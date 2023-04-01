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Сестра лидера Северной Кореи: Зеленский ошибается, думая, что ядерный зонтик США может спасти его от России

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Сестра лидера Северной Кореи: Зеленский ошибается, думая, что ядерный зонтик США может спасти его от России

Политические амбиции украинского президента привели его к желанию обладать атомной бомбой, которую ему подарили американцы или кто-либо еще. Но Зеленский ошибается, думая, что ядерный зонтик США может спасти его от России.


Как сообщает агентство ЦТАК (КНДР), так считает Ким Ё Чжон, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, занимающая должность замглавы отдела пропаганды Трудовой партии КНДР.

По мнению чиновницы, Зеленский, рассуждая о появлении в руках киевского режима ядерного оружия, рискует своей страной, которая с таким руководителем может даже прекратить свое существование как государство.


Ким Ё Чжон также подчеркнула, что Пхеньян всегда будет с Москвой на одной стороне, «на одном поле боя».

Сестра лидера КНДР заявила, что любая техника ВСУ, полученная ими от западных стран, «сгорит и превратится в груду железа», столкнувшись с несокрушимой мощью российской армии.

После того как президент РФ Владимир Путин озвучил планы по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии, желание иметь такое же вооружение выразил и Зеленский. Он даже разместил на своем официальном сайте петицию, в которой предлагал обратиться к западным странам с просьбой предоставить свое ядерное оружие для размещения на Украине или передать его ВСУ. Чтобы запустить данную процедуру на законодательном уровне, документ должны подписать не менее 25 тысяч граждан страны, но таких нашлось чуть более шести сотен.
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Использованы фотографии:
Президент Украины
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52 комментария
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Вчера, 21:03
    +6
    Надеюсь, что здравомыслие возообладает и большинство нормальных украинцев не поддержит кучку бешеных в их совместном с президентом Зеленским желании обладать ядерным оружием.
    1. isv000
      isv000 Вчера, 21:18
      +5
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Надеюсь, что здравомыслие возообладает и большинство нормальных украинцев не поддержит кучку бешеных в их совместном с президентом Зеленским желании обладать ядерным оружием.

      Как показывают события в Киеве, возле Лавры, 50% там буйные, 25 зашуганные и только 25 нормальные. Добавить в эту смесь БАДы в виде натовцев и мы получим полный взрывпакет...
    2. Silver99
      Silver99 Вчера, 21:20
      +13
      С проектом Ленина под названием Украина надо заканчивать жестко и чем быстрее тем лучше, это шоу 95 квартала затянулось и заигралось am
      1. sergo1914
        sergo1914 Вчера, 21:43
        -5
        Цитата: Silver99
        С проектом Ленина под названием Украина надо заканчивать жестко и чем быстрее тем лучше, это шоу 95 квартала затянулось и заигралось am


        Олень, (сорян, это обращение а не оскорбление). Оленя не хотел обидеть. Извини. Владимир Ильич не виноват в том, что туповатые потомки неправильно интерпретировали его слова. Ленин - умнейший человек. В отличии от тебя. Иди убейся обо что-нибудь. Человечество вздохнет свободнее.
        1. Сергей_Белый
          Сергей_Белый Вчера, 22:01
          -11
          Вот как раз Ленин и заложил бомбу под Россией. Насильная украинизация - это в первую очередь заслуга Ленина.
          А уж про то, что Парвус организовывал революцию, а Ленин на готовое приехал, сейчас не знает только ленивый.
          1. sergo1914
            sergo1914 Вчера, 22:12
            +2
            Цитата: Сергей_Белый
            Вот как раз Ленин и заложил бомбу под Россией. Насильная украинизация - это в первую очередь заслуга Ленина.
            А уж про то, что Парвус организовывал революцию, а Ленин на готовое приехал, сейчас не знает только ленивый.


            Я - ленивый. Думал, Ленин, Троцкий и Подвойский.
          2. мордвин 3
            мордвин 3 Вчера, 22:28
            0
            Цитата: Сергей_Белый
            Вот как раз Ленин и заложил бомбу под Россией.

            А сейчас никаких бомб не видишь? От императорского величества, например, до нынешнего гроссмейстера.
        2. михаилл
          михаилл Вчера, 22:02
          +1
          Цитата: sergo1914
          Владимир Ильич не виноват

          Подписываюсь всеми руками!
    3. Fizik13
      Fizik13 Вчера, 21:30
      +13
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Надеюсь, что здравомыслие возообладает и большинство нормальных украинцев не поддержит кучку бешеных в их совместном с президентом Зеленским желании обладать ядерным оружием.

