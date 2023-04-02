Военное обозрение
Войти Регистрация

Киев принял решение об оснащении танков западного производства украинской динамической защитой «Нож»

42
Киев принял решение об оснащении танков западного производства украинской динамической защитой «Нож»

Поступившие на Украину танки западного производства будут оснащены комплексами динамической защиты украинского производства "Нож", установка российской системы "Контакт-1" является "временным решением".


Руководство Минобороны Украины приняло решение еще более укрепить защиту поступивших на вооружение ВСУ танков немецкого и британского производства Leopard 2 и Challenger 2. По данным украинских источников, в целях улучшения защищенности на бронетехнику установят элементы динамической защиты украинской разработки "Нож", а не российский "Контакт-1", как было продемонстрировано. Установка российских элементов производилась в качестве эксперимента, это является "временным решением".

По мнению украинских военных, "Нож" существенно повысит защищенность танков западного производства, всего планируется оборудовать элементами динамической защиты около 50 танков Leopard 2, Challenger 2, а в перспективе и американских М1А1 Abrams. Как заявляется, некоторое количество комплексов имеется в запасе ВСУ, остальные планируется собирать из имеющихся заделов. Сроки проведения работ по дооборудованию танков не называются.


"Нож" — модульный комплекс динамической защиты третьего поколения, разработанный на Украине для танков собственного производства в 1997—1998 годах, на вооружение ВСУ поступил в 2003 году. Устанавливался на танки Т-64БМ "Булат" и Т-84 "Оплот". По мнению специалистов, комплекс обладает низкой эффективностью защиты, именно с этим и связывают большие потери украинских танков на Донбассе, которые пробивались даже устаревшими противотанковыми средствами.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Украина получит на вооружение два батальона танков Leopard 2 и четыре батальона танков Leopard 1.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
42 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 09:57
    -5
    Ох уж эти европейцы, на динамической защите экономят!
    А в западных танках экономят на автоматах заряжания, там снаряды негры, пардон за мой неполиткорректный язык "афроамериканцы", подают.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 10:05
      +5
      Ох уж эти европейцы, на динамической защите экономят!

      А с кем они воевали ну кроме Ирака и Ливии ? И то там они навалились толпой: "Семеро одного не боимся."
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 10:12
        -29
        Цитата: частное лицо
        А с кем они воевали ну кроме Ирака и Ливии

        США в 2015 году в Ираке с большим трудом "забарывали" ИГИЛ. Вместо того, чтобы раздавить нацистов в Киеве в момент, когда ВС РФ легко могли сделать это - наши войска поплыли и полетели в Сирию помогать американцам и евреям справиться с радикальными арабскими исламистами, которые РФ даже теоретически не могли угрожать. И теперь мы гоним на фронт танки Т-62 и БМП-1, с хранения, тогда как на наших гораздо более современных танках и БМП разъезжает гвардия Асада.
        1. HUNTERDON
          HUNTERDON Сегодня, 10:19
          +17
          которые РФ даже теоретически не могли угрожать.
          - Вы вообще в курсе, с какой целью находятся наши ВС в Сирии, если нет, то лучше промолчать, за умного сойдёте.
          1. ЖЭК-Водогрей
            ЖЭК-Водогрей Сегодня, 10:36
            -21
            Цитата: HUNTERDON
            с какой целью находятся наши ВС в Сирии

            Цель не понятна. Пока русских людей Донбасса загоняла в подвалы укро-артиллерия, российские военные защищали одних арабов от других арабов за тридевять земель от мест, где проживают русские.
          2. Ingenegr
            Ingenegr Сегодня, 12:21
            0
            Цитата: HUNTERDON
            - Вы вообще в курсе, с какой целью находятся наши ВС в Сирии

            Думаю, что о реальных целях нахождения ВС РФ в Сирии, как и в других странах, HUNTERDON'у тоже неведомо. Поскольку те, кто действительно об этом информирован, на topwar.ru не заходят. И уж абсолютно точно не оставляют комментариев.
    2. OldMetall
      OldMetall Сегодня, 10:49
      -1
      В Европе тоже афроамериканцы? Или Евронегры?
      1. olgsei2017
        olgsei2017 Сегодня, 11:35
        0
        да ну вас.....евроафриканцы....!!!!!!!!!!!!!!!!
    3. Bingo
      Bingo Сегодня, 10:56
      +1
      Цитата: Fizik13
      Ох уж эти европейцы, на динамической защите экономят!

