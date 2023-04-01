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Третий фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» совершил переход на Северный флот для продолжения испытаний

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Третий фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» совершил переход на Северный флот для продолжения испытаний

Построенный на "Северной верфи" третий фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" совершил межфлотский переход и прибыл на Северный флот. Накануне корабль отшвартовался в Североморске.


Новейший фрегат прибыл на Северный флот для продолжения прохождения заводских ходовых и государственных испытаний на морских полигонах Северного флота в Баренцевом море. Как заявил командир корабля капитан 2 ранга Андрей Славин, во время перехода фрегат показал отличную мореходность и маневренные качества. В отличие от головного и первого серийного корабля проекта 22350 "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов", "Адмирал Головко" имеет улучшенные характеристики как по оружию, так и по мореходности.

Ранее сообщалось, что новый фрегат "Адмирал Головко" передадут военным во втором квартале 2023 года, точную дату назначит главком ВМФ РФ Николай Евменов по итогам государственных испытаний. После поднятия Андреевского флага, фрегат отправится служить в Североморск, где войдет в состав 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота, где уже служат "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов".

"Адмирал Головко" является вторым серийным фрегатом проекта 22350. Построен на ССЗ "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Является первым кораблем серии с полностью российской энергетической установкой. Заложен 1 февраля 2012 года, спущен на воду 22 мая 2020 года. Назван в честь Арсения Григорьевича Головко́ (1906 — 1962), моряка - надводника, командующего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны.

Полное водоизмещение – 5400 тонн, длина – 135 метров, ширина – 16 метров. Скорость - до 29 узлов, автономность – 30 суток. Дальность плавания – 4500 миль. Экипаж – 170 человек. Вооружение: крылатые ракеты "Калибр", возможно "Циркон", 130-мм артустановка А-192, ЗРК "Полимент-Редут", комплекс противолодочной обороны "Пакет", ЗРАК "Палаш", вертолет Ка-27ПЛ.
Использованы фотографии:
https://vk.com/sevverf
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24 комментария
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  1. Подрезчик
    Подрезчик Вчера, 20:30
    +2
    Будут пукать северные соседи. Крепись Северный Флот!!!!
    1. Комментарий был удален.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 20:32
    +4
    3 фрегат это уже кое что на СФ.Проверю СМИ норвегиии.Их Орионы не могли пропустить такое событие.
  3. михаилл
    михаилл Вчера, 20:36
    +8
    Семь футов под килем!
    7 футов под килем.
  4. Sergey39
    Sergey39 Вчера, 20:36
    +12
    О! Проснулись! А, новость еще вчерашняя! Лучше поздно, чем никогда!!
    Напоминаю минусаторам и минорщикам!
    Фрегат с Российской ГЭУ и редуктором, вышел на финишные испытания. Это- испытание оружия!
    Фрегат 22350 на сегодняшний день лучший в своем классе. Молчу, про штатные ракеты Циркон.
    Наша рабочая лошадка, да же с с водоизмещением 5400т и соответствующим вооружением, заменит и дымящие эсминцы 956 и БПК 1155. В серии 10 фрегатов в Питере( три на воде) и с подписание контракта 6 фрегатов на Амурском заводе, с последующей модернизацией до проекта 22350 М, надеемся в следующем году заложат два корпуса! Семь футов под килем!)))
    Р.S. При переходе в Североморск на рее был Андреевский флаг, а не три колор. Корабль не принят в состав ВМФ, должен быть три колор?
    1. yuriy1863
      yuriy1863 Вчера, 22:01
      +2
      Р.S. При переходе в Североморск на рее был Андреевский флаг, а не три колор. Корабль не принят в состав ВМФ, должен быть три колор?

      Триколор в базе. А на ходу - Андреевский.
    2. Удав КАА
      Удав КАА Вчера, 23:37
      -1
      Цитата: Sergey39
      Лучше поздно, чем никогда!!