      Во первых у простых украинцев спрашивать никто не будет.
      Во вторых нормальные немцы в Германии появились после денацификации благодаря СССР.
      Т.е. нормальные украинцы появятся после денацификации Украины благодаря России.
      1. mitlantecutli_zen
        mitlantecutli_zen Сегодня, 00:52
        +1
        ¡Exacto! Ganen esa guerra como sea y limpien Ucrania de toda la porquería nazi y presérvenla, luego habrá muchos ucranianos normales en lo que le quede como territorio.
    4. carpenter
      carpenter Вчера, 22:20
      -8
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Надеюсь, что здравомыслие возообладает и большинство нормальных украинцев не поддержит кучку бешеных

      Где вы найдёте там здравомыслие, если даже поколение людей на 1991 год, при голосовании на Украине около 93% голосовало за выход из Союза. Какие там были радостные шествия. 7% только в то время, а сейчас еще меньше.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 00:47
        0
        Цитата: carpenter
        Где вы найдёте там здравомыслие, если даже поколение людей на 1991 год, при голосовании на Украине около 93% голосовало за выход из Союза.

        Вас в здравомыслии заподозрить, извините, можно лишь предположив что Вы сознательно вбрасываете дезу.
        В УССР на референдуме о сохранении СССР "за" отдали голос 70.2% принявших участие.
        (С): https://ruxpert.ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0:%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
    5. KCA
      KCA Сегодня, 00:55
      0
      Наработать Pu239 или U235 они могут, но это не есть прям сразу ядерная бомба, нужен бериллий, литий, технология сжатия горючего в точку в микросекунды, это ВВ куда как мощнее тротила, автоматизация подрыва сотен зарядов ВВ на шаре с плутонием одномоментно, не будет сжатия плутониевого заряда, будет пшик, грязная бомба, что тоже не хорошо, но не Я или ТЯ взрыв, знать хлы могут, учёные из одной страны, а вот воспроизвести, без электричества или угля, нефти, газа в как?
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 21:03
    0
    Клоун Зе позвони Ким Ё Чжон и расскажи ей о своём плане из 12 пунктов.Товарищ Си не против.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Вчера, 21:07
      +5
      Клоуну поведет,если эта дама его не пошлет,сразу. Видать, женщина со стержнем. Спуску не даст.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 21:14
        +8
        От неё авианосцы США боятся авиацию на палубу поднять,вдруг она не стой ноги встала.Единственный сдавшийся в плен корабль ВМС США ,стоит у причала в КНДР.Позор американского флота.
        1. Mister X
          Mister X Вчера, 21:37
          +2
          Цитата: tralflot1832
          сдавшийся в плен корабль ВМС США

          Вы про корабль радиотехнической разведки "Пуэбло"?
        2. Mister X
          Mister X Вчера, 21:48
          +5
          Цитата: tralflot1832
          Позор американского флота.

          Позабавил выделенный фрагмент laughing

          1. tralflot1832
            tralflot1832 Вчера, 22:10
            0
            Вообще-то там забористо у американцев получилось.Позор на позоре и позором погонял.Особенно с Интерпрайзом! hi
    2. isv000
      isv000 Вчера, 21:21
      +6
      Цитата: tralflot1832
      Клоун Зе позвони Ким Ё Чжон и расскажи ей о своём плане из 12 пунктов.Товарищ Си не против.

      Дядюшка Си второй год как трубку не берёт, так что сестричка с братиком тоже вряд ли прослезятся услышав Зе... hi
    3. Бывший солда
      Бывший солда Вчера, 22:18
      +1
      Клоун Зе позвони Ким Ё Чжон и расскажи ей о своём плане из 12 пунктов.Товарищ Си не против.

      Не. Клоун предложил план всего из 10-ти пунктов. Последние пункты что-то там про разоружение России в том числе ядерное и передачу территории под международный контроль и ещё про репарации какие-то с большими нулями. Видимо в энциклопедии слово это нашел. Вобщем нюхнул чего-то там вместе со своими корешами. Только в плане своем зе не написал, кто и как разоружать то будет.
  3. Alien From
    Alien From Вчера, 21:07
    +14
    Даже дамы у корейцев оказались с яйцами! good
    1. isv000
      isv000 Вчера, 21:27
      +12
      Цитата: Alien From
      Даже дамы у корейцев оказались с яйцами! good

      По слухам, тамошние военкоматы опрос добровольцев провели - 0,8 ляма заявок только в первый день поступило. Батальона три снайперов хоть сейчас под ремень.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Вчера, 21:17
    0
    США установили зонтиа над Украиной?Впервые слышу
    1. carpenter
      carpenter Вчера, 22:30
      -1
      Цитата: dmi.pris1
      США установили зонтиа над Украиной?

