «Фушунь». По всей вероятности, работы были завершены в 1971 году. За ним последовали остальные систершипы. По информации, приведённой на борту корабля-музея «Аньшань», этот эсминец проходил модернизацию с марта по октябрь 1974 года.
Эсминец «Фушунь» после модернизации. Это моя старая работа, выполненная на бумаге с использованием аэрографа, но впоследствии доработанная в «Фотошопе». По сравнению с изображением, приведённом в книге «Легендарные «семёрки», на этом рисунке много уточнений, сделанных уже после выхода книги (исправлена форма надстройки, козырьков на щитах орудий и др.).
Поворотная пусковая установка ПКР на эсминце «Тайюань». Фото автора
«Четыре Кинг-Конга» стали первыми крупными ракетными кораблями военно-морских сил НОАК. Однако с их ракетным оружием дело обстояло довольно сложно.
Китай до разрыва с СССР успел получить противокорабельные ракеты П-15 «Термит», но освоение их производства для китайской промышленности оказалось непростой задачей. Нелицензионная копия, выпускавшаяся на авиазаводе в Наньчане и получившая обозначение SY-1 («Шанъёу-1»), оказалась недостаточно надёжной, а работа РЛС эсминцев создавала помехи её системе самонаведения. Название «Шанъёу» дословно переводится как «Вверх по течению» и происходит от изречения Мао Цзэдуна, вошедшего в сборник его цитат (мол, «не бойтесь плыть против течения, тогда вы добьётесь лучшего результата» – что-то типа того).
ПКР SY-1 была довольно громоздкой (масса 2 095 кг, длина 6,55 м, размах крыла 2,41 м), имела ЖРД и пороховой ускоритель, дозвуковую скорость и дальность полёта 42 км. Система наведения – инерциальная плюс радиолокационная или инфракрасная ГСН. Достоинство ракеты – мощная кумулятивно-фугасная БЧ массой 510 кг. Расчётная вероятность попадания – 70 %.
В 1970-е годы появились модернизированные варианты ракеты SY-1, получившие названия HY-1 и HY-2 («Хайин» – «Морской орёл»). Они отличались увеличенной дальностью полёта (за счёт дополнительных топливных баков), а также наличием усовершенствованного радиолокационного высотомера и новой помехозащищённой ГСН. Ракеты семейства «Шанъёу» и «Хайин» могли запускаться из одних и тех же корабельных пусковых установок.
Противокорабельная ракета HY-1 (без стартового ускорителя) в экспозиции военно-морского музея в Циндао. Фото автора
ПКР семейства HY-2 в военном музее в Люйшунькоу (Порт-Артуре). На переднем плане лежит пороховой стартовый ускоритель. Фото автора
Эсминцы-ветераны
Параллельно с модернизацией «семёрок» Китай приступил к серийной постройке новых эсминцев проекта 051 собственной разработки, также вооружённых ракетами «Хайин». «Аньшань» и его собратья утратили статус самых представительских кораблей ВМС НОАК, но, несмотря на возраст, продолжали активно нести службу, участвовать в манёврах и учебных походах.
Эсминец «Аньшань» после модернизации по проекту 6607
«Аньшань» в мае-июле 1977 года обеспечивал организованные Китаем масштабные работы по поиску и подъёму золота и алмазов, которые якобы находились на японском транспорте «Ава Мару», потопленном в 1945 году в Тайваньском проливе. Подводные поиски продолжались около трёх лет, было совершено почти 10 тысяч погружений, но никаких драгоценностей найти так и не удалось.
19 мая 1980 года с эсминца «Аньшань» в ходе траурной церемонии был развеян прах государственного деятеля и одного из руководителей компартии Китая Лю Шаоци.
«Аньшань» в Жёлтом море, 1986 г. Снимок сделан с американского самолёта
«Четыре стража Поднебесной» оставались в боевом строю до рубежа 80–90-х годов прошлого века. «Фушунь» (№ 102) был исключён из состава флота в 1989 году, «Чанчунь» (№ 103) – в 1990, «Тайюань» (№ 104) – в 1991. А бывший «Рекордный», «Аньшань», оказался поистине рекордсменом. Он был списан 24 апреля 1992 года, в сумме прослужив во флотах двух стран более полувека! За время нахождения в составе ВМС НОАК он прошёл более 200 тысяч миль. В течение долгого времени он был флагманским кораблём флота, на его борту побывали многие государственные и военные деятели Китая, в том числе Чжоу Эньлай, Дэн Сяопин, Лю Шаоци, маршал Пэн Дэхуай, главком ВМС Сяо Цзингуан и другие.
Несмотря на то, что эсминцы проекта 7 уже на момент передачи Китаю считались морально устаревшими, они выполнили своё предназначение на все сто процентов и стали настоящей «кузницей кадров» китайского флота. А факт их 50-летней эксплуатации свидетельствует, что при своевременных ремонтах и бережном уходе советские «семёрки» могли бы стать не меньшими долгожителями, чем знаменитые американские «флетчеры» и «гиринги». На этом фоне многочисленные нарекания наших моряков к конструкции и качеству постройки эсминцев выглядят как-то неубедительно.
Политзанятия на одном из китайских эсминцев проекта 6607
Признанием роли, которую сыграли советские эсминцы в становлении китайского флота, может служить тот факт, что из четырёх кораблей три после списания превращены в памятники и мемориалы. В настоящее время «Аньшань» является экспонатом Морского музея ВМС НОАК в Циндао, «Тайюань» является музеем и плавучим хостелом в Даляне, а «Чанчунь» установлен как памятник в городе Жушане. Мне довелось побывать на двух из них, и рассказу о «семёрках»-музеях будут посвящены две следующие публикации цикла.
Эсминец «Аньшань» – натурный экспонат военно-морского музея в Циндао, 2019 г. Фото автора