      Ну их рабы тоже недалеко ускакали - Контакт-то они вверх ногами присобачили... Для снарядов, летящих с тыла)))
  2. B44
    B44 Сегодня, 10:00
    -10
    Специалисты вместо того, чтобы оценивать защиту 404 танков, пусть начинают думать, как усилить защиту собственных танков, ибо реальность немного отличается от того, что показывают по телевизору. Это последствия бессмысленной потери оборудования двухнедельной давности.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:07
      +2
      На фото только у одного бронеобьекта пробитие ,остальные просто брошены.
      1. B44
        B44 Сегодня, 10:17
        -6
        Вы, наверное, правы, я не специалист и не знаю, что именно там произошло, но в чем разница между уничтожением от попадания и выходом из машины и последующим ее уничтожением артиллерийским огнем? Эффект точно такой же, ценное оборудование тратится впустую на бессмысленную "боевую разведку". Собственно, даже лучше, что технику бросили, это бы значило, что экипажи выжили. Вопрос в том, почему нет никаких последствий для людей, которые принимают решения о таких бессмысленных «атаках». «Мяснику» Мурадову дали «отпуск» за то, что он растратил десятки техники и людей на бессмысленные «забастовки», а заводчане вкалывают в 3 смены, чтобы доставить хоть какие-то танки для пополнения.
        1. lukash66
          lukash66 Сегодня, 10:28
          +1
          Оборудование это у там у них. А у нас вообще то это называется бронетехника.
          1. Bad_gr
            Bad_gr Сегодня, 11:53
            -1
            Цитата: tralflot1832
            На фото только у одного бронеобьекта пробитие ,остальные просто брошены.
            После прохода нашей разведки, противником было произведено дистанционное минирование, и поэтому основная группа вышла на мины и тд. Отсюда, потери и столько сожжённой техники.
        2. МВГ
          МВГ Сегодня, 10:30
          +8
          Вы, наверное, правы, я не специалист и не знаю, что именно там произошло
          - а зачем тогда выкладывать картинки с выражением своего "ценного мнения", коль скоро ничего в этом не понимаешь?
          1. OldMetall
            OldMetall Сегодня, 10:52
            +2
            Бред усиленный "пруфом" становится для лохов истиной
        3. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 11:12
          +1
          По этому фото можно что угодно предположить.Разнесёный танк украинский,а наши повреждённые или поломанные стоят ждут эвакуацию.А вбросы о Мурадове с Украины не комментирую.
          1. Alex777
            Alex777 Сегодня, 13:45
            0
            Интересно, Лео 2А4 весит 55 т.
            Сколько же он будет весить после установки ДЗ?
            Лео 2А6 с штатной ДЗ и др. весит уже 63 т.
            1. AlexTires
              AlexTires Сегодня, 13:52
              0
              Добавляйте полторы тонны и минимум
      2. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 10:36
        -6
        Если бы были просто брошены, то украинцы утащили бы себе на трофеи. У них такие эвакуаторы шустро работают.
        Вся многочисленная бронетехника под Угледаром неисправимо выведена из строя. Подрывы на минах и ПТУРы.
        1. Santa Fe
          Santa Fe Сегодня, 11:09
          +2
          Вся многочисленная бронетехника под Угледаром неисправимо выведена из строя.

          ВС Израиля также несут неисправимые потери, и от сгоревших Меркав несет чем-то жареным





