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В немецкой прессе: участники расследования подрыва «Северных потоков» решили объединить свои усилия

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В немецкой прессе: участники расследования подрыва «Северных потоков» решили объединить свои усилия

Участники расследования подрыва «Северных потоков» решили объединить свои усилия. К Германии присоединились также Швеция и Дания.


Об этом сообщает немецкая газета Welt am Sonntag, ссылаясь на источники.

В материале издания говорится, что специалистам трех государств удалось наладить совместную работу по расследованию теракта в Балтийском море. Они собирались сотрудничать с самого начало, ведь инцидент произошел на газопроводах, проходящих через территориальные воды этих стран. Но вскоре шведская и датская стороны прервали свое участие, поэтому международная следственная группа прервала свою деятельность. Первой это сделала Швеция, а вслед за ней последовала и Дания. Такой шаг Стокгольм и Копенгаген объяснили опасениями за соблюдение условий конфиденциальности.

В немецкой прессе предполагают, что возобновить свое участие в расследовании Данию и Швецию заставил новый всплеск интереса к нему со стороны международной общественности, вызванный последними публикациями в ряде СМИ. После этого был отмечен более активный информационный обмен между специальными службами трех государств.

Сотрудничество с этими странами сейчас стало намного лучше

- отмечают немецкие источники.

Ранее в российском МИД выразили сомнения, что западные страны смогут самостоятельно провести качественное расследование. При этом в министерстве заявили, что Москва не позволит следственной группе «спустить на тормозах» факт диверсии.
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34 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Вчера, 19:32
    +11
    Привлеките еше и "виновников торжества"-заштатников.Чтоб уж совсем "никому обидно не было"
    1. evgen1221
      evgen1221 Вчера, 19:40
      +6
      Нарытые следствием факты вины рф, будут представленны в американский суд.
      1. Alien From
        Alien From Вчера, 19:46
        +3
        Это как пчелы против меда.......короче мозги парят no
      2. Mitos
        Mitos Вчера, 19:47
        +8
        Россия будет виновата, к бабке не ходи. При чем виновна она будет в том что спровоцировала "демократически" правильную реакцию.
        1. Офицер запаса
          Офицер запаса Вчера, 21:36
          -1
          Если бы не было трубопроводов, то и подрывать было бы нечего. Кто трубопроводы строил? Россия. Однозначно виновата. Железная логика.
          1. Кран
            Кран Вчера, 21:48
            0
            Вообще то не только Россия строила, импортных бабок там тоже немеряно.
    2. Oleg812spb
      Oleg812spb Вчера, 20:46
      +1
      Привлеките еше и "виновников торжества"-заштатников.Чтоб уж совсем "никому обидно не было"

      Ага. Типа, главными консультантами...
    3. Monster_Fat
      Monster_Fat Вчера, 21:28
      +3
      Более реальным, был бы такой заголовок статьи: "участники подрыва «Северных потоков» решили объединить свои усилия"...
    4. Mister X
      Mister X Вчера, 21:32
      0
      Сбитый над Украиной пассажирский Боинг они за каких-то 7 лет расследовали.
      Если не СВО - промурыжили, как и с убийством Кеннеди
    5. Аргон
      Аргон Сегодня, 00:56
      0
      Данию и Швецию вернули , чтоб "доказательства" вины России были весомее
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 19:33
    +5
    Зачем это обсуждать .Мы назначили исполнителями терактов США.Это расследование не о чем ,это операция " Прекрытие".Дойдут до того ,что ныряли вообще без аквалангов ,на гипервентиляции лёгких,на задержке дыхания. lol
    1. Mitos
      Mitos Вчера, 19:46
      +2
      При чем ныряли всеми участниками этого цирка и все как один будут видеть серп и молот, ой Российский триколор на остатках взрывных устройств.
  3. Fizik13
    Fizik13 Вчера, 19:34
    +1
    А чего там подключаться? Всем и так понятно.
    Это как со сбитым Боингом вна Украине - украинцы сбили, а мы виноваты. Доболтались, что украинцы чуть ли не на моторной лодке подорвали СП.
    НО ВСЕ ЕЩЁ ВПЕРЕДИ конечным вердиктом Россия будет во всем виновата.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 19:54
      +2
      Что интересно суд прошёл и тишина.А Сечин во всю сотрудничает с Малайзией .Похоже Малайзия поняла кто сбил их самолёт.
  4. frruc
    frruc Вчера, 19:34
    +3
    К Германии, которая его ведет, присоединились также Швеция и Дания.

    Теперь результат точно будет .
  5. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Вчера, 19:41
    +6
    Такой шаг Стокгольм и Копенгаген объяснили опасениями за соблюдение условий конфиденциальности.
    Конфиденциальность предполагает желание что-то сохранить в тайне, не так ли?
    1. Егоза
      Егоза Вчера, 20:26
      +1
      Цитата: Андрей Москвин
      Конфиденциальность предполагает желание что-то сохранить в тайне, не так ли?

