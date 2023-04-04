Последние сражения Митридата VI Эвпатора и судьба Понтийского царства

Рассказ о Третьей Митридатовой войне в предыдущей статье мы закончили сообщением об отставке Лукулла. На посту командующего его заменил консул Маний Ацилий Глабриона, который когда-то был женат на падчерице Суллы, но по приказу диктатора вынужден был развестись с ней, уступив беременную супругу Гнею Помпею (эта женщина умерла во время родов). Теперь же он, не добившись никаких успехов в войне с Митридатом, в начале 66 года до н. э. уступил армию Помпею.
Помпей Великий против Митридата VI Эвпатора
Помпей как раз закончил грандиозную операцию против киликийских пиратов, от которых ему удалось очистить Средиземное море.
Скульптурный портрет Помпея, около 70 г. до н. э., Париж, Лувр
А Митридат к тому времени уже отвоевал Понт, Каппадокию и угрожал Римской провинции Азия. И в сражении у Зелы легаты отбывшего в Рим Лукулла потеряли около 7 тысяч солдат, в том числе 24 военных трибуна и 150 центурионов. Только ранение Митридата позволило римлянам избежать окружения и полного разгрома.
Скульптурный портрет Митридата VI Евпатора, I в. до н. э., Эрмитаж
Прибыв к войскам, Помпей вступил с царём в переговоры, предлагая ему сдаться на милость Рима. Получив отказ, он пополнил войска людьми, доведя численность армии до 40–50 тысяч человек, и отправил послов в Парфию, обещая, в случае удара по Армении, некоторые провинции в Месопотамии.
Между тем против Тиграна II выступил его сын, внук Митридата, заключивший союз с парфянами. Теперь армянскому царю стало не до поддержки тестя. Скоро он будет вынужден заключить унизительный мирный договор с Римом. А Помпей разгромил понтийского царя в последнем большом сражении у города Лик. Утверждают, что понтийские всадники спешились, чтобы поддержать свою пехоту, но, когда на поле боя появилась неприятельская кавалерия, бросились к лагерю, где стояли их кони. Это вызвало панику в рядах армии Митридата, солдаты которой решили, что их товарищи бегут, потому что разбиты. В память об этой победе Помпеем был основан здесь город Никополь.
Митридат VI в Боспорском царстве
Митридат бежал в Колхиду, где в Диоскурии провел зиму 66–65 гг. до н. э., а потом перебрался на территорию Боспорского царства. Здесь правил его сын Махар, к тому времени уже взбунтовавшийся против отца. Митридат отрешил его от власти и вынудил совершить самоубийство.
Гора Митридат, Керчь – бывший боспорский Пантикапей
Руины Пантикапея
Памятник Митридату VI у подножия горы Митридат
Помпей же на время оставил Митридата в покое. На Кавказе в 65 г. до н. э. он разгромил войска иберийских и албанских племён, но окончательно не покорил их, сославшись на «неодолимые препятствия со стороны местных змей». Он заставил Тиграна II признать себя вассалом Рима, причем армянский царь лично прибыл к нему и смиренно вручил снятую с головы корону. Если бы Митридат вовремя поступил так же, то, возможно, сохранил бы часть своего царства, но гордый понтиец не пошел на такое унижение.
В 64 г. до н. э. Помпей завершил завоевание Понта и создал в Малой Азии несколько вассальных Риму небольших государств – Каппадокию, Пафлагонию, Галатию. Потом без труда захватил Сирию, сделав её римской провинцией, и подчинил Риму Иудею.
Митридат еще не смирился с поражением. Он вступил в переговоры с варварскими племенами, обитавшими в Северном Причерноморье и на Дунае. Опираясь на них, Митридат планировал ударить по Италии. Однако для реализации столь масштабного и амбициозного плана требовались деньги, которые он попытался собрать с боспорцев, в первую очередь – с населения крупных и богатых греческих городов, таких как Фанагория, Пантикапей, Херсонес, Феодосия, некоторых других. На выступления недовольных горожан Митридат ответил жестокими репрессиями и казнями. Добился он лишь открытого мятежа, и первой восстала Фанагория (город на Таманском полуострове).
