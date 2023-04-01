В немецкой прессе: участники расследования подрыва «Северных потоков» решили объединить свои усилия

Сотрудничество с этими странами сейчас стало намного лучше

Участники расследования подрыва «Северных потоков» решили объединить свои усилия. К Германии присоединились также Швеция и Дания.Об этом сообщает немецкая газета Welt am Sonntag, ссылаясь на источники.В материале издания говорится, что специалистам трех государств удалось наладить совместную работу по расследованию теракта в Балтийском море. Они собирались сотрудничать с самого начало, ведь инцидент произошел на газопроводах, проходящих через территориальные воды этих стран. Но вскоре шведская и датская стороны прервали свое участие, поэтому международная следственная группа прервала свою деятельность. Первой это сделала Швеция, а вслед за ней последовала и Дания. Такой шаг Стокгольм и Копенгаген объяснили опасениями за соблюдение условий конфиденциальности.В немецкой прессе предполагают, что возобновить свое участие в расследовании Данию и Швецию заставил новый всплеск интереса к нему со стороны международной общественности, вызванный последними публикациями в ряде СМИ. После этого был отмечен более активный информационный обмен между специальными службами трех государств.- отмечают немецкие источники.Ранее в российском МИД выразили сомнения, что западные страны смогут самостоятельно провести качественное расследование. При этом в министерстве заявили, что Москва не позволит следственной группе «спустить на тормозах» факт диверсии.