Киев принял решение об оснащении танков западного производства украинской динамической защитой «Нож»

Поступившие на Украину танки западного производства будут оснащены комплексами динамической защиты украинского производства "Нож", установка российской системы "Контакт-1" является "временным решением".
Руководство Минобороны Украины приняло решение еще более укрепить защиту поступивших на вооружение ВСУ танков немецкого и британского производства Leopard 2 и Challenger 2. По данным украинских источников, в целях улучшения защищенности на бронетехнику установят элементы динамической защиты украинской разработки "Нож", а не российский "Контакт-1", как было продемонстрировано. Установка российских элементов производилась в качестве эксперимента, это является "временным решением".
По мнению украинских военных, "Нож" существенно повысит защищенность танков западного производства, всего планируется оборудовать элементами динамической защиты около 50 танков Leopard 2, Challenger 2, а в перспективе и американских М1А1 Abrams. Как заявляется, некоторое количество комплексов имеется в запасе ВСУ, остальные планируется собирать из имеющихся заделов. Сроки проведения работ по дооборудованию танков не называются.
"Нож" — модульный комплекс динамической защиты третьего поколения, разработанный на Украине для танков собственного производства в 1997—1998 годах, на вооружение ВСУ поступил в 2003 году. Устанавливался на танки Т-64БМ "Булат" и Т-84 "Оплот". По мнению специалистов, комплекс обладает низкой эффективностью защиты, именно с этим и связывают большие потери украинских танков на Донбассе, которые пробивались даже устаревшими противотанковыми средствами.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Украина получит на вооружение два батальона танков Leopard 2 и четыре батальона танков Leopard 1.