      Воистину -- лучше! Но, пару ремарок (как всегда) не могу не отпустить.
      1. КУГ из 3-х единичек с такими ударными возможностями -- это серьезная угроза ВМС UK и кораблям 2-го флота USA... Однако, снизу нужна 885М, а сверху -- что-нить типа СУ-57 или СУ-75. На худой конец СУ-35С...То бишь, нужон Кузя, как не верти...
      2. Главное оружие 22350 может отстрелять только на северных полигонах БП. Дальность и оборудование позволяют... Без этого никакой приемки быть не может. Эт -- точно!
      3.
      Наша рабочая лошадка, да же с с водоизмещением 5400т и соответствующим вооружением, заменит и дымящие эсминцы 956 и БПК 1155.
      да уж... 956-х от силы 3-4 корпуса осталось (по одному на БФ, СФ и 1+(1) на ТОФе... И в разной степени техготовности 9 ед 1155-х... доживающих свой век. Поэтому, 8 корпусов 22350 -- это (дай Бог!) только первый замес. А вот делать из них 22350 М не будут, т.к у "М" -- W почти 7400 т /// И "джентльменский" набор оружия предполагается несколько иной. Говорят его эскизный проект уже готов...Дело за "высокими инстанциями" и "наукой", допиливающей "неимещиеаналогов цацки"...
      Как-то так, однако. АГА.
  5. Клон
    Клон Вчера, 20:41
    -1
    Абсолютная пехота с частичной загрузкой в вертушки...это я о себе. Может профи пояснят, почему такое, мягко говоря, сдержанное отношение на Флоте стало к ствольной артиллерии... одна установка - это ни о чем в любом случае. Ракеты? Так системы РЭБ и у потенциального супостата обновляются, модернизируются и придумываются новые... Да и ведь можно представить ситуацию, когда вся электроника будет вырублена напрочь и останется только арта с ручным наведением и подачей боеприпасов с "такой-то матерью". А вражина рядом, в приделах чуть ли не прямой видимости ухмыляется.
    В известном анекдоте времен Союза и Луну с матом осваивали, но здесь же не тот случай... Не?
    1. михаилл
      михаилл Вчера, 21:36
      +2
      Цитата: Клон
      почему такое, мягко говоря, сдержанное отношение на Флоте стало к ствольной артиллерии..

      Читал я лет десять назад прикольный фантастический рассказ. Разворачивается все в Петрограде, Ленинграде, Санкт-Петербурге, в общем где-то в там. Вероломно напавшие под видом дружественного визита и совместного военно-морского парада американцы, подавляют посредством РЭБ и барражирующих Ф-35 всякое сопротивление и почти празднуют победу. Арест президента и всей официальной российской делегации, и ультиматум- срочные демократические выборы и передача СЯО под международный контроль.
      Но, старые кони борозды не испортят!!!!
      Мощнейший ЭМИ, организованный силами Института Курчатова, оставляет безжизненными все компьютеры. Юные пионеры на велосипедах доставляют приказы, вскрываются "красные пакеты". И крейсер "Аврора", дымя огнетрубными котлами, семафоря ацетиленовыми прожекторами, поднимая красный революционный флаг, стреляя из 152мм пушек, заставляет капитулировать американскую АУГ. А затем и весь блок НАТО.
      За давностью лет ни названия, ни автора не вспомню.
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Вчера, 22:13
        +1
        Цитата: михаилл
        Цитата: Клон
        почему такое, мягко говоря, сдержанное отношение на Флоте стало к ствольной артиллерии..

        Читал я лет десять назад прикольный фантастический рассказ. Разворачивается все в Петрограде, Ленинграде, Санкт-Петербурге, в общем где-то в там. Вероломно напавшие под видом дружественного визита и совместного военно-морского парада американцы, подавляют посредством РЭБ и барражирующих Ф-35 всякое сопротивление и почти празднуют победу. Арест президента и всей официальной российской делегации, и ультиматум- срочные демократические выборы и передача СЯО под международный контроль.
        Но, старые кони борозды не испортят!!!!
        Мощнейший ЭМИ, организованный силами Института Курчатова, оставляет безжизненными все компьютеры. Юные пионеры на велосипедах доставляют приказы, вскрываются "красные пакеты". И крейсер "Аврора", дымя огнетрубными котлами, семафоря ацетиленовыми прожекторами, поднимая красный революционный флаг, стреляя из 152мм пушек, заставляет капитулировать американскую АУГ. А затем и весь блок НАТО.
        За давностью лет ни названия, ни автора не вспомню.

        У нас где-то ещё крейсер типа "Свердлов" в качестве музея есть. Три башни по три шестидюймовки.
        1. михаилл
          михаилл Вчера, 22:55
          0
          Цитата: Ulan.1812
          Три башни по три шестидюймовки.

