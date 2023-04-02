Американский эксперт предрёк падение обороны ВСУ на Донбассе при переходе Бахмута под контроль российских сил

(...) президента Украины Владимира Зеленского предупредили об обрушении обороны ВСУ в случае разгрома группировки в Артемовске, поэтому он так упорно сражается

Несмотря на большие потери и трудности со снабжением группировки войск в Бахмуте (Артемовске), Зеленский не намерен сдавать город. Как заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер, в Киеве опасаются, что вместе с падением Бахмута посыпется вся оборона ВСУ.По мнению американского эксперта, потеря Бахмута может привести к падению всей обороны, выстроенной на Донбассе, и ВСУ довольно быстро могут потерять контроль над этими территориями. Именно этого и опасается Зеленский, которому довели возможные последствия потери города. Поражение на Донбассе заставит ВСУ отступить и с занимаемых позиций в Запорожской и Херсонской областях.- заявил отставной офицер.В то же время, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что Бахмут фактически пал, имеющиеся в городе подразделения ВСУ не в силах остановить продвижение штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", а снабжение группировки проводится с большим трудом, так как российские силы установили огневой контроль над единственной дорогой, связывающей Бахмут с Часовым Яром. Ситуацию могли бы изменить фланговые удары ВСУ в районах Клещеевки и Опытного, но погодные условия не дают резервам ВСУ вступить в бой.Накануне отвечающий за оборону Бахмута командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский доложил Зеленскому о бедственном положении украинских войск в городе и невозможности отбросить российские силы. Между тем, куратор "Оркестра" Евгений Пригожин подтвердил, что "музыканты" возьмут Бахмут, самое главное - удержать фланги, которые прикрывают подразделения Минобороны.