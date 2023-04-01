Турция намерена построить завод по производству беспилотников в Нигерии

В оборонном секторе между Нигерией и Турцией многое происходит, и на самом деле совсем недавно Turkish Aerospace предложил создать завод для беспилотника ANKA в Нигерии. Это будет новым этапом сотрудничества

Турция намерена открыть производство беспилотников на территории Африки, в частности в Нигерии. Об этом сообщил посол этой страны в Турции Исмаил Абба Юсуф.Согласно заявлению посла, турецкая аэрокосмическая компания Turkish Aerospace Industries (TAI) намерена построить предприятие и выпускать на нем беспилотники семейства ANKA. Выбор Нигерии не случаен, эта страна активно закупает турецкие вооружения и вообще сотрудничает с Анкарой по многим направлениям. Нигерийцы уже закупили у турок беспилотники Bayraktar TB2 для армии и квадрокоптеры SONGAR для полиции. Также нигерийцы заключили контракт на поставку турецких боевых вертолетов T129 ATAK.- заявил посол.Ранее Турция планировала открыть производство беспилотников на территории Украины, но в последнее время эта тема как-то плавно отошла на второй план, а затем окончательно заглохла. Видимо турки решили перенести свое внимание на Африку.Разработка беспилотника Anka началась в 2004 году после отказа США продать Турции ударные дроны Reaper и Predator. Изначально компания TAI разработала две версии аппарата: Anka Block A (разведывательный) и Anka Block B (ударный), а серийный образец, получивший полный спектр возможностей, получил название Anka-S.Anka-S имеет максимальный взлётный вес 1,7 т (полезная нагрузка —350 кг). Размах крыла составляет 17,4 м при общей длине менее 8 м. Беспилотник оснащается поршневым двигателем Thielert Centurion 2.0 мощностью 155 л. с. Заявленная максимальная продолжительность нахождения в воздухе составляет 24 часа, высота полёта может достигать 9 км.