          Специально посмотрел в паутине- четыре башни по три орудия.
          Как я понял, это более-менее бронированный крейсер со скоростью эсминца, способный под прикрытием береговой авиации мочить все, что угодно кроме линкоров. А на линкоры тогда уже ядренбатон был.
        2. vindigo
          vindigo Вчера, 22:59
          +1
          В Новороссийске. Крейсер Кутузов. 4 башни по 3 шестидюймовки.
      2. bayard
        bayard Вчера, 22:21
        +1
        Цитата: михаилл
        . И крейсер "Аврора", дымя огнетрубными котлами, семафоря ацетиленовыми прожекторами, поднимая красный революционный флаг,

        Да кто-ж супротив "Авроры" крейсера устоит ??
        Главное чтоб флаг был Красный . bully
        1. михаилл
          михаилл Вчера, 23:26
          +1
          Цитата: bayard
          Главное чтоб флаг был Красный . bully

          Это просто необходимо!
    2. Удав КАА
      Удав КАА Вчера, 23:52
      0
      Цитата: Клон
      почему такое, мягко говоря, сдержанное отношение на Флоте стало к ствольной артиллерии...

      Коллега, hi Всякое оружие на корабле -- не само по себе, а под определенные задачи размещается... Как то: МЗА -- против КР, легких ВЦ, малоразмерных быстроходных МЦ... Крупнее 130 мм уже ни у кого ничего не осталось. Янки, на что вредные были, и те на крайняк 127 мм на КР и ЭМ одностволку оставили... У нас -- А-192 (автомат на 130 мм) самое современная АУ...Для поддержки высадки десанта, подавления вновь выявленных целей на берегу... Ну, если корабль в роли КНС-а за АВУ, к примеру, бегает, то чтобы в час "Ч", находясь под бортом у авика, успеть МАХ наковырять тому дырок в борту...пока его авиация не заклевала...
      А больше-то и задач для арты среднего калибра вроде как не наблюдается...Вести атр бой с себе подобными на дистанции 15-20 км ныне никто не будет, а жахнут ЗУР-ом или ПКР (или ракето-торпедой) и дело с концом! -- так оно вернее будет. yes
      АГА.
      1. михаилл
        михаилл Сегодня, 00:41
        0
        Цитата: Удав КАА
        жахнут ЗУР-ом или ПКР (или ракето-торпедой) и дело с концом! -- так оно вернее будет. yes
        АГА.

        Когда бахнули на Новой Земле термояд наземный в 50мегатонн- пресловутую Царь-Бомбу, то в Северных Европах (вплоть до Нидерландов)не только радиосвязь крякнула, но и по проводным телефонам звонить не могли. А теперь представь, что десяток термоядов бахает в стратосфере- радиолокация и беспроводная связь не работают, а потом взлетают тупые ракеты с инерциальным наведением- плюс минус два километра при мегатонной боеголовке не существенно. Это пресловутый "Периметр", а не то что в газетах пишут.
        Термоядерные фугасы с кобальтовой обкладкой, закопанные под Уральским Хребтом, вообще не обсуждаются.
  6. sergo1914
    sergo1914 Вчера, 20:43
    +4
    ЗРАК "Палаш"


    !!!!! Йоу!!!! Он живой! Опоры ствольных блоков, третья опора пакета стволов, кронштейн под Сосны….
    Это моя молодость. 1990-1997. Конструкторское бюро ТМ. Нудельман - наше имя!!!
    1. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Вчера, 20:56
      -6
      Дочь Советского офицера?
      Очень похоже
      1. sergo1914
        sergo1914 Вчера, 21:29
        +2
        Цитата: Алексей Зоммер
        Дочь Советского офицера?
        Очень похоже


        Ты реально такой тупой? Или притворяешься?
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 20:51
    +4
    Когда проходишь мимо Североморска на выход или вход должен присутствовать запах мощи Северного флота ,как при СССР .Моряки Североморцы знают о чем я. laughing soldier
    1. Ватервейс 672
      Ватервейс 672 Вчера, 21:30
      +2
      Североморск, конец 70-х годов. Было на что посмотреть.
  8. Codett
    Codett Вчера, 21:01
    +2
    М-да уж темпы строительства и ремонта кораблей для ВМФ, просто жуть, да и много ещё с чем во флоте, эх нам бы как Китай или СССР в свое время, нарастить скорость постройки короблей. А так конечно хорошая новость, но вот кораблей нам нужно очень много.
  9. Alien From
    Alien From Вчера, 21:04
    +3
    Красиво идёт чертяка good семь футов под килем!
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 21:08
      +3
      А перед ним проливы ,где слева по борту Попенгаген .Только и шастуют в Швецию и обратно паромы.Мы там чуть не подмяли под себя паромчик,еле увернулись от него.Но скорость не сбросили .
  10. yuriy1863
    yuriy1863 Вчера, 22:06
    +4
    Довелось служить в первом экипаже скр проекта 11540 "Неустрашимый". Два года испытаний, трудное, но счастливое время! Так что семь футов под килем и счастливой судьбы экипажу и кораблю!