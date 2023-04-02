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В Верховной Раде намерены проверить «законность» нахождения Черноморского флота в Крыму

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В Верховной Раде намерены проверить «законность» нахождения Черноморского флота в Крыму

Киев намерен денонсировать соглашение между Украиной и Россией о пребывании Черноморского флота на полуострове Крым, подписанное в 2010 году. Группа депутатов Верховной Рады направила в Конституционный суд Украины обращение с просьбой проверить соглашение на соответствие украинской конституции.


31 марта 2023 года в конституционный суд Украины поступило представление, в котором депутаты просят обосновать нахождение Черноморского флота России на "украинском" полуострове Крым, и как это соответствует украинской конституции. Документ подписали 49 парламентариев считающих, что в настоящее время отсутствует нормативно-правовая база для дальнейшего пребывания российских кораблей в Крыму. Кроме того, нахождение Черноморского флота на полуострове "не отвечает" принципам обеспечения безопасности.

В Конституционный суд 31 марта поступило конституционное представление 49 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 21 апреля 2010 года

- заявили в пресс-службе суда.

Видимо, после того как суд признает соглашение неконституционным, депутаты подадут иск в очередной международный суд, чтобы он арестовал российские корабли.

В то же время, как уже неоднократно сообщалось, Зеленский просто маниакально желает "освободить" Крым силовым путем, он уже пообещал, что летом этого года будет загорать на крымских пляжах. Планы клоуна поддерживают не все политики Запада, кое-кто считает, что у ВСУ не хватит сил для прорыва на полуостров.
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28 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:32
    +16
    Надо денонсировать выход УССР из состава СССР.Как то так hiХотя,в "виртуальном украинском Крыму"Черноморског флота и нет в помине.Там еще и "Сагайдачный"на плаву
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 06:44
      +18
      А нафига козе баян? все проще можно сделать. Вы в курсе, что демаркация границ Украины с Россией не была проведена? Самое смешное, исключительно из-за упрямства украинской стороны. То есть официально, границ Украины НЕТ. Россия не переходила никаких границ, соответственно, и никакие претензии Украины по данному поводу - никакой вообще силы не имеют.
      Не юрист, но даже я такое знаю.
      1. marchcat
        marchcat Сегодня, 06:51
        +6
        Не легко даётся весеннее обострение для 49 депутатов, если такое предлагают.
      2. Антон Ю
        Антон Ю Сегодня, 07:31
        +7
        Ещё проще. Беловежское соглашение никто, кроме подписантов в глаза не видел, поэтому юридически оно не существует.
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 07:38
          +8
          Цитата: Антон Ю
          Ещё проще. Беловежское соглашение

