Третий фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» совершил переход на Северный флот для продолжения испытаний

Построенный на "Северной верфи" третий фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" совершил межфлотский переход и прибыл на Северный флот. Накануне корабль отшвартовался в Североморске.
Новейший фрегат прибыл на Северный флот для продолжения прохождения заводских ходовых и государственных испытаний на морских полигонах Северного флота в Баренцевом море. Как заявил командир корабля капитан 2 ранга Андрей Славин, во время перехода фрегат показал отличную мореходность и маневренные качества. В отличие от головного и первого серийного корабля проекта 22350 "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов", "Адмирал Головко" имеет улучшенные характеристики как по оружию, так и по мореходности.
Ранее сообщалось, что новый фрегат "Адмирал Головко" передадут военным во втором квартале 2023 года, точную дату назначит главком ВМФ РФ Николай Евменов по итогам государственных испытаний. После поднятия Андреевского флага, фрегат отправится служить в Североморск, где войдет в состав 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота, где уже служат "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов".
"Адмирал Головко" является вторым серийным фрегатом проекта 22350. Построен на ССЗ "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Является первым кораблем серии с полностью российской энергетической установкой. Заложен 1 февраля 2012 года, спущен на воду 22 мая 2020 года. Назван в честь Арсения Григорьевича Головко́ (1906 — 1962), моряка - надводника, командующего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны.
Полное водоизмещение – 5400 тонн, длина – 135 метров, ширина – 16 метров. Скорость - до 29 узлов, автономность – 30 суток. Дальность плавания – 4500 миль. Экипаж – 170 человек. Вооружение: крылатые ракеты "Калибр", возможно "Циркон", 130-мм артустановка А-192, ЗРК "Полимент-Редут", комплекс противолодочной обороны "Пакет", ЗРАК "Палаш", вертолет Ка-27ПЛ.