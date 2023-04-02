На вооружении ВСУ замечена американская система дистанционного разминирования M58 MICLIC

На Украине замечены американские системы дистанционного разминирования M58 MICLIC (Mine Clearing Line Charge - удлиненный заряд разминирования), являющиеся фактически аналогом советской системы УР-77 "Метеорит". Видео с применением украинскими военными данной системы появился накануне на украинских и российских ресурсах.Подразделения ВСУ начали применять для проделывания проходов в минных полях американскую систему разминирования M58 MICLIC. Появившийся в Сети ролик показывает применение данной системы на одном из участков на линии соприкосновения, или на каком-нибудь полигоне ВСУ в тыловых районах, подробности не приводятся. Для буксировки прицепа с системой разминирования используется американский MRAP "International MaxxPro".О поставке данной системы разминирования на Украину США не сообщали, поэтому сказать, когда M58 MICLIC появились на вооружении ВСУ нет возможности. О включении систем разминирования в различные пакеты военной помощи американцы говорили несколько раз, но без какой-либо конкретики, просто обозначали позиции.Система дистанционного разминирования M58 MICLIC (Mine Clearing Line Charge - удлиненный заряд разминирования) предназначена для проделывания проходов в минных полях. Для этого используется заряд взрывчатого вещества С4 массой 794 кг, размещенный в гибком шланге длиной 106 метров. Подача заряда осуществляется твердотопливной ракетой, после подрыва образуется проход в минном поле шириной 8 и длиной 100 метров. Сама система размещается в одноосном или двуосном прицепе, который можно буксировать с помощью различной бронетехники.