Экспедиция к предкам. Жилища и люди



Центр Пензы, конец 50-х. Вот такая тогда там была у нас «грязюка»… В центре, а уж что было на окраинах – можно себе представить!

«…нет больше меня в доме сем;»

Книга Бытия, 39:9

Просто очень тесные дома…



Вид на зал со стороны… большой русской печки. Там, где слева нарисовано кресло, стоял ещё большой книжный шкаф. Рис. автора

Игрушки «с бору по сосенке»



«Поймай рыбку»



Настольный бильярд – игра азартная, но не для одного

Игры возле книжного шкафа



Форзац книги «Одиссея капитана Блада». Мне почему-то необыкновенно нравился именно этот корабль, и я даже считал, что все парусные корабли и должны так выглядеть. Не ожидал того, что это не что иное, как предвидение будущего. Впоследствии я и модель этого корабля сделал, и… ещё много всего остального!



В то время мне казалось, что эта карта стала куда как лучше!



Равно как и вот эта картинка!

«Рисунки из амбарной книги»



Ганнибал. Рисунок пером и тушью. Срисовано из учебника истории для 5-го класса. 25 августа 1965 г. Фамилия на рисунке указана другая: выбирая новую в 1974 году, никак не мог предполагать, что в стране марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма столь пышным цветом расцветёт антисемитизм. Впрочем, сегодня старая фамилия была бы ещё хуже...



А вот это уже «блокнотный рисунок» акварельными красками, сделанный после просмотра какого-то «индейского кино». Ну, не очень хорошо я тогда себе представлял их одежду и снаряжение, но очень старался изобразить всевозможные узоры. Коня срисовал из диафильма «Конь Керима», но сам всадник целиком мой

Книга про «дрова»



Вот она, эта книга!



Очень хорошо помню, что именно с этого места и именно таким увидел наш главный универмаг, когда в пять лет отправился через весь город в институт «к маме в гости»



Сегодня он выглядит вот так… Фото автора

Какой-то другой мальчик!



Главная пензенская улица Московская была тогда сплошь из брусчатки. Какое-то всё… гнусное, иначе и не скажешь. Но интересно, что это здание, ближайшее на фото, цело и сегодня!



Сегодня оно отреставрировано и выглядит вот так. Позади – Дом правительства, бывшее здание ОК КПСС



Старое здание пензенского драматического театра. В театр меня первый раз сводили также до 1959 года. На балет «Лебединое озеро». Это было нечто



Сегодня его здание выглядит вот так…

Карлсон из радио

*Больше всего на её кафедре истории КПСС мне нравилась дверная ручка, сделанная из рифлёного стекла малахитового цвета. Она казалась мне какой-то необыкновенной, взгляд оторвать от неё не мог. Редко в 1958 году мне удавалось за неё подержаться, но удавалось. Но зато потом я мог держаться за неё вволю – с 1982 по 2000 год. Чего хотел, то судьба мне и послала! И каждый раз, когда я за неё брался, вспоминал тот свой визит.