Политические амбиции украинского президента привели его к желанию обладать атомной бомбой, которую ему подарили американцы или кто-либо еще. Но Зеленский ошибается, думая, что ядерный зонтик США может спасти его от России.
Как сообщает агентство ЦТАК (КНДР), так считает Ким Ё Чжон, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, занимающая должность замглавы отдела пропаганды Трудовой партии КНДР.
По мнению чиновницы, Зеленский, рассуждая о появлении в руках киевского режима ядерного оружия, рискует своей страной, которая с таким руководителем может даже прекратить свое существование как государство.
Ким Ё Чжон также подчеркнула, что Пхеньян всегда будет с Москвой на одной стороне, «на одном поле боя».
Сестра лидера КНДР заявила, что любая техника ВСУ, полученная ими от западных стран, «сгорит и превратится в груду железа», столкнувшись с несокрушимой мощью российской армии.
После того как президент РФ Владимир Путин озвучил планы по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии, желание иметь такое же вооружение выразил и Зеленский. Он даже разместил на своем официальном сайте петицию, в которой предлагал обратиться к западным странам с просьбой предоставить свое ядерное оружие для размещения на Украине или передать его ВСУ. Чтобы запустить данную процедуру на законодательном уровне, документ должны подписать не менее 25 тысяч граждан страны, но таких нашлось чуть более шести сотен.