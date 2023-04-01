Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинцы оскорбились из-за первоапрельской шутки главы МИД Латвии

20
Украинцы оскорбились из-за первоапрельской шутки главы МИД Латвии

Украину готовы принять в Евросоюз. Ее уже с нетерпением ждет в своих объятиях семья европейских народов.

Таким был смысл публикации министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, которую ему пришлось вскоре удалить.

Дело в том, что прибалтийский дипломат, решил подшутить над жителями «братской» страны, но украинцы оскорбились из-за первоапрельской шутки главы МИД Латвии. Видимо, для них это чересчур «больная» тема, чтобы позволять кому-то над ней потешаться.

Поначалу читатели даже поверили в правдивость информации, но потом обратили внимание на сегодняшнюю дату и обрушили свой гнев на Ринкевича. Тому пришлось извиниться и удалить свой пост.

А украинские комментаторы в очередной раз убедились, что первого апреля никому верить нельзя. И высокопоставленные прибалтийские чиновники – не исключение из этого правила.

С другой стороны, извинения дипломата тоже звучат не слишком приятно для украинцев с «европейской ориентацией». Получается, будто он извинился за предположение, что Украина может когда-нибудь стать частью Европы. То есть показал Киеву его реальные перспективы вступления в ЕС.

В общем, дипломат хотел, как лучше, а получился довольно жесткий троллинг с его стороны.

Собственно, европейская идея оказалась довольно губительной для Украины. Именно она стала поводом для произошедшего в 2014 году госпереворота и последовавших за ней событий, которые ведут ее к разрушению государственности.
Использованы фотографии:
Сейм Латвии
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
20 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. carpenter
    carpenter Вчера, 17:50
    +10
    прибалтийский дипломат, решил подшутить над жителями «братской» страны, но украинцы оскорбились из-за первоапрельской шутки главы МИД Латвии.

    Это еще раз показывает, что в открытую никто не скажет то что думает, но если появилось это сообщение от латвийского дипломата, то явно как они относятся к Украине.
    1. bambr731
      bambr731 Вчера, 17:59
      +12
      Абсолютно согласен. Такое поведение говорит о том, что Украину ни во что не ставят. Если уж какая-то прибалтика, которая и сама ничего из себя не представляет, прикалывается над Украиной, то что о других говорить?
  2. Bingo
    Bingo Вчера, 17:52
    +7
    laughing
    Да над ними скоро 10 лет так шутят - вот и обиделись, мол хорош уже б/у втюхивать
  3. Egorovich
    Egorovich Вчера, 17:55
    +9
    Слово не воробей, вылетит не поймаешь! Классный первоапрельский воробышек у латыша получился, смейтесь укрохохлятники!!!
    1. северный кавказ
      северный кавказ Вчера, 19:13
      +3
      Ага! Воробей! Тут уже хороший хряк вылетел в сторону окраины! Пусть теперь повизгивают! Или они ещё с тупым упрямством надеются на вхождение в ЕС? Так если ЕС не идёт к вам, идите сами в ЕС, под шумок о беженцах! Поживите там с пяток лет, и если понравится, оствайтесь там. У нас вон пацифисты сбежавшие от злобной России скоро наверно обратно побегут с переобуванием на бегу. Уже идут новости что не нравится им там. Ну,ну! Одно дело приехать туда на отдых, другое дело там жить и работать. Ох не зря большевики помыкавшись по миграциям высылали из страны таких деятелей с лишением гражднства! Ох не зря! Они уже тогда знали толк в жизни за границей!
  4. Яро Полк
    Яро Полк Вчера, 18:11
    0
    Для недоразвитых и шутки дебильные...ЗЕля же комик..чувство юмора должно же быть..пусть не обижается на тупого союзника фашистского...1 апреля...все-таки.
  5. Fitter65
    Fitter65 Вчера, 18:13
    +1
    прибалтийский дипломат, решил подшутить над жителями «братской» страны,
    По честному он просто Украину решил подъекорнуть. Ну-у, просто благодаря тому, сколько они не нужного хлама на Украину, под видом военной помощи сплавили, причём в ожидании( ещё те лохи) свежих плюшек от хозяина ....
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Вчера, 18:30
    +3
    Таким был смысл публикации министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, которую ему пришлось вскоре удалить.

