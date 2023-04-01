Опубликованы кадры уничтожения российским спецназом бронетехники противника при попытке прорыва на Запорожском направлении

Появились кадры уничтожения бронетехники противника, которую тот использовал в попытке прощупать слабые места в российской обороне на Запорожском направлении. Ранее «Военное обозрение» сообщало о том, что ВСУ попытались осуществить прорыв восточнее города Орехов. Под покровом ночи техника врага выдвинулась вперёд, однако этот марш для многих украинских военных, брошенных на юг, оказался последним.
События разворачивались в середине марта.
На кадрах демонстрируется, как российские бойцы отрядов специального назначения наблюдали за передвижениями противника с помощью приборов ночного видения. Когда техника оказалась на подходящем для нанесения удара расстоянии, по ней чётко отработали из различных видов оружия, включая ПТРК.
Разведка боем для противника закончилась полным провалом благодаря слаженной работе бойцов спецназа ГРУ и 291-го полка.
Кадры публикует канал «Специального наzначения»:
На кадрах видно, как противотанковые управляемые ракеты и выстрелы из СПГ поджигают БМП и танки противника. По последним данным, в ходе этой попытке провести разведку боем ВСУ потеряли до шести единиц техники и около двух десятков военнослужащих.
В одном из случаев выстрел был произведён в тот момент, когда две единицы техники противника оказались на малом расстоянии друг от друга. Точное попадание позволило поразить одну из бронемашин и нанесло ущерб другой.
При этом съёмка в указанных случаях велась с флангового направления.