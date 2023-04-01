Военное обозрение
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Под Бахмутом ликвидирован очередной украинский националист - позывной «Моджахед»

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Под Бахмутом ликвидирован очередной украинский националист - позывной «Моджахед»

Штурмовые отряды "Оркестра" продолжают утилизировать в боях за Бахмут украинских националистов, переброшенных на это направление для стабилизации ситуации, складывающейся не в пользу Киева. Очередным боевиком, отправившимся к своему кумиру Бандере, стал националист белорусского происхождения Даниил Лящук с позывным "Моджахед".


Согласно имеющейся на данный момент информации, опубликованной военным капелланом мусульман Хаджимурадом Путилиным, "Моджахеда" ликвидировали в окрестностях Бахмута, а не в самом городе. Подробности не приводятся, просто сообщается о факте гибели Лящука, имевшего богатый опыт войны на Донбассе. "Моджахед" участвовал в так называемой АТО с самого начала, причем в составе печально известного батальона "Торнадо", известного своими зверствами. Он был одним из лидеров нацбата.

В 2015 году "Моджахеда" вместе с другими боевиками "Торнадо" арестовали, вменив им в вину убийства, пытки и изнасилования мирного населения Донбасса. Лящук получил большой срок, но в 2021 году был освобожден по указу Зеленского, как "ветеран АТО". С начала российской СВО вступил в состав добровольческих формирований, потом перешел в ВСУ.

Между тем, как пишут украинские ресурсы, в Киеве не все верят в гибель "Моджахеда", поскольку он был патологическим трусом и старался проводить на передовой как можно меньше времени, предпочитая делать "героические" фото и снимать видео где-то поближе к тылам. Каким ветром его могло занести под Бахмут, неизвестно, возможно хотел снять очередной репортаж и показать себя героем. Кстати, "Моджахеда" другие украинские националисты не сильно уважали из-за его раздутого самомнения и трусости.

В свою очередь, некоторые украинские ресурсы подтверждают гибель Лящука, размещая некрологи. Будем считать, что это не очередная "первоапрельская шутка".
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37 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Вчера, 18:12
    +15
    Тоже надеямся ,что это не шутка. А так рожа точно уродская
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Вчера, 18:36
      +11
      Цитата: Аргон
      Тоже надеямся ,что это не шутка. А так рожа точно уродская

      Уродов уже в плен не берут И слава Богу !
      Вот такого черта ,вернее его предка Хрущ выпустил
      Твари присобленцы высшего уровня гниды
      А нас за шо !!
      ТАКИХ МОЧИТЬ нужно
      1. frruc
        frruc Вчера, 19:08
        +7
        ......некоторые украинские ресурсы подтверждают гибель Лящука, размещая некрологи.

        Я бы не стал доверять этим новостям. Возможно просто заранее позаботились, чтобы про них забыли, а то мало ли что.
      2. RealPilot
        RealPilot Вчера, 19:48
        +1
        Отличная новость.
        Чистка подобной мрази проходит правильно...

        А иначе они перекрасятся и мимикрируют, их начнут прощать по-хрущевски как "братский народ", из соображения преодоления последствий гражданской войны, расстреливать же по суду не будут... Особенно самые трусливые и подлые, как этот, начнут примазываться к новой власти.

        Так что новость обнадеживающая, главное чтобы не преждевременная!
      3. Подрезчик
        Подрезчик Вчера, 20:50
        +2
        Очень сожалею, что он этнический белорус. Хотя какой он белорус-мразь поганая, трус и ушлепок. ТАМ за все рассчитается....
    2. Alien From
      Alien From Вчера, 19:54
      +2
      Шакалу-шакалья смерть. Много их там таких упоротых.
      1. Ныробский
        Ныробский Вчера, 22:21
        +1
        Цитата: Alien From
        Шакалу-шакалья смерть. Много их там таких упоротых.
        Украина сейчас как пылесос тянет в себя всякий человеческий биомусор в лице нациков, психопатов и авантюристов. Этот уничтоженный крендель будучи белорусом, стал укронациком, являлся сторонником ЛГБТ и в то же время принял ислам, что не мешало ему служить с теми, кто на Коране режет сало. Как можно жить с таким говном в голове? Жаль что его не уконтропупили и не отправили к Бандере ещё тогда, когда он служил в "Торнадо". Слишком долго он землю поганил
  2. Fitter65
    Fitter65 Вчера, 18:15
    +3
    Очередным боевиком, отправившимся к своему кумиру Бандере, стал националист белорусского происхождения Даниил Лящук с позывным "Моджахед".
    Давно знаю что не каждое дерме- удобрение, но слава богу, что одним таким "удобрением" на земле стало меньше.
  3. Егоза
    Егоза Вчера, 18:16
    +9
    Вот не верится мне что-то в его гибель. Удрал га.де.ныш и прикрывают его.
    1. Bingo
      Bingo Вчера, 18:18
      +4
      Самый легкий способ, чтоб не искали
    2. invisible_man
      invisible_man Вчера, 18:34
      0
      Вот не верится мне что-то в его гибель.

