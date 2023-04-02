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Американское издание: Переброшенные в Европу истребители F-35 столкнулись с проблемой обнаружения российских ЗРС С-300

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Американское издание: Переброшенные в Европу истребители F-35 столкнулись с проблемой обнаружения российских ЗРС С-300

Американские истребители пятого поколения F-35 не всегда способны засечь российские средства противовоздушной обороны, несмотря на наличие специальной аппаратуры. С такой проблемой столкнулись пилоты ВВС США, переброшенные вместе с самолетами в Европу для патрулирования воздушного пространства рядом с российскими и белорусскими границами. Об этом пишет AirForceTimes.


Командование ВВС США отправило истребители F-35 на восточный фланг НАТО, так как полеты рядом с российскими границами на фоне начавшейся спецоперации на Украине являются идеальным местом для проведения испытаний самолетов. В феврале прошлого года американцы перебросили в Германию истребители 388-го истребительного авиакрыла ВВС США и 419-го истребительного крыла резерва, самолеты изначально располагались на немецкой авиабазе Шпагдалем.

Пилоты F-35A совершали полеты в воздушном пространстве рядом с российской и белорусской границами, особое внимание уделяя Калининградской области. Задача была вскрыть российскую систему ПВО для "руководства НАТО". Пилоты, участвовавшие в операции заявили, что самолет прекрасно с этим справлялся и вообще это "самая лучшая машина", но с российскими комплексами С-300 возникла проблема. Как оказалось, F-35 не мог определить местонахождение данного комплекса, если на нем работала "цифровая аппаратура уклонения". При этом пилот мог визуально наблюдать комплекс.

Мы рассматриваем Sa-20. Я знаю, что это Sa-20. Разведка говорит, что там есть Sa-20, но теперь мой самолет не идентифицирует его как таковой, потому что этот Sa-20 работает, потенциально, в режиме военного резерва, которого мы раньше не видели

- заявил полковник Крейг Андрле.

Другой пилот F-35, участвовавший в полетах рядом с российской границей признал, что несмотря на противостояние, провокаций со стороны российских и белорусских летчиков не было.

Они делают то же самое, что и мы (...) Мы просто смотрели друг на друга. Никакого прямого взаимодействия и ничего непрофессионального с обеих сторон

- добавил полковник Брэд Башор.
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24 комментария
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  1. Magic Archer
    Magic Archer Сегодня, 07:00
    +5
    Не велика проблема.Надо будет подключат спутники ,пригонят Аваксы и многочисленные разведчики.Специально видимо вой подняли.Чтобы подключили всех кого можно
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 07:55
      +5
      с проблемой обнаружения российских ЗРС С-300

      Хоспода ,это не проблема ..Проблема С-400 -500 !!!!!!!!!
      Русские пока ничего такого не задействовали ..Сейчас "братьев" мочим и ваших наемников , уму разуму ..старым советским вооружением ..Ну и испытываем кое что ))))
      В плен уже никого не берем !!!!
  2. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 07:01
    +11
    Было бы приятно читать о взаимном уважении военнослужащих из недружественных стран если бы не вопрос "Какого хрена вы делаете у границ России?"
    1. Fizik13
      Fizik13 Сегодня, 09:16
      0
      Цитата: Аркадич
      "Какого хрена вы делаете у границ России?"

