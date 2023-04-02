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На вооружении ВСУ замечена американская система дистанционного разминирования M58 MICLIC

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На вооружении ВСУ замечена американская система дистанционного разминирования M58 MICLIC

На Украине замечены американские системы дистанционного разминирования M58 MICLIC (Mine Clearing Line Charge - удлиненный заряд разминирования), являющиеся фактически аналогом советской системы УР-77 "Метеорит". Видео с применением украинскими военными данной системы появился накануне на украинских и российских ресурсах.


Подразделения ВСУ начали применять для проделывания проходов в минных полях американскую систему разминирования M58 MICLIC. Появившийся в Сети ролик показывает применение данной системы на одном из участков на линии соприкосновения, или на каком-нибудь полигоне ВСУ в тыловых районах, подробности не приводятся. Для буксировки прицепа с системой разминирования используется американский MRAP "International MaxxPro".

О поставке данной системы разминирования на Украину США не сообщали, поэтому сказать, когда M58 MICLIC появились на вооружении ВСУ нет возможности. О включении систем разминирования в различные пакеты военной помощи американцы говорили несколько раз, но без какой-либо конкретики, просто обозначали позиции.

Система дистанционного разминирования M58 MICLIC (Mine Clearing Line Charge - удлиненный заряд разминирования) предназначена для проделывания проходов в минных полях. Для этого используется заряд взрывчатого вещества С4 массой 794 кг, размещенный в гибком шланге длиной 106 метров. Подача заряда осуществляется твердотопливной ракетой, после подрыва образуется проход в минном поле шириной 8 и длиной 100 метров. Сама система размещается в одноосном или двуосном прицепе, который можно буксировать с помощью различной бронетехники.

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8 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 08:02
    +2
    А я не понял, они действительно к наступлению готовятся или текать по своим минным полям думают?
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 08:07
      +3
      На вооружении ВСУ замечена американская

      Все нормально идет , по плану ..И ВВП прав !
      Пожалеют потом падлы однозначно Смерть бандеровщине ,мы вас уничтожим полностью !

      Задача поставлена, идет выполнение soldier
      И ваших хозяев ,обязательно
    2. сергей_вакк
      сергей_вакк Сегодня, 08:59
      +1
      Естественно для наступления.Вы не в курсах что в херсонской и запорожской области,наши уже давно оказывались и ставили минные поля
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:09
    +4
    Во первых ,не все поставки освещают в СМИ - идёт война с глобальными целями.И как то странно не далеко вылетел боевой заряд.У нас УР 77 подальше улетает,его иногда используют для уничтожения укрепрайона.Может не корректная укладка боезаряда в прицепе,стартовая ракета слишком много израсходовала энергии ,чтобы вытащить эту кишку. feel А может кто привязал к концу кишки кирпич. wassat
    1. Б-15
      Б-15 Сегодня, 08:30
      +3
      Могу предположить несколько вариантов: запас если ветер встречный, связывающий шнур может быть несколько длиннее, ...
      Может быть и глупое предположение - они драли нашего горыныча, но не всё рассчитали.
      Но на съёмке видно, что при забросе старались выпрямить боеукладку на всей длине.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:34
    +1
    О поставке данной системы разминирования на Украину США не сообщали
    Американцы много о чем не сообщают, что потом наблюдается или уничтожается нашими ребятами. А, что у ВСУ своих систем дистанционного разминирования нету? Хотя они рады всему, что поступает с Запада, включая мостоукладчики, полевые крематории и т.д.
  4. Колхоз-дело добровольное.
    Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 08:38
    +4
    Почти тонна пластида в легко бронированном шасси- истинный шахидмобиль!
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 08:52
      +1
      Одна пуля и Аллах-акбар.... wassat......