          12 июня 2006 года танк «Меркава» Mk.2 роты «Алеф» 82-го батальона 7-й бронетанковой бригады выдвинулся на территорию Ливана с задачей занять господствующую высоту у деревни Айта а-Шааб. Выполнить поставленную задачу не удалось – взрыв фугаса навсегда остановил танк. Экипаж погиб в полном составе: Алексей Кушнирский, Гади Мосаев, Шломи Ирмиягу и Янив Бар-Он. good drinks
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:01
    -1
    100 % деза ,мы не начнём наступление пока не отвечаем поступившие танки динамической защитой.
    1. OldMetall
      OldMetall Сегодня, 10:54
      -2
      Они его по-любому не начнут. Им нужны любые отмазы, это очередная. Если начнут, то это будет "наступ" в сторону Куева
  4. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 10:02
    0
    Если все эти работы будут производить в цехах какого нибудь предприятия то это очень удобная мишень. Самое главное узнать где? Но точно что это не в поле будут делать.
  5. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 10:06
    0
    Система "Нож",устройство и принцип работы ,уже разбирался на сайте ВО,подробно.Если не модернизировали ,то эффективность действительно низкая.Но сам факт попытки усиления танков дополнительными средствами защиты,показывает как раз уязвимость западных танков.Война не красивая реклама,вот и пытаются хоть чем то прикрыться.Думаю ждать осталось не долго.
    1. B44
      B44 Сегодня, 10:27
      -8
      В немецкой газете был интересный анализ того, как эти западные танки, вероятно, будут использоваться. Короче говоря, идея заключалась в том, что они будут действовать со второй линии, используя преимущество в дальности, атакуя цели за счет ночного видения и тепловизионной разведки с дронов. Предполагается, что они будут работать в основном ночью, подъезжать на дальность эффективного выстрела и благодаря беспилотникам расстреливать припаркованные машины. Не знаю, сколько в этом правды, может это дезинформация, я мало в этом разбираюсь, поэтому комментировать не буду, но такие тексты немцы публиковали в газетах. Осуществим ли такой план, пусть скажут эксперты.
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 10:31
        -1
        Цитата: B44
        будут работать в основном ночью, подъезжать на дальность эффективного выстрела и благодаря беспилотникам расстреливать припаркованные машины

        Поэтому не надо оставлять машины где попало. ЧВК Вагнер использует подземные паркинги в соляных шахтах Соледара.
      2. vindigo
        vindigo Сегодня, 11:38
        -1
        Их же также будут обнаруживать беспилотниками, тепловизорами и расстреливать. Не представляю, как они будут применять "преимущество в дальности". Рельеф. От лесополосы до лесополосы в лучшем случае пара километров.
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:20
    -2
    Оно гдето у них еще производится???
  7. МВГ
    МВГ Сегодня, 10:27
    -2
    Поступившие на Украину танки западного производства будут оснащены комплексами динамической защиты украинского производства "Нож", установка российской системы "Контакт-1" является "временным решением"
    то есть "западные партнеры" шлют металлолом на утилизацию, а "уверенные пользователи" пытаются выживать в этом металлоломе? Самое смешное, что металлолом пытаются усилить Российской разработкой. Тов. Сталин бы сардонически смеялся
  8. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 10:38
    -1
    Решения принимать легко, для этого нужен один клоун, на должности министра обороны))) а вот наладить серийный выпуск - это уже сложнее, особенно сейчас в бандерлянде.
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:42
    -2
    Танки НАТО не дллжны дойти до линии фоонта; даже, если для этого придётся применить СБ.
  10. Колхоз-дело добровольное.
    Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 11:00
    -1
    Тот факт, что в 404 ставят ДЗ "Контакт-1", а не "Нож", говорит как минимум об отсутствии этих самых "Ножей"...
    Теоретически произвести конечно возможно, но фактически думаю что это не выполнимо.
  11. Atlant-1164
    Atlant-1164 Сегодня, 11:01
    +7
    Они что.. собираются оснастить все 50 танков "ножами")
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 13:49
      0
      Когда есть задача в наступ не ходить - чем угодно оснастят. )))
  12. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 11:07
    +1
    Все эти ДЗ, в частности, для Леопарда 2А4 абсолютно до "лампочки" Корнету, да и практически любому другому ПТРК с тандемной боевой частью.
  13. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 11:34
    +3
    Абсолютно предсказуемый шаг - использовать все возможные средства для повышения выживаемости танка.
    Не считайте украинчев и европейцев идиотами (именно вояк)
    Тем более тут прослеживается и инжениринговый интерес со стороны оборонных компаний
  14. olgsei2017
    olgsei2017 Сегодня, 11:45
    +1
    и сколько будет весить танк с такой дополнительной защитой ?
    1. Сангвиний
      Сангвиний Сегодня, 13:56
      0
      Максимум на 2.5 тонны тяжелее он будет с комплектами ДЗ
  15. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 12:12
    -2
    Киев принял решение об оснащении танков западного производства украинской

    Ха ха ха Все выжгим и уничтожим .!
    Подстилки наотвские и черти англосакские
    Мочите их тварей мужики ...!!!
    Всех бандеров на на гиляку чертей
  16. val_67
    val_67 Сегодня, 12:13
    -1
    Где-то была инфа, что в районе Запорожья уже были замечены первые "Леопарды". Этим, пожалуй, никакой ДЗ и поставить не успели. Так торопились "перемогу" зафиксировать...
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 13:50
      0
      На Лео 2А6 ДЗ штатная стоит и немцы таких 18-20 шт. поставили.