      Неужто когда Зеля проиграет, штаты из незалежной сделают Хиросиму.
  5. IlgizL
    IlgizL Вчера, 21:25
    +17
    Низкий поклон за подобные высказывания этой даме, несмотря на то что мы давно уже отринули путь в светлое будущее встав в один капиталистический строй с "партнерами"...
  6. Ulan.1812
    Ulan.1812 Вчера, 21:56
    +2
    Никакого американского ядерного зонтика над Украиной нет и не будет.
    Дураков нема.
  7. acetophenon
    acetophenon Вчера, 21:57
    -9
    Это сейчас полит-мода такая: выставить вперед какую-нибудь бешеную бабу, которая за базар не отвечает в принципе. И она несет пургу, которую ей подсовывают.
    1. Алекс_1973
      Алекс_1973 Вчера, 22:41
      +5
      acetophenon (Valerius)
      Это сейчас полит-мода такая: выставить вперед какую-нибудь бешеную бабу
      Это вы сейчас про сестру Ким Чен Ына? Крайне не рекомендую вам посещать Северную Корею, очень вредно для лично вашего здоровья.
      А что касается бешенных баб, так они все в европах да штатах окопались, одна страшнее другой, да еще и борятся за звание тупой и еще тупее.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 01:01
        0
        Цитата: Алекс_1973
        Это вы сейчас про сестру Ким Чен Ына? Крайне не рекомендую вам посещать Северную Корею, очень вредно для лично вашего здоровья.

        Назовут собакой и съедят. good
        Цитата: Алекс_1973
        А что касается бешенных баб, так они все в европах да штатах окопались, одна страшнее другой, да еще и борятся за звание тупой и еще тупее.

        А у нас и мужиков таких до дури имеется во власти. hi
  8. PetrovBasharov
    PetrovBasharov Вчера, 21:57
    +2
    За него Америка думает. Европа очередной раз подставила себя под РФ. Американцы думали и будут думать, что им не прилетит. Пока они не увидят работу (демонстрацию) хотя бы одного Посейдона, на примере какого либо островка, - будут думать что им не прилетит.
  9. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Вчера, 22:01
    +2
    Nikdo nesmí věřit svému jadernému deštníku, Super rychlému dešti 10 Mach nejde zabránit ani na jedné straně. Proto bude lepší, aby vůbec nepršelo.., a na světě byl opět mír a bude radost žít.
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Вчера, 22:01
      +2
      Никто не может доверять своему ядерному зонтику, дождь со сверхбыстрой скоростью 10 Махов не может быть предотвращен ни с одной из сторон. Поэтому будет лучше, если дождя вообще не будет... и снова будет мир в мире и будет радость в жизни.
      1. sergo1914
        sergo1914 Вчера, 22:15
        -1
        Цитата: Jsem_CZEKO68
        Никто не может доверять своему ядерному зонтику, дождь со сверхбыстрой скоростью 10 Махов не может быть предотвращен ни с одной из сторон. Поэтому будет лучше, если дождя вообще не будет... и снова будет мир в мире и будет радость в жизни.


        Ты точно в ЧССР живешь? Наивный какой-то…
        1. Jsem_CZEKO68
          Jsem_CZEKO68 Вчера, 22:34
          0
          Musíme přece věřit, že nedojde k nejhoršímu..
          1. Jsem_CZEKO68
            Jsem_CZEKO68 Вчера, 22:34
            0
            Мы должны верить, что худшего не произойдет...
  10. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Вчера, 22:06
    +2
    И почему я уважаю КНДР больше чем Украину? Точнее северную Корею уважаю, а Украину вообще ни-ни.
  11. Морячок Мурманский
    Морячок Мурманский Вчера, 22:07
    +9
    первая женщина политик заявившая-мы будем драться вместе с русскими, спс ей
  12. Fangaro
    Fangaro Вчера, 23:08
    0
    Политические амбиции украинского президента привели его к желанию обладать атомной бомбой, которую ему подарили американцы или кто-либо еще. Но Зеленский ошибается, думая, что ядерный зонтик США может спасти его от России.

