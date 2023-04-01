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Турция намерена построить завод по производству беспилотников в Нигерии

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Турция намерена построить завод по производству беспилотников в Нигерии

Турция намерена открыть производство беспилотников на территории Африки, в частности в Нигерии. Об этом сообщил посол этой страны в Турции Исмаил Абба Юсуф.


Согласно заявлению посла, турецкая аэрокосмическая компания Turkish Aerospace Industries (TAI) намерена построить предприятие и выпускать на нем беспилотники семейства ANKA. Выбор Нигерии не случаен, эта страна активно закупает турецкие вооружения и вообще сотрудничает с Анкарой по многим направлениям. Нигерийцы уже закупили у турок беспилотники Bayraktar TB2 для армии и квадрокоптеры SONGAR для полиции. Также нигерийцы заключили контракт на поставку турецких боевых вертолетов T129 ATAK.

В оборонном секторе между Нигерией и Турцией многое происходит, и на самом деле совсем недавно Turkish Aerospace предложил создать завод для беспилотника ANKA в Нигерии. Это будет новым этапом сотрудничества

- заявил посол.

Ранее Турция планировала открыть производство беспилотников на территории Украины, но в последнее время эта тема как-то плавно отошла на второй план, а затем окончательно заглохла. Видимо турки решили перенести свое внимание на Африку.

Разработка беспилотника Anka началась в 2004 году после отказа США продать Турции ударные дроны Reaper и Predator. Изначально компания TAI разработала две версии аппарата: Anka Block A (разведывательный) и Anka Block B (ударный), а серийный образец, получивший полный спектр возможностей, получил название Anka-S.

Anka-S имеет максимальный взлётный вес 1,7 т (полезная нагрузка —350 кг). Размах крыла составляет 17,4 м при общей длине менее 8 м. Беспилотник оснащается поршневым двигателем Thielert Centurion 2.0 мощностью 155 л. с. Заявленная максимальная продолжительность нахождения в воздухе составляет 24 часа, высота полёта может достигать 9 км.
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21 комментарий
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  1. ColdWind
    ColdWind Вчера, 18:50
    +3
    Турция поставила Пакистану первые семь беспилотников AKINCI. Красивое фото.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 18:56
      -1
      Кстати,чьи там двигатели?Украинские?Ивченко-"Прогресс"?
      1. Mister X
        Mister X Вчера, 21:23
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Кстати,чьи там двигатели?Украинские?

        Новость прочитали до конца?
        Нижний абзац:
        Беспилотник оснащается поршневым двигателем Thielert Centurion 2.0 мощностью 155 л.


    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 18:57
      +3
      Турция Турцией,а как у нас дела продвигаются в плане применения ударных беспилотников?Тех же Форпост-РУ ,Орион-РУ.Видос с применением КАБ-20С БПЛА Форпост-РУ сегодня появился.Но вот мне интересен опыт применения с борта Орион-РУ ракеты Х-50 или тех же УПАБ-50,КАБ-50.У них мощная боевая часть.Они и по танкам работать могут.По тем же Леопардам,но как то информации о их применении мало.




      1. Bingo
        Bingo Вчера, 19:27
        -1
        И нафига? Я на картинках вижу здоровый носитель, который видно за версту и который сшибается любой Иглой и несет аналог Ланцета, недолго и недалеко... Партизан гонять сгодится, если партизанам Стингеры не подогнали. И то, если деньги некуда девать, а то против партизан штурмовик на два порядка лучше
    3. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 19:02
      +1
      Я вижу бесплатное передачу турецких технологий КНР .У КНР очень тесное взаимодействие с Пакистанцами.
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Вчера, 21:53
        0
        Цитата: tralflot1832
        Я вижу бесплатное передачу турецких технологий КНР

        Китай никогда не занимался качеством, они работают на количество. Последние войны тому свидетельство.
    4. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Вчера, 21:51
      0
      Цитата: ColdWind
      Турция поставила Пакистану первые семь беспилотников AKINCI

      Кстати первый заказ был у Азербайджана. По ходу в Азербайджане тоже есть. Интересно оптика чья? На месте турков я бы всегда закупал бы движков столько сколько возможно, все импортные запчасти закупать надо сразу и в огромных количествах. Байрактар когда выпускался, оптика была Канадская, хочу заметить была шикарная, четко работала. Поставили запрет. Турция стала сама выпускать. Так было и с движком. По этому закупать надо сразу и максимум сколько возможно чтобы если резолюции или запреты, определенное время чтобы конвеер не останавливался.

      По повода дрона что сказать. Турки имеют хороший фундамент о науке дронов, благодаря Израилю. Не знаю как единичное использование, но массовое использования (волчья стая) данная игрушка может оказаться очень опасной.
  2. Andrea
    Andrea Вчера, 18:59
    +3
    А что. Браконьеров гонять весьма сподручно будет.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 19:00
    0
    Так шумеры у турка главного по постройке завода Байроктар начали требовать откат за разрешение постройки завода в миллионы долларов.
  4. Адриан28
    Адриан28 Вчера, 19:05
    0
    Выбор Нигерии не случаен, эта страна активно закупает турецкие вооружения и вообще сотрудничает с Анкарой по многим направлениям.

    Ого!!! Эрдоган лезет туда куда Османская империя дотянуться не успела.
  5. михаилл
    михаилл Вчера, 19:16
    +2
    Нигерийцы явно более предсказуемые и адекватные бизнеспартнеры.
    1. Nexcom
      Nexcom Вчера, 19:19
      +3
      угу. откаты берут по божески в отличие от шароварных
      1. Alien From
        Alien From Вчера, 19:49
        -2
        Турки турками, а африку мы потихоньку просохачиваем!
        1. Nexcom
          Nexcom Вчера, 20:02
          +1
          Вынужден Вас огорчить - уже просохатили. Там китайцы вовсю и везде уже хозяйничают. За исключением пары мест которые наше руководство еще не пролюбило пока что...
      2. михаилл
        михаилл Вчера, 23:14
        0
        Цитата: Nexcom
        угу. откаты берут по божески в отличие от шароварных

        Скорее всего дело не в размерах "отката", а именно в предсказуемости. Шароварные легко в отказ пойдут, ссылаясь на форсмажоры и герани, а ползавода в той же Нигерии по демпинговым ценам окажутся.
  6. Fizik13
    Fizik13 Вчера, 19:20
    -1
    Турция намерена построить завод по производству беспилотников в Нигерии

    А папуасам он зачем?
    Ведь все комплектующие, оборудование и рабочих прийдется везти из Турции.
    Не проще ли привезти туда готовые экземпляры, поменять шильдик и вуаля.
  7. Bingo
    Bingo Вчера, 19:23
    -2
    Вообще-то логично, из цеГабона в нормальный Габон. Ну недолетели немного, плюхнулись в Нигере - так какая разница... Те, которые работают, солнце еще высоко - те же самые, даже меньше на обезьян похожи, чем бандерлоги
  8. Fangaro
    Fangaro Вчера, 20:48
    +1
    А с кем Нигерия не ладит?
    С Нигером? С Чадом? С Камеруном?
  9. solar
    solar Вчера, 20:54
    0
    Ранее Турция планировала открыть производство беспилотников на территории Украины

    Никогда не планировалось производить на Украине БПЛА серии ANKA.
    турецкая аэрокосмическая компания Turkish Aerospace Industries (TAI) намерена построить предприятие и выпускать на нем беспилотники семейства ANKA
  10. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 00:24
    0
    Турция намерена открыть производство беспилотников на территории Африки, в частности в Нигерии.

    Верное решение - всяко надёжнее, чем на Украину заморачиваться!