      Вы так пишете, словно это какой-то Мартин Борман и у него золото партии :)
      1. frruc
        frruc Вчера, 19:13
        +3
        invisible_man ..... словно это какой-то Мартин Борман

        Конечно не Борман, но этот нацист находится в разработке ФСБ (КГБ РБ) и пока от этой структуры не было никаких заявлений.
      2. Аргон
        Аргон Сегодня, 00:53
        0
        Если обучали в спец учреждениях Израиля и Англии , то вполне могут спрятать, чтоб потом всплыл где то в Сирии или египте
    3. Дед Пихто
      Дед Пихто Вчера, 18:42
      0
      Цитата: Егоза
      Вот не верится мне что-то в его гибель. Удрал га.де.ныш и прикрывают его.

      Елена , этих замочат кроваых
      Желающих МНОГО потерявших свои семьи на Донбассе !
    4. isv000
      isv000 Вчера, 21:47
      -1
      Цитата: Егоза
      Вот не верится мне что-то в его гибель. Удрал га.де.ныш и прикрывают его.

      С Артёмовска удрать - ужом надо стать, кротом обернуться, так что: помер максим - да и корнеплод с ним!
  4. Яро Полк
    Яро Полк Вчера, 18:19
    +4
    интересно..он кадры видел..где ук\фашисты сало нарезали на Коране...или ему уже без разницы
  5. Правдодел
    Правдодел Вчера, 18:20
    +3
    По Бахмутом ликвидирован очередной украинский националист - позывной «Моджахед»

    Если это - не шутка, то хорошая новость.
    На войне, как на войне. И должно быть как во время ВОВ: СС, мародеров, карателей, предателей в плен не брать, уничтожать на месте, сразу отправляя гадов, сволоч`ей туда, где им самое место - в АД.
    1. lukash66
      lukash66 Вчера, 18:39
      +2
      Это очень гуманно. Пуля это быстро и без мучений. Понятно, что этих сволочей хочется сразу в расход, но лучше живьём, а уж потом на кол прямо в Донецке на центральной площади. Пора уже поучиться демократии у "братов" наших ляхов и турок. Один фиг мы варвары в глазах "цивилизованных" эуропейцев, одним колом больше, одним меньше, пох.
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Вчера, 18:21
    +5
    Приказ по частям должен быть - нацистов в плен не брать.
    Всех, имеющих нацистские татуировки или иные отличительные особенности, отправлять к Бандере...
    1. isv000
      isv000 Вчера, 21:51
      0
      Цитата: ROSS 42
      Приказ по частям должен быть - нацистов в плен не брать.
      Всех, имеющих нацистские татуировки или иные отличительные особенности, отправлять к Бандере...

      На второй год войны там уже никого в плен брать не надо, кроме того, кто сам придёт, с листовкой-пропуском, или с паном-охвицером схомутанным, или с трофеем натовским...
  7. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Вчера, 18:28
    +3
    Для украинских властей тоже неплохо, что идейных утилизируют.
    Что там с Онищенко и Семенченко ?
    1. lestad
      lestad Вчера, 20:57
      0
      Действительно... а где тягнибок, баба с косой, аваков и остальные пАтриоты нэньки? Исчезли как растворились
    2. isv000
      isv000 Вчера, 21:54
      0
      Цитата: Alister Kroulegg
      Для украинских властей тоже неплохо, что идейных утилизируют.
      Что там с Онищенко и Семенченко ?