      Вот и я про тоже!
      А не пора ли нам перейти к испытаниям тяжёлого ударного БПЛА С-70 "Охотник" в реальной обстановке.
      Ну хотя-бы с территории Кубы полетать возле Майами или мыса Канаверал.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:05
    +20
    этот Sa-20 работает, потенциально, в режиме военного резерва, которого мы раньше не видели
    Вы много еще чего не видели. Вот только все же интересно, как можно пилоту визуально наблюдать российский ЗРК летая не над российской территорией. Или их специально для американцев выставили в линейку вдоль линии границы?
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 07:11
      +10
      Тоже прифигел с этой строки - "хоья пилоты визуально наблюдают". Как можно вищуально наблюдать с-300, они что, на ращграничительной полосе выставлены? Вместо пограничных столбов laughing журналист опять поимел военного и ученого laughing
    2. D16
      D16 Сегодня, 07:12
      +1
      С высоты 10-12 км ОЛС может далеко "заглянуть". Особенно в хорошую погоду.
    3. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:12
      +3
      не иначе как в 15кратный бинокль зырят, сидя в кабине. laughing
    4. Сергей Муравьев
      Сергей Муравьев Сегодня, 09:11
      0
      Пилоты наблюдают не визуально - приборы обнаруживают с-300, просто не могут идентифицировать, что это за комплекс
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:06
    +14
    Суть в том, что С-300 работают в другом режиме, вот в чем смысл... А сама статья
    https://www.airforcetimes.com/news/your-air-force/2023/03/31/the-us-air-force-sent-f-35s-to-defend-nato-heres-what-it-learned/
    О том, что НАТО форсировало разведку позиций ПВО на всем протяжении западной границы РФ, вот о чем написать надо было
  5. AlexVas44
    AlexVas44 Сегодня, 07:17
    +1
    ...Никакого прямого взаимодействия и ничего непрофессионального с обеих сторон

    Блинкен, Кирби и им подобные об этом ещё не узнали. Вот будет воя про непрофессионализм.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:19
      +2
      Ага, будет наверно так: комплексы С300 крайне непрофессионально себя необнаружили перед амерскими пилотами., тихо стоя в боевой готовности и не отсвечивая wassat
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:21
      0
      Цитата: AlexVas44
      Блинкен, Кирби и им подобные об этом ещё не узнали. Вот будет воя про непрофессионализм.

      Полковнику своему выговор объявят "за непрофессиональное высказывание о противнике" )))
  6. sub307
    sub307 Сегодня, 07:30
    +1
    Цитата: Аркадич
    "Какого хрена вы делаете у границ России?"

    Цитата: Аркадич
    Было бы приятно читать о взаимном уважении военнослужащих из недружественных стран если бы не вопрос "Какого хрена вы делаете у границ России?"

    Ну так..."для патрулирования воздушного пространства рядом с российскими и белорусскими границами". А ещё:"полеты рядом с российскими границами на фоне начавшейся спецоперации на Украине являются идеальным местом для проведения испытаний самолетов". Это из статьи собственно. Вполне себе практические моменты отрабатывают в мирное, пока, время. А вот на вопрос: а какого хрена наши руководители "подарили" в своё время НАТО роскошные плацдармы по цене "стеклянных бус"!? Нынешние отвечают - "нас обманули...".Ну, выходит, что наши были "мальчиками-колокольчиками из города динь-динь". Остаётся надеяться, что наши пилоты вдоль границ, занимаются тем же, а не только реагируют на приближение авиации НАТО.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 07:35
      +1
      Цитата: sub307
      Остаётся надеяться, что наши пилоты вдоль границ, занимаются тем же

      А наши и занимаются тем же самым. Кстати это тоже - из той же самой статьи...
  7. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 07:33
    +3
    Никогда не верил и не буду верить "откровениям" военных летчиков, тем более летающих на самых современных и секретных самолетах. Журналисты считают их туповатыми, способными болтать лишнее. Но в современных в армиях военные профессионалы никогда не говорят правды журналистам. Они говорят только то, что должен услышать вероятный противник. То есть сознательную дезу.
  8. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 07:53
    +4
    Американские истребители пятого поколения F-35 не всегда способны засечь российские средства противовоздушной обороны, несмотря на наличие специальной аппаратуры. С такой проблемой столкнулись пилоты ВВС США, переброшенные вместе с самолетами в Европу для патрулирования воздушного пространства

    Самолёты Люфтваффе в мае и июне 1941 года точно также очень часто летали вдоль западной границы СССР и вели съёмку наших войск.
    США и НАТО готовятся повторить 22 июня 1941 года, раз и Финляндия к ним вступила.
    Скоро начнут прибывать ударные части армии США и в Финляндию.
  9. Комментарий был удален.
  10. Sadok
    Sadok Сегодня, 08:15
    +1
    Цитата: Аркадич
    Было бы приятно читать о взаимном уважении военнослужащих из недружественных стран если бы не вопрос "Какого хрена вы делаете у границ России?"