Из осажденной крепости вышли и сдались четыре сына и дочь Митридата. Но цитадель держалась защищаемая другой его дочерью – Клеопатрой. Буквально накануне падения городской крепости к Фанагории подошла эскадра Митридата, эвакуировавшая ее защитников.
Кстати, в 2004 году близ Фанагории под водой, было обнаружено надгробие, датированное I веком до н. э. с надписью: «Гипсикрат жена царя Митридата Евпатора»:
Камень с именем Гипсикрат, жены царя Митридата
О ней упоминает Плутарх, который сообщает, что в одной из битв Гипсикрат, бывшая наложница Митридата, ставшая его законной женой, находилась рядом с царём: одетая в мужскую одежду, она, сидя на коне, «сражалась как доблестный воин».
Монета с изображением Гипсикрат
А в 2012 году там же под водой была найдена бирема времен Митридата VI, деревянные части которой сохранили следы пожара.
Смерть Митридата VI Эвпатора
Но вернемся в 63 год до н. э. Примеру восставшей Фанагории тогда последовали Херсонес, Феодосия и Нимфей. Верным Митридату оставался лишь столичный город Пантикапей. Но любимый сын Митридата Фарнак предал отца, и ему удалось переманить на свою сторону армию и флот. В 63 году до н. э. Митридат с верными ему людьми был осажден в Пантикапейском царском дворце. Понимая, что обречен, бывший великий царь решил отравиться, однако эта попытка оказалась неудачной: то ли яд был некачественным, то ли дал о себе знать иммунитет к ядам, который он пытался выработать у себя еще в подростковом возрасте, когда скрывался от родственников. Да и став царём, как рассказывают, продолжал принимать малые дозы ядов, действие которых было опробовано на преступниках, приговоренных к смерти. Аппиан утверждает в написанной им «Истории Рима»:
«Митридат достал яд, который всегда носил рядом со своим мечом, и смешал его. Две его дочери, которые все еще были девочками, росшими вместе, по имени Митридат и Ниса, которые были обручены с царями Египта и Кипра, попросили его сначала дать им немного яда, и они настойчиво настаивали и не позволяли ему пить его, пока они не выпьют. Лекарство подействовало на них сразу; но на Митридата, хотя он быстро обошел вокруг, чтобы ускорить его действие, это не оказало никакого эффекта, потому что он привык к другим лекарствам, постоянно пробуя их как средство защиты от отравителей».
Такая форма устойчивости к ядам до сих пор называется митридатизмом.
Дион Кассий, рассказывая о последних часах жизни Митридата, пишет также и о том, что этот царь принимал противоядия:
«Митридат пытался покончить с собой, и после того, как он сначала отравил своих жен и оставшихся детей, он проглотил все, что осталось; однако ни этим способом, ни мечом он не смог погибнуть от своих рук. Ибо яд, хотя и смертельный, не возобладал над ним, поскольку он приучил к нему свою конституцию, ежедневно принимая противоядия в больших дозах».
А неудачные попытки самоубийства с помощью меча этот автор объясняет слабостью рук Митридата в силу возраста и действием яда, который, не убив его, все же оказал какое-то действие на организм.
О том, что было дальше Аппиан и Дион Кассий рассказывают по-разному. Аппиан дает такую версию смерти Митридата:
«Увидев некоего Битуита, галльского военачальника, он сказал ему:
«Я много выиграл от твоей правой руки против моих врагов. Я извлеку из этого наибольшую выгоду, если ты убьешь меня и спасешь от опасности оказаться во главе римского триумфа того, кто столько лет был автократом и правителем такого великого царства, но теперь не может умереть от яда, потому что, как дурак, он защитил себя от яда других. Хотя я следил и оберегал от всех ядов, которые человек принимает с пищей, я не позаботился о домашнем яде, который всегда был самым опасным для царей – о предательстве армии, детей и друзей».
Битуит, к которому обратились таким образом, оказал царю желаемую услугу».
«Я много выиграл от твоей правой руки против моих врагов. Я извлеку из этого наибольшую выгоду, если ты убьешь меня и спасешь от опасности оказаться во главе римского триумфа того, кто столько лет был автократом и правителем такого великого царства, но теперь не может умереть от яда, потому что, как дурак, он защитил себя от яда других. Хотя я следил и оберегал от всех ядов, которые человек принимает с пищей, я не позаботился о домашнем яде, который всегда был самым опасным для царей – о предательстве армии, детей и друзей».
