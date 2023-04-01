Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» проекта 11540 завершил первый этап планового докового ремонта

Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" проекта 11540 завершил доковый ремонт и в ближайшее время отправится на главную базу Балтийского флота в город Балтийск. Об этом сообщается на сайте Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь".
Сторожевой корабль в пятницу, 31 марта, вывели из плавучего дока, спуск на воду прошел в штатном режиме. Корабль прошел первый этап планового докового обслуживания и готовится к возвращению в Балтийск. Когда планируется проведение второго этапа обслуживания, в сообщении не говорится.
На АО ПСЗ "Янтарь" 31 марта завершен первый этап планового докового ремонта сторожевого корабля "Ярослав Мудрый"
- говорится в сообщении.
Стоит отметить, что "Ярослав Мудрый" в апреле прошлого года завершил ремонт, который также проходил на ПСЗ "Янтарь". На корабле был выполнен ряд работ по техническому обслуживанию вспомогательных двигателей, отдельные модернизационные и другие работы, предусмотренные планом. Проводилась ли замена вооружений, не сообщалось.
"Ярослав Мудрый"– второй и последний корабль серии сторожевых кораблей проекта 11540 "Ястреб". Заложен под именем "Неприступный" на "Янтаре" 27 мая 1988 года и спущен на воду в июне 1990 года. Из-за развала СССР и отсутствия денег был достроен уже в 2000-х годах и вошел в состав ВМФ РФ 24 июля 2009 года под именем "Ярослав Мудрый".
Полное водоизмещение – 4500 тонн, скорость – около 30 узлов, дальность хода – более 5000 миль, автономность 30 суток, экипаж 210 человек. На вооружении: артиллерийская установка АК-100, ракеты "Кинжал", "Кортик", торпеды 533 миллиметра, вертолет Ка-27.