    странный вопрос. вообще то, у них работа такая. "что наши ПЛА делают "за углом" и вообще вне террвод РФ? какого карлика матросов в увал не пускают?" - такого же плана вопросы.
  11. Sadok
    Sadok Сегодня, 08:18
    +1
    Цитата: rotmistr60
    этот Sa-20 работает, потенциально, в режиме военного резерва, которого мы раньше не видели
    Вы много еще чего не видели. Вот только все же интересно, как можно пилоту визуально наблюдать российский ЗРК летая не над российской территорией. Или их специально для американцев выставили в линейку вдоль линии границы?

    с высоты 1 км в идеальных условиях видно на ~112. высота+оптика, да и сколько там той Калининградской области? ПУ же на под землей, РПНы всякие крутятся...
  12. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:19
    +1
    Рассказывать о возможностях F 35 на весь мир в противостоянии с Россией крайне глупо- голимая деза.
  13. Мар.Тира
    Мар.Тира Сегодня, 08:46
    +1
    В далёкие советские времена даже на ранних стадиях радары ЗРС включались в работу только для стрельбы а в остальное время молчали.Для обнаружения же ,сопровождения и наведения средствами РТВ общей системы ПВО района стояли РЛС типа П-80 и многие другие штатные системы которые работали круглые сутки. Зачем С-300 включать свои радары если нет угрозы атаки и команды от оперативного дежурного КП что бы его параметры частот F-35 обнаружил что ли?Дичь какая то?
  14. МВГ
    МВГ Сегодня, 08:49
    0
    Американские истребители пятого поколения F-35 не всегда способны засечь российские средства противовоздушной обороны, несмотря на наличие специальной аппаратуры.
    - это, наверное, из-за микросхем из утюгов и стиральных машин
  15. Сергей Венедиктов
    Сергей Венедиктов Сегодня, 09:10
    0
    Малозаметность Ф-35 существует в частотном диапазоне работы наших коротковолновых РЛС (миллиметровые). Метровые РЛС самолеты стелс размерности Ф-117/22/35/Б-2_Спирит видят практически без проблем, но по их данным стрелять могут только ракеты с Активной ГСН. Кроме того метровые РЛС легче подавить станциями РЭБ. В отличие от Ф-117 семейство Ф-22 и Ф-22 явл. металлическими самолетами с большим ЭПР. Тот Факт что в Югославии ЗРК С-125 сбила Ф-117 с меньшим ЭПР чем у Ф-22/35 гарантирует возможности их своевременного обнаружения нашими ЗРК при совместной работе с РЛС метрового диапазона.



    Ф-22 оказался полностью металлическим самолетом с недоказанной малозаметностью




    В некоторых проекциях Миг-21 покрытый специальной краской такой же малозаметный как стелс самолет.



    Т.е. ничего нам не мешает делать из Су и Миг-ов малозаметные самолеты, кроме трудоемкости этого процесса


    Пекарь Золтон Дани рассказывает как сбил Ф-117, Ф-16 и Б-2 Спирит ламповым ЗРК С-125




    Стелс опасен на малых высотах, т.к. метровые РЛС не ставят на вышках, а РЛС типа Струна или Барьер не были запущены в серию и 30 лет остаются демонстрационными образцами.
  16. solar
    solar Сегодня, 09:19
    0
    теперь мой самолет не идентифицирует его как таковой, потому что этот Sa-20 работает, потенциально, в режиме военного резерва, которого мы раньше не видели

    Автор плохо понимает, что именно он накопипастил.
    Проблема не "засечь" , судя по тому, что написано в статье- проблема идентификации в некоторых режимах.
    Ф-35- самолет продвинутый, насколько это сейчас возможно, благодаря встроенной станции РТР Барракуда он не просто фиксирует работающую РЛС, но и автоматически определяет тип и режим работы станции и возможную дальность обнаружения этой РЛС самолета и в таком виде выдает информацию летчику на экран, то есть обеспечивает полную наглядность информации, необходимой для принятия решения, как в компьютерной игре с использованием читерских кодов.