      Ну надо же договориться как врать будут. А то вдруг версии разойдутся! )))
  6. Radius
    Radius Вчера, 19:50
    0
    Участники подрыва "Северных потоков" объединили усилия в расследовании данных подрывов! :)
  7. sergo1914
    sergo1914 Вчера, 19:56
    +1
    В заголовке очень много ошибок. Должно быть «Участники подрыва «Северных потоков» решили объединить свои усилия в расследовании подрыва».
  8. Bingo
    Bingo Вчера, 19:56
    +1
    Я вот только одного не понимаю, ну не юрист я. Давайте рассуждать логически. Россия ПЛАТИЛА Дании и Швеции там за прокладку газопровода в их экономической зоне. Что это означает? Что она платила за размещение своей собственности на территории, управляемой данными государствами. И эти государства регулируют там экономическую деятельность. Тут я прав?
    Тогда второе, из-за халатности этих государств собственности нанесен ущерб. И возмещать его обязан тот, кто ответственен за деятельность в том регионе - то есть, кому за это и платили.
    __________
    Так я не понял, в чем вопрос-то? Расследование - это ИХ заморочки, чтоб СЕБЕ возместить деньги, которые по-любому платить обязан тот, который экономическую деятельность СП обоих не обеспечил. ВЫ ищите, ВАШИ проблемы. А вот на деньги попали ВЫ, ваш косяк, что правопорядка в ВАШЕЙ зоне ответственности нет.
    _____________
    Все прочие отмазки - чистой воды рэкет. Если они снимают бабло за то, что "ты рядом стоял и громко дышал" - это даже не рэкет, даже рэкетиры крышуют коммерсов от прочих бандитов.
    ___________
    Вот я и не пойму никак - вопрос-то в чем?
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Вчера, 20:08
      +2
      Цитата: Bingo
      Тогда второе, из-за халатности этих государств собственности нанесен ущерб. И возмещать его обязан тот, кто ответственен за деятельность в том регионе - то есть, кому за это и платили.

      На западе закон как дышло куда повернул туда и вышло. Надо поменяют законы достаточно оперативно.
  9. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Вчера, 20:00
    +5
    Ну, да. Врать порознь - накладно, нестыковки будут.
    Тут нужен сговор.
  10. Diger
    Diger Вчера, 20:17
    -2
    Москва не позволит следственной группе «спустить на тормозах» факт диверсии.

    Не позволить, это значит, 26 сентября 2022 года+ технические 5 дней, прекратить подачу газа в ЕВРОПУ ( северную и центральную)+ Англию.
    Однако:
    Великобритания с 1 января 2023 г. прекратила импорт российского сжиженного природного газа (СПГ)

    "Газпром" подает газ в Европу через Украину согласно заявкам на 18 октября

    Европа в 2022 году увеличила импорт СПГ из России на 40%

    $ ничего личного
    А такие пустобрёховые заявления «не позволит» после того, как о тебя вытерли ноги-ничего не стоит.
  11. Флибустьер
    Флибустьер Вчера, 20:23
    0
    участники подрыва «Северных потоков» решили объединить свои усилия?
    То же мне новость!
  12. ism_ek
    ism_ek Вчера, 20:26
    -1
    100% итогом расследования будет то, что русские сами газопроводы подорвали. Пора осознать, что люди которые сидят там у власти - это наши враги и ничего хорошего от них ждать не стоит
  13. 16112014nk
    16112014nk Вчера, 20:28
    0
    Результаты расследования подрыва Данией, Швецией и присоединившейся к ним Германией :
    50% - это сделала Россия
    50% - это инопланетяне.
  14. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Вчера, 20:32
    0
    Швеция, которая за сутки до теракта отключила электрический кабель, пролегающий рядом с трубопроводами... и Дания, которая с самого первого дня покрывала Америку, запрещая России даже приближаться к месту взрыва.
    Офигенное усиление прозрачности расследования!!!
  15. Fangaro
    Fangaro Вчера, 20:53
    0
    Ну теперь то точно найдут супостата и озвучат, чьих он был.
    А не поверившим смогут на голубом глазу заявить о независимости трехстороннего расследования. Ведь три то стороны ну никак не могут договориться о результатах.
  16. михаил3
    михаил3 Вчера, 21:15
    0
    Кооперируются, чтобы брехать одинаково. Долбоклюи и предатели своих народов. Ну что ж, лично членам комиссий денежек на безбедную жизнь подкинут. А все остальные пусть сами выкручиваются. Как любят говорить американцы "ничего личного". Как будто это что то меняет...
  17. вадим_иванов
    вадим_иванов Вчера, 22:14
    0
    какая разница кто виновен , хоть сами ЕС взорвали во главе с шольцем , главное конечный результат и цель достигнута. проблема путина и его окружения в их наивности, игры в справедливость и не только с трубами а во всем
  18. убей фашиста
    убей фашиста Вчера, 22:43
    0
    Объединяют усилия чтобы скрыть правду, которою поведал миру Хирш.
    1. Валентин Никольский
      Валентин Никольский Сегодня, 00:00
      0
      На каждую хитрую ж...( попу) есть свой ХерШ с винтом...
  19. Валентин Никольский
    Валентин Никольский Вчера, 23:57
    0
    Главная задача любого расследователя - не выйти на себя...
    "Украли шапку Мономаха
    Следы к Шаинскому ведут
    Во-первых, алиби не прочно
    А, во-вторых, она на нём..."
    (Стишок- пирожок)
  20. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 00:37
    0
    Проснулись. Такие опытные оперативники что через полгода: "А не поехать ли нам на место преступления..." bully