    А не кинуть ли им первоапрельскую шутку о начале работ над подземным Сувалкским коридором?
    прорыть подземное метро длиной 100 км при производительности 300 м/месяц понадобится всего-то 334 дня (приблизительно год!!!)
    А за это мы можем пообещать Прибалтике не требовать с них долг, который накапал с времён Петра I.
    1. Чеширский
      Чеширский Вчера, 19:40
      +2
      Цитата: ROSS 42
      прорыть подземное метро длиной 100 км при производительности 300 м/месяц понадобится всего-то 334 дня (приблизительно год!!!)

      laughing
      Чуток ошиблись, 334 месяца. Но лабусам можно не сообщать, пусть боятся.
      Цитата: ROSS 42
      А за это мы можем пообещать Прибалтике не требовать с них долг, который накапал с времён Петра I.

      Ну так не пойдёт, свое заберём. Лабусы пусть в канадчину валят, болезные. Кому совсем лень, пусть через залив, как Ленин в Финляндию.
      hi
  7. gmss
    gmss Вчера, 18:31
    +1
    Нет ножек - нет и мультиков!!!

    это так вкратце)
  8. al3x
    al3x Вчера, 18:32
    +4
    Нужно этот троллинг продолжить Марии Захаровой, поблагодарив этого персонажа за шутку, в которой скрыто всё реальное отношение европейцев к Украине.
  9. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Вчера, 18:40
    +1
    Мдааа...!? Оскорбились ? Наверное, как в анекдоте:"С любовью не шутят!"...
  10. иван2022
    иван2022 Вчера, 18:41
    -4
    Над братскими народами насмехаются вполне закономерно. В 1991 любимец русского народа Ельцин Украину отделил. И был избран и признан аж два раза!!

    Как говорится :"вольным воля, а дуракам - Рай!" Насчёт "Рая" нам уже однажды тактично намекнул действующий Президент. Тоже большой любимец русского народа.
    1. иван2022
      иван2022 Вчера, 19:32
      -5
      А минусовать глупо, господа соотечественники !

      Нас губит историческое беспамятство . Пётр и Екатерина и Ленин присоединяли Украину. Потому, что некоторых родственников надо держать при себе ближе, чем друзей. (старая китайская мудрость)

      А Ельцин отделил ..... Потому, что у соотечественников историческая память дальше 1917 не работает !
      1. Васян1971
        Васян1971 Сегодня, 00:34
        +1
        Цитата: иван2022
        Нас губит историческое беспамятство .

        Или прямые подтасовки фактов, в частности широко известных народных пословиц. request
    2. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 00:32
      +1
      Цитата: иван2022
      Как говорится :"вольным воля, а дуракам - Рай!"

      Брехня! Не было такого!
      Полная версия:«Вольному — воля, спасенному — рай, бешеному — поле, черту — болото».
  11. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Вчера, 18:58
    0
    Конечно оскорбились. Ведь как известно, грешно смеяться над больными.
  12. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Вчера, 19:52
    +2
    Самая страшная для любого укронацика первоапрельская шутка: "У вас вся спина бело-сине-красная!"
  13. val_67
    val_67 Вчера, 20:37
    +1
    Не ожидал от прибалтов такого изощренного троллинга. Удивили, однако...
    А что касаемо украинцев, то чего это они обиделись? Их просто поздравили с профессиональным праздником, а они... Ну, никакого чувства юмора...
  14. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 00:28
    0
    А украинские комментаторы в очередной раз убедились, что первого апреля никому верить нельзя.

    А западным "друзям" нельзя верить НИКОГДА и ВООБЩЕ! Ибо кинут обязательно.