      Эти караси, по ходу, глубоко в тину ушли, обдумывают как подальше занырнуть...
  8. Бензорез
    Бензорез Вчера, 18:34
    -1
    Между тем, рыть окопы и организовывать блок посты почали армейские ребята.
    Надо полагать от хорошей жизни.
    На Н-ском заводе у Крыму....
    1. isv000
      isv000 Вчера, 21:56
      0
      Цитата: Бензорез
      Между тем, рыть окопы и организовывать блок посты почали армейские ребята.
      Надо полагать от хорошей жизни.
      На Н-ском заводе у Крыму....

      Что то свининой запахло...
  9. Silver99
    Silver99 Вчера, 18:56
    +1
    Гроза «Леопардов» вступает в строй: Уральский вагонный завод анонсировал модернизацию 100 танков Т-34 до конца 2023 г.

    На танки будут установлены новые мощные двигатели, динамическая защита, тепловизионная оптика 1пн96мт-02 и механизм заряжания снарядов.

    Уточняется, что новые боевые машины по характеристикам будут в разы превосходить немецкие «Леопарды» и британские «Челленджеры».

    Сначала после прочтения немного офигел, но потом посмотрел какое сегодня число smile smile smile
  10. g_ae
    g_ae Вчера, 19:07
    +4
    Кстати, это белорусский змагар. Отправился на свидание к Кушелю. Во такие невероятные у нас босиком на лавочки становились осенью 2020. Животное бчбешенное.
  11. Лешак
    Лешак Вчера, 19:11
    +3
    Музыканты поступают правильно - отпетые нацисты в плену не нужны (а то Абрамович опять подсуетится), их надо утилизировать и не важно где они - на передовой или в тылу.
    1. isv000
      isv000 Вчера, 21:59
      0
      Цитата: Лешак
      Музыканты поступают правильно - отпетые нацисты в плену не нужны (а то Абрамович опять подсуетится), их надо утилизировать и не важно где они - на передовой или в тылу.

      Абрамовичу самому давно уж пора горящую путёвку выписать куда по-теплее, этажом ниже...
  12. Юрий Василенко_2
    Юрий Василенко_2 Вчера, 19:42
    +1
    Уже хорошо. Но.. смущает и вызывает раздражение то, что это очередная случайность. Не просматривается СИСТЕМНЫЙ подход к ликвидации этой мрази. Именно Системный. А это отслеживание и ликвидация такой публики в месте обнаружения. Но у нас, как всегда, "жесты доброй воли"(((.. а этот хмырь случайно оказался не в том месте и не в то время. На безрыбье и раком станешь... Хорошо уже то, что есть информация о вручении абонента для встречи с Бандерой.
  13. Александр Х
    Александр Х Вчера, 19:50
    +1
    Хотелось, чтобы весть о смерти урода оказалась правдивой. Желательно, чтобы смерть его была долгой и мучительной. Чтобы уже при жизни он начал испытывать адские муки. Ну а как подохнет-эти муки в аду продолжились вечно... Поделом ему...
  14. sergo1914
    sergo1914 Вчера, 20:00
    0
    Моджахед Лящук? Это природное, ну, в смысле, «особенности развития» или как-то препаратами добился?
  15. seamen2
    seamen2 Вчера, 20:30
    +1
    сдох.
    Текст Вашего комментария слишком короткий по мнению администрации сайта.
  16. Клон
    Клон Вчера, 21:08
    0
    Отъявленный мерзавец и садист, палач, насильник, педофил. Настигла кара, надеюсь... "Собаке - собачья..."
  17. Carlos Sala
    Carlos Sala Вчера, 21:39
    0
    Дикие гуси продолжают падать, больше всего грузин, затем поляки, азербайджанцы, американцы и англичане, а также колумбийцы.
  18. isv000
    isv000 Вчера, 21:43
    0
    Хорошо бы в лес закинуть, волкам на съедение...
  19. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Вчера, 21:50
    0
    Очередную грязь вычеркнули из списка потребления кислорода.Но за 30 лет на окраине дерьма народилось больше чем навоза.