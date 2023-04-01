Украину готовы принять в Евросоюз. Ее уже с нетерпением ждет в своих объятиях семья европейских народов.Таким был смысл публикации министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, которую ему пришлось вскоре удалить.Дело в том, что прибалтийский дипломат, решил подшутить над жителями «братской» страны, но украинцы оскорбились из-за первоапрельской шутки главы МИД Латвии. Видимо, для них это чересчур «больная» тема, чтобы позволять кому-то над ней потешаться.Поначалу читатели даже поверили в правдивость информации, но потом обратили внимание на сегодняшнюю дату и обрушили свой гнев на Ринкевича. Тому пришлось извиниться и удалить свой пост.А украинские комментаторы в очередной раз убедились, что первого апреля никому верить нельзя. И высокопоставленные прибалтийские чиновники – не исключение из этого правила.С другой стороны, извинения дипломата тоже звучат не слишком приятно для украинцев с «европейской ориентацией». Получается, будто он извинился за предположение, что Украина может когда-нибудь стать частью Европы. То есть показал Киеву его реальные перспективы вступления в ЕС.В общем, дипломат хотел, как лучше, а получился довольно жесткий троллинг с его стороны.Собственно, европейская идея оказалась довольно губительной для Украины. Именно она стала поводом для произошедшего в 2014 году госпереворота и последовавших за ней событий, которые ведут ее к разрушению государственности.