          ...нарушало свыше 30 пунктов действующей Конституции СССР, а потому юридически ничтожно. Но это так - я не юрист, потому со слов
          занимавшего в 1991 году пост первого заместителя председателя Верховного совета России, доктора экономических наук, профессора Юрия Воронина — утверждение Верховным Советом Беловежского документа вообще нелегитимно, ибо оно было проведено с нарушением более 30 статей действовавшей в то время Конституции.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:35
    +4
    Арестовать русские корабли? Это где и как? Ну, пусть попробуют.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:35
    +15
    Пора бы и Кремлю определиться в законности прихода к власти укронацистов.
    1. sgrabik
      sgrabik Сегодня, 07:51
      +6
      Это же надо было додуматься официально признать этот незаконно пришедший к власти преступный нацистский режим в Киеве, мы сами иногда совершаем нелепые глупости.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 08:00
        +3
        К большому сожалению, не только лишь иногда.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:36
    +5
    Киев намерен денонсировать соглашение между Украиной и Россией о пребывании Черноморского флота на полуострове Крым
    После того, как Крым в 2014 г вошел в состав России это соглашение автоматически стало юридически ничтожным. Поэтому Киев пускай хоть до одурения заденосируется это ни чего не изменит.
    депутаты подадут иск в очередной международный суд, чтобы он арестовал российские корабли.
    Военные корабли ЧФ? Интересно кто, а главное как попытается это сделать?
  5. Равик
    Равик Сегодня, 06:37
    +5
    Чем бы дитя не тешилось, лишь бы в Нато не просилось...
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 07:28
      +1
      Наркодиллер сроки поставок выдерживает четко!
    2. sgrabik
      sgrabik Сегодня, 07:55
      +2
      А это недо дитя в НАТО как раз таки и просится.
  6. Попандос
    Попандос Сегодня, 06:46
    +1
    Завтра по работе еду в Симферополь, возьму фотоаппарат с объективом, вдруг клоуна увижу, будет что показать.
    1. sgrabik
      sgrabik Сегодня, 07:57
      +1
      Тогда уж не фотоаппарат надо брать а снайперскую винтовку с оптическим прицелом.
      1. Metallurg_2
        Metallurg_2 Сегодня, 08:25
        +1
        Зачем? Одеть в костюм Наполеона и посадить в клетку, а клетку на площади поставить.
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 08:03
      +1
      Кокаиновый шут просто боится ехать в Крым, хоть и считает его украинской территорией.
  7. lukash66
    lukash66 Сегодня, 06:50
    +2
    Шумеры окончательно спятили. Хотя их конечно можно понять - они копали копали, выкопали, а РФ в наглую пользуются их трудом, да ещё и бесплатно. Следующим требованием наверное будет оплата всеми причерноморскими странами использование Чёрного моря. А я вот как то пропустил, а Босфор тоже они откопали?))))
    1. Равик
      Равик Сегодня, 07:15
      +3
      Не торопите их.
      Скоро выяснится, что копать начали с пролива Гибралтар, потом Средиземное море, потом проливы и только после Черного моря они устали копать.
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 07:26
    +2
    Смяшныя, ну так госдума может проверить законность нахождения хунты в кукуеве. Чтото поменяется или кому лучше станет?
  9. marswell
    marswell Сегодня, 07:38
    +1
    ...он уже пообещал, что летом этого года будет загорать на крымских пляжах... Может и будет если конвойные разрешат)))
  10. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 07:41
    +2
    Конституционному Суду РФ нужно проверить законность государства Украина и конституционность его выхода из состава СССР и Государственной Думе пора денонсировать преступные, антиконституционные Беловежские соглашения трех сепаратистов.
    Государство Украина подлежит полной и безусловной ликвидации.
  11. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 07:52
    +1
    Ох уж этот ,, мудрый и братский,, украинский народ и его, избранники.)
  12. обыватель
    обыватель Сегодня, 07:55
    +1
    денонсировать соглашение между Украиной и Россией о пребывании Черноморского флота на полуострове Крым, подписанное в 2010 году.
    Как-то уже писал, что весь проект "украина" был затеян с целью передачи Крыма америкосам. Данное "обострение" - еще одно подтверждение этого.
  13. sub307
    sub307 Сегодня, 07:58
    +1
    Ну....это, я бы еа месте наших главкомов: во первых - "сильно обиделся", во вторых - "бахнул" из "всего, что есть" у КЧФ(кроме ТЯО, пока) в сторону этого "конституционного суда"...,и чтобы "добавки не просили. winked
  14. Игорь Петрович Гутаров
    Игорь Петрович Гутаров Сегодня, 08:09
    +1
    У психически больных, обычно весной начинается обострение!)))
  15. ВохаАхов
    ВохаАхов Сегодня, 08:28
    +1
    Зеленский просто маниакально желает "освободить" Крым силовым путем, он уже пообещал, что летом этого года будет загорать на крымских пляжах.
    Не в Крыму, а в районе речки Колыма. И не загорать, а "чалиться".
  16. Sergei Timofeich
    Sergei Timofeich Сегодня, 08:50
    0
    Все документы,принятые коммунистами и большевиками в отношении териитории украина считать недействительными,тема Крыма ,Донбасса,и ещё нескольких областей отпадает сама собой ..