Битуит, к которому обратились таким образом, оказал царю желаемую услугу».
Лузгин А. Смерть Митридата
Н. Ксандопуло. Смерть царя Митридата VI Эвпатора
Но Дион Кассий утверждает, что смерть Митридата была насильственной, и он был предательски убит собственными воинами:
«Когда ему не удалось покончить с собой собственными усилиями, и он медлил дольше положенного времени, те, кого он послал против своего сына, напали на него и ускорили его смерть своими мечами и копьями. Таким образом, Митридат, испытавший самые разнообразные и замечательные удачи, даже не имел обычного конца своей жизни. Ибо желая умереть и стремясь покончить с собой, он не смог этого сделать; но... был убит своими врагами».
Так закончилось более чем 50-летнее правление Митридата VI. И с его смертью закончилась Третья Митридатова война.
Завершение истории Понтийского царства
Фарнак признал власть римлян и был оставлен править Боспорским царством, за исключением Фанагории. Стараясь задобрить Помпея, он на корабле отправил ему тело своего отца. Римский полководец проявил благородство к поверженному врагу, распорядившись с почетом похоронить его на родине. По одной версии, могила Митридата VI находилась в первой столице Понта Амасии, по другой – в Синопе. Когда в Римской республике началась очередная гражданская война, Фарнак II неподалеку от основанного Помпеем Никополя разгромил римскую армию Домиция и на короткое время вернул Каппадокию и Малую Армению.
Боспорский воин на стеле из Патикапея, I в. до н. э.
Однако скоро Фарнак был разбит в битве при Зеле Цезарем, который отправил тогда в Рим знаменитое короткое донесение: «Veni, vidi, vici» («пришел, увидел, победил»).
Фарнак бежал в Крым, где погиб в бою со своим же полководцем – пантикапейским греком Асандром, которому поручил управление Боспором на время своего отсутствия. Асандр женился на дочери Фарнака (внучке Митридата) Динамии.
Золотая монета боспорского царя Асандра
После его смерти государством правила Динамия, которая под давлением Рима вынуждена была выйти замуж за Полемона – грека из города Лаодика, бывшего подчиненного Марка Антония, ранее находившегося на должности префекта Киликии и Ликаонии, а потом получившего от этого триумвира трон царя Понта.
Царица Динамия, бронзовый бюст, найденный в 1898 г., Эрмитаж
Сын Асандра и Динамии – Аспург, правнук Митридата VI получил статус «друга римского народа» и еще сохранял некоторую независимость, хоть и чеканил монеты с портретами римских правителей.
Монеты царя Аспурга
Дальнейшая история Боспорского царства, которое существовало до 520–530-х гг., пока не перешло под власть Византии, выходит за рамки данной статьи.
Итак, расширение Понтийского царства при Митридате VI оказалось эфемерным. После поражения этого царя Рим присоединил к своим владениям западную его часть, ставшую провинцией Вифиния и Понт. Восточная часть Понта, названная Малоармянским царством, была передана царю Галатии Дейотару Филоромею (вождь галльского племени тевтобогиев), который в 48 году до н. э. поддержал Помпея в его войне с Цезарем. Позже Марк Антоний подарил часть Понта уже упоминавшемуся Полемону, второй женой которого стала внучка триумвира Пифодорида.
Понтийские цари стали послушными вассалами Рима, но в 62 году Нерон окончательно упразднил это государство. Дело в том, что Нерон тоже был потомком Марка Антония: его бабушкой по материнской линии была Антония Старшая – дочь Марка Антония и сестры Октавиана Августа. И потому Нерон считал, что, как родственник царицы Пифодориды, имеет права на трон Понта. Последний его царь – Полемон II (потомок Марка Антония), отказался от борьбы и отрекся от престола.
Скульптурный портрет последнего царя Понта Полемона II, Копенгагенская глиптотека
Император Константин I Великий разделил бывшие владения понтийских царей на две провинции. Западная в честь его матери Елены получила название Геленопонт, мы помним, что столицей этой провинции была Амасия. Восточная провинция была названа Полемоновым Понтом, его столицей стала Неокесария.