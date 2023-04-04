Последние сражения Митридата VI Эвпатора и судьба Понтийского царства

Помпей Великий против Митридата VI Эвпатора



Скульптурный портрет Помпея, около 70 г. до н. э., Париж, Лувр



Скульптурный портрет Митридата VI Евпатора, I в. до н. э., Эрмитаж

Митридат VI в Боспорском царстве



Гора Митридат, Керчь – бывший боспорский Пантикапей



Руины Пантикапея



Памятник Митридату VI у подножия горы Митридат



Камень с именем Гипсикрат, жены царя Митридата



Монета с изображением Гипсикрат

Смерть Митридата VI Эвпатора

«Митридат достал яд, который всегда носил рядом со своим мечом, и смешал его. Две его дочери, которые все еще были девочками, росшими вместе, по имени Митридат и Ниса, которые были обручены с царями Египта и Кипра, попросили его сначала дать им немного яда, и они настойчиво настаивали и не позволяли ему пить его, пока они не выпьют. Лекарство подействовало на них сразу; но на Митридата, хотя он быстро обошел вокруг, чтобы ускорить его действие, это не оказало никакого эффекта, потому что он привык к другим лекарствам, постоянно пробуя их как средство защиты от отравителей».

«Митридат пытался покончить с собой, и после того, как он сначала отравил своих жен и оставшихся детей, он проглотил все, что осталось; однако ни этим способом, ни мечом он не смог погибнуть от своих рук. Ибо яд, хотя и смертельный, не возобладал над ним, поскольку он приучил к нему свою конституцию, ежедневно принимая противоядия в больших дозах».

«Увидев некоего Битуита, галльского военачальника, он сказал ему:

«Я много выиграл от твоей правой руки против моих врагов. Я извлеку из этого наибольшую выгоду, если ты убьешь меня и спасешь от опасности оказаться во главе римского триумфа того, кто столько лет был автократом и правителем такого великого царства, но теперь не может умереть от яда, потому что, как дурак, он защитил себя от яда других. Хотя я следил и оберегал от всех ядов, которые человек принимает с пищей, я не позаботился о домашнем яде, который всегда был самым опасным для царей – о предательстве армии, детей и друзей».

Битуит, к которому обратились таким образом, оказал царю желаемую услугу».



Лузгин А. Смерть Митридата



Н. Ксандопуло. Смерть царя Митридата VI Эвпатора

«Когда ему не удалось покончить с собой собственными усилиями, и он медлил дольше положенного времени, те, кого он послал против своего сына, напали на него и ускорили его смерть своими мечами и копьями. Таким образом, Митридат, испытавший самые разнообразные и замечательные удачи, даже не имел обычного конца своей жизни. Ибо желая умереть и стремясь покончить с собой, он не смог этого сделать; но... был убит своими врагами».

Завершение истории Понтийского царства



Боспорский воин на стеле из Патикапея, I в. до н. э.



Золотая монета боспорского царя Асандра



Царица Динамия, бронзовый бюст, найденный в 1898 г., Эрмитаж



Монеты царя Аспурга



Скульптурный портрет последнего царя Понта Полемона II, Копенгагенская глиптотека