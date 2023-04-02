Военное обозрение
Войти Регистрация

ПВО Сирии частично отразила очередной ракетный удар ВВС Израиля по аэродрому в провинции Хомс

16
ПВО Сирии частично отразила очередной ракетный удар ВВС Израиля по аэродрому в провинции Хомс

Израиль нанес очередной удар по Сирии, сирийская ПВО сбила часть израильских ракет. Атака была проведена на военный аэродром Ад-Дабаа в провинции Хомс, где базируются отряды проиранских шиитских формирований. Об этом сообщает телеканал Al Ihbaria со ссылкой на военных.


Сирийские противовоздушные силы смогли частично отразить ракетную атаку Израиля на аэродром Ад-Дабаа. В результате ударов ранения получили пятеро сирийских военнослужащих, нанесен материальный урон, но подробности не приводятся. Среди бойцов проиранских отрядов тоже есть потери. По имеющимся данным, израильские самолеты атаковали из воздушного пространства соседнего Ливана, выпустив по аэродрому ракеты.

Израиль совершил агрессивное нападение на военные позиции в центральной части провинции. Сирийские зенитчики открыли огонь по воздушным целям противника и поразили несколько ракет

- сообщил источник телеканала.

Отмечается, что израильские ВВС резко активизировались в последнее время, нанеся серию ударов по различным районам на сирийской территории. В частности, 30 и 31 марта самолеты ВВС Израиля нанесли удары по окрестностям Дамаска, ранив двух сирийских военнослужащих.

По данным телеканала Al Hadath, в 2022 году Израиль совершил 32 воздушных налета на Сирию, поразив более 90 объектов на сирийской территории. При этом в Тель-Авиве ника не комментируют удары по Сирии заявляя, что происходящее на территории соседних государств не касается Израиля. В то же время израильтяне признались, что основными целями для ударов являются иранские военные, размещенные на территории Сирии.
Использованы фотографии:
https://www.idf.il/en/
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Normann
    Normann Сегодня, 07:25
    +3
    Молодцы, доиграются с Ираном рано или поздно. Вечно им там не живется мирно.
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 07:39
      +4
      Цитата: Normann
      Молодцы, доиграются с Ираном рано или поздно. Вечно им там не живется мирно.

      Красавы сирийцы и наши ..Пора уже Израилю и США по носу настучать ..Ил сбитый мы помним !!!
      Оружия и прочих джавов много теперь на БВ ..Спасибо хоохлам !
      Ждем момента !
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:01
      +4
      Пора и сирийцам показать , какие они плохие и ударить по Тель-Авиву пару тройку раз. Пускай народ поднимается уже, а то сидят довольные , из типа не коснулось
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:26
    +3
    В то же время израильтяне признались, что основными целями для ударов являются иранские военные, размещенные на территории Сирии.

    А по Ирану ударить - слабо? По тихому пакостят в Сирии.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 07:31
      -1
      Цитата: Егоза
      В то же время израильтяне признались, что основными целями для ударов являются иранские военные, размещенные на территории Сирии.

      А по Ирану ударить - слабо? По тихому пакостят в Сирии.

      Так они по нему и бьют. Точнее по его войскам в Сирии
    2. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 07:50
      +4
      Цитата: Егоза
      А по Ирану ударить - слабо? По тихому пакостят в Сирии.

      Пакостят России именно ..По заданию госдепа .
      Ну ничего Елена , БВ страны ждут момента мести
      И благодаря России они эту мечту осуществят ..
      Ил (сбитый) наш мы тоже помним ..И кто туды сбежал ))))
      Та что Елена ,самое интересное еще впереди ! Куды побегут опять ???? bully love
    3. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 07:54
      +6
      Под Артёмовском денацифицирован израильский наёмник Редеон Вейнер.Земля ему стекловатой.
  3. sub307
    sub307 Сегодня, 07:39
    +2
    Цитата: Егоза
    По тихому пакостят в Сирии.

    Ракетная атака на аэродром - это по "тихому"!? Интересно - как будет тогда по "громкому"? Мне вот интересно, а почему бы не ответить тем же, не входя в воздушное пр-во Израиля? Нечем?
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:41
    +2
    Израиль нанес очередной удар по Сирии
    И это может длиться до бесконечности пока Израиль не получает ответа. А ответ дать сложно, т.к. Иран не может нанести удар по территории Израиля - тогда война. Если только действовать через своих прокси на палестинских территориях, но это отдельные обстрелы практически самодельными ракетами. Остается только пока надеется на сирийское ПВО.
    1. SlavaS
      SlavaS Сегодня, 08:19
      +2
      Это типа когда тебе в морду бьют, сдачи лучше не давать, о то вдруг драка начнётся.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:13
    +2
    Всё старо как мир израильтяне буянят по прежнему,Биби одновременно отвлекает внимание и показывает что войска ему подчиняются,не смотря на бумажные бунты.
  6. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 08:41
    +1
    А что остается Сирии, истерзанной войной? Терпеть, восстанавливать экономику, поднимать армию, копить силы и помнить все нанесенные ей обиды. Евреи вроде умные люди, а дальше своего носа не хотят видеть. Рано или поздно отольются кошке мышкины слёзки. Опять будут плакать и жаловаться старшему брату (если он еще будет жив) что его обижают злые арабы.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 09:16
      0
      Сирия объявила войну Израилю в 1948 ,мир заключать не хочет .А оказывается мышка несчастная. Игил вроде победили два раза ,так какого овоща иранцы в Сирии болтаются? Наши молчат,значит всё устраивает.
  7. Колхоз-дело добровольное.
    Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 08:45
    0
    Я может глупый вопрос задам, но разве иранские военные на территории Сирии атакуют Израиль? Или поставляют палестинцам ракеты? Какой смысл в атаке Израиля?
  8. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 08:49
    +2
    Израильским спортсменам запретить участвовать в соревнованиях под израильским флагом и гимном.
    Только под белым и после подписания заявления, что осуждают Израиль за бомбёжки Сирии.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:07
      0
      Может к этому и придёт ,сравнить спортивные достижения Израиля и России?А современному спорту нужны деньги,точнее прибыль.Я думаю что прямая трансляция соревнований несколько отличаются в цене от трансляций в записи.