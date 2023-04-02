В Верховной Раде намерены проверить «законность» нахождения Черноморского флота в Крыму

Киев намерен денонсировать соглашение между Украиной и Россией о пребывании Черноморского флота на полуострове Крым, подписанное в 2010 году. Группа депутатов Верховной Рады направила в Конституционный суд Украины обращение с просьбой проверить соглашение на соответствие украинской конституции.
31 марта 2023 года в конституционный суд Украины поступило представление, в котором депутаты просят обосновать нахождение Черноморского флота России на "украинском" полуострове Крым, и как это соответствует украинской конституции. Документ подписали 49 парламентариев считающих, что в настоящее время отсутствует нормативно-правовая база для дальнейшего пребывания российских кораблей в Крыму. Кроме того, нахождение Черноморского флота на полуострове "не отвечает" принципам обеспечения безопасности.
В Конституционный суд 31 марта поступило конституционное представление 49 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 21 апреля 2010 года
- заявили в пресс-службе суда.
Видимо, после того как суд признает соглашение неконституционным, депутаты подадут иск в очередной международный суд, чтобы он арестовал российские корабли.
В то же время, как уже неоднократно сообщалось, Зеленский просто маниакально желает "освободить" Крым силовым путем, он уже пообещал, что летом этого года будет загорать на крымских пляжах. Планы клоуна поддерживают не все политики Запада, кое-кто считает, что у ВСУ не хватит сил для прорыва на полуостров.