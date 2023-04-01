Под Бахмутом ликвидирован очередной украинский националист - позывной «Моджахед»

Штурмовые отряды "Оркестра" продолжают утилизировать в боях за Бахмут украинских националистов, переброшенных на это направление для стабилизации ситуации, складывающейся не в пользу Киева. Очередным боевиком, отправившимся к своему кумиру Бандере, стал националист белорусского происхождения Даниил Лящук с позывным "Моджахед".Согласно имеющейся на данный момент информации, опубликованной военным капелланом мусульман Хаджимурадом Путилиным, "Моджахеда" ликвидировали в окрестностях Бахмута, а не в самом городе. Подробности не приводятся, просто сообщается о факте гибели Лящука, имевшего богатый опыт войны на Донбассе. "Моджахед" участвовал в так называемой АТО с самого начала, причем в составе печально известного батальона "Торнадо", известного своими зверствами. Он был одним из лидеров нацбата.В 2015 году "Моджахеда" вместе с другими боевиками "Торнадо" арестовали, вменив им в вину убийства, пытки и изнасилования мирного населения Донбасса. Лящук получил большой срок, но в 2021 году был освобожден по указу Зеленского, как "ветеран АТО". С начала российской СВО вступил в состав добровольческих формирований, потом перешел в ВСУ.Между тем, как пишут украинские ресурсы, в Киеве не все верят в гибель "Моджахеда", поскольку он был патологическим трусом и старался проводить на передовой как можно меньше времени, предпочитая делать "героические" фото и снимать видео где-то поближе к тылам. Каким ветром его могло занести под Бахмут, неизвестно, возможно хотел снять очередной репортаж и показать себя героем. Кстати, "Моджахеда" другие украинские националисты не сильно уважали из-за его раздутого самомнения и трусости.В свою очередь, некоторые украинские ресурсы подтверждают гибель Лящука, размещая некрологи. Будем считать, что это не очередная "первоапрельская шутка".