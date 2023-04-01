Военное обозрение
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Опубликованы кадры уничтожения российским спецназом бронетехники противника при попытке прорыва на Запорожском направлении

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Опубликованы кадры уничтожения российским спецназом бронетехники противника при попытке прорыва на Запорожском направлении

Появились кадры уничтожения бронетехники противника, которую тот использовал в попытке прощупать слабые места в российской обороне на Запорожском направлении. Ранее «Военное обозрение» сообщало о том, что ВСУ попытались осуществить прорыв восточнее города Орехов. Под покровом ночи техника врага выдвинулась вперёд, однако этот марш для многих украинских военных, брошенных на юг, оказался последним.


События разворачивались в середине марта.

На кадрах демонстрируется, как российские бойцы отрядов специального назначения наблюдали за передвижениями противника с помощью приборов ночного видения. Когда техника оказалась на подходящем для нанесения удара расстоянии, по ней чётко отработали из различных видов оружия, включая ПТРК.

Разведка боем для противника закончилась полным провалом благодаря слаженной работе бойцов спецназа ГРУ и 291-го полка.

Кадры публикует канал «Специального наzначения»:



На кадрах видно, как противотанковые управляемые ракеты и выстрелы из СПГ поджигают БМП и танки противника. По последним данным, в ходе этой попытке провести разведку боем ВСУ потеряли до шести единиц техники и около двух десятков военнослужащих.



В одном из случаев выстрел был произведён в тот момент, когда две единицы техники противника оказались на малом расстоянии друг от друга. Точное попадание позволило поразить одну из бронемашин и нанесло ущерб другой.




При этом съёмка в указанных случаях велась с флангового направления.
Использованы фотографии:
ТГ/Ok_spn
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10 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Вчера, 18:08
    +17
    Это было с неделю назад.Очень удачно отработали-молодцы!
    1. Аргон
      Аргон Вчера, 18:11
      +1
      Решили оставить на первое апреля. видать повеселить хоть
    2. Володин
      Володин Вчера, 18:14
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Это было с неделю назад.

      Так вроде об этом в тексте и написано
      1. Комментарий был удален.
    3. БедМакс
      БедМакс Вчера, 19:45
      +1
      Мартовские грибы они такие)
      ,................
    4. Deadушка
      Deadушка Вчера, 19:56
      +1
      Больше десяти и то, что в нарезке выложили все днем происходило.
      Или кто-то перепутал(намеренно?) или дезу толкают ради контента.
  2. Комментарий был удален.
  3. Андрей Шпаков
    Андрей Шпаков Вчера, 18:58
    -8
    Вот нечем больше заняться СПЕЦНАЗУ ГРУ как караулить ночью броне технику.
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Вчера, 19:42
      +3
      Утилизация укровермахта - дело полезное и нужное... кем бы она ни проводилась.
    2. agoran
      agoran Вчера, 19:43
      +2
      Здесь, скорее всего т.н "побочка". Группа шумеров мешала выполнению основной задачи, вот и поплатились.
  4. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 19:43
    +2
    Вот и хорошо, а то разъездились как у себя дома.)))
  5. Deadушка
    Deadушка Вчера, 19:54
    -2
    А с какого перепугу удаляют ссылку на первоначальное видео?
    То, что идет искажение информации и кто-то выдает желаемое за действительное?!...
    И то, что бой был не ночью, а днем?!
    Всем желающим могу скинуть ссылку, а то смотрю здесь ципсошники работают.