    Ядерное оружие массового поражения не может спасти нашу планету...
    Не так!
    Ядерная война - угроза для каждого человека на Земле. Но и главы государств могут стать безумными. И новые программульки могут решить, что пора Землю освободить от лишних кожанных мешков.
  13. КТМ-5
    КТМ-5 Вчера, 23:23
    0
    Вслед за Белоруссией неплохо бы и в КНДР разместить ядерное оружие. И пару-тройку наших военных баз туда)
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 00:01
      0
      Цитата: КТМ-5
      Вслед за Белоруссией неплохо бы и в КНДР разместить ядерное оружие. И пару-тройку наших военных баз туда)

      КНДР имеет собственное ядерное оружие и, более того, средства его доставки. Размещение военных баз даже "дружественного" государства предполагает полную зависимость как политическую, так и экономическую- японцы не соврут, как впрочем и немцы.
    2. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 00:21
      -1
      КНДР - китайская корова, они ее доят
  14. Макс1995
    Макс1995 Вчера, 23:35
    -2
    А очередная лапша?
    Не припоминаетс, чтоб зеленский чтото говорил о непробиваемым зонтике от ЯО .

    Напротив, слова корецев можно тракутовать как уверенность, что РФ будет бомбить Украину ЯО. Она то будет в теплом кабинете в корее, а ЯО будет испарять украинцев совсем в другом мете глобуса
  15. михаилл
    михаилл Вчера, 23:52
    +1
    Вообще-то фотографий Ким Ё Чжон в паутине более чем предостаточно, а выбрали для статьи не самую удачную. Но, даже так эта девушка мне намного более симпатичней Зеленского кажется.
    Мне он и в КВН не нравился, и в фильмах. Скользкий какой-то, слащавый не по делу, кота из "Шрека" пытается сыграть. Какие-то у него соплежуйско-утрированные роли были, а актёр всегда гениально играет только самого себя.
    А теперь можно сравнить актера-президента Рейгана, и актера-президента Зеленского.
  16. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 00:19
    -2
    Российская пропаганда утверждает, что все, кто учился в западных высших учебных заведениях - потенциальные предатели. Ын и Ким Е Джон, обучавшиеся в Швейцарии - тоже агенты ?
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 01:03
      0
      Цитата: Alister Kroulegg
      Российская пропаганда утверждает, что все, кто учился в западных высших учебных заведениях - потенциальные предатели. Ын и Ким Е Джон, обучавшиеся в Швейцарии - тоже агенты ?

      Образование несколько способствует моральным качествам, но не всегда. Мне комфортней общаться с необразованным и порядочным человеком, чем с подлым и образованным скотом.
      Сразу про свое образование напишу- аттестат о среднем где-то в институтах затеряли. Лежит где-то в архиве, скучает.
  17. gig334
    gig334 Сегодня, 00:21
    0
    Цитата: Silver99
    С проектом Ленина под названием Украина надо заканчивать жестко и чем быстрее тем лучше, это шоу 95 квартала затянулось и заигралось am

    Опять Ленин виноват, ведь это он в 1991 году развалил страну, вопреки народному референдуму, где большинство проголосовало за сохранение СССР. Конечно это Ленин виноват, а не государственный преступник ельцин.
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 00:22
      -3
      Коммунисты развалили СССР, а не Ельцин
      1. Ратибор_А
        Ратибор_А Сегодня, 00:37
        -2
        Ну да... А сейчас вся страна объявила СВО и добровольно мобилизовалась....
        Меня всегда удивляют утырки, которые заявляют, что во всем виноваты коммунисты и они развалили СССР....
        Если бы что-то зависело от народа, то все бы проголосовали закидать ЯО Хохлоину и забыть о ней, но никак не оставлять воинов на поле боя, а детей сиротами....
        И поверьте ни одна западная собака, ни США даже бы не пискнули, так не захотели бы оказаться на их месте...
  18. gig334
    gig334 Сегодня, 00:31
    0
    Цитата: Alister Kroulegg
    Коммунисты развалили СССР, а не Ельцин

    Коммунисты построили СССР, а развалила его пятая колонна, среди которых был ельцин (оборотень претворяющейся идейным коммунистом).
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 00:40
      0
      Это смешно. Никаких других сил, кроме КПСС не было на тот момент.
    2. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 00:43
      0
      Что вы имеете в ввиду под "построили СССР?" Территориально он явно меньше РИ.