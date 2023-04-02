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Американский эксперт предрёк падение обороны ВСУ на Донбассе при переходе Бахмута под контроль российских сил

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Американский эксперт предрёк падение обороны ВСУ на Донбассе при переходе Бахмута под контроль российских сил

Несмотря на большие потери и трудности со снабжением группировки войск в Бахмуте (Артемовске), Зеленский не намерен сдавать город. Как заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер, в Киеве опасаются, что вместе с падением Бахмута посыпется вся оборона ВСУ.


По мнению американского эксперта, потеря Бахмута может привести к падению всей обороны, выстроенной на Донбассе, и ВСУ довольно быстро могут потерять контроль над этими территориями. Именно этого и опасается Зеленский, которому довели возможные последствия потери города. Поражение на Донбассе заставит ВСУ отступить и с занимаемых позиций в Запорожской и Херсонской областях.

(...) президента Украины Владимира Зеленского предупредили об обрушении обороны ВСУ в случае разгрома группировки в Артемовске, поэтому он так упорно сражается

- заявил отставной офицер.

В то же время, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что Бахмут фактически пал, имеющиеся в городе подразделения ВСУ не в силах остановить продвижение штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", а снабжение группировки проводится с большим трудом, так как российские силы установили огневой контроль над единственной дорогой, связывающей Бахмут с Часовым Яром. Ситуацию могли бы изменить фланговые удары ВСУ в районах Клещеевки и Опытного, но погодные условия не дают резервам ВСУ вступить в бой.

Накануне отвечающий за оборону Бахмута командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский доложил Зеленскому о бедственном положении украинских войск в городе и невозможности отбросить российские силы. Между тем, куратор "Оркестра" Евгений Пригожин подтвердил, что "музыканты" возьмут Бахмут, самое главное - удержать фланги, которые прикрывают подразделения Минобороны.
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10 комментариев
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  1. Колхоз-дело добровольное.
    Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 08:48
    +4
    Риттер такой же эксперт, как и Юра Подоляка. Дохрена чего наговорил уже, только вот не сбывается. И если бы не его откровенно про-Российская позиция, то и слушать бы никто не стал.
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 09:03
      +3
      Такое ощущение, что наши платят инфоцыганам Риттеру и Магрегору за подобные бредовые высказывания. Либо они как Подоляка нашли свою аудиторию, которой можно заливать в уши. На самом деле что будет означать сейчас взятие Бахмута (Артёмовска)? То, что противник считает исчерпанным оборонительный потенциал этого района. Хинзиры уйдут на новые оборудованные позиции в Славянско-Краматорской агломерации.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:55
    0
    В каждом упоминании об Артёмовске ,есть строка держать фланги.Да знаем мы что надо держать.Истинной обстановки на флангах ни кто нам не раскажет.Только известно ,что тылы ВСУ на этих направлениях постоянно обрабатывают.После того как разнесли мальца банк ,ясно что не без помощи " партизан".
  3. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 08:57
    +2
    Артемовск уже взяли бы, если б не по трансформаторам сотни ракет растратили, а мосты через Днепр снесли бы, снабжение группировки и переброска резервов для бандер осложнилась бы многократно.
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 08:58
    +2
    Нет таких предпосылок, пока не будет взломана и очищена линия обороны ВСУ Краматорск-Славянск
  5. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 08:58
    -2
    Цитата: Колхоз-дело добровольное.
    Риттер такой же эксперт, как и Юра Подоляка. Дохрена чего наговорил уже, только вот не сбывается. И если бы не его откровенно про-Российская позиция, то и слушать бы никто не стал.

    Я согласен, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Но простым людям надо слышать что то положительное не только о ходе спецоперации, но и о её будущем. Особенно в отместку работе украинской ЦИПсО (со слов которых у нас все плохо и они победят по любому, так как весь мир с ними). Иначе, совсем грустно становится.
    1. сергей_вакк
      сергей_вакк Сегодня, 09:06
      +1
      Только вот Скотт и Макгрегор работают на ЦРУ,неся больше года расхолаживающий бред.Зато нашим СМИ они нравятся.
    2. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 09:14
      0
      Цитата: Южноукраинец
      Цитата: Колхоз-дело добровольное.
      Риттер такой же эксперт, как и Юра Подоляка. Дохрена чего наговорил уже, только вот не сбывается. И если бы не его откровенно про-Российская позиция, то и слушать бы никто не стал.

      Я согласен, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Но простым людям надо слышать что то положительное не только о ходе спецоперации, но и о её будущем. Особенно в отместку работе украинской ЦИПсО (со слов которых у нас все плохо и они победят по любому, так как весь мир с ними). Иначе, совсем грустно становится.

      Тогда простых людей не жаль. Ну ни капли, если как стадо мечутся от одной инфокормушки к другой. Они как люди без сврего мнения, инфозомби. Им кинь еды и зрелищ, они и проголосуют хоть за люцифера, им одинаково.
      am
  6. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 09:09
    +1
    По моему это уже третья статья с упоминанием этого бреда, что после падения Бахмута украинцы все убегут за Днепр. Ежу понятно что это бред. Достаточно посмотреть какие героические усилия приходится предпринимать, чтобы взять Бахмут. Но зачем его трижды публиковать?
  7. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 09:16
    0
    Сказочник Скотт Риттер не учёл мощный укрепрайон Красный Лиман - Славянск - Краматорск - Дружковка - Константиновка, который начинается сразу за Часовым Яром.