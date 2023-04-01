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Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» проекта 11540 завершил первый этап планового докового ремонта

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Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» проекта 11540 завершил первый этап планового докового ремонта

Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" проекта 11540 завершил доковый ремонт и в ближайшее время отправится на главную базу Балтийского флота в город Балтийск. Об этом сообщается на сайте Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь".


Сторожевой корабль в пятницу, 31 марта, вывели из плавучего дока, спуск на воду прошел в штатном режиме. Корабль прошел первый этап планового докового обслуживания и готовится к возвращению в Балтийск. Когда планируется проведение второго этапа обслуживания, в сообщении не говорится.

На АО ПСЗ "Янтарь" 31 марта завершен первый этап планового докового ремонта сторожевого корабля "Ярослав Мудрый"

- говорится в сообщении.

Стоит отметить, что "Ярослав Мудрый" в апреле прошлого года завершил ремонт, который также проходил на ПСЗ "Янтарь". На корабле был выполнен ряд работ по техническому обслуживанию вспомогательных двигателей, отдельные модернизационные и другие работы, предусмотренные планом. Проводилась ли замена вооружений, не сообщалось.

"Ярослав Мудрый"– второй и последний корабль серии сторожевых кораблей проекта 11540 "Ястреб". Заложен под именем "Неприступный" на "Янтаре" 27 мая 1988 года и спущен на воду в июне 1990 года. Из-за развала СССР и отсутствия денег был достроен уже в 2000-х годах и вошел в состав ВМФ РФ 24 июля 2009 года под именем "Ярослав Мудрый".

Полное водоизмещение – 4500 тонн, скорость – около 30 узлов, дальность хода – более 5000 миль, автономность 30 суток, экипаж 210 человек. На вооружении: артиллерийская установка АК-100, ракеты "Кинжал", "Кортик", торпеды 533 миллиметра, вертолет Ка-27.
Использованы фотографии:
ПСЗ "Янтарь"
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11 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Вчера, 19:51
    +2
    Эх, хорошая была скорость постройки, теперь о такой и не мечтать. Успешной службы кораблю!
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Вчера, 20:23
      +2
      Читайте публикацию. Корабль заложен под именем "Неприступный" на "Янтаре" 27 мая 1988 года и спущен на воду в июне 1990 года. Из-за развала СССР и отсутствия денег был достроен уже в 2000-х годах и вошел в состав ВМФ РФ 24 июля 2009 года под именем "Ярослав Мудрый". 20 лет строили.
      1. Roman_VH
        Roman_VH Вчера, 22:56
        +3
        Два года до спуска на воду, это разве не быстро? То что его потом не достраивали, это не проблема советского судостроения.
        1. gig334
          gig334 Сегодня, 00:24
          0
          Это с учётом того, что в СССР в эти два года, спускали на воду по несколько кораблей. Поэтому и флот в СССР был могучий.
  2. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Вчера, 19:53
    +1
    Это - другой "Кинжал"?
    Не тот, который - гиперзвук и под брюхом МИГ-31?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 20:02
      +1
      Не думаю что МИГ 31К сможет даже взлететь с этим " Кинжалом" ,но если надо то взлетит. hi
    2. Dart2027
      Dart2027 Вчера, 20:09
      +5
      Цитата: Пауль Зиберт
      Это - другой "Кинжал"?

      Это ПВО, морская версия первых модификаций Тора
  3. Fizik13
    Fizik13 Вчера, 19:57
    -1
    После полного кап ремонта необходимо Калибрами (есть торпедные аппараты 533 миллиметра) шмальнуть по Украине из под Ленинграда, пардон Петербурга, так сказать для проверки систем и вооружения. Ведь с Каспия и в Сирию Калибры отправляли и вна Украину.....
  4. Pavel57
    Pavel57 Вчера, 20:51
    0
    А ракеты Уран забыли упомянуть. И Водопад.
  5. Sergey39
    Sergey39 Вчера, 22:07
    +4
    Снова редакторы, косячат!
    На Ярославе Мудром установили два контейнера по 4 ракеты Х-35, в отличии от первого корпуса Неустрашимый. Возможно, вся история с затягиванием постройки корабля, положительно повлияла с установкой ударных КР.
    Жаль, что Неустрашимый после, очень продолжительного ремонта, так и остался беззубым и не приобрел КР Х-35 Уран. Но, они очень хороши, как противолодочные корабли.)))
  6. yuriy1863
    yuriy1863 Вчера, 22:22
    +3
    Хорошая задумка была - проект 11540, да жаль, что всего два корпуса построили. Не без проблем конечно, но мне корабль нравился, особенно его мореходные качества. И ещё у него на ходовом был пульт непосредственного управления ГТД, что было очень удобно при прохождении узкостей, заходе/выходе в базу/из базы, швартовке.
    фото 1991 года