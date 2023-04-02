ПВО Сирии частично отразила очередной ракетный удар ВВС Израиля по аэродрому в провинции Хомс

Израиль совершил агрессивное нападение на военные позиции в центральной части провинции. Сирийские зенитчики открыли огонь по воздушным целям противника и поразили несколько ракет

Израиль нанес очередной удар по Сирии, сирийская ПВО сбила часть израильских ракет. Атака была проведена на военный аэродром Ад-Дабаа в провинции Хомс, где базируются отряды проиранских шиитских формирований. Об этом сообщает телеканал Al Ihbaria со ссылкой на военных.Сирийские противовоздушные силы смогли частично отразить ракетную атаку Израиля на аэродром Ад-Дабаа. В результате ударов ранения получили пятеро сирийских военнослужащих, нанесен материальный урон, но подробности не приводятся. Среди бойцов проиранских отрядов тоже есть потери. По имеющимся данным, израильские самолеты атаковали из воздушного пространства соседнего Ливана, выпустив по аэродрому ракеты.- сообщил источник телеканала.Отмечается, что израильские ВВС резко активизировались в последнее время, нанеся серию ударов по различным районам на сирийской территории. В частности, 30 и 31 марта самолеты ВВС Израиля нанесли удары по окрестностям Дамаска, ранив двух сирийских военнослужащих.По данным телеканала Al Hadath, в 2022 году Израиль совершил 32 воздушных налета на Сирию, поразив более 90 объектов на сирийской территории. При этом в Тель-Авиве ника не комментируют удары по Сирии заявляя, что происходящее на территории соседних государств не касается Израиля. В то же время израильтяне признались, что основными целями для ударов являются иранские военные, размещенные на территории Сирии.