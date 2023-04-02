Американское издание: Переброшенные в Европу истребители F-35 столкнулись с проблемой обнаружения российских ЗРС С-300

Мы рассматриваем Sa-20. Я знаю, что это Sa-20. Разведка говорит, что там есть Sa-20, но теперь мой самолет не идентифицирует его как таковой, потому что этот Sa-20 работает, потенциально, в режиме военного резерва, которого мы раньше не видели

Они делают то же самое, что и мы (...) Мы просто смотрели друг на друга. Никакого прямого взаимодействия и ничего непрофессионального с обеих сторон

Американские истребители пятого поколения F-35 не всегда способны засечь российские средства противовоздушной обороны, несмотря на наличие специальной аппаратуры. С такой проблемой столкнулись пилоты ВВС США, переброшенные вместе с самолетами в Европу для патрулирования воздушного пространства рядом с российскими и белорусскими границами. Об этом пишет AirForceTimes.Командование ВВС США отправило истребители F-35 на восточный фланг НАТО, так как полеты рядом с российскими границами на фоне начавшейся спецоперации на Украине являются идеальным местом для проведения испытаний самолетов. В феврале прошлого года американцы перебросили в Германию истребители 388-го истребительного авиакрыла ВВС США и 419-го истребительного крыла резерва, самолеты изначально располагались на немецкой авиабазе Шпагдалем.Пилоты F-35A совершали полеты в воздушном пространстве рядом с российской и белорусской границами, особое внимание уделяя Калининградской области. Задача была вскрыть российскую систему ПВО для "руководства НАТО". Пилоты, участвовавшие в операции заявили, что самолет прекрасно с этим справлялся и вообще это "самая лучшая машина", но с российскими комплексами С-300 возникла проблема. Как оказалось, F-35 не мог определить местонахождение данного комплекса, если на нем работала "цифровая аппаратура уклонения". При этом пилот мог визуально наблюдать комплекс.- заявил полковник Крейг Андрле.Другой пилот F-35, участвовавший в полетах рядом с российской границей признал, что несмотря на противостояние, провокаций со стороны российских и белорусских летчиков не было.- добавил полковник Брэд Башор.